De parte de Indymedia Argentina December 30, 2022

Con el objetivo de generar una fuente de trabajo, la comisi├│n de g├ęneros del FOL CABA impuls├│ la formaci├│n de un polo gastron├│mico que pone en valor la sabidur├şa culinaria de las compa├▒eras migrantes que conforman la organizaci├│n.

El 18 de septiembre, en el marco del festival por el D├şa Internacional del Migrante, se inaugur├│ el Polo Gastron├│mico Sabor Latino. Ubicado en Moreno y Solis, el restaurante con venta a la calle ofrece comidas t├şpicas de la cocina latinoamericana.

Mi├ęrez del Barrio Constituci├│n es una de las tres coordinadoras encargadas del Polo Gastron├│mico y cuenta: ÔÇťEl objetivo como dije antes es generar puestos de trabajo donde mis compa├▒eras puedan desarrollar todo eso que tienen adentro y explotar sus sabidur├şas sobre cocina latinoamericanaÔÇŁ. En ese sentido, explica que el nombre ÔÇťSabor LatinoÔÇŁ surgi├│ por la gran diversidad y plurinacionalidad de su regional, ya que sienten la conexi├│n directa con las ra├şces y costumbres de cada compa├▒era.

Se lleva adelante gracias al esfuerzo de un equipo de trabajo conformado por diez compa├▒eras de distintas asambleas del FOL que hab├şan quedado excluidas del circuito laboral debido a su edad, mujeres en situaci├│n de violencia de g├ęnero, y en b├║squeda de trabajo genuino.

Hermelinda o Meme como le dicen sus compa├▒eras del barrio Oculta Antigua (villa 15) explica c├│mo surgi├│ el proyecto hace apenas dos a├▒os. ÔÇťDesde antes de la pandemia y con m├ís fuerza posteriormente y viendo con impotencia a muchas compas maltratadas, golpeadas, vulneradas de sus derechos estando en situaci├│n violencia de g├ęnero y olvidadas por el Estado; surge la idea en la comisi├│n de g├ęnero del FOL Capital de crear el Polo Productivo Gastron├│mico y generar fuentes de trabajo para mujeres en esta situaci├│nÔÇŁ.

De esta manera, la perspectiva del Polo Gastronomico que desarrollan es poder llegar a la gente del barrio desde comidas t├şpicas y vencer el estereotipo que quieren construir sectores poderosos para ÔÇťconcientizar a la gente que nosotres queremos trabajo y no planesÔÇŁ, puntualiza Mierez.

En cuanto a los desaf├şos que enfrentan, las compa├▒eras destacan que no fue f├ícil empezar de cero debido a la inflaci├│n que impacta directamente en el precio de los alimentos de primera necesidad y este a├▒o se estima que cerrar├í con un 95 por ciento anual. Frente a esto, el principal reto que tienen es c├│mo hacer crecer su productividad. ÔÇťEl mismo crecimiento genera otras dificultades, como ser la necesidad de m├ís insumos, m├ís compas para el trabajo, tambi├ęn m├ís horas invertidas; pero con la certeza de lograr nuestro objetivoÔÇŁ explica Hermelinda.

Sin embargo, frente a toda adversidad, las compa├▒eras del Polo Productivo se mantienen en pie. ÔÇťPara nosotras es muy importante que en estos tiempos de crisis econ├│mica a d├│nde nos oprimen y no hay oportunidades, podamos generar trabajo con los pocos recursos que tenemosÔÇŁ destaca Meme y agrega: ÔÇťEste productivo es la prueba fehaciente de que todo es posible cuando estamos organizados y tiramos para el mismo lado. Para m├ş personalmente es un triunfo haber logrado que se haga realidad un proyecto tan anhelado que parec├şa tan lejano y hoy es tangible. Tambi├ęn me da la oportunidad de tener un trabajo digno y ver qu├ę es muy inclusivo; porque a mi edad no me tomar├şan en ning├║n ladoÔÇŁ.

Fuente: https://folweb.com.ar/nota/2367/el_fol_inauguro_el_polo_gastronomico_sabor_latino_con_comidas_tipicas/