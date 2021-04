–

El fondo de capital riesgo INICAP participado mayoritariamente por la Comunidad de Madrid sufri贸 p茅rdidas de m谩s de 700.000 de euros en Vivotecnia Research, la empresa acusada de tortura animal. AvalMadrid tambi茅n concedi贸 a Vivotecnia dos avales por valor de casi un mill贸n de euros.

El fondo de capital riesgo INICAP, participado por la Comunidad de Madrid, invirti贸 1.097.853 euros en Vivotecnia Research, S. L. entre los a帽os 2007 y 2008. De ellos, al menos perdi贸 721.125, aunque es probable que perdiese todo lo invertido. Avalmadrid tambi茅n concedi贸 dos avales al mismo laboratorio por valor de 940.471 euros en los a帽os 2008 y 2009. Finalmente, la propia Comunidad de Madrid concedi贸 una subvenci贸n 52.973 euros a Vivotecnia en el a帽o 2011 para la 鈥淓valuaci贸n de sistemas de administraci贸n por v铆a inhalatoria de modelos de roedor鈥.

El 9 de abril de 2021, la propia Comunidad dirigida por Isabel D铆az Ayuso se ve铆a obligada a cerrar el laboratorio Vivotecnia, dedicado a la investigaci贸n toxicol贸gica y farmac茅utica, tras la publicaci贸n de un v铆deo que detallaba torturas a los animales con los que experimentaba. La investigaci贸n llevada a cabo por Cruelty Free International fue seguida de la movilizaci贸n de grupos de activistas contra la experimentaci贸n animal y del compromiso por parte del Gobierno de trasladar a los animales del laboratorio a santuarios y protectoras del pa铆s.

INICAP, el fondo de inversi贸n gestionado por el ‘compiyogui’

El cierre de Vivotecnia confirma la ca铆da de una empresa avalada por la Comunidad de Madrid mediante dos de sus instrumentos de inversi贸n: INICAP y Avalmadrid. Las dos entidades p煤blicas est谩n estrechamente conectadas. Ambas tuvieron como presidenta a Eva Piera Rojo, quien ejerci贸 como viceconsejera de Econom铆a del Gobierno de Esperanza de Aguirre y en la actualidad dirige el departamento de comunicaci贸n de Mapfre.

Adem谩s, varias personas actuaban como consejeros en las dos entidades p煤blicas. Este era el caso de Aurelio Garc铆a de Sola y Arriaga, Manuel Jos茅 Rodr铆guez Gonz谩lez y Alfonso Carcasona. Este 煤ltimo fue director general de M枚bius, consejero de Avalmadrid y consta asimismo como vicepresidente del consejo de administraci贸n de Vivotecnia.

El Gobierno auton贸mico promovi贸 la constituci贸n del fondo INICAP y aport贸 11.734.000 euros, lo que supon铆a el 66% de su capital. La C谩mara de Comercio de Madrid hab铆a aportado tambi茅n a este fondo 5.867.000 euros. En el a帽o 2016 se disolvi贸 INICAP y tanto la Comunidad de Madrid como la C谩mara de Comercio perdieron todo el capital invertido, es decir, 17.601.000 euros.

La Comunidad de Madrid deleg贸 la gesti贸n de INICAP en una entidad gestora de sociedades de capital riesgo llamada M枚bius, puesto que el fondo carec铆a de personal laboral. M枚bius gestion贸 INICAP desde que su constituci贸n en el a帽o 2006 hasta su disoluci贸n.

El total pagado por la entidad p煤blica INICAP a la privada M枚bius entre los a帽os 2007 y 2015 alcanz贸 la cantidad de 5.227.829 euros. Esta cantidad resulta desproporcionada: INICAP entreg贸 a la gestora el 29,70% del capital con el que contaba. Adem谩s, las inversiones de M枚bius resultaron mayoritariamente fallidas en un periodo muy breve. Junto a eso, M枚bius recib铆a ingresos por la asistencia a los consejos de administraci贸n de las sociedades participadas por INICAP.

Javier L贸pez Madrid, yerno de Juan Miguel Villar Mir, marqu茅s y propietario de la constructora OHL, fue consejero administrador de M枚bius entre los a帽os 2005 y 2009. A partir de 2011 fue presidente y consejero de M枚bius a trav茅s de Financiera Siacapital, S.L., una sociedad de la que L贸pez Madrid, conocido por ser el ‘compiyogui’ de la familia real, es el 煤nico socio.

Financiera Siacapital, S.L. es titular de una participaci贸n que se encontraba en torno al 10% del capital de M枚bius entre los a帽os 2006 y 2009. En 2009 adquiri贸 hasta el 58,34% de las participaciones. En 2011 adquiri贸 el 75% del capital; en 2014 el 87,32% y en 2015, el 100%. As铆, la financiera de L贸pez Madrid fue el socio 煤nico de M枚bius hasta su disoluci贸n.

En la contabilidad de M枚bius de los a帽os 2008 a 2015 se declaran pagos a Financiera Siacapital, S.L. por un importe de 1.709.492 euros. Estos pagos se correspond铆an con los honorarios por la direcci贸n del fondo, el alquiler de las oficinas, las comisiones, los servicios profesionales y las dietas por la asistencia al consejo de administraci贸n.

M枚bius desv铆o los fondos INICAP a trav茅s de sociedades mercantiles cuya actividad fue en algunos casos ficticia. Este desv铆o se efectuaba a trav茅s de diversas operaciones mercantiles como las aportaciones al capital y la concesi贸n de pr茅stamos que no eran devueltos.

Las p茅rdidas de INICAP fueron reiteradas durante todos los ejercicios. Las sociedades en las que invirtieron han acabado disueltas en la mayor铆a de los casos. Han perdido todo lo invertido sin haber fomentado la innovaci贸n ni la creaci贸n de empleo en la Comunidad de Madrid, que era el fin de INICAP.

Buena prueba de que aquellas operaciones fueron err贸neas es que el 2 de diciembre de 2011 qued贸 desierta la subasta promovida por la Comunidad de Madrid para la venta de INICAP y de Capital Riesgo Madrid (CRM). CRM era una empresa de capital riesgo que provoc贸 p茅rdidas de decenas de millones de euros a la Comunidad de Madrid, a Caja Madrid y a la C谩mara de Comercio de Madrid.

El extracto de la siguiente conversaci贸n de 10 de agosto de 2016 entre Francisco Marhuenda y Edmundo Rodr铆guez Sobrino es un indicio de lo expuesto anteriormente. Cabe recordar que Edmundo Rodr铆guez fue, hasta su imputaci贸n, consejero de La Raz贸n y uno de los principales implicados en la Operaci贸n Lezo relativa al expolio del Canal de Isabel II.

En la conversaci贸n, que trascendi贸 en el sumario del caso Lezo, Marhuenda informaba a Rodr铆guez sobre la preocupaci贸n manifestada por Cristina Cifuentes acerca de dos sociedades de capital riesgo. Estas dos sociedades eran con toda probabilidad CRM e INICAP, puesto que no hubo otras entidades promovidas por la Comunidad de Madrid relacionadas con el capital riesgo. Adem谩s, las sociedades de capital riesgo estaban siendo liquidadas en aquel momento, tal y como refiere Francisco Marhuenda (MA) a Rodr铆guez (ED):

MA: Bueno han encontrado dos sociedades que, que no se sab铆a que exist铆an dedicadas a hacer como CAPITAL RIESGO, a prestar dinero a CONSEJEROS, a trav茅s de consejeros 驴sabes?

ED: Ya

MA: Bueno eso me ha contado ella, en confianza me ha dicho te lo cuento como amigo.

ED: Ya, ya.

MA: No hagas uso. Las estamos liquidando de forma discreta para no tener l铆os, porque claro lo que no queremos es que esto… dice como lo de AVAL MADRID me ha contado pero peor, yo es que no lo conozco muy bien lo de AVAL MADRID, bueno se lo que es quiero decir no, digo que sepas que ellos los del CANAL DE ISABEL II est谩n aterrados 驴No?鈥

Cinco a帽os despu茅s Vivotecnia, una de las empresas financiadas con dinero p煤blico de la Comunidad de Madrid, est谩 siendo investigada por la Fiscal铆a de Medio Ambiente y la propia presidencia madrile帽a ha cortado los v铆nculos con el laboratorio. La querella que el Observatorio Code impuls贸 en 2018 se帽al贸 c贸mo las inversiones de CRM e Inicap 鈥渞esultan inexplicables desde un punto de vista comercial, econ贸mico o social鈥 pero fue archivada por una juez que asegur贸 que las pesquisas del observatorio estaban 鈥渂asadas en informaciones period铆sticas鈥.

