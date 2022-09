El fósil viviente más antiguo del Reino Unido finalmente lo revela 

–

September 10, 2022

El f贸sil viviente m谩s antiguo del Reino Unido finalmente lo revela

A pesar del aliento de los punks de la mantequilla y los sinceros deseos de todos los anarquistas, Dios en su sabidur铆a no ha podido salvar a la Reina. Elizabeth Alexandra Mary Windsor naci贸 a las 02:40 (GMT) del 21 de abril de 1926 con una cuchara de plata del tama帽o del Imperio Brit谩nico en su maullido y ha cambiado h谩bilmente con las modas a medida que el colonialismo de ca帽oneras de la vieja escuela fue reemplazado gradualmente por m谩s El corporativismo internacional neoliberal favorable a las relaciones p煤blicas durante tanto tiempo como la baba se arrastraba desde el mar. La primera celebridad de la televisi贸n de realidad del mundo, fue coronada en 1953 y asumi贸 el papel de supervillana trotamundos con naturalidad, manteniendo en Gran Breta帽a una reverencia semidivina por parte del gobierno, los medios y la mayor铆a de sus campesinos que los japoneses son rutinariamente menospreciados. por poseer a su Emperador antes de que fueran sometidos.

La Reina fue el producto de generaciones de dise帽o institucional y artificio por parte de las clases 茅lites para crear una figura simb贸lica y representativa que har铆a que los oprimidos amaran y adoraran profundamente a sus opresores. Su muerte m谩s que despu茅s de medio siglo de dominio incesante generar谩 histeria masiva, desfiles, la cancelaci贸n de Eastenders y reprimendas las 24 horas del d铆a que repiten lo jodidamente maravillosa que era. Lo mejor de los nazis, uno que podr铆amos amar mientras su bota nos ahoga, nuestra dominatriz favorita nos ha estado encerrando sin consentimiento en el calabozo mientras sus s煤bditos robaban nuestros bolsillos durante 70 a帽os. HM OG AF, 鈥嬧媞ue luc铆a ostentosamente diamantes y armi帽o antes de que terminara el racionamiento de carne en Gran Breta帽a, directora de los estafadores de beneficios y par谩sitos estatales, cuyo valor se estimaba en 500 millones de d贸lares en el momento de su muerte, dirig铆a su familia de g谩nsteres con una mano de proxeneta. Tiene los r茅cords de tirana brit谩nica con el gobierno m谩s antiguo, jefa de estado con el gobierno m谩s antiguo y ocupante de la casa de ayuntamiento m谩s grande que el mundo jam谩s haya visto. A veces, dejando que su lado travieso se asomara, no era ajena al arte de arrojar sombra, ya sea llamando gorila a un sirviente cuando se convirti贸 en una estrella de un reality show de televisi贸n en 1969 o cuando sugiri贸 descaradamente que el dictador rumano Ceaucescu era el uno con 鈥sangre en sus manos鈥, no una d茅cada despu茅s de permitir que su imperio indio se dividiera en un caos inter茅tnico durante la partici贸n.

Aqu铆 hay un breve video educativo que describe algunas de esas asociaciones menos agradables:

Los testigos informaron que Big Liz, como la conoc铆an cari帽osamente sus esclavos personales, hab铆a sido una reina asesina, dinamita con un rayo l谩ser, p贸lvora y gelatina, garantizado para volar tu mente, en cualquier momento. Adoctrinada por un largo linaje de simpatizantes fascistas, desarroll贸 con entusiasmo su famoso saludo regio de mu帽eca r铆gida de seig heiling a una edad temprana, antes de que el departamento de relaciones p煤blicas decidiera que era demasiado inc贸modo para el consumo masivo despu茅s de la adquisici贸n hostil fallida por parte de los miembros de la familia de su marido. Tomando al Pr铆ncipe Felipe como consorte y sujeto pasivo en 1947, Thriller Phil ten铆a hermanas que se hab铆an casado con nobles alemanes con v铆nculos nazis y, de hecho, la Segunda Guerra Mundial fue efectivamente una disputa familiar en la que dominar铆a el apret贸n de manos.

La familia real brit谩nica siempre ha representado la parte superior del iceberg de la clase dominante inglesa con incrustaciones de joyas, encarnando el guante de terciopelo envuelto alrededor del pu帽o de hierro del gobierno autocr谩tico que permanece apenas una sombra detr谩s de la apariencia de la democracia constitucional. La Reina rein贸 sobre las 3 ramas diferentes de la presentaci贸n aristocr谩tica, distante, eterna, aparentemente inmortal: la confianza indomable, la crianza de arrogancia y la educaci贸n de 茅lite de Eton, Oxford y Cambridge es una tensi贸n que se encuentra en pol铆ticos como Jacob Rees-Mogg y amigo- a los proxenetas y meganonce confirmado, el Pr铆ncipe Andrew; el trabajo de caridad adulador, empalagoso, condescendiente, bienhechor y el humanitarismo del pr铆ncipe Carlos y David Cameron; el racismo descarado de Boris Johnson y el Pr铆ncipe Felipe, que solo bromea. Todos ellos tropos est谩ndar de nuestros superiores, aquellos que han robado y destruido con 茅xito el tesoro com煤n para todos y nos han reducido a siervos y vagabundos en la tierra que sus antepasados 鈥嬧媡omaron por la fuerza y 鈥嬧媗a legislaci贸n corrupta.

Y ahora las masas lloran por ella y esperan con deleite no solo la grandeza y la sinceridad de un funeral que probablemente podr铆a reembolsar los restos saqueados del NHS, sino tambi茅n la coronaci贸n de un nuevo se帽or supremo que pronto, inevitablemente, seguir谩.

Pffff, digo. Escofina y pfffft. Grandes frambuesas descuidadas a la Reina.

Im谩genes reales de la Coronaci贸n de 1953.

Incl铆nate ante ella. Reverencia. Incl铆nate ante la Reina del limo. La reina de la suciedad. La reina de la putrefacci贸n. Basura. Inmundicia. Limo. Esti茅rcol. Abucheo. No seamos una naci贸n de Westleys, haciendo lo que ellos desean, sino seamos una naci贸n de Dread Pirates, pasando nuestro propio linaje inquebrantable de proscribir el socialismo libertario de uno a otro mientras morimos. Abolimos la monarqu铆a, como clamamos por abolir la polic铆a, las prisiones, la iglesia y el Estado. Afuera con sus cabezas. No nos lamentemos, sino organic茅monos. No olvidemos sus cr铆menes, su insolencia y lo que represent贸. Record茅mosla por lo que fue: una gobernante divina, nacida y criada para dominar. No olvidemos los cientos de miles que murieron bajo su reinado, aquellos que sufrieron pobreza, inequidad, hambre, p茅rdidas por COVID, abuso a manos de patriarcas como Andrew y Saville, a quienes ella protegi贸 directamente del da帽o a trav茅s de su poder e influencia.

En lugar de llorar por ella, organic茅monos por ellxs y continuemos nuestras luchas colectivas contra el grotesco derroche y la vil opulencia que ella encarnaba, viviendo en un lujo abyecto mientras 鈥su pueblo鈥 sufr铆a durante generaciones.

A la mierda la monarqu铆a y a la mierda la reina.

Dame un poco de cabeza real en su lugar.

La reina esta muerta.

Viva la anarqu铆a.

GF

Ilustraci贸n: Rod Webber