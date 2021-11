El fracaso de la izquierda en el Covid

A lo largo de las distintas fases de la pandemia mundial, las preferencias de

la gente en t茅rminos de estrategias epidemiol贸gicas han tendido a coincidir

estrechamente con su orientaci贸n pol铆tica. Desde que Donald Trump y Jair

Bolsonaro expresaron sus duda s sobre la conveniencia de una estrategia de

bloqueo en marzo de 2020, los liberales y los de la izquierda del espectro

pol铆tico occidental, incluyendo la mayor铆a de los socialistas, se han adherido

en p煤blico a la estrategia de bloqueo de la mitigaci贸n de la pandemia, y

煤ltimamente a la l贸gica de los pasaportes de vacunaci贸n. Ahora que los pa铆ses

de toda Europa experimentan con restricciones m谩s estrictas para los no

vacunados, los comentaristas de izquierdas 鈥 que suelen ser tan ruidosos en

la defensa de l as minor铆as que sufren discriminaci贸n 鈥 destacan por su silencio.

Como escritores que siempre nos hemos posicionado en la izquierda, nos

inquieta este giro de los acontecimientos. 驴Realmente no se puede hacer una

cr铆tica progresista sobre la puesta en cuare ntena de individuos sanos, cuando

las 煤ltimas investigaciones sugieren que hay una diferencia insignificante en

t茅rminos de transmisi贸n entre los vacunados y los no vacunados? La

respuesta de la izquierda a Covid aparece ahora como parte de una crisis m谩s

amplia en la pol铆tica y el pensamiento de la izquierda, que ha estado

sucediendo durante al menos tres d茅cadas. As铆 que es importante identificar

el proceso a trav茅s del cual esto ha tomado forma.

En la primera fase de la pandemia 鈥 la fase de los cierres 鈥 fueron los que se

inclinaban hacia la derecha cultural y econ贸mica los que m谩s enfatizaron el

da帽o social, econ贸mico y psicol贸gico resultante de los cierres. Mientras tanto,

el escepticismo inicial de Donald Trump sobre los cierres hizo que esta

posici贸n f uera insostenible para la mayor铆a de los que se inclinan hacia la

izquierda cultural y econ贸mica. Los algoritmos de las redes sociales

alimentaron a煤n m谩s esta polarizaci贸n. Por lo tanto, los izquierdistas

occidentales abrazaron r谩pidamente el cierre, vist o como una opci贸n 鈥減ro 鈥

vida鈥 y 鈥減ro 鈥 colectiva鈥, una pol铆tica que, en teor铆a, defend铆a la salud p煤blica

o el derecho colectivo a la salud. Mientras tanto, cualquier cr铆tica a los cierres

se tild贸 de 鈥渄erechista鈥, 鈥減roecon贸mica鈥 y 鈥減roindividual鈥, acusada de

priorizar el 鈥渂eneficio鈥 y el 鈥渂usiness as usual鈥 sobre la vida de las personas.

En resumen, d茅cadas de polarizaci贸n pol铆tica politizaron instant谩neamente

una cuesti贸n de salud p煤blica, sin permitir ning煤n debate sobre cu谩l ser铆a una

respuesta coherente d e la izquierda. Al mismo tiempo, la posici贸n de la

izquierda la distanci贸 de cualquier tipo de base de la clase trabajadora, ya

que los trabajadores de bajos ingresos eran los m谩s gravemente afectados

por los impactos socioecon贸micos de las pol铆ticas de bl oqueo continuas, y

tambi茅n eran los m谩s propensos a estar fuera trabajando mientras la clase

port谩til se beneficiaba del Zoom. Estas mismas l铆neas de fractura pol铆tica

surgieron durante la implantaci贸n de la vacuna, y ahora durante la fase de

los pasaporte s Covid. La resistencia se asocia con la derecha, mientras que

los de la izquierda dominante apoyan en general ambas medidas. La

oposici贸n se demoniza como una mezcla confusa de irracionalismo

anticient铆fico y libertinaje individualista.



Pero, 驴por qu茅 la corriente principal de la izquierda ha acabado apoyando

pr谩cticamente todas las medidas de Covid? 驴C贸mo surgi贸 una visi贸n tan

simplista de la relaci贸n entre la salud y la econom铆a, que se burla de d茅cadas

de investigaci贸n en ciencias sociales (de tendencia izquierdista) que

demuestran lo estrechamente relacionados que est谩n los resultados de la

riqueza y la salud? 驴Por qu茅 la izquierda ignora el aumento masivo de las

desigualdades, el ataque a los pobres, a los pa铆ses pobres, a las mujeres y a

los ni帽os, el trato cruel a los ancianos, y el enorme aumento de la riqueza de

los individuos y las empresas m谩s ricas resultante de estas pol铆ticas? 驴C贸mo

es posible que, en relaci贸n con el desarrollo y la puesta en marcha de las

vacunas, la izquierda acabe ridiculizando la idea misma de que, teniendo en

cuenta el dinero que est谩 en juego, y cuando BioNTech, Moderna y Pfizer

ganan actualmente entre todas m谩s de 1.000 d贸lares por segundo con las

vacunas Covid, pueda haber otras motivaciones por parte de los fabricantes

de vacunas aparte del 鈥渂ien p煤blico鈥? 驴Y c贸mo es posible que la izquierda, a

menudo en el extremo receptor de la represi贸n estatal, parezca hoy ajena a

las preocupantes implicaciones 茅ticas y pol铆ticas de los pasaportes Covid?

Mientras que la Guerra Fr铆a coincidi贸 con la era de la descolonizaci贸n y el

surgimiento de una pol铆tica global antirracista, el final de la Guerra Fr铆a 鈥junto

con el triunfo simb贸lico de la pol铆tica de descolonizaci贸n con el fin del

apartheid鈥 supuso una crisis existencial para la pol铆tica de izquierdas. El auge

de la hegemon铆a econ贸mica neoliberal, la globalizaci贸n y el transnacionalismo

empresarial han socavado la visi贸n hist贸rica de la izquierda sobre el Estado

como motor de redistribuci贸n. A esto se suma la constataci贸n de que, como

ha argumentado el te贸rico brasile帽o Roberto Mangabeira Unger, la izquierda

siempre ha prosperado m谩s en tiempos de grandes crisis: la Revoluci贸n Rusa

se benefici贸 de la Primera Guerra Mundial, y el capitalismo del bienestar de

las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Esta historia puede explicar

en parte el posicionamiento actual de la izquierda: amplificar la crisis y

prolongarla mediante restricciones interminables puede ser visto por algunos

como una forma de reconstruir la pol铆tica de la izquierda tras d茅cadas de

crisis existencial.

La comprensi贸n err贸nea de la izquierda sobre la naturaleza del neoliberalismo

tambi茅n puede haber afectado a su respuesta a la crisis. La mayor铆a de la

gente de la izquierda cree que el neoliberalismo ha supuesto una 鈥渞etirada鈥 o

鈥渧aciado鈥 del Estado en favor del mercado. As铆, interpretaron el activismo

gubernamental a lo largo de la pandemia como un bienvenido 鈥渞etorno del

Estado鈥, potencialmente capaz, en su opini贸n, de revertir el supuesto

proyecto antiestatista del neoliberalismo. El problema de este argumento,

incluso aceptando su dudosa l贸gica, es que el neoliberalismo no ha supuesto

una desaparici贸n del Estado. Por el contrario, el tama帽o del Estado como

porcentaje del PIB ha seguido aumentando durante toda la era neoliberal.

Esto no deber铆a ser una sorpresa. El neoliberalismo se basa en una amplia

intervenci贸n del Estado tanto como lo hizo el 鈥渒eynesianismo鈥, excepto que

el Estado ahora interviene casi exclusivamente para promover los intereses

del gran capital: para vigilar a las clases trabajadoras, rescatar a los grandes

bancos y empresas que de otro modo quebrar铆an, etc. De hecho, en muchos

aspectos, el capital depende hoy m谩s que nunca del Estado. Como se帽alan

Shimshon Bichler y Jonathan Nitzan: 鈥淎 medida que se desarrolla el

capitalismo, los gobiernos y las grandes empresas se entrelazan cada vez

m谩s. 鈥 El modo de poder capitalista y las coaliciones de capital dominante

que lo rigen no requieren gobiernos peque帽os. De hecho, en muchos

aspectos, necesitan gobiernos m谩s grandes鈥. El neoliberalismo actual se

asemeja m谩s a una forma de capitalismo monopolista de Estado 鈥o

corporatocracia鈥 que al tipo de capitalismo de libre mercado de peque帽o

Estado que a menudo pretende ser. Esto ayuda a explicar por qu茅 ha

producido aparatos estatales cada vez m谩s poderosos, intervencionistas e

incluso autoritarios.

Esto en s铆 mismo hace que los v铆tores de la izquierda por un inexistente

鈥渞etorno del Estado鈥 sean vergonzosamente ingenuos. Y lo peor es que ya ha

cometido este error antes. Incluso tras la crisis financiera de 2008, muchos

en la izquierda aclamaron los grandes d茅ficits gubernamentales como 鈥渆l

regreso de Keynes鈥 鈥cuando, de hecho, esas medidas ten铆an muy poco que

ver con Keynes, que aconsejaba el uso del gasto gubernamental para

alcanzar el pleno empleo, y en cambio estaban destinadas a reforzar a los

culpables de la crisis, los grandes bancos. Tambi茅n fueron seguidas por un

ataque sin precedentes a los sistemas de bienestar y a los derechos de los

trabajadores en toda Europa.

Algo similar est谩 ocurriendo hoy en d铆a, ya que los contratos estatales

para las pruebas Covid, los EPI, las vacunas y, ahora, las tecnolog铆as

de pasaportes de vacunas se reparten entre las empresas

transnacionales (a menudo a trav茅s de acuerdos turbios que apestan

a amiguismo). Mientras tanto, las vidas y los medios de vida de los

ciudadanos se ven alterados por 鈥渓a nueva normalidad鈥. El hecho de

que la izquierda parezca completamente ajena a esto es

particularmente desconcertante. Despu茅s de todo, la idea de que los

gobiernos tienden a explotar las crisis para afianzar la agenda neoliberal ha

sido un elemento b谩sico de gran parte de la literatura reciente de la izquierda.

Pierre Dardot y Christian Laval, por ejemplo, han argumentado que, bajo el

neoliberalismo, la crisis se ha convertido en un 鈥渕茅todo de gobierno鈥. En su

libro de 2007 La doctrina del shock, Naomi Klein explor贸 la idea del

鈥渃apitalismo del desastre鈥. Su tesis central es que en momentos de miedo y

desorientaci贸n p煤blica es m谩s f谩cil redise帽ar las sociedades: los cambios

dram谩ticos en el orden econ贸mico existente, que normalmente ser铆an

pol铆ticamente imposibles, se imponen en r谩pida sucesi贸n antes de que el

p煤blico haya tenido tiempo de entender lo que est谩 sucediendo.

Hoy en d铆a se da una din谩mica similar. Por ejemplo, las medidas de vigilancia

de alta tecnolog铆a, las identificaciones digitales, la represi贸n de las

manifestaciones p煤blicas y la aceleraci贸n de las leyes introducidas por los

gobiernos para combatir el brote de coronavirus. Si la historia reciente

sirve de algo, los gobiernos seguramente encontrar谩n la manera de

hacer permanentes muchas de las normas de emergencia, tal como

hicieron con gran parte de la legislaci贸n antiterrorista posterior al 11

de septiembre. Como se帽al贸 Edward Snowden: 鈥淐uando vemos que se

aprueban medidas de emergencia, sobre todo hoy, tienden a ser

pegajosas. La emergencia tiende a ampliarse鈥. Esto confirma tambi茅n

las ideas sobre el 鈥渆stado de excepci贸n鈥 planteadas por el fil贸sofo italiano

Giorgio Agamben, que sin embargo ha sido vilipendiado por la corriente

principal de la izquierda por su posici贸n contraria al bloqueo.

En 煤ltima instancia, cualquier forma de acci贸n gubernamental debe ser

juzgada por lo que realmente representa. Apoyamos la intervenci贸n

gubernamental si sirve para promover los derechos de los trabajadores y las

minor铆as, para crear pleno empleo, para proporcionar servicios p煤blicos

cruciales, para frenar el poder corporativo, para corregir las

disfuncionalidades de los mercados, para tomar el control de industrias

cruciales en el inter茅s p煤blico. Pero en los 煤ltimos 18 meses hemos sido

testigos de todo lo contrario: un fortalecimiento sin precedentes de

los gigantes corporativos transnacionales y sus oligarcas a costa de

los trabajadores y las empresas locales. Un informe del mes pasado,

basado en datos de Forbes, mostr贸 que s贸lo los multimillonarios

estadounidenses han visto aumentar su riqueza en 2 billones de d贸lares

durante la pandemia.

Otra fantas铆a de la izquierda que ha sido desmontada por la realidad es la

noci贸n de que la pandemia dar铆a paso a un nuevo sentido de esp铆ritu

colectivo, capaz de superar d茅cadas de individualismo neoliberal. Por el

contrario, la pandemia ha fracturado a煤n m谩s a las sociedades: entre

los vacunados y los no vacunados, entre los que pueden aprovechar

los beneficios del trabajo inteligente y los que no. Adem谩s, un demos

formado por individuos traumatizados, separados de sus seres queridos,

obligados a temerse unos a otros como potenciales vectores de la

enfermedad, aterrorizados por el contacto f铆sico, no es un buen caldo de

cultivo para la solidaridad colectiva.

Pero quiz谩 la respuesta de la izquierda pueda entenderse mejor en t茅rminos

individuales que colectivos. La teor铆a psicoanal铆tica cl谩sica ha postulado una

clara conexi贸n entre el placer y la autoridad: la experiencia de un gran placer

(que sacia el principio de placer) puede ir seguida a menudo de un deseo de

renovar la autoridad y el control manifestado por el ego o 鈥減rincipio de

realidad鈥. Esto puede producir una forma subvertida de placer. En las dos

煤ltimas d茅cadas de globalizaci贸n se ha producido una enorme expansi贸n del

鈥減lacer de la experiencia鈥, compartido por la clase liberal global, cada vez

m谩s transnacional 鈥muchos de los cuales, curiosamente en t茅rminos

hist贸ricos, se identifican a s铆 mismos como de izquierdas (y, de hecho,

usurpan cada vez m谩s esta posici贸n de los grupos tradicionales de la clase

trabajadora de la izquierda). Este aumento masivo del placer y de la

experiencia entre la clase liberal fue acompa帽ado de un creciente secularismo

y de la falta de cualquier restricci贸n o autoridad moral reconocida. Desde la

perspectiva del psicoan谩lisis, el apoyo de esta clase a las 鈥渕edidas Covid鈥 se

explica f谩cilmente en estos t茅rminos: como la aparici贸n deseada de un grupo

de medidas restrictivas y autoritarias que pueden imponerse para restringir

el placer, dentro de las restricciones de un c贸digo moral que interviene donde

antes no hab铆a ninguno.

Otro factor que explica la adhesi贸n de la izquierda a las 鈥渕edidas

Covid鈥 es su fe ciega en la 鈥渃iencia鈥. Esto tiene sus ra铆ces en la

tradicional fe de la izquierda en el racionalismo. Sin embargo, una

cosa es creer en las innegables virtudes del m茅todo cient铆fico y otra

es ser completamente ajeno a la forma en que los que est谩n en el

poder explotan la 鈥渃iencia鈥 para promover su agenda. La posibilidad de

apelar a 鈥渄atos cient铆ficos s贸lidos鈥 para justificar las propias decisiones

pol铆ticas es una herramienta incre铆blemente poderosa en manos de los

gobiernos; es, de hecho, la esencia de la tecnocracia. Sin embargo, esto

significa seleccionar cuidadosamente la 鈥渃iencia鈥 que apoya su agenda 鈥 y

marginar agresivamente cualquier punto de vista alternativo,

independientemente de su valor cient铆fico.

Esto ha sucedido durante a帽os en el 谩mbito de la econom铆a. 驴Es realmente

tan dif铆cil de creer que tal captura corporativa est谩 ocurriendo hoy en d铆a con

respecto a la ciencia m茅dica? No, seg煤n John P. Ioannidis, profesor de

medicina y epidemiolog铆a de la Universidad de Stanford. Ioannidis salt贸 a

los titulares a principios de 2021 cuando public贸, junto con algunos

colegas suyos, un art铆culo en el que afirmaba que no hab铆a ninguna

diferencia pr谩ctica en t茅rminos epidemiol贸gicos entre los pa铆ses que

se hab铆an cerrado y los que no. La reacci贸n contra el art铆culo 鈥y contra

Ioannidis en particular鈥 fue feroz, especialmente entre sus colegas cient铆ficos.

Esto explica su reciente y mordaz denuncia de su propia profesi贸n. En un

art铆culo titulado 鈥淗ow the Pandemic Is Changing the Norms of Science鈥 (C贸mo

la pandemia est谩 cambiando las normas de la ciencia), Ioannidis se帽ala que

la mayor铆a de la gente 鈥especialmente en la izquierda鈥 parece pensar que la

ciencia funciona sobre la base de 鈥渓as normas mertonianas de comunalismo,

universalismo, desinter茅s y escepticismo organizado鈥. Pero, por desgracia,

no es as铆 como funciona realmente la comunidad cient铆fica, explica Ioannidis.

Con la pandemia, los conflictos de intereses corporativos se

dispararon y, sin embargo, hablar de ellos se convirti贸 en un

anatema. Contin煤a: 鈥淟os consultores que ganaban millones de d贸lares

gracias a las consultas de empresas y gobiernos recib铆an puestos de

prestigio, poder y elogios p煤blicos, mientras que los cient铆ficos sin

conflictos que trabajaban gratuitamente, pero se atrev铆an a

cuestionar las narrativas dominantes eran tachados de conflictivos.

El escepticismo organizado se consideraba una amenaza para la salud

p煤blica. Hubo un enfrentamiento entre dos escuelas de pensamiento,

la salud p煤blica autoritaria contra la ciencia, y la ciencia perdi贸鈥.

En 煤ltima instancia, el flagrante desprecio y la burla de la izquierda hacia las

leg铆timas preocupaciones de la gente (sobre los bloqueos, las vacunas o los

pasaportes Covid) es vergonzoso. Estas preocupaciones no s贸lo se basan en

las dificultades reales, sino que tambi茅n se derivan de una desconfianza

comprensible hacia los gobiernos y las instituciones que han sido

innegablemente capturados por los intereses corporativos. Cualquiera que

est茅 a favor de un Estado verdaderamente progresista e intervencionista,

como nosotros, tiene que abordar estas preocupaciones, no descartarlas.

Pero donde la respuesta de la izquierda ha sido m谩s deficiente es en el

escenario mundial, en t茅rminos de la relaci贸n de las restricciones de Covid

con la profundizaci贸n de la pobreza en el Sur Global. 驴Realmente no tiene

nada que decir sobre el enorme aumento del matrimonio infantil, el colapso

de la escolarizaci贸n y la destrucci贸n del empleo formal en Nigeria, donde la

agencia estatal de estad铆sticas sugiere que el 20% de las personas perdieron

su trabajo durante los cierres? 驴Y qu茅 hay de la realidad de que el pa铆s con

las cifras m谩s altas de mortalidad por Covid y la tasa de mortalidad excesiva

para 2020 fue Per煤, que tuvo uno de los cierres m谩s estrictos del mundo?

Sobre todo esto, ha guardado pr谩cticamente silencio. Esta posici贸n debe

considerarse en relaci贸n con la preeminencia de la pol铆tica nacionalista en el

escenario mundial: el fracaso electoral de los internacionalistas de izquierda

como Jeremy Corbyn signific贸 que las cuestiones globales m谩s amplias

tuvieron poca tracci贸n al considerar una respuesta m谩s amplia de la izquierda

occidental al Covid鈥19.

Merece la pena mencionar que ha habido movimientos at铆picos en la

izquierda, de izquierda radical y socialista, que se han manifestado en contra

de la gesti贸n predominante de la pandemia. Entre ellos se encuentran Black

Lives Matter en Nueva York, los esc茅pticos de la izquierda en el Reino Unido,

la izquierda urbana chilena, Wu Ming en Italia y la alianza socialdem贸crata鈥

verde que gobierna actualmente Suecia. Pero todo el espectro de la opini贸n

de la izquierda fue ignorado, en parte debido al peque帽o n煤mero de medios

de comunicaci贸n de izquierda, pero tambi茅n debido a la marginaci贸n de las

opiniones disidentes, en primer lugar, por la corriente principal de la

izquierda.

Pero, sobre todo, ha sido un fracaso hist贸rico de la izquierda, que tendr谩

consecuencias desastrosas. Cualquier forma de disidencia popular es

probable que sea hegemonizada de nuevo por la (extrema) derecha,

poleaxizando cualquier posibilidad que tenga la izquierda de ganar

los votantes que necesita para derrocar la hegemon铆a de la derecha.

Mientras tanto, la izquierda se aferra a una tecnocracia de expertos

gravemente socavada por lo que est谩 resultando ser una gesti贸n catastr贸fica

de la pandemia en t茅rminos de progresismo social. A medida que cualquier

tipo de izquierda elegible viable se desvanece en el pasado, el debate y la

disidencia en el coraz贸n de cualquier proceso democr谩tico verdadero es

probable que se desvanezca con 茅l.

[Toby Green es profesor de historia en el Kings College de Londres. Su 煤ltimo

libro es The Covid Consensus: The New Politics of Global Inequality (Hurst)].

[Thomas Fazi es escritor, periodista y traductor. Su 煤ltimo libro 鈥淩eclaiming

the State鈥 ha sido publicado por Pluto Press. @battleforeurope]

https://www.wrongkindofgreen.org/2021/11/24/the鈥lefts鈥covid鈥failure/