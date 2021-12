A la ultraderecha chilena no le result贸 el manual de Steve Bannon (Trump, Bolsonaro, Vox) ni sus campa帽as de fake news en las elecciones presidenciales de este 19 de diciembre.

芦En suma, la ultraderecha chilena autodefinidos como 鈥減atriotas鈥, crey贸 tener oportunidad de ganar en segunda vuelta a trav茅s de una campa帽a 鈥渟ucia鈥 del todo vale y en caso de perder por estrecho margen, evidenci贸 acciones de querer boicotear el proceso eleccionario (Como en Per煤). Sin embargo, la diferencia fue aplastante que hizo fracasar cada una de sus maquinaciones禄.

Stephen Bannon fue el operador e ide贸logo de Donald Trump en Estados Unidos y luego de Jair Bolsonaro en Brasil, cuyo 鈥渕anual鈥 ha sido base de inspiraci贸n de la ultraderecha chilena, primero, para atacar la convenci贸n Constitucional y luego, para atacar la campa帽a presidencial de Boric.

Bannon, sirvi贸 en la Armada, fue un exitoso banquero, produjo pel铆culas y estuvo a la cabeza del sitio de derecha Breitbart News.

Stephen Bannon fue uno de los hombres clave de la Casa Blanca en los tiempos de Donald Trump, donde desde su posici贸n de jefe de estrategia y asesor presidencial, lo posesion贸 con fuerza antes y durante.

BBC Mundo public贸 el 2017 que, este nacionalista de derecha, demostr贸 desde 2015 su entusiasmo por la candidatura del magnate inmobiliario desde las p谩ginas de Breitbart News, el portal de noticias de la extrema derecha anti-establishment en Estados Unidos. 鈥淟uego, en agosto de 2016, se convirti贸 en jefe ejecutivo de la campa帽a de Trump, cargo desde el cual se catapult贸 para convertirse en jefe de estrategia de la Casa Blanca (鈥) luego, fue nombrado como miembro del Consejo de Seguridad Nacional del gobierno de EE.UU.鈥.

Luego de su salida del gobierno de Estados Unidos, Stephen Bannon, manifest贸 su apoyo al ultraderechista Jair Bolsonaro de cara a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales brasile帽as del 28 de octubre del 2018, manteniendo cercan铆a con el hijo de Bolsonaro (Eduardo), quien manifest贸 su placer por haber conocido al estratega de Trump, a quien defini贸 como 鈥渦n entusiasta鈥 de la campa帽a de su padre.

Bannon hab铆a se帽alado sobre el actual presidente de Brasil: 芦El capit谩n Bolsonaro es un patriota brasile帽o, y creo que es un gran l铆der para su pa铆s en este momento hist贸rico禄, indicaba as铆 a la agencia de noticias Reuters.

El medio El Independiente, public贸 en marzo del 2019: 鈥淪teve Bannon es la mano invisible del populismo. Cada vez m谩s visible. Este asesor era un desconocido y oscuro propagandista del Tea Party y fundador del medio ultraconservador Breibart News, que pas贸 a ser el mandam谩s de la Casa Blanca de Trump. Ahora ha dado el salto a Europa para ayudar a los partidos populistas de derechas a ganar las elecciones europeas. Y a Vox en las elecciones generales鈥.

Tambi茅n se destaca en la publicaci贸n que, en Espa帽a, Bannon se ha reunido repetidas veces con Vox, al que hace poco m谩s de un a帽o visit贸 Rafael Bardaj铆, ex asesor de Aznar y ahora uno de los ide贸logos del partido de Santiago Abascal.

Bannon tambi茅n se ha instalado con la ultraderecha italiana, en Hungria y en Bruselas tiene la sede de The Movement, la web del populismo pol铆tico.

El medio P煤blico.es publicaba en enero de este 2021: 鈥淏annon fue el principal ide贸logo y estratega de la campa帽a que llev贸 a Donald Trump a la Casa Blanca (鈥) Una campa帽a populista, racista, plagada de fake news y carente de complejos que utiliz贸 ideas y argumentos que ning煤n pol铆tico se hab铆a atrevido a utilizar hasta ese momento. Este modelo desvergonzado de hacer pol铆tica ha sido exportado y copiado posteriormente por diversos partidos ultraconservadores de Europa y del resto del mundo. Alguno de los alumnos aventajados fueron Jail Bolsonaro en Brazil, Mateo Salvini en Italia y el partido Vox en Espa帽a, a quien Bannon augur贸 un gran futuro en 2019.

Considerando estos elementos, no es dif铆cil rastrear las similitudes entre la campa帽a de Trump, sus mensajes desde el momento en el que lleg贸 a la presidencia de Estados Unidos y los que han cimentado el despegue pol铆tico de Jair Bolsonaro en Brasil, VOX en Espa帽a, Jos茅 Antonio Kast en chile, en otros, de hecho, todos los seguidores de Bannon en los distintos pa铆ses adoptaron una estrategia y mensajes similares para destacar en la arena pol铆tica.

Dem谩s est谩 decir la cercan铆a de Jair bolsonaro y Jos茅 Antonio kast, de hecho, han tenido reuniones y se han elogiado mutuamente. Uno de los puntos en com煤n que tienen, es la internacional de ultraderecha que encabeza VOX Espa帽a.

En octubre del 2020, la extrema derecha cre贸 el Foro de Madrid para organizar a las fuerzas que quieren derrocar a todos los gobiernos 芦progresistas禄, publicando una 鈥淐arta de Madrid鈥 suscrita, entre ellos, por Jos茅 Antonio Kast y Eduardo Bolsonaro.

驴CU脕L ES EL MANUAL STEVE BANNON?

El dec谩logo de la campa帽a populista de Trump sigue unos pasos que comparten todos estos candidatos ultraconservadores que, tenga o no que ver con la ayuda de Bannon, han logrado aumentar su poder estrepitosamente desde la llegada de Trump a la casa Blanca. Sus campa帽as pasan por actuar al margen de los medios tradicionales, a los que su receta recomienda criticar duramente como s铆mbolo del establishment manipulador. De tal modo, sus candidatos se centran solo en medios amigos que no hagan preguntas y en el manejo intensivo de redes sociales, de forma organizada y planificada.

Otro de los ingredientes de la receta Bannon es el desprecio por la verdad. A 茅l se le atribuye la idea de 芦los hechos alternativos禄 como eufemismo para las mentiras de toda la vida. Difundir datos falsos en redes sociales y en discursos sin preocuparse por su veracidad sino por la fuerza emocional que puedan transmitir es tambi茅n su marca. El todo vale.

Seg煤n ha trascendido en medios estadounidenses, Bannon, en sus maquinaciones, se ha inspirado en libros como The Fourth Turning, de los historiadores William Strauss y Neil Howe, referido a la crisis y al caos; Otro, es Antifragile, de Penguin Random House, que afirma que el desorden puede llevar a resultados concretos.

Bannon tiene amplia admiraci贸n por Curtis Yarvin, un ingeniero de sistemas que escribe bajo el pseud贸nimo Mencius Moldbug con quien se vincul贸 directamente durante el periodo Trump. Yarvin se describe como un neoreaccionario, una ideolog铆a pol铆tica que 茅l mismo cre贸 en los a帽os 2000 y que, entre otras cosas, rechaza la democracia, admira la monarqu铆a y prefiere posturas econ贸micas conservadoras.

La crisis y el caos para este 鈥渆stratega鈥, va acompa帽ado del shok, el factor estr茅s y la manipulaci贸n de emociones y sentimientos primitivos. El soci贸logo, primat贸logo y antrop贸logo, Pablo Herreros, se帽ala sobre su uso en el periodo de Trump: 鈥渆l miedo, el asco y la ira es la zona m谩s antigua de nuestro cerebro y se activa inconscientemente, sin que muchas veces podamos a ejercer control sobre ella (鈥) El Alfa Trump las activa conscientemente para manipular a los norteamericanos a trav茅s de narrativas irracionales. Sus mensajes advierten del peligro que acecha, dibujando un escenario apocal铆ptico de holocausto nuclear, lo que la vieja am铆gdala interpreta como si el le贸n estuviera ya a pocos metros. Dispuesto a saltar para zamparse a todos los 芦gringos禄. Simple pero efectivo para movilizar a nuestro primate interior m谩s irracional y vengativo鈥.

Otra de las estrategias que tuvo Trump consisti贸 en alimentar el miedo a lo desconocido y diferente. 鈥淯na tendencia de nuestra especie y otras cercanas. La ignorancia y el no saber provocan ansiedad y temores en la gente de los que Trump sac贸 buen partido. Aprovechando los sentimientos de confusi贸n, se toman decisiones que en momentos de estabilidad jam谩s suceder铆an, como por ejemplo elegir un l铆der agresivo鈥.

LOS 鈥淧ATRIOTAS CHILENOS鈥 Y EL MANUAL BANNON

Desde el a帽o 2020 grupos de extrema derecha, incluidos neonazis, impulsaron una operaci贸n/campa帽a con el 煤nico prop贸sito de atacar el proceso constituyente que vive Chile este 2021, llamando la atenci贸n las acciones concertadas en el uso de las redes sociales con el fin de generar provocaci贸n, odio, denostaciones, tendencias y marcar pautas a los medios comerciales de difusi贸n masiva, como parte de una estrategia que ha pretendido debilitar, deteriorar, desgastar, deslegitimar, si es posible anular o en 煤ltimo caso, competir con mayor contundencia para la opci贸n rechazo de salida frente a la propuesta de una nueva Constituci贸n Pol铆tica para el pa铆s por parte de la Convenci贸n Constitucional.

A partir de inicios de agosto de este 2021 impulsaron una nueva etapa, m谩s ofensiva y en diversos escenarios, denominada 鈥淪alvar Chile鈥, que tiene como caracter铆stica la unificaci贸n de la extrema derecha a trav茅s del denominado 鈥淢ovimiento de Resistencia Patri贸tica鈥, que involucra a varios ex uniformados e incluye la articulaci贸n de diversos canales de comunicaci贸n 鈥減atri贸tica鈥 e integrantes de diversos colectivos pol铆ticos, entre ellos, miembros de Fuerza Nacional, Patriotas por Chile, republicanos y algunos UDI.

Uno de los principales parlamentarios dedicado a los fake news, a la distribuci贸n de noticias falsas, es el diputado UDI, Sergio Bobadilla, quien, en noviembre, en el marco de las sesiones de la Convenci贸n Constitucional en Concepci贸n, el diputado asegur贸 que hab铆a un video de la presidenta de la Convenci贸n, Elisa Loncon, participando de una desmentida fiesta de constituyentes en un hotel de Concepci贸n, con comentarios denostativos, raz贸n por la que ha sido llevado a la Comisi贸n de 脡tica de la C谩mara.

Este grupo daba por hecho que Daniel Jadue ganar铆a las primarias y ser铆a quien se convertir铆a en el presidente de Chile, por lo mismo, su concentraci贸n estar铆a en boicotear el proceso constituyente, sin embargo, ante la crisis de la derecha y la ocupaci贸n de los vac铆os por parte de la figura de Jos茅 Antonio Kast y las posibilidades de su crecida, comenz贸 a destinar las energ铆as para reforzar el proceso electoral de este candidato.

Alexis L贸pez Tapia, se convirti贸 en uno de sus principales defensores y promotores de campa帽a de Kast desde el subterr谩neo: 鈥淢ientras m谩s lo ataquen, es porque va ganando y es porque probablemente va a terminar por ganar鈥, indicaba en una de sus transmisiones en octubre de este a帽o.

L贸pez, caracteriz贸 el denominado 鈥渆stallido social en Chile鈥 del 2019 como parte de una 芦Revoluci贸n molecular disipada禄, postura que populariz贸 al ser invitado a instancias conservadoras y militares de Colombia.

La base principal de estos grupos ultras con respecto a esos sentimientos primarios que se se帽alan, est谩n relacionados con la defensa de: 鈥淟a patria, la familia y la propiedad鈥.

El Movimiento de ultraderecha, se ha definido como: 鈥淢ovimiento Pol铆tico, Patri贸tico, no partidista. Cualquier Patriota se puede integrar sin tener que renunciar a sus propias ideas. Defender谩 la Naci贸n, la Rep煤blica y la Democracia. Su objetivo es 芦resistir la insurrecci贸n revolucionaria que estamos viviendo鈥, resaltan en su presentaci贸n.

As铆, comenzaron a accionar sus ataques contra la persona de Gabriel Boric, con la base principal para los fake news. Desde difundir supuestos v铆nculos con las drogas del candidato del pacto 鈥淎pruebo Unidad鈥 (que tambi茅n lo hizo entrever Kast); de supuestos v铆nculos con Maduro; Falsos informes siqui谩tricos de Boric, entre numerosas otras oleadas buscando 鈥渁sfixiar鈥 las redes sociales para desperfilar a Boric.

Uno de las 煤ltimos fake news lanzados contra Gabriel Boric durante la campa帽a presidencial, estuvo a cargo del diputado electo del Partido Republicano (PLR) Gonzalo de la Carrera, quien responsabiliz贸 al comando del excandidato Jos茅 Antonio Kast por su divulgaci贸n. Se trataba de una foto falsa, montada, donde aparec铆a el diputado del Frente Amplio con desmanes detr谩s, que adem谩s ten铆a como hashtag #KastOComunismo. 鈥淟a foto que me mandaron para acompa帽ar el tuit, era trucada y no ten铆a como saberlo. Nadie me dijo eso (鈥) Yo no ten铆a c贸mo saberlo y yo esperaba que me apoyaran y que en el fondo se refirieran al fondo del tuit鈥, explic贸 a medios.

As铆, poco a poco la ultra derecha comenzaba a sacar las cuentas al m谩s puro estilo del manual Bannon: Un candidato de ultra derecha popular, hasta en tik tok con amplia difusi贸n. Amplia campa帽a del 鈥渢error鈥 sobre marxismo, comunismo, Venezuela. Al frente un candidato joven 鈥渋ncapaz鈥 de dar orden, seguridad y estabilidad al Pa铆s, proveniente del caos; y, un grupo base de 鈥減atriotas鈥 dispuesto a hacer todo, como s煤per h茅roes para 鈥渟alvar a la patria鈥, que en el fondo, han sido acciones sicop谩ticas o narcisismo colectivo (endogrupo) en contra de la democracia. 鈥淓l narciso pol铆tico no solo cree que es especial, sino 煤nico, elegido y llamado a dejar huella en la historia鈥, se帽ala Antoni Guti茅rrez-Rub铆, asesor internacional en comunicaci贸n pol铆tica, institucional y empresarial.

Las cuentas que sacaban era en torno a la primera vuelta, pero todo cambi贸, la gente estaba dispuesta a salir a votar, muchos y muchas, m谩s que por Boric, votar铆an para frenar la amenaza al Pa铆s de lo que significa un candidato de ultra derecha, rodeado de neofascistas y neonazis.

Ya la derecha sabiendo de la derrota electoral, medios comerciales del poder empresarial difund铆an falsas percepciones ciudadanas como virtuales empates t茅cnicos en la segunda vuelta, con ocultamiento de sondeos de su mismo sector y ya como punto final, en medio de la desesperaci贸n de los 鈥減atriotas鈥, llamados directos para boicotear el proceso electoral.

Sebasti谩n Izquierdo, referente de los grupos de ultra derecha, se帽alaba previo a las elecciones a sus pares: 鈥淎 votar chiquillos y no solamente a votar, inscr铆banse como apoderados de mesa y m谩s importante que defender los votos de Kast, obj茅tenle todos los votos al Boric weon (鈥) asi es que cabros vayan y hagan trampa, vayan a hacer apoderados de mesa y objeten todos los votos del Boric y si les toca ser vocal de mesa, tambi茅n, objetan todos los votos del Boric, no uno o dos, todos los votos del Boric. La victoria es lo m谩s importante, las formas ya no importan, efectivamente, las formas valen callampa, vayan a hacer trampa鈥, a esto agregar el caos por las dificultades generadas por el transporte p煤blico para que las personas, principalmente de sectores populares, puedan ejercer su derecho a voto.

En suma, la ultraderecha chilena autodefinidos como 鈥減atriotas鈥, crey贸 tener oportunidad de ganar en segunda vuelta a trav茅s de una campa帽a 鈥渟ucia鈥 del todo vale y en caso de perder por estrecho margen, evidenci贸 acciones de querer boicotear el proceso eleccionario (Como en Per煤). Sin embargo, la diferencia fue aplastante que hizo fracasar cada una de sus maquinaciones.

La segunda vuelta electoral con el 99.99% de las mesas escrutadas a las 01:42, arroj贸 que la participaci贸n fue del 55,6% (de los habilitados) que contabilizaron 8.364.534 votos (la aproximaci贸n es de 8.400.000), es decir hubo 1.250.000.000 m谩s en comparaci贸n a la primera vuelta.

Gabriel Boric obtuvo el 55,9% con 4.620.671 votos y Jos茅 Antonio Kast el 44,1% con 3.649.647 votos.

El manual Bannon fracas贸 en las elecciones presidenciales de Chile.

El Ciudadano