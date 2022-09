–

De parte de A Las Barricadas September 26, 2022 252 puntos de vista



隆Por fin se uni贸 la izquierda!

En Italia triunfa electoralmente una reaccionaria coalici贸n de partidos reaccionarios, y la izquierda real, la que se une por el futuro, se tira de los pelos. No os digo de qu茅 pelos se trata, pero son de los m谩s dolorosos. Ya no es solamente Hungr铆a, Polonia y una docena de pa铆ses de Occidente en los que la ultraderecha o bien es potente, o bien gobierna. Ahora son hermanos latinos de aqu铆 al lado los que se pasan al lado oscuro, bien es cierto que en medio de un fuerte abstencionismo.

Claro, echarle la culpa a la abstenci贸n ya incluso apesta, porque es como decir que la gente de izquierdas no vota a la izquierda. Hay intentos de echarle la culpa al posmodernismo y al lenguaje inclusivo, olvidando que el hundimiento de la URSS se produjo sin que mediara posmodernismo de ning煤n tipo, en medio de un prado lleno de ciencia marxista de la bien dura. Y de ello da fe tambi茅n el resultado de la izquierda no posmoderna: obtiene un magro 1,2%, o sea 348.074 votos.

驴Entonces a qu茅 se debe esta desafecci贸n de la poblaci贸n hacia la izquierda?

Pues ni idea. Yo solo digo que las explicaciones que me proporcionan gente de izquierdas, en medio de una crisis econ贸mica, sanitaria, clim谩tica, pol铆tica, financiera, ecol贸gica, identitaria y de otros tipos, son absurdas: que si la abstenci贸n, que si el posmodernismo, que si el feminismo, que si la inmigraci贸n, que si el miedo a China y a Rusia, que si la desuni贸n鈥 Son una cantidad de disparates que parece que est茅 uno en el comedor de la Comunidad Terap茅utica a la hora del reparto de las pastillas.

Yo no s茅 por qu茅 la gente vota a unos o a otros. Pero s铆 s茅 cuando los deberes no se hacen. Aqu铆 en Espa帽a, con gobiernos de izquierdas que van con un cuidado de la hostia para no molestar a los ricos, no se ha depurado a un mont贸n de jueces de ultraderecha, ni se han modificado las leyes represivas 鈥損or ejemplo鈥. Si las leyes protegen al capital, y la polic铆a machaca a los movimientos sociales, 驴qu茅 informaci贸n se le trasmite a la gente?

Esta es la realidad: Hace un par de d铆as (1) se ha celebrado una manifestaci贸n de apoyo a seis mujeres que han sido condenadas a tres a帽os y medio de prisi贸n y al pago de 150.000 euros por participar en la campa帽a de apoyo a una trabajadora de la pasteler铆a La Suiza de Gij贸n. El caso indignante, no ha recibido eco de los grandes medios. Ni prensa, ni tele, ni n谩. Y el Gobierno de Progreso afirma respetar las decisiones de los jueces reaccionarios. Es lo que hay. Hoy hablando con una amiga a la que le comentaba el caso, me dec铆a que no me cre铆a, que esas cosas aqu铆 no pod铆an pasar鈥 驴C贸mo va a enterarse esa criatura de lo que pasa, cuando los medios lo ocultan, y los que disponen de alg煤n medio para difundir esas barbaridades, est谩n dedicados a lo suyo? Que es ver c贸mo sacan mejores resultados en la pr贸xima cita, y qui茅n se pone primero en la lista.

Me dicen tambi茅n que los anarquistas tampoco es que brillemos mucho por nuestra presencia y que somos un fracaso. Es verdad, s贸lo echamos una mano en los movimientos sociales: obrero, feminista, ecolog铆as, pacifista鈥 Y al menos, no nos presentamos a las elecciones. Que para perder elecciones, ya tenemos a la izquierda.

————

(1) Apoyo masivo a las seis encausadas de Gij贸n