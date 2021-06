–

por Jon Ander Etxebarria Garate

Mayo de 2021

… Despu茅s de todo lo acontecido se puede decir que el estado de alarma ha sido un fracaso.

– Fracaso tanto de los gobiernos como todos los pol铆ticos por haber utilizado el miedo y la ignorancia de la ciencia y no el debate cient铆fico para afrontar la crisis v铆rica.

– Fracaso por haber puesto encima de la mesa la demagogia salud vs econom铆a cuando en el mundo en que vivimos son conceptos 铆ntimamente ligados.

– Fracaso por no haberse sabido rodear de comites de expertos que no tuviesen conflictos de intereses y si de comit茅s de expertos pol铆ticos que no saben que es realmente un virus.

– Fracaso por haber aplicado medidas que no ten铆an criterios basados en la ciencia utilizando herramientas como los PCR, asintom谩ticos, mascarillas y forma de contagio m谩s como elementos de difundir el miedo que de hacer frente a un virus

– Fracaso en las organizaciones de las profesiones sanitarias (m茅dica y enfermer铆a) por no haber tenido la m铆nima humildad en reconocer que no se tienen conocimientos suficientes de virolog铆a y prevalecer en muchos casos los conflictos de inter茅s.

– Fracaso en las organizaciones profesionales de bi贸logos por no haberse cuestionado no la t茅cnica de PCR ( que tambi茅n en mi opini贸n) sino su utilizaci贸n sin criterios de evaluaci贸n de una estad铆stica epidemiol贸gica, as铆 como la idoneidad de las vacunas no habiendo cumplido los m铆nimos protocolos exigibles, prevaleciendo igualmente los conflictos de inter茅s.

– Fracaso en los medios de comunicaci贸n audiovisuales y escritos que han estado toda la pandemia con una total falta de criterio y haciendo el amarillismo m谩s puro vacunando diariamente a la poblaci贸n con la vacuna del miedo al albur de unos intereses de 铆ndole cremat铆stica pero con total falta de 茅tica y respeto a los ciudadanos.

– Fracaso de todos los 贸rganos de poder junto a los partidos pol铆ticos por trasgredir el respeto a la libertad de los ciudadanos no habiendo sido capaces en un sistema supuestamente democr谩tico y de estado de derecho el tener el m铆nimo esp铆ritu cr铆tico sobre esas medidas impuestas y si realmente no se estaba imponiendo un sistema m谩s propio de la dictadura.

– Fracaso estableciendo medidas restrictivas a determinados sectores como el de la hosteler铆a cuando no se tienen estudios cient铆ficos de en que sectores de actividad se da el contagio.

– Fracaso con el esperpento de las vacunas haciendo creer que iba a ser el santo grial y que cuando llegase legar铆a la normalidad establciendo uno de los mayores chantajes a la poblaci贸n.

– Fracaso es decirnos a la poblaci贸n que la vacuna no es obligatoria para luego sacarse como se suele decir el conejo de la chistera y decirnos que se va a establecer un pasaporte verde con total premeditaci贸n y alevos铆a de lo que no deja de ser un nuevo chantaje y una restricci贸n de la libertad el individuo pudiendo optar por vacunarse o por no hacerlo, y mucho m谩s con una vacuna con incumplimiento de protocolos.

– Fracaso al haberse laminado la atenci贸n primaria, habi茅ndose sido c贸mplices tanto administarciones sanitarias como profesionales debilitando la sanidad p煤blica para favorecer a la privada.

– Fracaso de la administraci贸n sanitaria donde se ha estado utilizando el miedo con la ocupaci贸n UCIs cuando esta ocupaci贸n quitando marzo-abril del 2020 con toda probabilidad habr谩 sido inferior a la acontecida muchos otros a帽os, y, en todo caso, en una situaci贸n de alarma el Lehendakari tiene herramientas para que en una situaci贸n de alarma utilice las UCIs privadas como p煤blicas durante el tiempo necesario.

– Fracaso en no haber atendido a las listas de espera con la consiguiente consecuencia de fallecimientos por no haber recibido los cuidados de sus patolog铆as.

Lo peor de todo es que todos estos fracasos citados lo que han ocasionado es el fracaso de la sociedad en s铆 misma ya que lo que nos est谩n dejando es una sociedad recelosa, menos solidaria y emp谩tica, m谩s individualista con una dosis de miedo inculcada en gran parte de la poblaci贸n.

Por todo ello lo m铆nimo que nos deben gobernantes, partidos pol铆ticos, medios de comunicaci贸n, organizaciones profesionales sanitarias, etc es devolver a la sociedad a una vida sin miedo y que vaya poco a poco recuperando los valores m谩s propios de una sociedad solidaria y emp谩tica.