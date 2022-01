–

De parte de Indymedia Argentina January 21, 2022 86 puntos de vista

Mat铆as Ru铆z, profesor de historia y coordinador de la Campa帽a No al fracking de la ONG Conciencia Solidaria, detall贸 c贸mo funciona la t茅cnica de extracci贸n hidrocarbur铆fera, com煤nmente llamada 鈥渇racking鈥. Tambi茅n explic贸 cu谩les son sus consecuencias, tomando como ejemplo Vaca Muerta y el nuevo negociado en la Costa Atl谩ntica. Lo hizo en di谩logo con Conciencia Rebelde, el nuevo programa de Conciencia Solidaria en Radio La Retaguardia, donde remarc贸 adem谩s la importancia de las movilizaciones populares como el Chubutazo y el Atlanticazo.

Entrevista: Silvia Medrano/Mariela Silvestein. Redacci贸n: Agustina Sandoval Lerner. Edici贸n: Pedro Ram铆rez Otero.

鈥斅縌u茅 significa 鈥渇racking鈥 y qu茅 consecuencias tiene esta pr谩ctica?

鈥擫iteralmente en ingl茅s significa 鈥渇racturando鈥 y tiene que ver con una t茅cnica distinta de la explotaci贸n convencional de petr贸leo. Para explicar que es el fracking tendr铆amos que ir mucho m谩s atr谩s y empezar hablando del origen de la extracci贸n petrolera, all谩 por principios del siglo XX, y que desde entonces hasta ahora la humanidad ha pr谩cticamente acabado con casi todo el petr贸leo que hab铆a en las profundidades de nuestro planeta. Petr贸leo que es producido por los f贸siles de especies animales, vegetales y minerales que han ido muriendo a lo largo de toda la historia. Sus restos se han ido depositando en el interior de la Tierra para finalmente producir el petr贸leo y los diferentes tipos de gases. Quedan muy pocos yacimientos y se han encontrado yacimientos llamados no convencionales de petr贸leo y gas de esquisto, que est谩n a muy grandes profundidades dentro de nuestro planeta. Y eso no evit贸 que la industria del hidrocarburo encuentre la forma de extraerlo tambi茅n. Y esto es la fractura hidr谩ulica, el llamado 鈥渇racking鈥, que es un procedimiento de extracci贸n que consiste en inyectar en el subsuelo una combinaci贸n de arena mezclada con cientos de qu铆micos contaminantes, que requiere una inmensa cantidad de agua insertada a alt铆sima presi贸n para poder quebrar la roca y llegar tan profundo como est谩n estos gases y este petr贸leo no convencional. Una vez llegado a esa profundidad surge el reflujo de esto mismo que se us贸 para producir la apertura del camino, por donde va a subir el petr贸leo y el gas, refluye hacia la superficie y obviamente es agua t贸xica, contaminada, que por filtraciones puede tranquilamente llegar a las napas de agua potable. Regresan hacia la superficie. No hay forma de recuperarla. Existen estos piletones de contenci贸n que est谩n cerca de los sitios de exploraci贸n donde el agua es acumulada, pero tambi茅n en nuestro subsuelo existen sustancias radiactivas que dentro del subsuelo cumplen obviamente funciones que tienen que ver con el planeta, pero que afuera son muy peligrosas. Y estos gases muy peligrosos para el efecto invernadero tambi茅n pueden subir hacia nuestra atm贸sfera. Otra consecuencia puede ser el incremento de actividad s铆smica. Que ya se estaba denunciando en nuestro pa铆s, especialmente en A帽elo, all铆 cerca de Vaca Muerta, el yacimiento de fracking m谩s famoso en nuestro pa铆s. La Asamblea de Allen y de A帽elo hace much铆simo tiempo que vienen denunciando las diferentes consecuencias por este tipo de extracci贸n. Una vez que se genera la grieta principal, vertical, que va hacia el subsuelo, se descargan explosivos a trav茅s de estos conductos para poder generar las grietas horizontales que muchas veces tienen kil贸metros de expansi贸n, cruzando por debajo de poblaciones, por debajo de lagos, de r铆os. Entonces, ciertamente pueden llegar a generar enormes niveles de contaminaci贸n y de residuos que van a afectar nuestra agua, m谩s all谩 del agua que se utiliza para producir la grieta para poder empezar con la extracci贸n.

鈥斅縋or qu茅 es importante hablar de fracking en este contexto del Atl谩nticazo y de lo que est谩 sucediendo con la exploraci贸n s铆smica, ya autorizada por el Gobierno nacional a trav茅s del Ministerio de Ambiente?

鈥擯orque una de las t茅cnicas que se va a utilizar para poder hacer esta exploraci贸n es la t茅cnica de fracking. Aparte de esto, tambi茅n tenemos que considerar que tenemos un muy reciente incidente que tiene que ver con el petr贸leo, cercano tambi茅n a Allen, a Vaca Muerta, a A帽elo; en Catriel, R铆o Negro. Donde a mediados de diciembre se produjo probablemente el peor da帽o ambiental de las 煤ltimas d茅cadas, cuando se rompi贸 un oleoducto de 16 pulgadas que conectaba la estaci贸n de bombeo de puesto Hern谩ndez, en Neuqu茅n, con la estaci贸n de bombeo de Medanito en R铆o Negro. Y esto produjo m谩s de 3 millones de litros de petr贸leo derramado, afectando no solamente la zona de la rotura de este oleoducto que obviamente no tiene mantenimiento porque una vez que son construidos ya quedan as铆. Estos tienen 60, 70 a帽os de antig眉edad. Fueron creados all谩 por la d茅cada del 60, entonces se rompen. 驴Cu谩l fue una de las medidas de remediaci贸n que tom贸 la empresa Oleoductos del Valle, que tiene el 95% de la producci贸n y yacimiento de Vaca Muerta? Pusieron una pileta pelopincho debajo de la grieta del oleoducto. Tremendo. No se hab铆a visto nunca ingenio argentino al 100%. Y bueno, obviamente m谩s de 3 millones de litros de petr贸leo derramado, dos hect谩reas afectadas de forma directa. Los pueblos originarios que viven cercanos a la zona del derrame denuncian que la pileta no fue lo 煤nico que llevaron, tambi茅n estuvieron ah铆 haciendo alg煤n otro tipo de contenci贸n y produjeron da帽os. Dos hect谩reas m谩s alrededor del 谩rea afectada. Entonces tenemos tambi茅n cuatro hect谩reas afectadas.

鈥擫a cantidad de petr贸leo derramado no s贸lo contamina las hect谩reas mencionadas, 驴no?

鈥擟laro. Adem谩s podemos vincularlo con lo que podr铆a llegar a pasar en el Atl谩ntico, porque es muy parecida la situaci贸n. Debajo de esta zona en R铆o Negro, en Catriel, hay solamente a tres kil贸metros de profundidad una reserva de agua dulce muy importante que alimenta a los r铆os de la regi贸n e incluso r铆os que por sus ramificaciones llegan hasta la Provincia de Buenos Aires. O sea que no es que solamente se queda el problema en Neuqu茅n, en R铆o Negro. Este petr贸leo que es absorbido nuevamente por la tierra va a llegar hasta estas napas que tienen un grado de pureza incre铆ble, que son una belleza que se pueden tomar, y no va a ser diferente del agua que consumimos de la canilla. Va a ser afectada entonces esa agua por el derrame, si no se contiene bien la situaci贸n.

鈥擫a foto de la pelopincho demostr贸 la seguridad que tienen estas empresas.

鈥擭o hay que decir m谩s nada. Ya mostramos la foto y listo: miren c贸mo mantienen las situaciones de riesgo las empresas. Y en el Atl谩ntico, a 307 kil贸metros de la costa de las playas, donde no van a afectar a la vista, porque parece que est谩n muy preocupados por que se afecte la vista del turismo, a esa distancia de la costa es justamente donde los bi贸logos explican que se origina la cadena tr贸fica que alimenta a todo el ecosistema de nuestro Mar Argentino. Entonces, un derrame que se produjera en uno solo de estos pozos generar铆a da帽os ambientales grav铆simos, porque estar铆a afectando el inicio de la cadena tr贸fica, es decir, de los organismos que se van alimentando unos de otros. Si est谩n afectados los animales, las algas, los minerales, todo lo que hace falta para que la cadena biol贸gica se vaya expandiendo, obviamente va a cambiar todo. Va a generar cambios a nivel biol贸gico, porque si los animales m谩s grandes ya no tienen de lo que se alimentaron siempre, van a tener que buscar otra forma de sobrevivir. El da帽o para la fauna marina va a ser muy grave. Tengo las declaraciones del gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, donde dice que en el 煤nico lugar que perforaron hay 32 mil millones de d贸lares para la Provincia, podr铆a ser una actividad econ贸mica muy importante. 驴Qu茅 es lo primero que leemos de esta declaraci贸n de Axel? Que ya perforaron.

鈥擸 por eso ya aparecieron animales muertos en las 煤ltimas semanas.

鈥擜bsolutamente. En el 煤nico lugar donde perforaron hay 32 mil millones de d贸lares. Ahora, estos 32 mil millones, 驴para qu茅 son? 驴En qu茅 se van a usar? 驴Son para la gente, para mejorar la calidad de vida de los bonaerenses, de los marplatenses? 驴Qu茅 va a pasar con las industrias marplatenses de origen, con la industria pesquera? La gente de Mar del Plata pr谩cticamente vive de eso. De eso y del turismo, obviamente. Este tipo de explotaci贸n, si hay derrames o incidentes, obviamente va a perjudicar a la poblaci贸n marplatense de forma directa.

鈥斅縃ay opciones de energ铆as renovables y sustentables que no generen tanto da帽o al ecosistema?

鈥擧ay alternativas. En el mar existe la posibilidad de utilizar la energ铆a motriz que usa justamente la potencia de las olas, para generar energ铆a. Despu茅s, parques e贸licos que se podr铆an construir en la Patagonia. Con el viento que hay, parques e贸licos parecer铆a la opci贸n l贸gica. Pero parece que para nuestra matriz energ茅tica nacional no es la opci贸n l贸gica. Sino que lo l贸gico es seguir apostando a tipos de energ铆a que otros pa铆ses est谩n dejando de utilizar y que adem谩s est谩n prohibiendo, como Alemania o Francia. Despu茅s vienen las empresas de ellos ac谩 a querer hacerlo, pero en sus propios territorios est谩 prohibido el fracking, la energ铆a nuclear, la megaminer铆a. Est谩n prohibidas much铆simas formas de extractivismo. Y esta otra declaraci贸n del gobernador Axel Kicillof que dice que la cuesti贸n ambiental es importante. Que hay que asegurarse que estos pozos se hagan con todo el cuidado que haga falta, ya que van a poner muchas piletas cerca, seguramente. 鈥淟a empresa que fue autorizada tiene 6 mil pozos y ning煤n accidente鈥, dijo tambi茅n. Esto es falso. Ya sabemos que justamente por los estudios cient铆ficos, que la posibilidad de accidentes en este tipo de explotaci贸n es de casi 100%.

鈥擬entir as铆 en los medios es tremendo.

鈥擫os medios masivos de comunicaci贸n en la actualidad lo hacen a diestra y siniestra. Y adem谩s tenemos la certeza de que Equinor (la empresa noruega que fue autorizada a exploraciones offshore el Mar Argentino) tuvo derrames. Con absoluta certeza los cient铆ficos lo han demostrado: las plantas de Equinor han tenido derrames. Y tambi茅n vienen con el verso de siempre de que trae trabajo, lo cual es mentira tambi茅n. Para la poblaci贸n local pr谩cticamente nunca hay trabajo y, si hay, es muy poco. Entonces tenemos que ser plenamente conscientes de que los pasivos ambientales que pueden llegar a generar este tipo de explotaci贸n en nuestro Mar Argentino, en nuestra Costa Atl谩ntica, podr铆an llegar a ser grav铆simos.

鈥擫as poblaciones se dieron cuenta, 驴no? La movilizaci贸n fue muy grande.

鈥擜fortunadamente, y esperemos que justamente el eco del Chubutazo se reproduzca aqu铆 en el Atlanticazo y logremos tambi茅n dar vuelta esta resoluci贸n, porque ya est谩 en el Bolet铆n Oficial del 30 de diciembre, esperaban que nadie se diera cuenta. No fue as铆. Estamos despiertos, estamos atentos, de pie, marchando, y vamos por la marcha atr谩s de esta resoluci贸n.

鈥擸 tambi茅n teniendo esta certeza de que una resoluci贸n sobre el medioambiente tambi茅n se puede revocar. El pueblo puede darle la vuelta.

鈥擜bsolutamente. Desde la campa帽a No al fracking de Conciencia Solidaria ONG, quiero hablar con el coraz贸n, a toda la poblaci贸n de nuestro pa铆s, no solamente a la gente que vive en las localidades costeras. No solamente a ellos. Tambi茅n a la gente de Buenos Aires y de todas las ciudades. Porque la contaminaci贸n no conoce fronteras y siempre se expande. As铆 que estemos atentos. El pueblo en la calle puede revertir la situaci贸n.

Fuente: http://www.laretaguardia.com.ar/2022/01/Fracking-principantes.html