May 27, 2023

隆Espa帽oles, Franco ha muerto! escuch谩bamos a Carlos Arias Navarro, un presidente del Gobierno roto en l谩grimas, ante una pantalla de televisi贸n en blanco y negro. El acontecimiento esperado se produjo un 20 de Noviembre de 1975; pero el franquismo, despu茅s de cuarenta y siete a帽os, sigue vivo.

La dictadura agonizaba desde hac铆a un tiempo y el nuevo modelo no se consolid贸 hasta la aprobaci贸n de la Constituci贸n en 1978. Aunque por los acontecimientos que est谩n ocurriendo en estos d铆as, hay que ponerlo en duda. Lo cierto es que la Transici贸n y la Constituci贸n del 78 vinieron legitimar a r茅gimen franquista moderniz谩ndolo. Ya han pasado cuarenta a帽o desde la muerte del dictador y de la proclamaci贸n (que no coronaci贸n) del rey em茅rito fugado de Espa帽a.

Fueron d铆as de proclamaci贸n y funeral. El 22 de Noviembre estuve ante la iglesia de San Jer贸nimo el Real, donde se celebraba la misa oficiada por el cardenal Taranc贸n, presidente de la Conferencia Episcopal, que luego supimos ley贸 una homil铆a, en la que pod铆a entenderse el cambio que se iba a experimentar. Recuerdo ver al vicepresidente de los Estados Unidos Nelson Rockefeller y al general chileno Augusto Pinochet, con su larga capa, a quienes, muy t铆midamente, algunos silbamos, hasta que dos percheros americanos con gabardina y caras de pel铆cula de malos, se pusieron a nuestra vera y terminaron con la m煤sica de viento.

Espa帽oles: Franco ha muerto, dec铆a Arias Navarro: “El hombre de excepci贸n que ante dios y ante la historia asumi贸 la inmensa responsabilidad del m谩s exigente y sacrificado servicio a Espa帽a ha entregado su vida”. Aquel hombre, unos meses antes, hab铆a firmado las 煤ltimas cinco penas de muerte de la dictadura. El 27 de septiembre se ejecut贸 la sentencia por fusilamientos. Franco muri贸 matando. Del llanto de Espa帽a que dec铆a Arias, a las copas de champ谩n en muchos hogares. Del dolor y la tristeza del carnicero de M谩laga, a la esperanza ante el futuro. En mi memoria, Franco en estado mortuorio, en la cama de la habitaci贸n 103 del hospital La Paz, entubado en su agon铆a prolongada por medios mec谩nicos y razones pol铆ticas y familiares.

Fueron tiempos de silencio, cuando Franco, con todo el poder en sus manos, dise帽贸 el nuevo r茅gimen: una Monarqu铆a del Movimiento. Todo pretend铆a dejarlo atado y bien atado. El tr谩nsito a la democracia culmin贸 en 1978 con la Constituci贸n y como forma pol铆tica la monarqu铆a parlamentaria. Previamente se hab铆a celebrado el refer茅ndum sobre el Proyecto de Ley para la Reforma Pol铆tica, el 15 de diciembre de 1976, que cont贸 con el apoyo del 94,17% de los votantes, con una participaci贸n del 77,8%. El rey ni jur贸, ni prometi贸 la Constituci贸n; la sancion贸. Su poder era previo y franquista. No se consolidar谩 la monarqu铆a, mientras no haya un refer茅ndum sobre el modelo de Estado. No lo hubo entonces porque el pueblo no pintaba en eso y por la falta de raz贸n democr谩tica; hoy dicen que porque no hay raz贸n para ello.

Desde 1947, dos a帽os antes de mi nacimiento, Espa帽a ha sido un reino sin rey, dirigido y controlado por una dictadura militar falangista, surgida de una guerra civil, tras un golpe de Estado contra la leg铆tima Rep煤blica. Franco estableci贸 las bases para el futuro mon谩rquico espa帽ol, con la Ley de Sucesi贸n en la Jefatura del Estado, que declaraba a Espa帽a Reino y otorgaba al Jefe del Estado la facultad de proponer a las Cortes la persona que lo suceder铆a a t铆tulo de rey. A Franco le hubiera gustado ser rey de Espa帽a por la gracia de dios, de hecho gobern贸 con prerrogativas reales, concedi贸 t铆tulos nobiliarios y entr贸 bajo palio a las catedrales, custodiado con guardia mora. Vivi贸 como un rey, con el boato y protocolo franquista, con guerrera blanca, camisa azul y boina roja, Espa帽a era una democracia org谩nica sin democracia y un reino sin rey.

Hab铆a un reino sustentado por una cruel dictadura; faltaba elegir al sucesor; y no iba a ser el heredero de Alfonso XIII. Franco cerr贸 la puerta a don Juan. El Jefe del Estado pod铆a excluir a aquellas personas reales por su desv铆o notorio de los Principios Fundamentales del Estado. Y el hijo, que era el padre, no reun铆a tal capacidad, por liberal. Fue un tr谩gala, pero cedi贸 sus derechos din谩sticos el 15 de mayo de 1977. “En virtud de esta mi renuncia, sucede en la plenitud de los derechos din谩sticos como Rey de Espa帽a a mi padre, el Rey Alfonso XIII, mi hijo y heredero, el Rey don Juan Carlos I”. Todo por la dinast铆a, por la familia.

Demasiadas intrigas e intereses ante la reinstauraci贸n 鈭抮estauraci贸n o instauraci贸n seg煤n opini贸n de unos u otros鈭, de la monarqu铆a en Espa帽a. Tras descartar al heredero leg铆timo, Franco elige al hijo del pretendiente. Un ni帽o, entregado por su padre, y al que se podr铆a adoctrinar en la ideolog铆a del r茅gimen. Comenz贸 cambi谩ndole el nombre: de Juanito, a Juan Carlos. No es hasta el 22 de julio de 1969, precisamente el d铆a en que yo cumpl铆a veinte a帽os, cuando con el t铆tulo de Pr铆ncipe de Espa帽a, Juan Carlos jura fidelidad a los principios del Movimiento “recibiendo de Su Excelencia, la legitimidad pol铆tica surgida del 18 de julio”.

Heredaba un r茅gimen surgido por un golpe de Estado y una guerra fraticida. Aseguraba para 茅l y los suyos una corona que hoy ostenta su hijo; y el r茅gimen garantizaba el franquismo sin Franco.

El dictador en su testamento, exalta los t贸picos patri贸ticos, como hizo en todos sus actos y discursos en vida y como colof贸n en su 煤ltima aparici贸n el 1潞 de octubre del a帽o de su muerte en la plaza de Oriente. En aquellos momentos de 煤ltimo aliento, recuerda a los enemigos de Espa帽a: “No olvid茅is que los enemigos de Espa帽a y de la civilizaci贸n cristiana est谩n alerta; mantened la unidad de las tierras de Espa帽a, exaltando la rica multiplicidad de sus regiones como fuente de la fortaleza de la unidad de la patria”. Estos planteamientos y algunos m谩s, siguen vivos en la derecha representada por el Partido Popular m谩s reaccionario.

El 20N es una fecha hist贸rica y no solo por la muerte del dictador; tambi茅n dos personajes hist贸ricos murieron un d铆a como 茅ste. En 1936 fue fusilado en Alicante Jos茅 Antonio Primo de Rivera; y en Madrid, el mismo d铆a, por una bala perdida o un certero disparo de un francotirador faccioso mat贸 a Buenaventura Durruti.

En la madrugada del 20 de noviembre de 1936, en el patio n煤mero 5 de la prisi贸n de Alicante, un pelot贸n de ocho milicianos, fusila a Jos茅 Antonio Primo de Rivera, l铆der de la Falange Espa帽ola de las JONS. En marzo de ese a帽o el Gobierno del Frente Popular hab铆a encarcelado al fundador de la Falange, por posesi贸n ilegal de armas de fuego. Acusado de rebeli贸n militar, el fiscal pidi贸 la 煤ltima pena. Se extiende la leyenda de que fue el propio Franco quien dio carta blanca a la ejecuci贸n del que consideraba su rival pol铆tico. Stanley G. Payne sostiene, que al dictador la muerte de Jos茅 Antonio le “vino al pelo”.

La 煤ltima filmaci贸n que nos queda de Durruti la hicieron unos reporteros sovi茅ticos en las cercan铆as del frente de la Ciudad Universitaria. Se le ve tranquilo, resuelto y sonriente, con una gorra y una cazadora de cuero. Poco despu茅s resultar铆a alcanzado por una bala frente al Hospital Cl铆nico, donde se libraban feroces combates contra los legionarios y los mercenarios rife帽os de Franco. Trasladado al Hotel Ritz, incautado por los anarquistas, convertido en hospital de sangre, Durruti fallecer铆a en la madrugada del 20 de Noviembre de 1936. Seg煤n Dan Kurzman, sus 煤ltimas palabras fueron antiburocr谩ticas: “Demasiados comit茅s鈥”.

El veinte de Noviembre ha marcado mi vida. Han pasado cuarenta y siete y toda mi vida. Por cierto un 20N de 1957 muri贸 mi padre con 45 a帽os. La tuberculosis no le permiti贸 seguir luchando como siempre y trabajando desde ni帽o. Siempre le he tenido en mi memoria. Recuerdos y emociones a flor de piel. Desde aquella ilusi贸n contenida, al compromiso pol铆tico permanente. De la esperanza sin traba, al desasosiego por el rumbo que toman las cosas. De todo puede ser, a solo algunas cosas conseguiremos.

Con la muerte de Franco comenzaba la Transici贸n desde la dictadura a la democracia, controlada desde dentro del R茅gimen. Ahora conocemos como se nos enga帽贸. Franco dej贸 todo atado y bien atado, restaurando la monarqu铆a en la figura de Juan Carlos de Borb贸n, hoy huido de Espa帽a.

Fuente: V铆ctor Arrogante (Nueva Tribuna)