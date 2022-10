–

El Frente Pedag贸gico Bachis Brecha public贸 un nuevo n煤mero de la revista pol铆tico pedag贸gica con eje central en Decolonialidad. El equipo propone dar una discusi贸n pedag贸gica desde una perspectiva interseccional sobre las construcciones de sentido en torno a pueblos originarios a otros docentes que trabajen en bachis y otros espacios educativos.

鈥淓n esta oportunidad, exploraremos las posibilidades para pensar una educaci贸n/saber descolonializante que discuta con el eurocentrismo imperante en las instituciones que nos forman como docentes鈥 expresan en la editorial la nueva edici贸n de la revista pol铆tica pedag贸gica del Frente Pedag贸gico Bachis Brecha.

Est谩 integrada por espacios de organizaci贸n educativa y territorial del conurbano bonaerense como el Bachillerato Popular Lago del Bosque, los bachis del FAR Frente Arde Rojo, y el Bachillerato Popular El Galp贸n Cultural y el Llamador del FOL.

El material plantea un posicionamiento desde la educaci贸n popular, la cual intenta desnaturalizar lo que el sistema colonial insert贸 en nuestras sociedades, de esas injusticias sociales que tambi茅n se han impregnado en nuestras subjetividades.

El fin es buscar el desarrollo de sociedades que primen los lazos de solidaridad entre sujetos, y que

terminen con la justificaci贸n de la explotaci贸n de unxs sobre otrxs, pilar b谩sico que la sociedad judeo-cristiana difundi贸 al mundo desde su victoria sobre el resto del mundo.

Cuenta con una serie de actividades y propuestas pedag贸gicas que recuperan a Liliana Ancalao, Osvaldo Bayer, as铆 como actividades realizadas en el Galp贸n de Claypole. Los ejes que problematiza son Ciencia y Saberes, Ser Humanx y Naturaleza, Pueblos Originarios y Educaci贸n Popular y Colonizaci贸n.

鈥淒esde la pedagog铆a popular pensamos a trav茅s de las preguntas, darle lugar a esos grises que generan muchas veces en las clases, porque hay una espera de una docente que va a presentar un material ya masticado y consolidado pero me parece que lo m谩s fruct铆fero es presentar una discusi贸n y en este caso pueblos originarios la discusi贸n es super valedera鈥, dice Pau del Frente Pedag贸gico del Bachillerato Popular El Llamador que funciona en el Galp贸n de Tolosa, Partido de La Plata.

En el marco de un sistema educativo que reduce el conocimiento sobre pueblos originarios a un momento hist贸rico pasado, contribuyendo a su desaparici贸n, Pau remarca la 鈥渃onvicci贸n de necesidad y urgencia de pensar el contenido desde esta mirada nueva鈥 que hace visible que 鈥渓a preponderancia de un mundo blano europeo en la curr铆cula sigue reproduciendo un sistema de dominaci贸n y violencias en estos silencios que aboga, esto que no se dice, que no se estudia, y es una bola de pueblos que viven ac谩 y ya no est谩n鈥. Por eso, remarca que este material permite pensar las resistencias de los pueblos.

A su vez, Paula cuenta que quieren problematizar la formaci贸n que recibieron las personas que integran el Frente Pedag贸gico. 鈥淓n este caso este mes sacamos el de decolonialidad, en el cual la propuesta fue pensarnos y pensar nuestra mirada, nuestra formaci贸n, muches hemos sido formades en universidades, y repensar qu茅 es lo que legitimamos a la hora de dar materiales, que no sean blanquitudes universitarias hablando de decolonialidad鈥

En ese sentido explica que como los materiales que recorren las curriculas tradicionales sobre pueblos originarios tienen esta perspectiva euroc茅ntrica, el objetivo del material pol铆tico pedag贸gico del Frente Bachis Brecha es compartirlo 鈥減ara que tengan una herramienta de laburo porque muchas veces es problem谩tico hacer planificaciones extensas teniendo en cuenta la situaci贸n de precariedad de les trabajadores docentes鈥. Pensar entonces en construir un conocimiento que se construya desde el territorio y que dispute las estructuras de opresi贸n existentes.

