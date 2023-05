–

El Frente de Lucha Piquetero anunci贸 que movilizar谩n este martes 9 de mayo a las 14 al Ministerio de Desarrollo Social de la Naci贸n, a cargo de Victoria Tolosa Paz, en reclamo de m谩s alimentos y de mejor calidad para los comedores populares y en rechazo a las bajas masivas en el programa Potenciar Trabajo. 芦El gobierno de Sergio Massa, Cristina Fern谩ndez, Alberto Fern谩ndez y el FMI termina como termin贸 el de Macri: ajustando a las y los trabajadores y llevando adelante la pol铆tica que reclaman las patronales y el Fondo para hacernos pagar la crisis a las y los trabajadores. Una inflaci贸n galopante se lleva por delante los salarios, las jubilaciones y todos los gastos del Estado, incluidos la salud, la educaci贸n y hasta la comida de los comedores populares. Y encima mandan polenta vencida y con gorgojos. La ministra ha dado de baja miles de compa帽eres que s铆 hicieron la validaci贸n de datos, mostrando una vez m谩s que solo le importa el ajuste. Si sigue siendo Ministra tiene la obligaci贸n de recibir los reclamos a su Ministerio. Si no lo hace se tiene que ir禄, sostienen. Por ANRed.

芦驴Donde est谩 Tolosa?芦, es la pregunta con la cual las organizaciones sociales que integran el Frente de Lucha Piquetero abren el comunicado con el que anuncian la movilizaci贸n para este martes 9 de mayo a las 14 al Ministerio de Desarrollo Social de la Naci贸n, a cargo de Victoria Tolosa Paz, partiendo de 9 de Julio e Independencia, donde concentrar谩n previamente.

Y agregan: 芦el gobierno de Massa, Cristina, Fern谩ndez y el FMI termina como termin贸 el de Macri: ajustando a las y los trabajadores y llevando adelante la pol铆tica que reclaman las patronales y el Fondo para hacernos pagar la crisis a las y los trabajadores. Una inflaci贸n galopante se lleva por delante los salarios, las jubilaciones y todos los gastos del Estado, incluidos la salud, la educaci贸n y hasta la comida de los comedores populares. Y encima mandan polenta vencida y con gorgojos芦, denuncian.

En tanto, con respecto a las bajas masivas en el programa Potenciar Trabajo se帽alan: 芦la ministra ha dado de baja miles de compa帽eres que s铆 hicieron la validaci贸n de datos, mostrando una vez m谩s que solo le importa el ajuste. Es por eso que avanza el hambre y la ministra 鈥榙e la Mesa Contra el Hambre鈥, que lleva m谩s hambre a las mesas de les trabajadores, y no recibe a las organizaciones sociales. Sin embargo, siempre la vemos haciendo campa帽a electoral, tiempo no le falta. Si sigue siendo Ministra tiene la obligaci贸n de recibir los reclamos a su Ministerio. Si no lo hace se tiene que ir芦, remarcan.

El Frente de Lucha Piquetero est谩 integrado por el Polo Obrero, MTR Votamos Luchar por el Cambio Social, C.U.Ba.M.T.R./MIDO, F.O.C. (M.A.R. 鈥 M29 鈥 MTR 12 DE ABRIL), el Bloque Piquetero Nacional (T.Or.Re 鈥 Agrupaci贸n Armando Conciencia 鈥 O.T.L.), FDU, A Trabajar, MTL Rebelde, M.B.T., Frente de la Resistencia, R.U.P., Rebeli贸n Popular y Pueblos Libres.