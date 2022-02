El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra condena la represión en Guerrero

06 feb 2022

A Andr茅s Manuel L贸pez Obrador

A los estudiantes de Ayotzinapa

A los padres y madres y los estudiantes de Ayotzinapa

Al pueblo de M茅xico

El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) condena en茅rgicamente la represi贸n que la Guardia Nacional y la polic铆a del Estado de Guerrero ejercieron en contra de nuestros compa帽eros estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa el d铆a viernes 4 de febrero, de la que resultaron presos 5 compa帽eros (ya en libertad) y algunos m谩s heridos. Esta represi贸n se dio por segundo viernes consecutivo, despu茅s de que los estudiantes de Ayotzinapa se manifestaban pac铆ficamente en la caseta de la carretera de Palo Blanco, Guerrero, para exigir la presentaci贸n con vida de nuestros compa帽eros, sus compa帽eros de clases y lucha, desaparecidos desde hace ya m谩s de 7 a帽os. Los videos de la represi贸n documentan claramente la criminalizaci贸n de la protesta social de la que son nuevamente v铆ctimas nuestros compa帽eros: durante la protesta en la caseta, decenas de elementos de la Guardia Nacional encapsularon a los estudiantes, amenaz谩ndolos con avanzar en su contra con toletes, escudos y gases por delante.

驴Cu谩ndo veremos al Estado actuar de forma tan decidida para dar con el paradero de los estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos? 驴Cu谩ndo veremos a la Guardia Nacional avanzar para capturar a los criminales que perpetraron su desaparici贸n y el asesinato de algunos de ellos? 驴Cu谩ndo veremos que Enrique Pe帽a Nieto, Jes煤s Murillo Karam o Tom谩s Zer贸n pisen las c谩rceles y le rindan cuentas a los padres y madres de nuestros compa帽eros desaparecidos y asesinados? 驴Cu谩ndo veremos justicia para Julio C茅sar Mondrag贸n y para los dem谩s compa帽eros asesinados y heridos? 驴Cu谩ndo veremos el fin de la criminalizaci贸n de la protesta social y de la exigencia de verdad y justicia? Las acciones de nuestros compa帽eros de Ayotzinapa, desde la protesta pacifica en las casetas de carretera hasta cualquier otra que sea necesaria para romper el cerco de la polic铆a cuando la represi贸n amenaza, no pueden juzgarse sin tener en cuenta estas preguntas, cuyas respuestas no parecen llegar nunca. Las acciones de nuestros compa帽eros corresponden a un escenario en el que todav铆a impera la impunidad de la que gozan los verdaderos criminales, y en el que se impone la falta de verdad y justicia en el caso. La continuidad de este escenario es lo que debe indignarnos, y nunca las acciones de nuestros compa帽eros que exigen su fin; la represi贸n en su contra es lo que debe se帽alarse, y nunca lo que ellos hacen para responder a su amenaza.

Lamentamos que ese escenario contin煤e despu茅s de mas de 7 a帽os, tiempo que incluye a su presidencia. Y nos llena de rabia que ahora se les reprima tambi茅n. Por ello, le demandamos que haga lo necesario para que Evelyn Salgado, gobernadora del Estado de Guerrero, detenga inmediatamente la represi贸n que ella ha iniciado contra los estudiantes de Ayotzinapa desde que asumi贸 el cargo. Para que Alejandro Encinas, Subsecretario de Derechos Humanos, Poblaci贸n y Migraci贸n, intervenga de inmediato para que se detenga la represi贸n hacia nuestros compa帽eros. Todav铆a m谩s: para que Alejandro Encinas, como responsable de la Comisi贸n para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, cumpla ya con el compromiso que usted como presidente le hizo a los padres y las madres de los estudiantes de Ayotzinapa y al propio pueblo de M茅xico para alcanzar definitivamente la verdad y la justicia.

El tiempo pasa y la noche de Iguala no parece terminar. Por el contrario, la injusticia se extiende. No es tiempo de 鈥渄ar detalles de los avances鈥; es tiempo de acabar ya con la impunidad y dar paso a la verdad y a la justicia. En la medida en la que ello no ocurra, nuestros compa帽eros estudiantes de Ayotzinapa, los padres y madres que luchan por sus hijos normalistas desaparecidos y asesinados, tienen todo el derecho de protestar. Y advertimos: corren el peligro de ser v铆ctimas de nuevas injusticias. Y de todo ello seguir谩 siendo responsabilidad del Estado.

El FPDT reitera su compromiso con la lucha por verdad y justicia para nuestros compa帽eros de Ayotzinapa, los padres y madres de los estudiantes desaparecidos y asesinados. Para nuestros compa帽eros y compa帽eras normalistas, todo nuestro respaldo y solidaridad. Y reiteramos que mantendremos el machete en alto hasta no ver que cese la represi贸n en su contra y que los verdaderos criminales est茅n en la c谩rcel. 隆Hasta no ver a nuestros compa帽eros desaparecidos vivos y de regreso!

隆Alto a la represi贸n a los estudiantes de Ayotzinapa!

隆Verdad y justicia para Ayotzinapa!

隆Vivos de los llevaron, vivos los queremos!

隆Zapata vive, la lucha sigue!

FRENTE DE PUEBLOS EN DEFENSA DE LA TIERRA