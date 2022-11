–

Los fondos del Ministerio de Educaci贸n pasar谩n de $870.044 millones este a帽o a $735.467 millones el a帽o pr贸ximo. Los datos del ajuste en Educaci贸n surgen del informe 鈥淧resupuesto educativo nacional 2023鈥, del Observatorio Argentinos por la Educaci贸n, que analiza el presupuesto 2023 y la evoluci贸n del gasto del Ministerio de Educaci贸n durante el per铆odo 2013-2023. Son fondos que est谩n destinados a la formaci贸n docente, reparto de computadoras y libros, evaluaci贸n educativa y construcci贸n de escuelas, entre otros programas. Pero por la descentralizaci贸n de las escuelas iniciada a fines de los setenta y profundizada en los noventa, 3 de cada 4 pesos que van a educaci贸n hoy los ponen las provincias, principalmente para el pago de los salarios. El otro 25% sale del Estado Nacional, ah铆 ser铆a d贸nde estar铆a este recorte. Por Mario Hern谩ndez

Ni bien trascendi贸 la noticia, y antes de aprobarse el Presupuesto, Massa y Perczyk se reunieron con los dirigentes de Ctera, Sonia Alesso y Roberto Baradel, quienes al salir de la reuni贸n declararon: 鈥淟os ministros se comprometieron a que el Presupuesto educativo 2023 aumentar谩 con respecto a 2022 en infraestructura, becas, conectividad y construcci贸n de escuelas鈥.

Tambi茅n terci贸 en la pol茅mica el diputado Carlos Heller, que preside la Comisi贸n de Presupuesto, a trav茅s de su habitual columna los domingos en Tiempo Argentino, quien se帽al贸 que la partida asignada a Educaci贸n no tiene incorporados los aumentos salariales, dado que depender谩n de las paritarias e incorporar este 铆tem resulta indispensable para analizar el gasto asignado al ministerio de Educaci贸n.

Tambi茅n se帽ala que hay un importante monto del ministerio de Obras P煤blicas dedicado a infraestructura universitaria, a financiamiento para obras en establecimientos educativos (principalmente escuelas) y a la construcci贸n de escuelas t茅cnicas.

Pero adem谩s, y a pedido de diputados/as del Frente de Todos, se asignaron $ 95.200 millones adicionales a partidas para becas a estudiantes y al Fondo de Incentivo Docente. Con este agregado, seg煤n lo manifestado por Heller, los gastos en Educaci贸n y Cultura crecen un 5,7% real respecto a este a帽o.

No obstante, muchos sectores criticaron el recorte. Entre ellos, varios dirigentes del PRO quisieron aprovechar el dato y llevar agua para su molino, haciendo demagogia y criticando el ajuste. Horacio Rodr铆guez Larreta comparti贸 en su cuenta de Twitter la tapa de La Naci贸n y escribi贸: 芦No sorprende: siguen despreciando la educaci贸n y el futuro de millones de chicos y chicas que necesitan que el Estado los acompa帽e para que puedan so帽ar un futuro y trabajar para construirlo禄. El mensaje, parecer铆a ser de un hombre y una fuerza pol铆tica que tienen como preocupaci贸n central el destino de los fondos para la educaci贸n p煤blica. Pero nada puede estar m谩s lejos de la realidad.

La demagogia de Larreta contrasta con los elogios de Juntos por el Cambio en las comisiones que debatieron el proyecto de Presupuesto elaborado por el oficialismo en Diputados. Los diputados de la Alianza que incluye al jefe de Gobierno porte帽o lograron que se incorporen muchos de sus pedidos en el dictamen final, pero ninguno de ellos fue en l铆nea con criticar el desfinanciamiento en Educaci贸n o reclamar un aumento para las partidas del ministerio. Por el contrario, distintas voces cambiemitas celebraron y felicitaron al Frente de Todos por usar la podadora y recortar el gasto. As铆 lo afirm贸 Luciano Laspina, que celebr贸 鈥渆l reconocimiento de que este nivel de gasto p煤blico es insostenible鈥 y asegur贸 que se trata de 鈥渦n cambio hist贸rico鈥 por parte del kirchnerismo.

Por ese motivo, Nicol谩s del Ca帽o sali贸 a criticar con dureza el mensaje del jefe de Gobierno de CABA y aspirante a la presidencia en 2023. 芦Los diputados de tu fuerza pol铆tica elogiaron el presupuesto de ajuste de Massa y el Frente de Todos. No te hagas el otro. Persegu铆s a estudiantes, docentes y familias que defienden la educaci贸n p煤blica en la ciudad禄, se帽al贸 el referente del PTS y el Frente de Izquierda Unidad.

La hipocres铆a de Juntos por el Cambio con respecto a la Educaci贸n es una marca de la alianza que lidera el ex presidente Macri. En la Ciudad de Buenos Aires, basti贸n de esta fuerza pol铆tica desde 2007 hasta la fecha, el presupuesto educativo es siempre una de las variables de ajuste por excelencia en los presupuestos a帽o tras a帽o. Tomando tan solo el per铆odo que va desde el 2016 al 2022, el presupuesto del ministerio de Educaci贸n porte帽o disminuy贸 un 19,5% en valores reales.

La pol铆tica del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio parece no tener grieta en esta cuesti贸n.

Ya en agosto de este a帽o, mediante una resoluci贸n oficial, el gobierno nacional redujo los fondos disponibles para educaci贸n. En esa ocasi贸n quitaron $15.000 millones del dinero asignado al programa 鈥淔ortalecimiento Edilicio de Jardines Infantiles鈥, $30.000 millones al programa Conectar Igualdad y 5.000 millones el de Infraestructura y Equipamiento.

Capacitaci贸n los s谩bados: 95% de los docentes porte帽os le dijeron 鈥淣o鈥 a Soledad Acu帽a

El s谩bado 29 se realiz贸 la primera jornada de capacitaci贸n para docentes porte帽os que reemplaza a los Espacios de Mejora Institucional. Por estatuto, 茅stos deben realizarse en servicio, es decir, de lunes a viernes. Sin embargo, la ministra de Educaci贸n, Soledad Acu帽a, impuso contra la opini贸n de la docencia que se lleven a cabo los s谩bados 29 de octubre y 5 y 12 de noviembre de forma remunerada, aunque no obligatoria. La respuesta de las y los trabajadores de la educaci贸n fue que el 95% de ellas y ellos no concurrieron.

鈥淧ara poder tomar dimensi贸n del rechazo a la jornada EMI de este s谩bado, en una escuela donde hay 30 docentes s贸lo asistieron uno o dos. Concurri贸 un muy bajo porcentaje, el rechazo ha sido un 茅xito y fue superior al 95%鈥, dijo Jorge Adaro, secretario adjunto de la asociaci贸n docente Ademys.

Tras el feriado del 2 de septiembre por el intento de asesinato a la vicepresidenta Cristina Fern谩ndez de Kirchner, el gobierno porte帽o resolvi贸 levantar la Jornada Espacio de Mejora Institucional (EMI) que estaba prevista para el pr贸ximo 31 de octubre y convertirla en un d铆a lectivo regular porque, seg煤n la ministra, 鈥渃ada d铆a cuenta鈥. Pero a esto sum贸 que se convocar铆a a la docencia a cumplir con la EMI y las capacitaciones el s谩bado 29 de octubre.

La decisi贸n fue, una vez m谩s inconsulta con la docencia que la tom贸 como un nuevo ataque de la ministra. A las ya largas cargas horarias que soportan las y los docentes, incluso llevando trabajo a casa, Acu帽a pretende que, ahora, se capaciten los d铆as s谩bados y que cada quien se las arregle para organizar su d铆a a d铆a.

Por tal motivo, este lunes 31, las y los docentes, pararon contra la suspensi贸n de las jornadas de capacitaci贸n y para exigir que se restituyan los Encuentros de Mejora Institucional (EMI). La medida de fuerza, convocada por los sindicatos docentes UTE y Ademys coincide con el d铆a en que en toda la Ciudad de Buenos Aires se iba a llevar a cabo el Encuentro de Mejora Institucional suspendido por el Gobierno porte帽o.

Desde Ademys, la convocatoria fue decidida y votada en una asamblea que cont贸 con numerosos mandatos de escuelas. Como parte del plan de lucha que el sindicato viene llevando adelante, adem谩s de las sucesivas asambleas para que la docencia pueda organizarse y decidir, se impulsaron otras iniciativas como cartas dirigidas a las familias describiendo las condiciones laborales de las y los docentes, su v铆nculo con el bajo presupuesto educativo, campa帽as de fotos para visibilizar el reclamo, entre otras.

Por su parte, la conducci贸n de UTE adhiri贸 a la convocatoria del paro mediante un flyer difundido en sus redes sociales. Si bien se plegaron a la medida de fuerza, no han hecho un llamado a movilizar en unidad con Ademys, que convoc贸 a la comunidad educativa a concentrar a las 13:00 en la Jefatura de Gobierno porte帽o.

La capacitaci贸n docente

Todos los a帽os, quienes nos desempe帽amos como docentes en la Ciudad de Buenos Aires contamos con cinco Encuentros de Mejora Institucional (EMI) en la agenda educativa, los cuales incluyen instancias de capacitaci贸n conocidas como Formaci贸n Docente Situada. En ellas, docentes contratados (y precarizados) por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires brindan capacitaciones para el conjunto de la docencia dentro del horario laboral seg煤n el nivel y el distrito escolar donde se trabaja. Para que las jornadas puedan desarrollarse como indica el Estatuto docente, en servicio, es decir, de lunes a viernes con los y las docentes presentes, esos d铆as se suspenden las clases en todos los establecimientos educativos.

Sin embargo, hace diez d铆as las y los miles de docentes que trabajamos en la Ciudad de Buenos Aires recibimos, en nuestra casilla de correo electr贸nico laboral, una notificaci贸n del ministerio de Educaci贸n porte帽o que establec铆a el reemplazo de estos espacios por otros a realizarse los s谩bados 29 de octubre y 5 y 12 de noviembre de forma remunerada, no obligatoria. Por eso, las y los docentes de las escuelas explican por qu茅, aunque el ministerio de Educaci贸n llame Encuentros de Mejora Institucional a los que se realizar谩n los s谩bados, no lo son: los EMI se realizan de lunes a viernes, con suspensi贸n de clases y la presencia de todas y todos los compa帽eros.

Este cambio repentino, impuesto e inconsulto, como es costumbre de esta gesti贸n, gener贸, en un gremio donde casi el 80% son mujeres sostenes de hogar que est谩n doce horas fuera de sus casas sin ver a sus hijos e hijas de lunes a viernes, una preocupaci贸n y un rechazo masivo: tanto desinter茅s por las condiciones de vida de las docentes porte帽as desencadena mucha bronca.

Encima, como si desconociera totalmente la existencia del Estatuto docente que establece el derecho a la capacitaci贸n en servicio, la ministra de Educaci贸n porte帽a, Soledad Acu帽a, muy suelta de cuerpo, utiliz贸 estas palabras para justificar en un programa de TV porqu茅 no es un problema asistir a jornadas de capacitaci贸n fuera de la jornada laboral: 鈥渃on planificaci贸n se pueden organizar鈥.

Para la funcionaria, las docentes simplemente tienen que 鈥渙rganizarse鈥 para no asistir con sus hijos e hijas ya que, de lo contrario, como ya ha ocurrido en otras instancias, las excluyen. Se trata de una doble exclusi贸n: no s贸lo al derecho a capacitarse, sino tambi茅n al derecho, luego de una larga y extenuante semana laboral, de disponer de su tiempo libre para dedicarlo a lo que deseen.

Es que actualmente una docente, para llegar a fin de mes, tiene que tomar dos o tres cargos. Esto se traduce en jornadas laborales muy extensas y agotadoras de ocho a doce horas dando clases en diferentes cursos, sin contar el trabajo extra clase no reconocido ni remunerado que se hace en los domicilios como la planificaci贸n, la revisi贸n de las producciones de los y las estudiantes, la organizaci贸n de actos escolares, entre otras tareas.

Los resultados del d铆a a d铆a de una docente con este nivel de sobre carga laboral son obvios: no s贸lo impacta negativamente su cotidianidad laboral sino que tambi茅n obstaculiza el deseo de destinar tiempo a actividades que incluso pueden potenciar su rol docente: el estudio de alguna carrera o pos t铆tulo de su inter茅s, la lectura, la visita a diversos espacios culturales y cient铆ficos que pueden ser significativo para llevar a sus estudiantes, son algunos ejemplos.

La educaci贸n que queremos

Este debate, como se ve, hace emerger la necesidad de discutir la jornada de trabajo docente de conjunto. No sirve de nada la imposici贸n de medidas por parte de funcionarios y funcionarias que no s贸lo ignoran y desprecian c贸mo se trabaja en las escuelas p煤blicas, sino que van en contra de nuestro rol docente como gu铆a para la construcci贸n del pensamiento cr铆tico de nuestros y nuestras estudiantes. Lo que s铆 sirve, y es urgente, es organizar desde abajo a toda la comunidad educativa para poner en debate qu茅 educaci贸n queremos, denunciando y visibilizando como nunca este ritmo laboral antinatural que tenemos las y los docentes que agobia y estresa.

No podemos permitir que se naturalice la necesidad de tomar dos o tres cargos, o su equivalente en nivel medio y superior, para cobrar un salario que ni siquiera alcanza para llegar a fin de mes. Otra jornada laboral es posible y es clave nuestra organizaci贸n para debatir y conquistarla: de lunes a viernes, seis horas diarias, de las cuales cuatro sean frente al curso y dos para capacitaci贸n, planificaci贸n, preparaci贸n de proyectos y salidas did谩cticas, entre otras tareas, con un salario que cubra la canasta b谩sica familiar y nos permita el acceso a la cultura, al tiempo compartido con nuestras familias.

Por una jornada laboral en la que podamos trabajar en pareja pedag贸gica dentro del aula a partir de la duplicaci贸n de los cargos y un plan de formaci贸n docente continuo para que sean cubiertos por las y los aspirantes a la docencia. Por un mayor presupuesto educativo que permita no s贸lo la construcci贸n de escuelas para que ning煤n ni帽o, ni帽a ni adolescente se quede sin su vacante, sino para que tambi茅n haya un servicio de comedor de calidad manejado por los trabajadores y no por las empresas concesionarias que lucran con el hambre de nuestros estudiantes. Quienes sostenemos la escuela p煤blica (docentes, familias, cooperadoras y estudiantes) somos miles, conquistemos otra escuela con lucha y organizaci贸n en unidad.

Los docentes porte帽os tambi茅n pararon el mi茅rcoles 19

Rechazamos el 鈥渁umento鈥 que mantiene la rebaja salarial. Respeto a la jornada laboral de lunes a viernes y la capacitaci贸n en servicio. Rechazamos la extensi贸n a los s谩bados de la jornada laboral. Nos preparamos para organizar el rechazo.Seguimos exigiendo: Reapertura real de la discusi贸n Salarial y recomposici贸n salarial. Por un salario igual a la canasta familiar para el cargo testigo. Blanqueo de todas las cifras fijas y en negro. Actualizaci贸n mensual por inflaci贸n. Contra la diferenciaci贸n salarial a la baja, salario inicial igual para todes les docentes. Por la defensa de la salud de la docencia, por la plena vigencia de las licencias m茅dicas y en defensa de nuestra obra social. No al vaciamiento de la #OBSBA. Inmediata regularizaci贸n de la atenci贸n m茅dica y de los servicios. Apertura de los libros a les afiliadxs y les trabajadores para controlar el destino de los fondos. Aumento de emergencia de los montos de las asignaciones familiares y eliminaci贸n de los topes que dejan afuera de su cobro a miles de docentes. Seguimos exigiendo la titularizaci贸n de les docentes de media, superior y los programas socioeducativos que hace m谩s de 10 a帽os revistan como interinxs por incumplimiento de Ministerio de Educaci贸n de la Ciudad de Buenos Aires en la realizaci贸n de los Concursos en estos niveles. Exigimos titularizaci贸n inmediata y regularizaci贸n de los Concursos. Por la regularizaci贸n de los actos p煤blicos en el programa M+M. Defensa de la educaci贸n especial. No a la exclusi贸n de j贸venes de las Escuelas de Educaci贸n Especial. Por el aumento de emergencia para los jubilados y por la defensa del 82% y movilidad mensual.

Que el Ejecutivo de respuesta al proyecto aprobado exigiendo el pedido de informes y se presente a dar explicaciones sobre el vaciamiento de la ObSBA. Impulsar la conformaci贸n de una Comisi贸n independiente, conformada por sindicatos, afiliados que investigue el vaciamiento de la obra social. Por la defensa de la salud de la docencia, por la plena vigencia de las licencias m茅dicas y en defensa de nuestra obra social. No al vaciamiento de la OBSBA. Inmediata regularizaci贸n de la atenci贸n m茅dica y de los servicios. Apertura de los libros a les afiliadxs y les trabajadores para controlar el destino de los fondos.

Los gastos que hacen los maestros para dar clases

El 鈥淚ndice de la Canasta B谩sica Docente鈥 (CBD) fue creado por el Sindicato de Educadores Argentinos (SEduCA), un gremio que tiene presencia en la Ciudad y parte de provincia de Buenos Aires, y que se hizo conocido recientemente por oponerse con vehemencia a los paros docentes como m茅todo de lucha.

El Indice mide los gastos por material did谩ctico, capacitaci贸n, indumentaria, costos desarrollo profesional (almuerzo, refrigerio, etc.), movilidad y conectividad.

Explican que calcularon 20 d铆as de transporte (o 40 viajes considerando el descuento por cantidad de viajes). En conectividad, un promedio de planes b谩sicos de datos m贸viles 鈥撯渉oy el docente necesita tener esa conectividad鈥, afirman- al que le agregaron el porcentual por renovar y actualizar notebook, celular y otros dispositivos; como 鈥淕astos laborales鈥 consideraron desde el valor del desayuno, almuerzo y merienda, m谩s la ropa de trabajo. Y para capacitaci贸n, los costos de cursos para llegar a un puntaje m谩ximo, pero que no es cubierto por la formaci贸n estatal. En el caso de CABA, la Escuela de Maestros.

鈥淓n concreto, un docente porte帽o con dos cargos y diez a帽os de antig眉edad est谩 ganando hoy (junio 2022) unos $ 135.700. Si de su bolsillo tiene que poner $ 34.000 para su tarea que lo que nos dio el 铆ndice, estar谩 ganando cerca de $ 100.000, pr谩cticamente lo que necesita una familia para no caer en la pobreza, seg煤n el Indec. Esta semana lo calcul贸 en $ 99.677鈥, explic贸 Juan Vedani, secretario gremial del sindicato.

Con menos horas de clases en Finlandia son los mejores

Enero de 2020. La ciudad es Jyv盲skyl盲. Est谩 270 kil贸metros al norte de Helsinki y 700 al sur del C铆rculo Polar Artico. El colegio es la Escuela Unitaria de Mankola.

鈥淟os m谩s peque帽os vienen 4 horas y los m谩s grandes, 5 o 6, seg煤n si tienen arte, gimnasia o materias especiales como carpinter铆a o econom铆a dom茅stica鈥, explica Marjut, docente que ense帽a ingl茅s, sueco y espa帽ol.

Jarmo (38) es el vicedirector de la Escuela. Con 茅l caminamos los pasillos de Mankola. Hay lockers, aulas enormes, bebederos de distintas alturas y bachas para lavarse las manos. Tambi茅n, los ba帽os son m谩s limpios de lo que uno pueda imaginar.

El proyecto que m谩s los enorgullece hoy se llama Schools on te move, o escuelas en movimiento. Se aplica en todos los establecimientos.

Seg煤n Majut, 鈥渆n lugar de sentarse 45 minutos, o 90 -porque las clases suelen ser dobles, para que haya tiempo de aplicar lo que se aprendi贸-, estimulamos a que los chicos de muevan mientras est谩n en clase鈥.

Y agrega: 鈥淭ambi茅n nos sentamos, escribimos y leemos, pero la idea es hacer actividades que activen el cerebro a la vez que el cuerpo鈥.

Todos almuerzan en la escuela, gratis. En Finlandia no existe la doble escolaridad. Los docentes dan clases a la ma帽ana y a la tarde planifican. 鈥淪e paga con nuestros impuestos鈥, se帽ala Marjut.

En un costado del aula de arte hay un ni帽o con S铆ndrome de Down. Asiste con sus compa帽eros, pero est谩 terminando una tarea con su maestra integradora.

鈥淧ruebas casi no se toman, salvo en los a帽os avanzados. Si les va mal, la vuelven a hacer鈥, detalla Jarmo

Tras los 9 a帽os obligatorios, hay otro tramo de tres a帽os. 鈥淓l 50% elige el instituto (bachillerato). El otro 50% secundarias vocacionales que te forman con orientaci贸n a un oficio en particular. Todas del Estado鈥, cuenta Jarmo. Y se帽ala que las escuelas tienen al menos un maestro responsable de ideas nuevas y otro que se ocupa de ponerlas en pr谩ctica.

Clar铆n entrevist贸 a Marjo Kyll枚nen, doctora por la Universidad de Tampere (Finlandia), que es directora del 谩rea de Educaci贸n, Unidad de Desarrollo, de la ciudad de Helsinki, quien se帽al贸:

鈥淭ras la Segunda Guerra Mundial, Finlandia comprendi贸 que la inversi贸n en Educaci贸n no era un costo. El lema era que nadie se pod铆a quedar atr谩s. En los 60 se hizo una gran inversi贸n, pensando en que estaba en juego el futuro de la sociedad.

Si hablamos de reforma educativa precis谩s discusiones en el 谩mbito pol铆tico, decidir qu茅 queremos como naci贸n. Nuestro gobierno cambia cada cuatro a帽os tambi茅n. La clave fue asegurar que todos tuvieran el mismo tipo de educaci贸n. Para ello hubo una concientizaci贸n que el beneficio era social y que requer铆a consenso pol铆tico鈥.

Preguntada por los bajos salarios docentes y el desprestigio social del maestro, sostuvo: 鈥淓n Finlandia la profesi贸n docente es muy respetada y es una de las claves que llev贸 al pa铆s a educar a nuestros chicos para estar a la altura de los requerimientos del futuro. Nosotros confiamos en ellos. Si falta confianza, la discusi贸n p煤blica y el discurso sobre educaci贸n se vuelve no fruct铆fero. Los l铆deres pueden cambiar el curso de esto, si es negativo鈥.

Al respecto recordemos las opiniones de la ministra, Soledad Acu帽a: 鈥淸los docentes] son personas cada vez m谩s grandes de edad que eligen la carrera docente como tercera o cuarta opci贸n luego de haber fracasado en otras carreras禄.

Y agreg贸: 芦Si uno mira por nivel socioecon贸mico, que no debiera ser un determinante, o en t茅rminos de capital cultural, al momento de aportar para el aula, la verdad es que son de los sectores m谩s bajos socioecon贸micos los que eligen estudiar la carrera docente禄.

Mientras en CABA y el resto del pa铆s se impulsa aumentar las horas de clase lo m谩s posible, aun en los m谩s chicos, Marjo opina: 鈥淓l tiempo hace la diferencia. Nuestros chicos pasan menos horas en la escuela y tienen menos tarea. Esta filosof铆a se basa en la comprensi贸n de que el conocimiento no se gana solo con m谩s tiempo en el 谩mbito acad茅mico. Tenemos investigaciones neurol贸gicas que indican que agregar actividad f铆sica y art铆stica en el horario de primaria o jard铆n hace que los chicos se sientan m谩s libres, lo que tiene un impacto directo en su rendimiento. Con una jornada escolar larga en cerebro se sobrecarga. Al final del d铆a no aprend茅s nada鈥.

Con respecto a la jornada docente: 鈥淪i el maestro ense帽a 7 u 8 horas por d铆a, no tiene tiempo para planificar con sus colegas. En Finlandia esto no ocurre porque los salarios son suficientemente buenos como para que no tengan que tener otro trabajo. Se precisa cada vez m谩s colaboraci贸n y coplanificaci贸n. Los problemas y desaf铆os que el docente enfrenta en clase pueden ser muy dif铆ciles si trabaja solo. Estamos invirtiendo mucho en la colaboraci贸n entre docentes. No se sienten solos鈥.

Las horas frente a clase son 24, si sos maestro de grado, y si das una materia de 20 a 24 horas por semana. No hay una definici贸n de cu谩nto se precisa para planificar. Depende de cada docente, pero todos entienden que hay que destinar un tiempo.

Esto hace uno de los mejores sistemas educativos del mundo. Nosotros todo lo contrario. As铆 nos va.

Volvieron las tomas

En la tercera semana de octubre, tras una breve tregua a la espera de respuestas de parte del gobierno porte帽o, las y los estudiantes volvieron a tomar algunas escuelas para hacer escuchar sus reclamos.

El primero en volver fue la Escuela Normal Superior N潞 5 de Barracas. Tambi茅n en la Escuela Art铆stica Rogelio Yrurtia cortaron Lacarra y Alberdi por varias horas, mientras que el Centro de estudiantes de la Escuela de Educaci贸n Media N潞 1 del DE 16, Rodolfo Walsh, tambi茅n llev贸 adelante medidas.

Mientras las protestas siguen vigentes, la cartera a cargo de Soledad Acu帽a implement贸 una nueva estrategia de desgaste. Llama por separado a representantes de cada escuela, atomizando los reclamos, cuando las y los estudiantes elevan pedidos colectivos y exigen una reuni贸n conjunta.

Las pasant铆as

Uno de los principales reclamos de les estudiantes son las pr谩cticas laborales gratuitas y obligatorias, en horario escolar, y que la mayor铆a de las veces no tienen que ver con las orientaciones que estudian. Adem谩s, se viven diferencias entre p煤blicos y privados. Mientras que los primeros son obligados, los segundos cuentan con casos d贸nde eligen c贸mo y d贸nde hacerlas.

En los casos de establecimientos privados no se dan casos de estudiantes que vayan a lavar los platos a cadenas de hoteles internacionales, hagan pochoclos en cines o limpien los pisos de grandes empresas. Por ejemplo, en el Instituto San Antonio de Padua realizaron un plan pedag贸gico individual para cada estudiante y pusieron una supervisora exclusivamente para eso.

鈥淣adie est谩 en contra de la vinculaci贸n de formaci贸n y trabajo, pero las pasant铆as que ejecuta el Gobierno de la Ciudad no tuvieron la opini贸n de las y los estudiantes respecto a su implementaci贸n, explica Mariano Mango, de la secretar铆a de Educaci贸n Privada de UTE. El objetivo es generar mano de obra gratuita y precarizada para empresas privadas鈥.

Juan Rub, del colegio Juan B. Justo, cuenta que fueron enviados a una sede comunal en Palermo, alejada del colegio, y sin autorizaci贸n de los padres. 鈥淓ra pat茅tico, en cinco horas ten铆amos que contar 谩rboles y detallar algunos datos y luego pasarlos a un Excel. La otra actividad era pasar por las casas que tuvieran grafitis, tocar timbre y preguntarle a los due帽os si quer铆an que el gobierno los tape o no. Un compa帽ero nuestro fue obligado a entrar a un a propiedad. El responsable lo dej贸 solo y el propietario empez贸 a pedirle datos. Por este tema decidimos no asistir m谩s a las pasant铆as y como castigo el ministerio nos hizo reprobar cuatro materias鈥.

鈥淟o 煤nico que lograron con las pasant铆as es hacernos perder el tiempo. Nos recortaron las materias de dibujo y pintura. Estuvieron muy mal aplicadas, nunca tendr铆an que haber sido obligatorias. La mayor铆a ya estudiamos y trabajamos鈥, enfatiza Florencia Avil茅s Bernat, de la Escuela Superior de Educaci贸n Art铆stica Manuel Belgrano.

Larreta y Acu帽a denunciaron a 366 padres y madres de estudiantes por las tomas de secundarios

Tambi茅n hay 25 presentaciones por da帽os y perjuicios en concepto de d铆as de clase perdidos, con un monto de $50.538.442,85.

Soledad Acu帽a, ministra de Educaci贸n porte帽a, dijo al respecto que los adultos tienen 鈥渓a obligaci贸n de ense帽arles a los chicos a dialogar y a participar, pero entendiendo siempre que hay otros derechos que deben respetarse y que todas esas diferencias deben poder convivir en una misma sociedad鈥. C铆nica reflexi贸n para una funcionaria que no solo no dialoga, sino que persigue tanto a estudiantes como a docentes cada vez que deben tomar una medida de fuerza ante la negativa a resolver sus demandas.

Acu帽a con un discurso virulento consider贸 que las instituciones 鈥渜ue m谩s se quejan no tienen demandas propias鈥 y que no ten铆an 鈥渘inguna informaci贸n de que hubiera un malestar que justificara una medida de fuerza tan grande鈥.

Al parecer la ministra no ve, no oye y no lee las constantes denuncias de la comunidad educativa sobre la presencia de ratas, las viandas podridas y el decadente estado edilicio de algunos establecimientos. Tampoco le interesan las permanentes cr铆ticas a las pr谩cticas laborales obligatorias, que carecen de todo fundamento pedag贸gico y quitan horas de formaci贸n y asignaturas para los y las secundarias.

Denuncian que CABA vac铆a programas educativos para destinar fondos a funcionarios militantes

Por Mart铆n Su谩rez

Las cifras aparecen en el 煤ltimo informe realizado por la Auditor铆a General de la Ciudad: 鈥淪oledad Acu帽a destina los recursos a pagar a sus funcionarios mientras deja sin fondos los programas que atienden a los estudiantes鈥, afirm贸 el auditor Lisandro Teszkiewicz.

La denuncia es grave y pone en jaque el discurso del oficialismo porte帽o que, en los 煤ltimos a帽os, hizo campa帽a pol铆tica con la educaci贸n p煤blica. De acuerdo a una investigaci贸n realizada por la Auditor铆a General de la Ciudad de Buenos Aires, sobre los Centros de Actividades Infantiles (CAI) y Juveniles (CAJ), no existe control alguno interno sobre el manejo financiero de los recursos humanos y advierten un vaciamiento de los fondos destinados a diferentes actividades relacionadas con ni帽as, ni帽os y adolescentes porte帽os.

Los CAI y CAJ se encuentran bajo la 贸rbita de la Direcci贸n General de Escuela Abierta, 鈥渦n espacio l煤dico, expresivo y recreativo destinado a complementar y fortalecer la formaci贸n de ni帽os, ni帽as y adolescentes que concurren a los CAI y CAJ en sus propias escuelas en jornada extendida鈥, destaca la informaci贸n oficial.

Seg煤n el informe realizado por la auditor铆a porte帽a, los gastos involucran a 269 personas que fueron contratadas para prestar servicios en los CAI, que no pudieron ser identificadas en la actividad que corresponde. 鈥淟o mismo ocurri贸 con 104 personas que se desempe帽an en los CAJ, de los que el Ministerio no pudo informar qu茅 servicio prestan, siendo que muchos de ellos no cuentan con formaci贸n docente alguna鈥, destac贸 el auditor porte帽o Lisandro Teszkiewicz.

鈥淒a verg眉enza la falta absoluta de inter茅s y compromiso por parte de la gesti贸n de Rodr铆guez Larreta y de Soledad Acu帽a para sostener pol铆ticas fundamentales que garanticen igualdad de oportunidades de acceso a la educaci贸n y la cultura a ni帽os y j贸venes鈥, agreg贸 el auditor.

Ambos espacios son la continuaci贸n de programas gestados durante las administraciones educativas de Daniel Filmus, Roxana Perazza, Alberto Sileoni y Ana Mar铆a Clement, que buscan favorecer el acceso igualitario a la educaci贸n y la cultura, al tiempo que debe propiciar actividades culturales, deportivas, recreativas y de expresi贸n que favorezcan la inclusi贸n social y educativa. Una de las actividades m谩s destacadas es el de vacaciones en la escuela, en temporada de verano e invierno.

En estos centros, las y los docentes comunitarios se ocupan de ni帽as y ni帽os que cursan el 煤ltimo a帽o del nivel primario y brindan herramientas y acompa帽amiento necesarios para facilitar el tr谩nsito para terminar la cursada y poder llegar al nivel secundario. La mayor铆a de estas ni帽as y ni帽os se encuentran en situaci贸n de extrema vulnerabilidad social. Por esta raz贸n, el programa focaliza en la promoci贸n, implementaci贸n y evaluaci贸n de pol铆ticas educativas, para que contribuyan al desarrollo particular y social de la comunidad, as铆 como la optimizaci贸n de las condiciones pedag贸gicas de ense帽anza y aprendizaje en procura de mejorar la calidad educativa.

Lo grave es que los fondos destinados a Escuela Abierta fueron a parar a manos equivocadas. 鈥淎l revisar el cuadro presupuestario del Programa nos encontramos con que al tiempo que todo el programa recib铆a un incremento promedio superior al 34% -que llega al 94% de incremento en los gastos de conducci贸n-, la partida destinada a los CAI y CAJ recibi贸 solo un 16% y la de M煤sica para la Equidad directamente se redujo en un 5%鈥, advirti贸 Teszkiewicz. 鈥淓sto demuestra que Soledad Acu帽a destina los recursos a pagar a sus funcionarios, mientras deja sin fondos los programas que atienden a los estudiantes鈥.

Por 煤ltimo, el auditor porte帽o asegur贸 que a partir de estos informes que queda en evidencia, adem谩s de la falta de control interno en las distintas 谩reas de la gesti贸n, el desinter茅s del ejecutivo de la Ciudad. 鈥淓l vaciamiento de programas educativos para destinar los fondos a los funcionarios militantes del PRO es una constante de Rodr铆guez Larreta y Soledad Acu帽a鈥, termin贸 Teszkiewicz.

Masivo paro docente en provincia de Buenos Aires

El paro convocado para el jueves 27 por las seccionales recuperadas de SUTEBA fue masivo en el Conurbano y principales ciudades de la Provincia, pese a los aprietes de funcionarios y de la conducci贸n Celeste de Baradel. Fuerte rechazo al ajuste en educaci贸n, la 5陋 hora y los salarios debajo de la inflaci贸n.

En los d铆as previos se ven铆a gestando un paro con mucha fuerza, no solo en las seccionales recuperadas de Suteba donde conduce la Multicolor (Tigre, Bah铆a Blanca y Marcos Paz) sino a lo largo de la provincia de Buenos Aires.

El descontento en la docencia de la provincia viene manifest谩ndose desde el paro de la CTERA en agosto, al que luego ni la misma CTERA y SUTEBA Provincia dieron continuidad pese a que las luchas en el interior del pa铆s segu铆an en pie. Luego volvimos a ver este descontento en los dos paros y jornadas de lucha que le siguieron, impulsados por las seccionales recuperadas de SUTEBA y las agrupaciones que forman la Multicolor.

La conducci贸n provincial de SUTEBA, el frente Celeste Violeta de Roberto Baradel y el conjunto del FUDB (Frente de Unidad Docente Bonaerense) vienen siendo c贸mplices del ajuste: no denunciando el presupuesto 2023, arreglando paritarias por debajo de la inflaci贸n sin consulta con la docencia, apoyando la reforma en educaci贸n superior, dejando correr la aplicaci贸n de la 5陋 hora y el brutal ajuste en discapacidad.

En estos d铆as llegaron denuncias de decenas de escuelas en distritos donde conduce la Celeste, donde se han multiplicado aprietes contra el paro. Desde funcionarios de la Direcci贸n General de Cultura y Educaci贸n hasta equipos directivos amenazando con desconocer el paro y aplicar el art铆culo para falta injustificada. Las conducciones seccionales de la burocracia de Baradel replicaban las amenazas, generando indignaci贸n incluso entre docentes que adhieren a la Celeste pero ven que el gremio est谩 dejando pasar el ajuste.

Pese a todo esto, el paro fue muy fuerte, sobre todo en Primaria donde han comenzado a aplicar en algunas escuelas la 5陋 hora que ya est谩 mostrando c贸mo afecta a docentes y familias, y en Inicial donde se extiende el descontento por las condiciones laborales y la situaci贸n de vulneraci贸n de ni帽os y ni帽as.

Enorme paro docente en La Matanza

En La Matanza, donde hace pocos meses dirige la Celeste oficialista de Baradel, el acatamiento fue casi total. En este distrito se movilizaron a Jefatura Distrital y realizaron una radio abierta donde se expusieron los reclamos de las escuelas que se hicieron presentes: reson贸 muy fuerte el rechazo a la 5陋 hora, la necesidad que se aumente la comida para los/as pibes/as y sea de calidad, y contra el ajuste que se est谩 llevando adelante.

Otros de los reclamos que se expresaron fue la falta de personal en las escuelas y la necesidad de creaci贸n de cargos, as铆 lo contaban los compa帽eros/as de la T茅cnica 8 鈥淣ewbery鈥 una de las escuelas m谩s grandes de La Matanza.

Estuvieron presentes docentes y estudiantes de la secundaria 109 que vienen organiz谩ndose por la infraestructura escolar, una problem谩tica que atraviesan muchas escuelas, un reclamo hist贸rico porque los edificios se caen a pedazos.

Una pr贸xima pelea importante es la Asamblea Ordinaria de SUTEBA el 23 de noviembre.

Tigre: paro en escuelas por el despido de dos auxiliares

Docentes y auxiliares impulsaron un paro com煤n ante el cese arbitrario de dos auxiliares suplentes de la escuela secundaria 24, de Troncos del Talar. El viernes 21 se movilizaron junto a las familias al Consejo Escolar para exigir su inmediata reincorporaci贸n.

Los hechos denunciados por la Junta Interna de ATE Educaci贸n y el Suteba Tigre no hacen m谩s que demostrar que en el distrito de Julio Zamora (Intendente del Frente de Todos) quieren tapar con despidos y persecuci贸n la grave desinversi贸n que hay en las escuelas p煤blicas. A las dos auxiliares les dieron el cese, lo que implica dejar a dos mujeres trabajadoras sin sueldo en pleno octubre y sin la posibilidad de acceder a un nuevo cargo, luego de que se negaran a garantizar la merienda de los estudiantes en la bacha del ba帽o de la escuela (sic).

Fueron las mismas trabajadoras las que hicieron diversas propuestas de acuerdo para garantizar la merienda en condiciones de salubridad y no en el ba帽o de discapacitados de la escuela, pero ninguna fue atendida por el equipo directivo y la respuesta fue un cese arbitrario de ambas suplentes. En esta escuela como en muchas del distrito y en toda la provincia, los docentes denuncian que se arrastran una cadena de problemas que ning煤n gobierno soluciona. Con 700 estudiantes matriculados, esta instituci贸n tiene graves problemas de infraestructura que generan que en los d铆as de lluvia los estudiantes se mojan para ir al ba帽o, persisten problemas el茅ctricos y de gas, le falta un patio cubierto y siguen sin crearse los tres cargos de vicedirector, un cargo de prosecretario, un jefe de 谩rea, un jefe de preceptores, un preceptor y tres bibliotecarios.

Desde Suteba Tigre denunciaron que 鈥渆l cese orquestado por el Consejo Escolar de Tigre con actuados irregulares y desconociendo las instancias de acuerdo que propusieron las auxiliares para garantizar una merienda en condiciones, no lavando en la pileta del ba帽o, es una medida que atenta contra los derechos de todxs lxs trabajadorxs de la educaci贸n de tigre. Este disciplinamiento es parte de lo que sufrimos tambi茅n lxs docentes en las escuelas con el trabajo sin cargos necesarios, sin condiciones de infraestructura, con sueldos que no alcanzan鈥.

El que pis贸 una escuela sabe sobradamente que las auxiliares son las que garantizan la higiene, desayuno y merienda de los estudiantes, muchas veces poniendo recursos de sus bolsillos porque el Consejo escolar no env铆a los insumos suficientes. Lavandina, trapos, detergente, az煤car, mate cocido, etc., muchas veces son garantizados por las trabajadoras que tienen los salarios m谩s bajos en Educaci贸n. Por un s贸lo cargo (ya que no acceden a un segundo) las auxiliares que en su mayor铆a son el sost茅n del hogar cobran de salario unos $73.700 que est谩n muy por detr谩s de la canasta de consumos m铆nimos que seg煤n la Junta Interna de Ate Indec, en el segundo trimestre fue de $161.853.

Estos despidos pretenden ser un ejemplo disciplinador para todos los trabajadores/as de la educaci贸n que no aceptan trabajar bajo cualquier condici贸n, merecen todo nuestro repudio, solidaridad y la mayor movilizaci贸n para lograr la reincorporaci贸n a sus puestos de trabajo de ambas compa帽eras. 驴C贸mo se explica que en el Municipio m谩s rico de la provincia de Buenos Aires, la merienda de los pibes y pibas de la escuela p煤blica se tenga que preparar dentro de un ba帽o? La respuesta es el ajustazo que Massa le aplic贸 a la escuela recortando 50.000 millones para Educaci贸n a pedido del FMI y que se profundiz贸 con el Presupuesto 2023.

Atech rechaz贸 la oferta del gobierno provincial

La Asociaci贸n de Trabajadores de la Educaci贸n de Chubut (Atech) rechaz贸 en la 煤ltima reuni贸n paritaria la oferta del gobierno provincial de un aumento salarial del 10 % en octubre y un 4 % para noviembre, la modificaci贸n del porcentual por materiales llev谩ndolo a un 10,5 % y 1.000 pesos al 铆tem de ubicaci贸n geogr谩fica, y convoc贸 a realizar asambleas escolares y movilizaciones.

Mientras UDA, AMET, SADOP y Sitraed aceptaron, Atech fue el 煤nico sindicato que rechaz贸 la propuesta ya que 鈥渆l reclamo de Atech ha sido siempre un salario igual a la canasta b谩sica y estamos muy, muy, muy por debajo de la canasta b谩sica, muy por debajo de lo que queremos o pretendemos como sindicato. La recomposici贸n hoy tendr铆a que ser de un 90 % para cubrir la canasta鈥, explicaron.

Actualmente 鈥渓os docentes de Chubut estamos cobrando por debajo de la l铆nea de pobreza鈥, dicen y subrayan que desde Atech consideran que 鈥渓a propuesta del gobierno es insuficiente鈥 pero que 鈥渟i el gobierno dice que tiene ese dinero que lo cargue igualmente en los sueldos y seguimos negociando a partir del 4 de noviembre鈥.

Atech realiz贸 reuniones de delegados y delegados con mandatos escolares y estos mandatos han manifestado que se realicen asambleas unificadas que se llevar谩n a cabo fuera de los establecimientos escolares.

Ante esto, el ministerio de Educaci贸n emiti贸 una resoluci贸n n煤mero 744 que expresa que para la realizaci贸n de asambleas el sindicato debe pedir autorizaci贸n previa y que ser谩 descontado del salario.

Llamativamente, 鈥渓a ley que cita es de matrimonio civil, que no tiene nada que ver con la ley de asociaciones sindicales鈥.

Posterior a esa resoluci贸n 744, el sindicato de Chubut recibi贸 dos nuevas resoluciones del ministerio. Una es la 781 que deroga la resoluci贸n 744 y la otra es la resoluci贸n 782 que corrige el n煤mero de la ley, y citando la Ley de Asociaciones sindicales dice que el sindicato no puede hacer asambleas.

鈥淧rimero, una resoluci贸n no puede modificar nunca una ley y las asambleas, en la misma Ley de asociaciones sindicales, establece que el sindicato puede convocarlas sin pedir autorizaci贸n. Con los cual, los mismos considerandos que utiliza el ministro de Educaci贸n para la resoluci贸n se caen por su propio peso, son contradictorios con una ley superior鈥, expresaron.

Por lo cual, la propuesta de Atech es que se realicen asambleas escolarees saliendo de las escuelas o dentro de los establecimientos educativos 鈥減orque estamos ejerciendo un derecho y para los derechos no se pide permiso para ejercerlos, se ejercen鈥 y convocan a manifestarse.

Arcioni ataca el derecho a la organizaci贸n de los docentes

Las docentes y los docentes de Chubut vienen desarrollando desde marzo de 2022 en el marco de las paritarias docentes un reclamo de aumento salarial, para recuperar lo perdido ante el congelamiento salarial de 2020 y 2021 que impuso el gobernador Arcioni, como parte de su ajuste permanente.

A cada paro de las trabajadoras y los trabajadores de la educaci贸n, respondi贸 con descuentos brutales con la intenci贸n de quebrar la voluntad de lucha. No lo logr贸.

Con la resoluci贸n 781, Arcioni, vuelve a atacar a los docentes y su organizaci贸n, intentando quebrar las asambleas escolares. No podemos permitirlo.

Hay que enfrentar este ataque a la organizaci贸n democr谩tica de las docentes y los docentes del gobierno provincial de Mariano Arcioni, aliado del gobierno nacional del Frente de Todos. Por esto rechazamos cualquier intento de limitar el derecho a la protesta y este ataque del gobierno contra la organizaci贸n de los trabajadores, que tiene que ser independiente del Estado y los gobiernos.

Todas las organizaciones sindicales, de Derechos Humanos, sociales, estudiantiles y pol铆ticas deben rechazar este ataque de Arcioni y apoyar la lucha de los docentes de Chubut.

Sigue la lucha docente en Santa Cruz Desde julio la docencia santacruce帽a con Adosac est谩 en plan de lucha con paros, movilizaciones, actos, acampes, radios abiertas, caravanas y diferentes formas de lucha. Reclaman al gobierno kirchnerista un aumento salarial real y frenar las medidas de ajuste y reforma educativa.

La docencia de Santa Cruz tiene salarios por debajo de la l铆nea de pobreza. El inicial es de $ 76.000. El gobierno implement贸 un ajuste y reforma donde avanza la flexibilizaci贸n laboral docente y el vaciamiento de los contenidos educativos en secundaria y la improvisada quinta hora extendida.

Por eso reclaman un aumento salarial que recupere lo perdido, en camino a la canasta familiar, y cl谩usula gatillo mensual permanente. No, como ofrece el gobierno para que levanten el paro, por solo dos meses. Tambi茅n exigen que no haya despidos por hacer paro, la devoluci贸n de los descuentos y ning煤n cargo precarizado.

Santa Cruz es de las provincias m谩s ricas y con mayores ingresos por la entrega de los recursos naturales, petr贸leo, mineras y pesqueras, a las multinacionales. Concentr贸 el 45,2% de las exportaciones de oro y los funcionarios se jactan de que es la provincia que m谩s d贸lares genera.

Por todos estos motivos, la conducci贸n provincial de Adosac, la Lista Lila, fracas贸 en la pol铆tica de 鈥渓evantar los paros鈥, 鈥渃obrar a cuenta鈥 y 鈥渟eguir negociando鈥. La docencia provincial le impuso un paro de 72 horas. Como previamente hab铆an aceptado en forma inconsulta la propuesta gubernamental, el gobierno sali贸 a denunciarlos por no cumplir lo acordado en el ministerio de Trabajo.

Intento de fraude en las elecciones de delegados de UEPC-CTERA (C贸rdoba)

La Izquierda Diario entrevist贸 a Andr茅s Far铆as, delegado electo por la lista opositora en el IPET 249 芦Nicol谩s Cop茅rnico禄 e integrante de Docentes D-base.

驴C贸mo se desarrollaron las elecciones en el Cop茅rnico y por qu茅 la conducci贸n de la Lista Celeste quiere avanzar con una impugnaci贸n?

AF: En la escuela desarrollamos las elecciones con total normalidad durante todo el d铆a de votaci贸n, participando 173 docentes de un padr贸n de 251. Los resultados mostraron el gran rechazo a la conducci贸n Celeste y a la lista presentada por ellos que sacaron 67 votos frente a 104 votos que sacamos con nuestra lista opositora. Una vez finalizada la votaci贸n, candidatos de la Lista Celeste e integrantes de la conducci贸n del gremio plantearon la impugnaci贸n porque una de las candidatas sali贸 delegada en otra escuela el d铆a anterior.

Como plantea el Estatuto, todo docente tiene la posibilidad de presentarse en dos escuelas, por lo que no hay ning煤n motivo de impugnaci贸n. Adem谩s, si un candidato o lista quiere impugnar a la otra por alguna irregularidad, esto deber铆a hacerse previo a las elecciones, no cuando el resultado es desfavorable. Hay que entender que si aceptamos esto, se est谩n violando las m铆nimas garant铆as democr谩ticas en el gremio. Este intento de fraude no es s贸lo contra nosotros, sino contra los casi 200 docentes que votaron ayer.

驴Cu谩l es tu visi贸n de este accionar de la Celeste?

AF: Claramente buscan impugnar nuestra lista porque es opositora en una escuela muy importante donde muchos a帽os los y las delegadas fueron integrantes de la Lista Celeste de la conducci贸n. Creo que estas elecciones reflejan el gran malestar que se expres贸 en las calles, en la lucha que la docencia impuso con paro y una movilizaci贸n hist贸rica donde se mostr贸 un enorme desprestigio de Monserrat y la conducci贸n.

Pero nos est谩 llegando informaci贸n que no es la 煤nica escuela donde se quiere impugnar. Sabemos que presentarse en dos escuelas lo permite el Estatuto.

驴C贸mo sigue esta situaci贸n?

AF: Las planillas ya fueron entregadas a UEPC y nos dijeron que evaluar谩n la situaci贸n, amenazando con la impugnaci贸n. Sabemos que contamos con el apoyo de los y las docentes y realizaremos un petitorio en nuestra escuela para defender las elecciones que realizamos.

Dec铆as que est谩 situaci贸n de intento de impugnaci贸n se est谩 replicando en otras escuelas, 驴Hay alguna propuesta ante esta situaci贸n?

AF: S铆, esta situaci贸n se est谩 viviendo en otras escuelas donde la Celeste quiere avanzar con las impugnaciones. Por este motivo, desde Docentes D-base consideramos que hay que hacer visible esta situaci贸n y tiene que ser repudiada por toda la docencia de la provincia, no se puede permitir semejante fraude de la conducci贸n de UEPC.

Proponemos desde la agrupaci贸n lanzar una gran campa帽a con toda la docencia de la provincia. Si avanzan contra la voluntad de las compa帽eras y compa帽eros en las escuelas, 驴qu茅 pueden hacer en las pr贸ximas elecciones sindicales? El descontento con Monserrat y la Celeste son enormes, como dije antes, lo vimos en las calles y enorme movilizaci贸n de la docencia que no le permiti贸 hablar a Monserrat en el acto de cierre. Quieren responder al descontento con fraude. Tenemos que organizarnos y responder colectivamente ante este atropello.

C贸rdoba: estudiantes toman el Manuel Belgrano

El Centro de estudiantes del colegio pre universitario Manuel Belgrano comunic贸 que se realiz贸 una toma del establecimiento como medida para visibilizar el reclamo de que se respete la ciudadan铆a universitaria de los colegios pre universitarios, actualmente sub representados en los 贸rganos de cogobierno universitario. La toma fue desde el 26 a las 14:35 hasta el 27 a las 12:00.

Uno de los reclamos que se han dado a conocer es que los estudiantes menores de 16 a帽os puedan participar en las elecciones de autoridades, a diferencia de lo que proponen proyectos que se est谩n discutiendo en la Universidad en la actualidad.

Pr贸rrogas de las becas UBA 2022: una provocaci贸n del rectorado

Por Agustina M.

Despu茅s de meses de lucha de la Asamblea de Becarixs UBA, con apoyo de la AGD-UBA, el mi茅rcoles pasado el rectorado de la UBA anunci贸 la extensi贸n excepcional de las becas que culminan entre agosto y noviembre de este a帽o hasta el 31 de diciembre. Se trata de un peque帽o alivio para 82 investigadores en formaci贸n de la UBA que podr铆an acceder a 4 meses m谩s de tiempo y salario para entregar la tesis. No obstante, el anuncio del rectorado es claramente insuficiente, llega de forma muy tard铆a y entra帽a una serie de problemas.

Nadie ignora que una crisis humanitaria como la desatada por la pandemia afect贸 muy profundamente todas las actividades, incluyendo las tareas de investigaci贸n, que se vieron interrumpidas o severamente trastocadas durante gran parte de 2020 y 2021. A ra铆z de las luchas de J贸venes Cient铆ficxs Precarizadxs, la Asamblea Nacional de Becaries y la Asamblea de Becarixs UBA, en 2020 se obtuvieron becas autom谩ticas en Conicet y Agencia de un a帽o para las investigaciones afectadas por la pandemia, que se fueron replicando para las cohortes de 2022, 2023 y 2024. En cambio, el Rectorado de la UBA prorrog贸 las becas finalizadas en 2020 solo por 4 meses, en 2021 por un promedio de 6 meses y ahora por 4 meses. El tiempo es claramente insuficiente y no se desprende de ning煤n criterio claro. El anuncio llega a mitad de octubre, mientras los investigadores cobraron su 煤ltimo estipendio en septiembre. Es decir que tendr谩n que esperar un mes m谩s para cobrar lo que constituye su principal sustento. Para colmo, se plantea que queden sin ingresos en diciembre, justo antes de las vacaciones, con la dificultad que esto representa para acceder a otros trabajos.

Adem谩s, el rectorado ignora el reclamo de pr贸rrogas y equiparaci贸n con las becas est铆mulo para las becas UBA 200 y no contempla casos particulares de becas que terminaban regularmente en otras fechas, o que fueron prorrogadas por licencias. Esto afecta a las becas de culminaci贸n de doctorado que finalizan en noviembre y a quienes tuvieron licencias por embarazo, que acceder铆an a pr贸rrogas de solo un mes. Las pr贸rrogas correspondientes a las licencias por embarazo son un derecho conquistado con la lucha que debe ser defendido. El intento de ignorarlo de parte del rectorado constituye un claro caso de discriminaci贸n y violencia de g茅nero, que ya tiene antecedentes en 2020 y 2021, pero que fueron revertidos por la intervenci贸n de la Asamblea y del sindicato AGD-UBA.

La pandemia desnud贸 crudamente las condiciones de precariedad en la que realizan sus tareas los investigadores en formaci贸n. Ser becario implica realizar el mismo trabajo que un investigador de planta, con una dedicaci贸n exclusiva, solamente compatible con un cargo docente simple. La 煤nica diferencia es que a煤n no se cuenta con un t铆tulo de posgrado, que se busca obtener al final del per铆odo de la beca con la entrega de la tesis. El mal llamado 鈥渆stipendio鈥 es el principal sustento de profesionales ya graduados de carreras universitarias que participan de proyectos de investigaci贸n, producen regularmente informes y art铆culos y se someten a evaluaciones constantes.

Este fue uno de los ejes principales que se debatieron en el Conversatorio 鈥溌縀n qu茅 condiciones hacemos ciencia lxs investigadorxs en formaci贸n? Debates sobre investigaci贸n, derechos laborales y pandemia鈥, organizado el jueves 14/10 en Plaza de Mayo por la Asamblea de Becarixs UBA y JCP en el marco del paro de 48 horas de docentes universitarios convocado por la Conadu H. All铆, se hizo un balance de las luchas en el marco de la pandemia, se plante贸 la necesidad de luchar por mejoras salariales y se debatieron estrategias para conquistar el reconocimiento como trabajadores.

En ese sentido, los colectivos de becarios reclaman un marco regulatorio que reconozca derechos laborales plenos: un salario en regla, antig眉edad, aportes, aguinaldo, paritarias, obra social para el grupo familiar, licencias con las correspondientes pr贸rrogas, derecho a la estabilidad y la continuidad laboral. JCP ha elaborado un proyecto que se nutri贸 con los aportes de numerosos investigadores y docentes y que fue presentado en varias instancias. A pesar de que la gesti贸n actual del Conicet, con Ana Franchi a la cabeza, prometi贸 discutir el proyecto, se trata de una deuda todav铆a pendiente.

Por otro lado, el atraso en los resultados de la convocatoria a la carrera de investigador del 2022 hasta casi fusionarse con la convocatoria 2023 corre el riesgo de eliminar de hecho un a帽o de convocatoria, empeorando la situaci贸n de cuello de botella para quienes quieren seguir desempe帽谩ndose en el 谩mbito de la investigaci贸n.

驴C贸mo nos organizamos?

Los problemas en torno a las pr贸rrogas y la continuidad laboral en investigaci贸n se enmarcan en un ajuste generalizado llevado adelante por los gobiernos, en connivencia con el FMI. Esto se traduce en reducci贸n presupuestaria para Ciencia y Educaci贸n y en una rebaja salarial bajo la forma de paritarias con cuotas muy por detr谩s de la inflaci贸n.

El desaf铆o actual es fortalecer la organizaci贸n de docentes e investigadores para impulsar una lucha de conjunto. JCP Buenos Aires ha convoc贸 a una asamblea el martes 18/10, en el Instituto de Literatura Hispanoamericana (25 de Mayo 221) para discutir las problem谩ticas del sector. Desde la agrupaci贸n Naranja-Tendencia de docentes e investigadores proponemos llamar a asambleas en cada lugar de trabajo en rechazo al ajuste presupuestario y salarial, en la perspectiva de organizar un Congreso de delegados de base que ponga en pie un plan de lucha de conjunto.

