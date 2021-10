–

Declaraci贸n del Sr. Mohamed Salem Ould Salek, Miembro del Secretariado Nacional del Frente POLISARIO, Ministro de Relaciones Exteriores de la RASD

Si el se帽or Staffan de Mistura fija una fecha concreta para la celebraci贸n del refer茅ndum o un plan pr谩ctico para poner fin a las maniobras y demoras que han obstaculizado los esfuerzos de Naciones Unidas encaminadas a descolonizar el S谩hara Occidental, a trav茅s del ejercicio del pueblo saharaui de su derecho a la autodeterminaci贸n, la historia reconocer谩 tanto al Enviado Personal como al Secretario General de la ONU por haber encarrilado el tren de la legitimidad internacional en el S谩hara Occidental, abriendo as铆 amplias perspectivas para una paz justa, definitiva y sostenible en la regi贸n.

Un planteamiento contrario a los acuerdos firmados entre las dos partes, no solo no tendr铆a 茅xito, sino que constituir铆a un esc谩ndalo rotundo para quienes, durante tres d茅cadas, se han escondido detr谩s de los secretarios generales y representantes personales para impedir la independencia del pueblo saharaui. Un pueblo desamparado porque la potencia colonial abandon贸 sus obligaciones como potencia administradora del territorio y no ha sido capaz, como otros pa铆ses, de apoyar al pueblo de su colonia, preservando sus intereses estrat茅gicos.

Los intentos de evadir la realidad de la situaci贸n nacional saharaui y confiscar los derechos de nuestro pueblo a la libertad, la independencia y la soberan铆a no tendr谩n 茅xito, como lo ha demostrado la experiencia fallida durante estos 30 a帽os.

La parte saharaui, conocida por su cooperaci贸n y compromiso con el cumplimiento de sus obligaciones con las Naciones Unidas y la Uni贸n Africana, los dos garantes del Plan de Arreglo, desea sugerir al Sr. De Mistura a que aconseje a determinados pa铆ses, reconocidas dentro del Consejo de Seguridad y del injustamente llamado grupo de 鈥淎migos del S谩hara Occidental鈥 para releer el quinto p谩rrafo del Plan de Arreglo firmado por las dos partes y aprobado por unanimidad por el Consejo, que afirma que el refer茅ndum de autodeterminaci贸n constituye una soluci贸n consensuada y 鈥渦na base pr谩ctica y razonable禄.

脷ltimamente estamos notando que algunos se han vuelto 鈥渕uy creativos鈥 con el vocabulario al inventar 鈥nuevos鈥 adjetivos para evitar mencionar el derecho a la auto determinaci贸n con el objetivo de ignorarlo y excluirlo, con el objetivo de modificar la misi贸n de la MINURSO y la naturaleza de la cuesti贸n saharaui como una cuesti贸n de descolonizaci贸n.

Este enfoque no podr谩 tener 茅xito porque contradice la legitimidad internacional tal como la definen un谩nimemente todas las organizaciones y tribunales internacionales. Altera, adem谩s, la credibilidad de la Organizaci贸n de las Naciones Unidas, socava su capacidad financiera, desperdicia el tiempo y sobre todo constituye un crimen contra el pueblo saharaui.

Hoy est谩 en juego la credibilidad de las Naciones Unidas. El abandono por parte del Consejo de Seguridad de sus responsabilidades como garante directo de la implementaci贸n de la misi贸n para la que se cre贸 la Misi贸n de las Naciones Unidas para el Refer茅ndum del S谩hara Occidental (MINURSO), la organizaci贸n del refer茅ndum, adem谩s de la clara complicidad con el ocupante marroqu铆 propiciaron, lamentablemente, la reanudaci贸n de las hostilidades, que no se interrumpir谩n hasta el final de la ocupaci贸n ilegal marroqu铆 y el respeto del Reino de Marruecos a las fronteras reconocidas internacionalmente.

Ha quedado claro que el Consejo de Seguridad debe impedir que Marruecos, que ha bloqueado abiertamente la aplicaci贸n del acuerdo de paz, adquiera por la fuerza los territorios de sus vecinos, conforme a las disposiciones del Acta Constitutiva de la Uni贸n Africana, la Carta y resoluciones de las Naciones Unidas, as铆 como las sentencias de la Corte Internacional de Justicia y el Tribunal de Justicia de la Uni贸n Europea.