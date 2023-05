–

Declaraci贸n del delegado del Polisario en Espa帽a, Abdulah Arabi, con motivo del 50 aniversario de la primera acci贸n armada de esta organizaci贸n, operaci贸n incruenta que realizaron 17 hombres contra un puesto espa帽ol en el norte del S谩hara Occidental.

El Polisario seguir谩 su lucha por la independencia a pesar de la dejaci贸n de funciones por parte de Espa帽a como potencia administradora del territorio y de la apuesta por la 鈥渢eor铆a de los hechos consumados鈥.

El Movimiento de Liberaci贸n Saharaui afronta episodios de difamaci贸n por parte del Reino de Marruecos y sus organizaciones, lobbies o personas afines.

El Frente Polisario seguir谩 su lucha por la independencia a pesar de la dejaci贸n de funciones por parte de Espa帽a como potencia administradora del territorio y de la apuesta por la 鈥渢eor铆a de los hechos consumados鈥, lo que no ha mermado la resistencia, la convicci贸n en su lucha y las aspiraciones de libertad del pueblo saharaui.

Con motivo del 50 aniversario de la primera acci贸n armada del Frente Polisario, el 20 de mayo de 1973, el representante en Espa帽a del Frente Polisario, Abdulah Arabi, se refiere as铆 al radical cambio dado en marzo del pasado a帽o por el presidente del Gobierno, Pedro S谩nchez, al respaldar a Marruecos en su ocupaci贸n del S谩hara Occidental avalando la propuesta de autonom铆a de Rabat, con la que puso fin a la postura mantenida hasta entonces por los distintos gobiernos de Espa帽a de apoyo al derecho de autodeterminaci贸n del pueblo saharaui.

Arabi afirma en un comunicado que a pesar de 鈥渢odas las tentativas encaminadas a modificar el marco jur铆dico del Sahara Occidental, de los posicionamientos contrarios al Derecho Internacional realizados por determinados gobiernos, de la dejaci贸n de funciones por parte de Espa帽a como potencia administradora del territorio y de la reiterada apuesta por la `teor铆a de los hechos consumados麓, ninguna de estas acciones ha mermado la capacidad de resistencia, la convicci贸n en su lucha y las aspiraciones de libertad del pueblo saharaui. Todas ellas permanecen intactas desde hace medio siglo鈥.

Ataque de un grupo de polisarios a un puesto espa帽ol

La primera acci贸n armada del Polisario fue realizada por 17 hombres mal armados contra un puesto espa帽ol en Janguet Quesat, al norte del S谩hara Occidental, operaci贸n incruenta en la que hubo un 煤nico disparo, el primero de una larga guerra, como relata Tom谩s B谩rbulo en 鈥淟a Historia prohibida del Sahara Espa帽ol鈥.

La primera intervenci贸n armada del Polisario fue, indica Abdulah Arabi, 鈥減ara defender el derecho inalienable del pueblo saharaui a la autodeterminaci贸n e independencia鈥, y es 鈥una prerrogativa que concede el Derecho Internacional a los Movimientos de Liberaci贸n Nacional, como es el caso del Frente Polisario鈥 , reconocido por las Naciones Unidas, organizaciones internacionales, Estados y tribunales, como en la reciente jurisprudencia del Tribunal General de la Uni贸n Europea.

El 10 de mayo de 1973, diez d铆as antes de la acci贸n armada, se constituy贸 el Frente Polisario, al que el pueblo saharaui 鈥渙torg贸 su confianza como 煤nico y leg铆timo representante, confianza que sigue depositando d铆a tras d铆a鈥, afirma el delegado de FP.

Agrega que la existencia del Frente Polisario supone un hito merecedor de celebraci贸n, 鈥渆specialmente si se repara en los incontables retos que ha tenido que afrontar -y afronta- , as铆 como los innumerables episodios de difamaci贸n por parte del Reino de Marruecos y sus organizaciones, lobbies o personas afines鈥.

El representante del Movimiento de Liberaci贸n Saharaui tiene palabras de agradecimiento para 鈥渓as personas, entidades, instituciones y redes de solidaridad nacionales e internacionales plenamente convencidas de los leg铆timos derechos del pueblo saharaui鈥, al que acompa帽an en su lucha.

Felicita al pueblo saharaui 鈥減or la convicci贸n y determinaci贸n en la lucha por la libertad del S谩hara Occidental, renovando durante 50 a帽os la confianza en el Frente Polisario鈥, que asegura seguir谩 asumiendo su representaci贸n en todos los espacios que puedan contribuir al efectivo ejercicio del leg铆timo derecho a la autodeterminaci贸n e independencia.

Brahim Gali responsabiliza al Estado espa帽ol del sufrimiento del pueblo saharaui

El pasado 17 de mayo el presidente de la Rep煤blica 脕rabe Saharaui (RASD) saharaui y secretario general del Frente Polisario, Brahim Gali, dijo que el Estado espa帽ol es directamente responsable de la tragedia y el sufrimiento del pueblo saharaui, ya que es jur铆dicamente la potencia administradora del S谩hara Occidental, pero eludi贸 unilateralmente sus obligaciones jur铆dicas, pol铆ticas y morales hacia el pueblo saharaui al firmar el Acuerdo tripartito de Madrid el 14 de noviembre de 1975.

En declaraciones a la Agencia Saharaui de Noticias (SPS), recogidas por la publicaci贸n No te olvides del S谩hara Occidental, tras afirmar que 鈥淓spa帽a ha cedido lo que no tiene鈥, Gali asegur贸 que mientras no se concluya el proceso de descolonizaci贸n del S谩hara Occidental y se empodere al pueblo saharaui con su derecho a la autodeterminaci贸n e independencia, 鈥渓a responsabilidad recaer谩 sobre el Estado espa帽ol鈥.

Sobre la posici贸n del presidente del presidente Pedro S谩nchez indic贸 que no s贸lo elude los compromisos anunciados ante el pueblo saharaui y en los programas electorales del PSOE, sino que 鈥渟e dedica a dar lealtad y apoyo absoluto a las tesis coloniales marroqu铆es鈥.

鈥淟o que est谩 haciendo (Espa帽a) con el pueblo saharaui es una repugnante inversi贸n en el sufrimiento de un pueblo bajo ocupaci贸n. Una vez m谩s, est谩n clavando el cuchillo de la traici贸n en el costado de un pueblo oprimido y reprimido鈥, concluy贸 el presidente saharaui.

En otra entrevista, esta por cuestionario con Efe, Brahim Gali afirma que lo que esperaba de Espa帽a es 鈥lo que Portugal hizo con su excolonia Timor Leste, v铆a refer茅ndum, que culmin贸 con la independencia鈥, y que Pedro S谩nchez 鈥渘o dej贸 otra opci贸n que congelar las relaciones鈥 tras su giro sobre el S谩hara Occidental.

Sobre qu茅 pudo motivar al presidente del Gobierno de Espa帽a a apoyar la tesis marroqu铆, el presidente de la RASD se帽ala que es una pregunta dirigida muchas veces al mismo Pedro S谩nchez y su ministro de Exteriores, 鈥sin la m铆nima aclaraci贸n ni a los saharauis ni a la opini贸n p煤blica ni a los militantes del PSOE ni a sus propios socios de Gobierno鈥, comportamiento que 鈥levanta dudas y sospechas鈥.

Considera que el comportamiento de S谩nchez es 鈥渋ncomprensible y totalmente sospechoso鈥, 鈥渃omo fue el caso de Felipe Gonz谩lez, 鈥渜ue pas贸 de ser el aliado n煤mero uno en Espa帽a de la causa saharaui a ser el primer defensor y abogado del rey de Marruecos, tanto en Espa帽a como en Latinoam茅rica y el mundo鈥. 鈥淓s sospechoso 鈥揷ontin煤a鈥 porque este comportamiento implica cierto clan o personas del PSOE, como (Jos茅 Luis Rodr铆guez) Zapatero, (Miguel 脕ngel) Moratinos, (Elena) Valenciano o (Juan Fernando L贸pez) Aguilar. Sospechoso tambi茅n porque no deja de saltarse a los medios de comunicaci贸n la posibilidad de la existencia tras ello de ciertos intereses personales o chantajes por fraude o espionaje鈥.

