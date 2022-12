–

De parte de ANRed December 14, 2022 71 puntos de vista

En medio del estallido del 鈥楺atargate鈥 y a una semana de que termine el Mundial, medios internacionales y organismos de DDHH han disparado preguntas que a煤n no tienen respuestas por parte del gobierno de Qatar: 驴cu谩ntos trabajadores murieron en la construcci贸n de los estadios y la infraestructura para el Mundial 2022?. Parte II de un informe del Espacio BAL*

A una semana de la finalizaci贸n del Mundial estall贸 el 鈥楺atargate鈥 debido a una investigaci贸n que viene llevando adelante la justicia y la polic铆a de B茅lgica: el s谩bado pasado se realizaron 17 allanamientos en Bruselas y fue detenida la vicepresidenta del Parlamento Europeo Eva Kaili, su pareja, un asistente de la euroc谩mara y el ex diputado Pier Antonio Panzeri. Son acusados de ser parte de una asociaci贸n que cobr贸 dinero para hacer lobby a favor de Qatar e instalar que el pa铆s sede de la Copa del Mundo est谩 avanzando en materia de derechos humanos y derechos laborales. A Kaili le encontraron 600.000 euros en su casa.A fines de noviembre en una sesi贸n del Parlamento Europeo un grupo de diputados, entre ellos Kaili, hab铆a elogiado a Qatar por haber aceptado las recomendaciones de occidente: 芦Qatar nos demuestra c贸mo la diplomacia del deporte consigue una transformaci贸n hist贸rica de un pa铆s con reformas que inspiran en el mundo 谩rabe. Qatar est谩 a la vanguardia de los derechos laborales, tambi茅n en la mejora de salarios, a pesar de las empresas europeas que no respetan esos derechos禄, dijo Kaili. Ese d铆a, la Euroc谩mara hab铆a aprobado una resoluci贸n que exig铆a investigar las muertes de los trabajadores.

Las muertes laborales en Qatar se convirtieron en un tema central en torno al Mundial 2022; por un lado la estimaci贸n de las cifras reales que se 虂construyeron en base a datos parciales que pudieron obtenerse desde las embajadas de los pa铆ses de donde provienen los trabajadores migrantes. Por otro lado, las causas de esas muertes, con subregistro de accidentes laborales y con una gran cantidad de muertes repentinas e inexplicables que nadie investigaba.Un n煤mero de muertos sin precedentesEn 2015 dos notas en medios internacionales instalaron el tema en la agenda: The Washington Post public贸 un gr谩fico que la BBC puso en duda con un art铆culo que se preguntaba: 驴Realmente han muerto 1.200 trabajadores de la Copa del Mundo en Qatar?

El gr谩fico de The Washington Post contrastaba el n煤mero relativamente peque帽o de personas que murieron construyendo instalaciones para otras competiciones deportivas internacionales recientes (desde los Juegos Ol铆mpicos de Beijing hasta la Copa Mundial de Brasil) con los 1.200 que se dec铆a que ya hab铆an muerto en Qatar para el a帽o 2015 (en 2021 The Washington Post corregir铆a esta publicaci贸n).

Reci茅n en 2018 se produjeron los primeros avances en la legislaci贸n laboral para trabajadores migrantes en Qatar: se aprob贸 una ley de salarios y se elimin贸 el requisito del certificado de no objeci贸n del empleador. Pero continuaron pr谩cticas de retenci贸n de salarios, pagos con retraso, acceso limitado a la justicia y la falta de investigaci贸n oficial de las muertes de trabajadores migrantes.

En octubre de 2019 una publicaci贸n de The Guardian actualiz贸 las cifras: 1.025 nepal铆es murieron en Qatar entre 2012 y 2017, 676 de ellos por causas consideradas 鈥榥aturales鈥. Los datos del gobierno de India revelaron que 1678 indios murieron en Qatar entre 2012 y agosto de 2018. De ese total de muertes, 1345 se clasificaron como 鈥榥aturales鈥.

The Guardian denunciaba que Qatar no investiga las muertes s煤bitas de cientos de trabajadores y que en la mayor铆a de los casos las autoridades no realizan autopsias porque hay una ley en Qatar que proh铆be los ex谩menes post mortem (salvo que se haya cometido un delito o el difunto haya padecido una enfermedad antes de morir). El informe de los abogados del r茅gimen (DLA Piper) ya hab铆a recomendado en 2014 que la ley 鈥渟e ampl铆e para permitir autopsias o ex谩menes post mortem en todos los casos de muerte inesperada o repentina鈥.

Durante 2020 Human Right Watch advert铆a que en Qatar se perpetuaban los abusos salariales contra trabajadores migrantes, mientras que un informe de Tendayi Achiume, relator especial de la ONU, se帽alaba que en Qatar hay racismo estructural con 鈥渦n aut茅ntico sistema de castas basado en el origen, seg煤n el cual las nacionalidades europea, norteamericana, australiana y 谩rabe sistem谩ticamente disfrutan de una mayor protecci贸n de los derechos humanos que las nacionalidades del sur de Asia y el 脕frica subsahariana禄.

En 2021 la investigaci贸n de The Guardian actualiz贸 el n煤mero de muertes laborales en Qatar: 6.500 trabajadores migrantes han muerto en Qatar desde que se concedi贸 la Copa del Mundo. Informan que este n煤mero se desprende de lo recopilado por fuentes gubernamentales de India, Bangladesh, Nepal. Sri Lanka (5927 muertes de trabajadores migrantes en el per铆odo 2011-2020), m谩s 824 muertes de trabajadores paquistan铆es, entre 2010 y 2020.

Todos los medios propagaron las 6500 muertes de The Guardian haciendo estallar a las autoridades de Qatar y de la FIFA que debieron salir a dar explicaciones pero sin poder contrastar con registros oficiales: seg煤n ellos s贸lo 33 personas murieron en la construcci贸n de los estadios para el Mundial 2022.

En la plenitud de sus vidasUn informe de Amnist铆a Internacional en 2021 postul贸 que la Autoridad de Planificaci贸n y Estad铆stica de Qatar ha publicado cifras que muestran que 鈥渄urante los 煤ltimos 10 a帽os han muerto en Qatar un total de 15.021 personas no qatar铆es, de todas las edades, profesiones y por distintas causas鈥 y que el modo en que se han recopilado y presentado los datos s贸lo permite extraer conclusiones provisionales y muy generales.M谩s all谩 de las cifras, Amnist铆a puso el foco en las muertes s煤bitas de trabajadores j贸venes y sanos. En su informe 鈥En la plenitud de sus vidas鈥 acusa la falta de investigaci贸n sobre las muertes de trabajadores migrantes y se帽ala que Qatar emite certificados de defunci贸n sin investigar las causas, atribuyendo las muertes a causas naturales o insuficiencias card铆acas. La sospecha es que los empleadores podr铆an estar etiquetando las muertes como insuficiencia card铆aca en lugar de incidentes en el lugar de trabajo para evitar pagar indemnizaciones y reclamaciones de seguros.

En relaci贸n a los proyectos de infraestructura de la Copa Mundial supervisados por el Comit茅 Supremo (que est谩n sujetos a normas de seguridad m谩s estrictas), Amnist铆a se帽al贸 que al investigar la informaci贸n de las 33 v铆ctimas mortales registradas en los cinco informes anuales de evoluci贸n del bienestar de los trabajadores realizados por el Comit茅 Supremo 鈥18 casos no inclu铆an referencia alguna a una causa fundamental de muerte, sino que empleaban expresiones como 鈥榗ausas naturales鈥, 鈥榩aro card铆aco鈥 o 鈥榠nsuficiencia respiratoria aguda鈥.

El informe de Amnist铆a incluy贸 la opini贸n del pat贸logo Dr. David Bailey sobre los certificados de defunci贸n que emite Qatar: 鈥淓stas son frases que no deben incluirse en un certificado de defunci贸n sin una calificaci贸n adicional que explique la causa subyacente. Esencialmente, al final todos mueren de insuficiencia respiratoria o card铆aca y las frases no tienen sentido sin una explicaci贸n del por qu茅鈥.

Manjur Kha Pathan, de 40 a帽os, trabajaba de 12 a 13 horas

diarias como camionero. Se hab铆a quejado de que el aire

acondicionado de su camarote estaba defectuoso.

Manjur colaps贸 en su alojamiento el 9 de febrero de 2021

y muri贸 antes de que llegara la ambulancia.

(casos relevados por Amnist铆a).

Estr茅s por calor

Adem谩s de sufrir abusos salariales y toda clase de restricciones en tanto migrantes, los trabajadores en Qatar deben soportar el clima afrontando condiciones de trabajo extenuantes con largas horas de labor f铆sica intensa expuestos a temperaturas extremas permanentes (de 40掳 a 50掳C) y a altos 铆ndices de humedad.Todo eso conjugado con equipos de seguridad inadecuados o m茅todos de construcci贸n inseguros e inapropiados, as铆 como condiciones de vida miserables caracterizadas por el hacinamiento en barracones sofocantes, con escasa o ninguna ventilaci贸n.

Distintos expertos en medicina y condiciones laborales apuntan a los golpes de calor en el informe de Amnist铆a. Hasta hace poco, la principal protecci贸n contra el estr茅s por calor en Qatar era la prohibici贸n de trabajar al aire libre a determinadas horas, entre el 15 de junio y el 31 de agosto. En mayo de 2021, Qatar ampli贸 la prohibici贸n de las horas de trabajo de verano del 1 de junio al 15 de septiembre e introdujo otros requisitos, incluida la prohibici贸n del trabajo al aire libre cuando un 铆ndice que mide el calor y la humedad alcanza los 32 grados. La nueva legislaci贸n tambi茅n otorga a los trabajadores el derecho a dejar de trabajar y presentar una queja ante el Ministerio de Desarrollo Administrativo, Trabajo y Asuntos Sociales s铆 est谩n preocupados por el estr茅s por calor.

Yam Bahadur Rana, de 34 a帽os, trabajaba como guardia

de seguridad del aeropuerto, un trabajo que implicaba

largas horas sentado al sol. Muri贸 en el trabajo

el 22 de febrero de 2020.

(casos relevados por Amnist铆a)

En 2019, el gobierno de Qatar encarg贸 un estudio al Laboratorio FAME y encontr贸 que los trabajadores que recibieron solo las protecciones m铆nimas requeridas por la ley de Qatar en ese momento ten铆an un riesgo significativamente mayor de sufrir un golpe de calor que un grupo de un proyecto de la Copa del Mundo, donde los trabajadores generalmente tuvieron est谩ndares de protecci贸n m谩s altos.

Si bien las nuevas regulaciones brindan algunas protecciones mayores, los expertos advierten que es fundamental que incluyan per铆odos de descanso obligatorios proporcionales a las condiciones clim谩ticas y la naturaleza del trabajo realizado. En su lugar, otorgan a los trabajadores el derecho a 鈥榗ontrolarse a su propio ritmo鈥 cuando hace calor.

Sujan Miah, de 32 a帽os, trabajaba como instalador de

tuber铆as en un proyecto en el desierto. Sus compa帽eros de trabajo

lo encontraron muerto en su cama la ma帽ana del

24 de septiembre de 2020. En los cuatro d铆as previos

a la muerte de Sujan Miah, las temperaturas hab铆an

superado los 40 掳C.

(casos relevados por Amnist铆a)

El estr茅s t茅rmico como riesgo laboral es uno de los tantos pendientes en las incipientes nuevas legislaciones laborales en Qatar. Y m谩s all谩 de Qatar, vale pensarlo a escala mundial: c贸mo deber谩n ajustarse las condiciones de trabajo con el incremento global en las temperaturas y su aumento proyectado causado por el calentamiento global?.

La fan zone especial instalada en la zona industrial en las afueras de Doha con una pantalla de televisi贸n gigante donde los trabajadores migrantes pueden ver los partidos del mundial. 鈥淓stamos aqu铆 para disfrutar de nuestro sudor ahora鈥, dijo Ronald Ssenyondo, un ugand茅s de 25 a帽os.

* El Espacio Basta de Asesinatos Laborales (BAL) se cre贸 a partir de las muertes de los trabajadores David Ramallo (L铆nea 60), Diego Soraire (INTA) y Richard Alcaraz (trabajador de la construcci贸n) ocurridas el 9 de septiembre de 2016 en Bs.As, conformado por familiares y compa帽eros/as de trabajo de las v铆ctimas para exigir justicia por estas 鈥渕uertes invisibles鈥.Informe Parte I: El caso contra Qatar