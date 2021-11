–

Erol Polat es representante en Am茅rica Latina del Congreso Nacional de Kurdist谩n (KNK, por sus siglas originales), una de las principales instituciones que forman parte del Movimiento de Liberaci贸n de Kurdist谩n. El KNK se encarga de las relaciones y la diplomacia internacionales con el fin de que la lucha y las demandas del pueblo kurdo en Medio Oriente sean reconocidas a nivel mundial.

El Movimiento de Liberaci贸n de Kurdist谩n est谩 conformado por cientos de organizaciones e instituciones, ya sean pol铆tico-militares, sociales, culturales, de mujeres y ecologistas, entre muchas otras. Este movimiento naci贸 al calor de la lucha encabezada durante m谩s de 40 a帽os por el Partido de los Trabajadores de Kurdist谩n (PKK), fundado en 1978 en un peque帽o pueblo de Bakur (Kurdist谩n turco, sudeste de Turqu铆a). El l铆der del movimiento kurdo es Abdullah 脰calan, que se encuentra encarcelado desde 1999 en la isla-prisi贸n de Imrali, en Turqu铆a, luego de ser secuestrado en Kenia en un operativo conjunto de los servicios de inteligencia turcos (MIT), el Mossad israel铆 y la CIA.

脰calan, que se encuentra totalmente aislado en Imrali, es tambi茅n el encargado de sintetizar las discusiones internas en el movimiento kurdo durante la d茅cada de 1990. Ca铆da la Uni贸n Sovi茅tica (URSS) y en plena crisis de los sistemas comunistas, en el PKK reflexionaron sobre el presente y el futuro de su lucha. La conclusi贸n, en un apretado resumen, fue que las demandas por un Estado-naci贸n kurdo que abarcara el territorio hist贸rico de Kurdist谩n (sudeste de Turqu铆a, norte de Siria, norte de Irak y Este de Ir谩n), no resolver铆an la cuesti贸n kurda. Para 脰calan, la creaci贸n de un nuevo Estado en Medio Oriente permitir铆a dividir todav铆a m谩s la regi贸n e, inevitablemente, oprimir a otros pueblos. Por eso, desde el movimiento lanzaron al mundo el paradigma de confederalismo democr谩tico, que tiene como l铆neas principales la creaci贸n de autonom铆a democr谩tica, a las mujeres como sujeto de la revoluci贸n y el cambio social, la organizaci贸n comunal y cooperativa y la defensa del medio ambiente.

Erol Polat, miembro del KNK

鈥淓n Kurdist谩n, hasta 1980, todas las aldeas eran aut贸nomas y no ten铆an ning煤n v铆nculo con los estados 鈥揺xplica Polat, en di谩logo con Revista Zoom鈥. S贸lo las ciudades ten铆an v铆nculo con los estados. Porque la mayor铆a de los kurdos viven en aldeas, como los pueblos ind铆genas en Am茅rica Latina. Viven aut贸nomos y organizan su sistema para sobrevivir. Por eso, el movimiento kurdo nombra la autonom铆a democr谩tica. Aut贸nomo significa, en realidad, organizar desde el barrio, desde lo m谩s peque帽o. Entonces la sociedad de estos barrios puede resolver sus problemas. Cuando no puede, existe una confederaci贸n para resolverlos鈥.

Polat, que en varias oportunidades estuvo en Am茅rica Latina, se帽ala que desde el movimiento kurdo 鈥渘o necesitamos un sistema central, desde arriba. Por eso, esta autonom铆a significa democracia y qui茅n va a gobernar en ese barrio. Decimos que los partidos pol铆ticos solos no pueden, porque es peligroso y no pueden resolver los problemas. Para nosotros, la sociedad significa todos los sectores: juventud, minor铆as, partidos pol铆ticos, mujeres, cultura, educaci贸n, derecho y justicia, autodefensa, religiones o asociaciones civiles, ecologistas, sindicatos, acad茅micos, trabajadores, jubilados y otros. Para el movimiento kurdo, eso significa democracia directa鈥.

El representante del KNK agrega que 鈥渦n partido pol铆tico no tiene que hablar en nombre de otros sectores, sino que tienen que lo tiene que hacer en su nombre. Adem谩s, en la autonom铆a democr谩tica cada sector se organiza en asambleas para resolver los problemas dentro de su sistema. Eso para los kurdos significa autonom铆a y democracia directa. Las estructuras de estados-naciones existen, pero los grupos que est谩n dominando son los que gobiernan, y eso no es suficiente. Por eso no resuelven los problemas鈥.

Mujeres en la vanguardia

En los 煤ltimos a帽os, el movimiento de mujeres de Kurdist谩n tuvo una exposici贸n p煤blica impactante. Esto se debe a que en Rojava (Kurdist谩n sirio) conformaron las Unidades de Protecci贸n de las Mujeres (YPJ), organizaci贸n que encabez贸 la resistencia contra el Estado Isl谩mico (ISIS) y otros grupos terroristas que intentaron ocupar la regi贸n.

Pero la historia de las mujeres kurdas es milenaria. Su organizaci贸n social dentro del movimiento kurdo tuvo un fuerte impulso en la d茅cada de 1990, de la mano de 脰calan y de Sakine Cansiz, principal comandanta del PKK, asesinada en 2013 en Par铆s junto a las representantes kurdas Fidan Dogan y Soylemez Leyla. La orden para estas ejecuciones sali贸 de lo m谩s profundo del Estado turco.

En la actualidad, las mujeres del movimiento kurdo contin煤an en una lucha a brazo partido para que se las reconozca, no s贸lo frente al patriarcado intr铆nseco de los estados-naci贸n que ocupan Kurdist谩n, sino dentro del propio pueblo kurdo. Para eso, se organizan de forma aut贸noma e impulsan la Jineoloj卯, una ciencia de las mujeres que rompa con las ense帽anzas machistas en todos los 谩mbitos.

鈥淓l fuego en todas las religiones es una cosa negativa, remite al diablo. Pero en el idioma kurdo, fuego es la primera cosa que significa organizar la vida. Significa pa铆s, sistema y harina de trigo. Todo tiene la misma palabra. El fuego es la cocina y el fuego es lo m谩s importante de las mujeres, porque con 茅l organizan la vida, las casas, las aldeas. Los primeros hogares fueron producto de las mujeres鈥, reflexiona Polat.

鈥淗ay dos palabras en kurdo: una es 鈥榢om鈥, que significa com煤n y comunicaci贸n. La otra es 鈥榞om鈥, que significa el lugar para los animales domesticados. Y estas dos cosas organizan una aldea. Las mujeres eran las encargadas de administrar la vida en la 茅poca del Neol铆tico, es as铆 que podemos decir que las casas y las aldeas son producto de las mujeres鈥, agrega.

Seg煤n Polat, la mitad de las mujeres en este mundo no tiene ning煤n derecho, pero en la antig眉edad ellas fueron quienes organizaron la vida. 鈥淭odos los sistemas y todas las ideolog铆as que existen, desde el anarquismo, comunismo o socialismo, los sistemas de religiones, las monarqu铆as, cualquier sistema que podemos explicar, son productos de los hombres y, hasta hoy en d铆a, no resuelven ning煤n problema 鈥揳firma-. Por eso, planteamos que las mujeres deben organizar el nuevo sistema. Las mujeres kurdas tienen esta pr谩ctica. En realidad, lo mismo vi en los pueblos ind铆genas en Am茅rica Latina, donde las mujeres son una fuerza enorme, grande, para organizar estructuras y la vida鈥.

鈥淓n los a帽os 1980 y 1990, 脰calan dijo que el problema no es de la clase trabajadora, porque los trabajadores son minor铆a a nivel global, sino de las mujeres que son la mitad del mundo, aunque no existan. 脰calan dice que la ra铆z de todos los problemas empieza con los hombres, con nosotros. Por eso, en 1996 dijo que hab铆a que matar al macho que ten铆amos adentro鈥, indica Polat.

Sobre las ideas del l铆der del PKK, Polat recuerda que 脰calan 鈥渁naliz贸 que el gran problema es que los hombres robamos a las mujeres su historia. Entonces, tenemos que pensar y rever la historia de nuevo. Hay un problema con nosotros, los hombres, pero si no discutimos sobre eso no vamos a resolver ning煤n problema鈥. En la d茅cada de 1980, dentro del movimiento kurdo las discusiones con respecto a las mujeres fueron intensas. 鈥淒espu茅s, las mujeres dijeron: vamos a casa por casa, y cara a cara vamos a hablar, discutir con la sociedad. Porque los hombres, nuestros padres y nosotros como hermanos, en esta 茅poca no dej谩bamos que las mujeres se organizaran鈥, recuerda.

Los peligros en el territorio

Cuando en 2011, en Siria se desencadenaron las masivas protestas contra el gobierno del presidente Bashar Al Assad y el partido Baaz, que controla el pa铆s desde hace varias d茅cadas, los y las kurdas de Rojava no se sumaron masivamente a las protestas. Con un importante bagaje de militancia y resistencia, en el norte sirio en 2012 los pueblos que habitan la regi贸n declararon la autonom铆a con respecto al gobierno central. Sin casi presencia del ej茅rcito sirio 鈥搊cupado en defender otras zonas del pa铆s ante el crecimiento de los grupos yihadistas鈥, las principales organizaciones kurdas tomaron el control de Rojava y convocaron a los pueblos 谩rabe, asirio, armenio, turcomano, entre otros que conviven en el lugar, para conformar una nueva forma de administraci贸n, basada en el confederalismo democr谩tico.

A partir de ese momento, los pueblos de Rojava organizaron sus propias fuerzas de autodefensa para combatir a Al Qaeda y posteriormente a ISIS. En la actualidad, la denominada Administraci贸n Aut贸noma del Norte y el Este de Siria (AANES) controla casi el cuarenta por ciento del territorio del pa铆s, incluida la provincia de Raqqa y la mitad de la provincia de Deir Ezzor.

En toda Rojava hay presencia militar estadounidense, rusa, del gobierno sirio y en algunas zonas milicias pro-iran铆es. Adem谩s, el gobierno turco de Recep Tayyip Erdogan ocupa ilegalmente las regiones kurdas de Afrin y Ser锚kaniy锚, donde el bombardeo de forma masiva desplaz贸 a la mayor铆a de la poblaci贸n originaria, implant贸 sistemas controlados por grupos yihadistas y traslad贸 a cientos de familias de ISIS a esas zonas. Todo esto, con el visto bueno de Washington, Mosc煤 y Damasco.

鈥淧or m谩s que el Estado turco ocupe este territorio, la sociedad va a seguir viviendo con autonom铆a. En Turqu铆a, donde los kurdos ganaron los municipios, tambi茅n se organizan as铆. El Estado solo gobierna con violencia鈥, sintetiza Polat.

El representante de la KNK estima que 鈥渆l problema en Medio Oriente no es solo entre los kurdos y los turcos, sino que hay conflictos muy grandes. El primero son los sistemas que existen en Medio Oriente y que nacieron ah铆, como los imperios, las religiones, el patriarcado. La mayor铆a de los problemas del ser humano nacieron en Medio Oriente鈥. A esta problem谩tica se agrega que por Kurdist谩n pasa la Ruta de la Seda, impulsada por China, en una regi贸n que aglutina a casi el setenta por ciento de la poblaci贸n mundial. En el centro de este fr谩gil tablero de ajedrez, aparece Turqu铆a y sus sue帽os neo-otomanos.

鈥淓rdogan tiene muchos problemas pol铆ticos y econ贸micos. En Turqu铆a, cada d铆a sube el d贸lar. Erdogan juega con todo el mundo para no perder su posici贸n. Hace veinte a帽os que domina y roba, y no quiere perder su estructura de poder 鈥揳naliza Polat鈥. Ahora Erdogan est谩 perdiendo y la oposici贸n est谩 ganando mucho, pero para evitarlo va a atacar algunos lugares, y en ese caso ser谩n los territorios kurdos. A diferencia de Erdogan, la oposici贸n quiere elecciones anticipadas鈥.

Por estos d铆as, Erdogan volvi贸 a declarar sus intenciones de lanzar otra invasi贸n militar contra el norte de Siria. Polat explica que una posibilidad es que el Estado turco se retire de la provincia siria de Idlib 鈥揳lgo que le demanda Mosc煤鈥 y traslade sus fuerzas de ocupaci贸n a Rojava. Pero, al mismo tiempo, Washington rechaza esta posibilidad, porque implicar铆a enfrentarse directamente con uno de sus socios de la OTAN.

Los puentes entre Latinoam茅rica y Kurdist谩n

Hace algunos a帽os, desde Kurdist谩n se observa con mucho inter茅s lo que sucede en Am茅rica Latina. La propuesta pol铆tica y social del movimiento kurdo tiene muchos puntos de contactos con experiencias latinoamericanas, como el zapatismo en M茅xico, el Movimiento Sin Tierra (MST) de Brasil o las organizaciones ind铆genas y campesinas de Colombia. Uno de los hechos pol铆ticos que m谩s interesan en Kurdist谩n, es el masivo movimiento de mujeres que sigue creciendo en Am茅rica Latina.

鈥淧ara los kurdos, el mundo es muy nuevo. Y para conocer el mundo, necesitamos informaci贸n en nuestro idioma, cosa que no hay. Los kurdos tienen una propuesta, que es el confederalismo democr谩tico, pero tambi茅n queremos aprender de otras luchas y otros sistemas o culturas, junto a c贸mo viven otros pueblos. En Am茅rica Latina, en general, hay una lucha enorme desde hace quinientos a帽os contra los conquistadores europeos, la cual sigue hasta hoy en d铆a. Es para pensar porque Medio Oriente tambi茅n fue parte de los imperios europeos鈥.

鈥淓s necesario aprender de los pueblos. Los kurdos tenemos una visi贸n, un paradigma, pero para que esta visi贸n sea m谩s abierta tenemos que conocer otras luchas, otros pueblos, otras culturas 鈥揳severa Polat-. Toda esa informaci贸n abre las ventanas al pueblo kurdo y podemos mirar, por ejemplo, a los zapatistas en M茅xico鈥.

鈥淓n Am茅rica Latina conocimos las luchas de las mujeres, que es muy importante para el movimiento de mujeres kurdas y para todo Medio Oriente 鈥揻inaliza Polat-. En la lucha de los movimientos ind铆genas en Colombia, en Ecuador, en Chile, en M茅xico, estos grupos est谩n muy organizados. En muchos casos, el movimiento ind铆gena es el 煤nico que tiene organizaci贸n y una estructura. Si nosotros tenemos la autonom铆a democr谩tica, los pueblos ind铆genas de Latinoam茅rica tienen las mingas, y nosotros tenemos que aprender de eso. En Colombia, cuando fue el paro nacional, estaba en el Cauca y solo los pueblos ind铆genas ten铆an una estructura y una organizaci贸n muy fuerte. Para Am茅rica Latina es muy importante lo que est谩 pasando en Chile con las mujeres, los mapuche y la asamblea constituyente. Nosotros queremos saber c贸mo funciona la constituyente chilena, porque nos puede servir para proponer para Kurdist谩n. Y despu茅s, los afros y campesinos son sectores organizados muy importantes. Las pr贸ximas revoluciones la van a hacer las mujeres, los pueblos ind铆genas, afros y campesinos鈥.

FUENTE: Leandro Albani / Revista Zoom

