De parte de Todo Por Hacer February 5, 2023 195 puntos de vista

El pasado 28 de diciembre, en la localidad de Collado Villalba, en el norte de Madrid, decenas de familias vivieron una pesadilla al despertarse en sus viviendas rodeadas por las llamas. Dos bloques okupados, propiedad de la Sareb, fueron intencionadamente incendiados, con varios focos iniciados en los rellanos de las viviendas.

Comunicado explicando los acontecimientos que rodearon al incendio

En uno de los bloques, de unas 70 viviendas, por suerte el fuego pudo ser sofocado a tiempo y las viviendas no se vieron afectadas. Sin embargo, en el otro bloque, de 16 viviendas, los bomberos tuvieron que rescatar a todas las familias y al menos siete personas fueron hospitalizadas, quedando el bloque completamente precintado y temporalmente inhabitable, requiriendo de una limpieza especializada para su rehabilitaci贸n.

Los bloques ocupados

Hace dos a帽os, en plena pandemia de COVID19, la Asamblea de Vivienda de Villalba (AVV) decidi贸 recuperar estos dos edificios, situados en el centro de la ciudad, para que pudieran ser habitados por numerosas familias en estado de vulnerabilidad y pobreza.

La historia de estos dos bloques es la de tantos y tantos edificios fantasma por toda la geograf铆a espa帽ola. Construidos en 2008 en plena burbuja inmobiliaria, quedaron sin terminar cuando la constructora a su cargo quebr贸. As铆 es como terminaron en manos de la Sareb, el famoso 鈥渂anco malo鈥, que los mantuvo vac铆os desde entonces.

Las nuevas vecinas y la AVV trataron de negociar con la Sareb, pero 茅sta no dio su brazo a torcer en ning煤n momento y finalmente ces贸 en sus comunicaciones. Entretanto, las vecinas y vecinos de los bloques okupados han sufrido una constante criminalizaci贸n por parte del Ayuntamiento de la localidad, que incluso les presion贸 con los medios a su alcance, como por ejemplo cerrando las fuentes p煤blicas aleda帽as.

Pero la medida estrella del ayuntamiento fue la apertura, a escasos 50 metros de los dos edificios, de la primera Oficina Municipal Antiocupaci贸n del Estado espa帽ol, cuya gesti贸n fue subcontratada por seis meses y 15.000 euros a Desocupaciones T茅cnicas, sociedad vinculada al administrador de la empresa Desokupa Expres, bien conocida por sus t谩cticas intimidatorias y en ocasiones directamente ilegales para expulsar a la gente de sus casas. Transcurridos esos seis meses, la Oficina cerr贸 sus puertas. Seg煤n el Ayuntamiento el cierre vendr铆a dado, no por lo absurdo de su existencia, sino por la habilitaci贸n de un nuevo servicio telef贸nico antiocupaci贸n por parte de la Comunidad de Madrid, con el cual quedar铆an cubiertas las supuestas necesidades 鈥渁ntiokupas鈥 del municipio.

El d铆a despu茅s

La respuesta tras el incendio fue inmediata, lamentablemente no solo por parte de las vecinas y de la AVV, que llevaron a cabo una concentraci贸n solidaria al d铆a siguiente y se pusieron manos a la obra para realojar a las familias afectadas, sino tambi茅n por parte de la Sareb.

Ese mismo d铆a, poco m谩s de 24 horas despu茅s de los hechos, mientras las vecinas protestaban por lo ocurrido, la Sareb envi贸 al edificio a alba帽iles y t茅cnicos de Securitas Direct para instalar c谩maras, alarmas y una puerta blindada para impedir el acceso al edificio. Resulta curioso que, mientras la burocracia interna suele servir como excusa para ralentizar negociaciones, atender demandas vecinales, etc., no pareci贸 ser ning煤n impedimento para que decidieran y ejecutaran en un solo d铆a el blindaje del edificio. Seg煤n declar贸 a El Salto el abogado de la AVV se plantean denunciar a Sareb por este desalojo ilegal de facto, que podr铆a constituir un delito de allanamiento y otro de coacciones.

La solidaridad en marcha

Pasaron las semanas y tanto Sareb como el Ayuntamiento continuaron sin tomar ninguna medida para dar soluci贸n a las familias, neg谩ndose a hacerse cargo de la requerida limpieza y rehabilitaci贸n de las viviendas. Igualmente, la investigaci贸n de los hechos por parte de la Guardia Civil no parece haber ido a ninguna parte.

Ante esta inactividad, el 21 de enero las vecinas convocaron nuevas protestas en Villalba. Tuvieron lugar dos concentraciones solidarias, durante las cuales un grupo de activistas entr贸 al bloque precintado y logr贸 desactivar los dispositivos de seguridad instalados e inutilizar la puerta blindada. Al mismo tiempo, otro grupo de personas se concentraba a las puertas de otro edificio, tambi茅n propiedad de Sareb y vac铆o desde hace al menos 10 a帽os, que fue ocupado por los manifestantes. La polic铆a accedi贸 a la fuerza al edificio para desalojarlo, al tiempo que cargaron con porras y gas pimienta contra las manifestantes congregadas a las puertas, con el resultado de al menos seis personas detenidas por tentativa de usurpaci贸n y des贸rdenes p煤blicos.

En el momento de escribir estas l铆neas la situaci贸n no ha cambiado para las familias afectadas. Algunas de ellas ocuparon provisionalmente algunas viviendas enfrente de los bloques y han tenido que afrontar las semanas m谩s duras del invierno sin suministro el茅ctrico ni de agua. No han podido ni siquiera acceder a las viviendas para recuperar sus cosas. Solamente les dieron una ocasi贸n de hacerlo y con un tiempo muy limitado, por lo que la mayor铆a de sus efectos personales permanecen dentro de las viviendas.

驴Qui茅n prende la mecha?

Que una noticia como esta haya pasado casi desapercibida es, cuanto menos, preocupante. Se trata de un brutal ataque que podr铆a haberse llevado la vida de muchas personas y del cual hay un beneficiario directo, la Sareb, la cual ha recuperado la posesi贸n del inmueble tras el suceso, sin que nadie en el Ayuntamiento o Guardia Civil se lleve las manos a la cabeza, y sin que se haya dado con los responsables.

Sea como fuere, lo que no se puede negar es que la mecha de este fuego llevaba mucho tiempo encendida por parte de todas aquellas instituciones y medios de comunicaci贸n que dedican grandes esfuerzos a demonizar la ocupaci贸n en general y a las vecinas de estos bloques en el caso de Villalba en particular. As铆 lo explicaba el colectivo de vivienda Plan Sareb en un comunicado emitido el pasado 20 de enero:

鈥淓l intento de matar a m谩s de cien personas quem谩ndolas requiere de un caldo de cultivo largamente propiciado por los partidos pol铆ticos defensores a ultranza de la propiedad y del derecho a especular con una necesidad esencial como lo es la vivienda. Un caldo de cultivo no rebatido ni combatido en茅rgicamente por los partidos pol铆ticos que se sit煤an a s铆 mismos en el espectro de la izquierda. Un caldo de cultivo sustentado a su vez por medios afines nutridos por los propios partidos, l茅ase todos los de tirada nacional y muchos pertenecientes a comunidades o ayuntamientos, convirti茅ndose necesariamente en c贸mplices del suceso. Son la clave, las campa帽as de criminalizaci贸n y estigmatizaci贸n de las personas que viven ocupando son parte del kit de herramienta incendiaria. Cada d铆a que pasa sin que la Guardia Civil avance en el caso y sin dar explicaciones del mismo, el caldo de cultivo del odio crece y se fortalece. Cada d铆a que pasa sin que Sareb inicie los trabajos de desescombro y limpieza de las zonas m谩s da帽adas del edificio para que puedan volver las vecinas a sus casas, se normaliza que estas pr谩cticas criminales puedan llegar a buen puerto. Pr谩cticas amparadas, no hay excusas, por la absoluta falta de respuesta de quienes deber铆an dar una soluci贸n inmediata y sin ambages para alejar de s铆 toda sospecha de connivencia con los hechos. Como poblaci贸n consciente del problema urge combatir el discurso imperante y criminalizador acerca de la ocupaci贸n, urge que se responda una a una cualquier proclama de odio y estigmatizaci贸n, en la calle, en los bares y en las casas, pues de no detenerse esta deriva, la situaci贸n puede volverse m谩s peligrosa, si cabe, para quienes vivimos ocupando鈥.