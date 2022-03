–

Celal Ekin, uno de los fundadores del MKM y presidente de la Asociaci贸n de Cultura y Arte de Dicle, dijo: 鈥淗ubo un pasado hist贸rico que llev贸 al MKM a vivir de acuerdo con el significado y el esp铆ritu de Newroz鈥.

Como las celebraciones de Newroz comenzaron con el lema 鈥淒em dema serkeftin锚 (Ahora es el momento de ganar)鈥, todas las miradas estaban puestas ayer en la celebraci贸n de Newroz en Amed.

Uno de los lugares donde se hicieron grandes esfuerzos para que el Newroz de este a帽o fuera espectacular, fue la Asociaci贸n de Cultura y Arte Dicle de Amed. Hablamos con Celal Ekin, presidente de la asociaci贸n, que dirigi贸 todas las actividades musicales de Newroz, sobre Newroz y sus contribuciones a la tradici贸n de Newroz con la creaci贸n del Centro Cultural de Mesopotamia (MKM).

Ekin habl贸 de la necesidad de una estructura como el MKM, que se cre贸 en 1991, y dijo que a medida que se desarrollaba la lucha por la libertad kurda, surgieron algunas necesidades. Ekin se帽al贸 que los intelectuales y artistas del Kurdist谩n, que vieron esta necesidad, se reunieron para discutir la creaci贸n de un centro de cultura y arte.

Ekin dijo que el 鈥淢KM fue una instituci贸n creada por la reuni贸n de intelectuales y form贸 sus cimientos en los valores creados por la lucha por la libertad kurda鈥.

Ekin a帽adi贸 que el MKM es una instituci贸n de cultura y arte que trata de mejorarse a s铆 misma viviendo, produciendo y entregando su arte a la gente.

El MKM era consciente de la historia

En 1992-93, las celebraciones de Newroz, en las que se reun铆an millones de personas, no pod铆an celebrarse en Amed como ahora. Recordando que en aquella 茅poca hab铆a manifestaciones no autorizadas en muchas regiones y que no exist铆a el Newroz, Ekin dijo que 鈥渆l MKM era un centro de cultura y arte que era consciente de esta historia. Era un centro de cultura y arte que conoc铆a este proceso, lo segu铆a de cerca y trataba de establecer una conexi贸n con su propio pasado hist贸rico. Era una instituci贸n que se preparaba constantemente para Newroz y trataba de compartir el entusiasmo de Newroz con sus masas y su pueblo con las canciones que cantaba鈥.

Diciendo que muchos grupos musicales establecidos dentro de la MKM, como Koma Azad, Koma 脟iya y Koma Amed, se formaron con el esp铆ritu de Newroz, Ekin continu贸: 鈥淓l MKM se preparaba para responder y compartir el entusiasmo de la gente durante Newroz. Por supuesto, hubo un pasado hist贸rico que dio al MKM para vivir de acuerdo con el significado y el esp铆ritu de Newroz. Hay una epopeya del Herrero Kawa que resisti贸 la tiran铆a de Dehaq. Tambi茅n en 1982, Mazlum Do臒an celebr贸 Newroz con tres cerillas en la c谩rcel. As铆, no s贸lo estableci贸 su conexi贸n con la historia, sino que se convirti贸 en una forma de acci贸n que se aplic贸 a Newroz. Esta forma de acci贸n se ha convertido en una forma de acci贸n que implica tanto al pueblo de Amed como a todos los territorios donde viven los kurdos en t茅rminos de moral y motivaci贸n. Los kurdos han transformado este v铆nculo en un Newroz que se ajusta a su esp铆ritu con sus canciones y su entusiasmo鈥.

Newroz en Amed, del pasado al presente

Ekin subray贸 que la acci贸n de Mazlum Do臒an tambi茅n dio al p煤blico un papel y una misi贸n, y dijo 鈥淒urante m谩s de 20 a帽os, los habitantes de Amed han sido testigos de las celebraciones de Newroz en zonas mucho m谩s amplias. De hecho, Amed traspas贸 sus fronteras y se empezaron a organizar viajes para asistir a Newroz desde el extranjero. Estamos hablando de Newroz, al que asist铆an un m谩ximo de 15 o 20 mil personas, y ahora asisten cientos de miles. Nuestro deseo es que todos entren en una pr谩ctica de trabajo y en un proceso de producci贸n de acuerdo con el esp铆ritu de Newroz y el esp铆ritu de los valores que Newroz ha creado en la historia de este pueblo. Con este Festival de Newroz, espero realmente que se abra el camino de la libertad, la paz y la fraternidad鈥.

ANF /AMED

