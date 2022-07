En el primer art铆culo de mi serie sobre 芦el futuro del trabajo禄 , analic茅 el impacto del trabajo desde casa y el trabajo remoto que se ha multiplicado desde la pandemia de COVID.En esta segunda parte, quiero considerar el impacto del trabajo en la vida y la salud de las personas y c贸mo se desarrollar谩 en las pr贸ximas d茅cadas. Marx dijo una vez 鈥淐uanto menos comas, bebas y compres libros; cuanto menos vayas al teatro, al sal贸n de baile, a la taberna; cuanto menos pienses, ames, teorizes, cantes, pintes, practiques esgrima, etc., m谩s ahorras, m谩s grande se vuelve tu tesoro, que ni la polilla ni el 贸xido devorar谩n, tu capital. Cuanto menos eres, menos expreses tu propia vida, m谩s tienes, es decir, cuanto mayor es tu vida enajenada, mayor es el tesoro de tu ser enajenado鈥. 鈥擬anuscritos econ贸micos y filos贸ficos 1844.

Considero que esto significa que, si bien el trabajo humano (tanto mental como manual) tiene sus satisfacciones, el trabajo para la mayor铆a de las personas durante la mayor parte del tiempo es realmente un trabajo duro. La gente no vive para trabajar (aunque a veces la gente diga que s铆) sino que trabaja para vivir. Tienen poco tiempo para desarrollar sus intereses y su potencial imaginativo.

Mucho se habla de c贸mo las horas de trabajo anuales han disminuido durante el 煤ltimo siglo. La semana laboral ha disminuido constantemente, dice el argumento: las cosas est谩n mejorando. No m谩s ni帽os trabajando en minas y f谩bricas; dos o tres d铆as a la semana sin trabajar, etc.

Pero esto esconde gran parte de la realidad. En primer lugar, no es cierto que no se est茅 poniendo a trabajar a los ni帽os en grandes cantidades en los campos, las minas y las f谩bricas del Sur Global; o que el 鈥榯rabajo esclavo鈥 no exista para los sirvientes de los ricos en sus hogares o en trabajos dominados por inmigrantes. En segundo lugar, si bien las horas totales pueden haber disminuido seg煤n las cifras oficiales, hay sectores considerables de la fuerza de trabajo que a煤n soportan largas horas y un trabajo intensivo. Alrededor de 500 millones de personas en el mundo trabajan al menos cincuenta y cinco horas a la semana, seg煤n la Organizaci贸n Mundial de la Salud (OMS) y la Organizaci贸n Internacional del Trabajo (OIT).

En los 煤ltimos a帽os, la tendencia hacia una jornada laboral m谩s corta se ha detenido y, en algunos casos, se ha revertido. Un informe de la OIT de 2018 encontr贸 que ha habido una bifurcaci贸n de las horas de trabajo, 鈥渃on una parte sustancial de la fuerza lde trabajo mundial trabajando horas excesivamente largas (m谩s de 48 horas por semana), lo que afecta particularmente a los hombres, o horas cortas/trabajo a tiempo parcial (menos de 35 horas por semana), lo que afecta predominantemente a las mujeres鈥.

El v铆nculo entre exceso de trabajo y falta de trabajo, o desempleo, no es nuevo. Como lo describe Karl Marx en El Capital: 鈥渆l exceso de trabajo de la parte ocupada de la clase obrera engrosa las filas de la reserva mientras que, a la inversa, la mayor presi贸n que la reserva ejerce por su competencia sobre los trabajadores ocupados los obliga a someterse a un exceso de trabajo y los somete a los dictados del capital鈥.

Jon Messenger, el autor del informe de la OIT de 2018, se帽ala que ha habido 鈥渦na diversificaci贸n de los reg铆menes del tiempo de trabajo鈥 , escribe, 鈥渃on un alejamiento de la semana laboral est谩ndar que consiste en horas de trabajo fijas cada d铆a durante un n煤mero fijo de d铆as hacia diversas formas de reg铆menes de tiempo de trabajo 鈥榝lexibles鈥 (por ejemplo, nuevas formas de trabajo por turnos, promediaci贸n de horas, sistemas de horario flexible, semanas de trabajo comprimidas, trabajo de guardia)鈥. Con estos reg铆menes viene la expectativa de que uno siempre est茅 disponible: 鈥楻ise and Grind 24/7鈥.

Lo llamativo de esta tendencia es que le est谩 pasando a todo el mundo. Los estudios han encontrado una intensificaci贸n del trabajo entre gerentes, enfermeras, trabajadores aeroespaciales, trabajadores de procesamiento de carne, maestros de escuela, personal de TI y cuidadores. Tambi茅n hay evidencia de intensificaci贸n del trabajo en Europa y Estados Unidos. 鈥淣o es solo la persona de la l铆nea de producci贸n de Amazon la que ha intensificado su trabajo, es el oficinista de Londres y el nuevo abogado鈥, dice Francis Green, profesor de la UCL que ha estudiado el fen贸meno durante a帽os. Seg煤n un an谩lisis realizado por el grupo de expertos de la Resolution Foundation del Reino Unido, poco m谩s de dos tercios de los empleados en el cuartil superior de la escala salarial en el Reino Unido dijeron que trabajaban 鈥渂ajo mucha tensi贸n鈥. Lo mismo ocurri贸 con la mitad de los que se encuentran en el cuartil m谩s bajo de salarios, y este 煤ltimo grupo ha experimentado el mayor aumento de la tensi贸n desde la d茅cada de 1990.

Aqu铆 hay algunas explicaciones de por qu茅 el trabajo se ha intensificado para tantos. En la d茅cada de 1990, la gente dec铆a que su 鈥減ropia discreci贸n 鈥 era el factor m谩s importante en la intensidad con la que trabajaban. Ahora es m谩s probable que citen a 芦clientes o consumidores禄. En un mundo de comunicaci贸n instant谩nea, muchos trabajadores sienten que deben responder r谩pidamente a las demandas de los consumidores o clientes. Eso se aplica tanto al banquero que trabaja en una gran fusi贸n de empresas como al conductor de Uber Eats al que llama para que le traiga una hamburguesa.

Otra posible explicaci贸n es que los empleadores simplemente han recortado el personal para ahorrar costes sin encontrar formas m谩s eficientes de hacer las cosas. Sin duda, esto resonar谩 entre los trabajadores del sector p煤blico en todas partes que han experimentado una d茅cada o m谩s de recortes de gastos p煤blicos.

Algunas empresas tambi茅n han aprovechado la tecnolog铆a para extraer m谩s esfuerzo del personal. M谩s lugares de trabajo, como los almacenes, se han automatizado parcialmente, lo que significa que los trabajadores deben seguir el ritmo de las m谩quinas. Otros trabajadores ahora son m谩s f谩ciles de monitorear. Hemos sido testigos del crecimiento del software que rastrea las pulsaciones de teclas de los empleados, mide sus descansos y env铆a avisos si se desv铆an a sitios no relacionados con el trabajo. El taylorismo, como sol铆a llamarse, sigue vivo y coleando. (El taylorismo es la llamada ciencia de dividir tareas espec铆ficas para permitir que los empleados completen las tareas de la manera m谩s eficiente posible. La pr谩ctica del taylorismo fue desarrollada por primera vez por Frederick Taylor, quien afirm贸 que conducir铆a a pr谩cticas m谩s eficientes de la fuerza de trabajo).

Una cuarta posibilidad es que las plataformas de correo electr贸nico y mensajer铆a instant谩nea simplemente agoten mentalmente a las personas. Es dif铆cil concentrarse cuando se interrumpe constantemente, lo que puede hacer que los trabajadores se sientan como si estuvieran trabajando intensa y r谩pidamente, incluso si no es as铆.

Jamie McCallum en su excelente libro Worked Over: How Round-the-Clock Work Is Killing the American Dream , (Basic Books, 2020) se帽ala que en realidad las horas de todos los trabajadores asalariados en EE.UU. han aumentado un 13 por ciento desde 1975, lo que equivale a unas cinco semanas laborales adicionales al a帽o. Y son las horas de los trabajadores de bajos salarios, que son desproporcionadamente mujeres, las que m谩s han aumentado. Y esto en el per铆odo de salarios estancados, aumento de horas y disminuci贸n de la densidad sindical. El trabajo m谩s intenso ha ido acompa帽ado de una creciente desigualdad de ingresos.

Si los salarios est谩n estancados, entonces la principal forma en que la clase trabajadora, e incluso la clase media, obtienen en su mayor铆a m谩s dinero es trabajando m谩s horas. Un informe de EPI destaca las tendencias en las horas de trabajo anuales entre los trabajadores estadounidenses en edad productiva entre 1979 y 2016. Dado que la desigualdad salarial ha aumentado en las 煤ltimas cuatro d茅cadas, observamos dos respuestas muy diferentes en lo que respecta a las horas de trabajo. Por un lado, los trabajadores est谩n trabajando muchas m谩s horas al a帽o, quiz谩s en parte para compensar el tibio y, en algunos casos, decreciente crecimiento salarial por hora. Por otro lado, un n煤mero creciente de trabajadores se han desconectado del mercado de trabajo, al no trabajar en absoluto en el transcurso de un a帽o completo.

Por lo general, las horas de trabajo han crecido m谩s entre los que ganan menos y los que trabajan menos horas.

Las largas horas de trabajo est谩n matando a m谩s de 700.000 personas al a帽o. Seg煤n la OMS y la OIT, las jornadas prolongadas resultaron en 745.194 muertes en 2017, frente a aproximadamente 590.000 en 2000. De estas muertes, 398.441 son atribuibles a accidentes cerebrovasculares y 346.753 a enfermedades card铆acas. Esto pone a aquellos que trabajan estas horas en un riesgo estimado 35 por ciento mayor de accidentes cerebrovasculares y un riesgo 17 por ciento mayor de enfermedad card铆aca en comparaci贸n con las personas que trabajan de treinta y cinco a cuarenta horas a la semana. Los hombres y los adultos de mediana edad est谩n particularmente expuestos y el problema es m谩s frecuente en el sudeste asi谩tico. Aunque trabajar m谩s duro no parece hacernos m谩s ricos, s铆 parece hacernos m谩s enfermos.

Un nuevo estudio realizado por los acad茅micos Tom Hunt y Harry Pickard sugiere que 芦trabajar con alta intensidad禄 aumenta la probabilidad de que las personas reporten estr茅s, depresi贸n y agotamiento. Tambi茅n es m谩s probable que trabajen cuando est谩n enfermos. Los datos del Ejecutivo de Salud y Seguridad del Reino Unido muestran que la proporci贸n de personas que sufren estr茅s, depresi贸n o ansiedad relacionados con el trabajo estaba aumentando incluso antes de que llegara la pandemia. De hecho, el economista marxista de la salud Jos茅 Tapia descubri贸 en contra de la intuici贸n que fue en los per铆odos de auge econ贸mico y pleno empleo cuando las tasas de mortalidad aumentaron debido al estr茅s del trabajo, mientras que cayeron en las recesiones, ya que las personas pueden quedar desempleadas pero sufrieron menos estr茅s por no trabajar.

Esto plantea la cuesti贸n de la productividad. La intensificaci贸n del trabajo no coincide con el aumento de la productividad como esperan los empleadores, sino con la desaceleraci贸n del crecimiento de la productividad. El taylorismo puede seguir vivo en la explotaci贸n de la mano de obra, pero no funciona para el capital. 驴Porqu茅? Un argumento fue defendido por el difunto antrop贸logo anarquista David Graeber, quien argument贸 que a la gente se le ped铆a un mont贸n de lo que 茅l llamaba trabajos de 芦mierda禄. Esta teor铆a es que un n煤mero grande y r谩pidamente creciente de trabajadores est谩n realizando trabajos que ellos mismos reconocen como in煤tiles y sin valor social. Y no trabajan bien.

Sin embargo, esa teor铆a ha sido cuestionada por investigaciones recientes. Seg煤n estas, la proporci贸n de empleados que describen sus trabajos como in煤tiles es baja y est谩 disminuyendo y tiene poca relaci贸n con las predicciones de Graeber. Mucho m谩s relevante es el propio concepto de alienaci贸n de Marx. Marx argument贸 que el trabajo bajo el capitalismo es inherentemente alienante ya que bloquea la necesidad esencial de autorrealizaci贸n de los individuos. Sin embargo, para Marx esto no era el resultado de que los individuos se dedicaran a una actividad sin valor social, sino que las relaciones sociales capitalistas frustraban el libre desarrollo de las capacidades humanas en la actividad espont谩nea. 鈥淎 diferencia de la teor铆a de los trabajos de BS, la alienaci贸n no se basa en la opini贸n de que el trabajo que se realiza es inherentemente in煤til y sin valor. En cambio, destaca la importancia de las relaciones sociales bajo las cuales se lleva a cabo el trabajo y el grado en que restringen la capacidad de los trabajadores para afirmar su sautoconciencia a trav茅s del desarrollo y reconocimiento de habilidades y destrezas鈥.

As铆 que la soluci贸n social al estr茅s laboral y la explotaci贸n no es impedir que la gente haga 鈥榯rabajos de mierda鈥 y, en cambio, darles beneficios para que no trabajen. La respuesta es acabar con esas relaciones sociales en las que el trabajo de las personas se deval煤a por culturas laborales t贸xicas que hace que los trabajadores sientan que su trabajo no tiene raz贸n ni utilidad. El fen贸meno del trabajo sin sentido ilumina la contradicci贸n en el coraz贸n mismo del capitalismo.

Se pueden evitar largas horas en trabajos tediosos si los trabajadores tuvieran un mayor control sobre su empleo, condiciones y horarios. El trabajo cooperativo podr铆a reemplazar el dominio autoritario, al estilo Taylor, por parte de los jefes. Las m谩quinas se pueden utilizar para aumentar las oportunidades de reducir el tiempo de trabajo y desarrollar innovaciones, y no est谩n dise帽adas para obligar a hacer mas horas o intensificar el trabajo. Son las relaciones sociales capitalistas en el lugar de trabajo las que destruyen la innovaci贸n, la cooperaci贸n y la salud de las personas, no los puestos de trabajo como tales. El futuro del trabajo creativo en lugar del trabajo intensivo destructivo depende de poner fin a la gesti贸n capitalista en el lugar de trabajo, es decir, del control de los trabajadores.