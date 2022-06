Esta es la primera de una serie de publicaciones sobre el futuro del trabajo desde la crisis del Covid 19 y la recomposici贸n de los beneficios del capital

Hace unas semanas, el hombre m谩s rico del mundo, Elon Musk, CEO de Tesla, les dijo a sus empleados que deb铆an volver a la oficina o abandonar la empresa. Musk escribi贸 en un correo electr贸nico que todos en Tesla deben pasar al menos 40 horas a la semana en la oficina. 鈥淧ara ser s煤per claro: la oficina debe estar donde se encuentran de verdad tus colegas, no en una pseudo oficina remota. Si no se presenta, asumiremos que has renunciado鈥. A continuaci贸n elogi贸 a los trabajadores de sus f谩bricas chinas por trabajar hasta las 3 de la ma帽ana si es necesario.

En 2021, el director ejecutivo de Goldman Sachs, David Solomon, dijo que 鈥渆l trabajo remoto no es ideal para nosotros, y no es una nueva normalidad鈥, y pronostic贸 que ser铆a 鈥渦na aberraci贸n que vamos a corregir lo m谩s r谩pido posible 鈥. Sin embargo, un a帽o despu茅s, menos de la mitad de los empleados del banco acud铆an regularmente a su sede de Nueva York, lo que oblig贸 a Solomon a suplicar nuevamente al personal que regresara. Nuevamente el a帽o pasado, Jamie Dimon, director ejecutivo de JP Morgan Chase, dijo que trabajar desde casa 鈥渘o funciona para la generaci贸n espont谩nea de ideas. No funciona para la cultura鈥. Dimon finalmente cedi贸 y dijo que el 40% de los 270.000 empleados del banco pod铆an trabajar solo dos d铆as a la semana desde la oficina. En su carta anual a los accionistas, escribi贸:鈥淓s evidente que trabajar desde casa ser谩 algo m谩s com煤n en las empresas estadounidenses鈥.

Musk y estos otros jefes son como el Rey Canute tratando de hacer retroceder la marea. Desde la pandemia, muchos trabajadores se niegan a volver a una semana de cinco d铆as a tiempo completo. M谩s de un tercio de la fuerza laboral de oficina del Reino Unido todav铆a trabaja desde casa. En el Reino Unido, el 23 % de los trabajadores que ganan 拢40.000 o m谩s siguen trabajando desde casa cinco d铆as a la semana y otro 38 % sigue un patr贸n h铆brido, dividiendo su tiempo entre la oficina y el hogar.

Desde la pandemia se da el fen贸meno de la llamada Gran Dimisi贸n. La gran dimisi贸n es la idea de que una gran cantidad de personas est谩n renunciando a sus trabajos y lo hacen porque la pandemia les dio una nueva perspectiva sobre sus carreras o se quemaron durante la pandemia. Una encuesta global de Microsoft de m谩s de 30 000 trabajadores mostr贸 que el 41 % estaba considerando dimitir o cambiar de profesi贸n, y un estudio de la empresa de software de recursos humanos Personio sobre los trabajadores en el Reino Unido e Irlanda mostr贸 que el 38% de los encuestados planeaba dimitir en los pr贸ximos seis meses o un a帽o. Solo en los EEUU, m谩s de cuatro millones de personas renunciaron a sus trabajos en abril, seg煤n un resumen ejecutivo del Departamento de Trabajo de los EEUU, el mayor aumento registrado nunca.

No es un fen贸meno exclusivamente estadounidense. El movimiento chino 鈥渞ecostarse鈥, en el que los j贸venes dan la espalda a la rutina diaria, est谩 ganando popularidad. En Jap贸n, conocido por sus largos horarios de oficina, el gobierno ha propuesto una semana laboral de cuatro d铆as.

Antes de la pandemia de COVID-19, la OIT estim贸 que el 7,9% de la fuerza laboral mundial (260 millones de trabajadores) trabajaba desde casa de forma permanente. Aunque algunos de estos trabajadores eran 鈥渢eletrabajadores鈥 a la antigua, la mayor铆a no lo era, ya que la cifra incluye una amplia gama de ocupaciones, incluidos trabajadores industriales a domicilio (por ejemplo, bordadores, enrolladores), artesanos, propietarios de negocios aut贸nomos y aut贸nomos, adem谩s de empleados

Los empleados representaban uno de cada cinco trabajadores a domicilio en todo el mundo, pero este n煤mero llega a uno de cada dos trabajadores en los pa铆ses de altos ingresos. A nivel mundial, de los empleados, el 2,9 % trabajaba exclusiva o principalmente desde su hogar antes de la pandemia de COVID-19. Pero cerca del 18% de los trabajadores tienen ocupaciones y viven en pa铆ses con la infraestructura que les permitir铆a realizar efectivamente su trabajo desde casa (OIT 2020).

Esta estimaci贸n coincide con otras en el Reino Unido, a saber, el 18 % de los puestos de trabajo en el Reino Unido (5,9 millones en total) son puestos de trabajo 鈥渆n cualquier lugar鈥. Mirando el desglose ocupacional, en cualquier lugar los trabajos son predominantemente ocupaciones profesionales (36%), t茅cnicas (30%) y administrativas (24%). De todos los puestos de trabajo en cualquier lugar, 1,7 millones (28 %) se encuentran en los sectores de finanzas, investigaci贸n e inmobiliario, y 1,1 millones (18 %) en transporte y comunicaciones.

Pero la mayor铆a de los jefes todav铆a se resisten al cambio y al trabajo remoto o la semana de cuatro d铆as. 驴Por qu茅? Por dos razones. La habitual que se ofrece es que cuando el personal est谩 en la oficina, son 鈥榤谩s productivos鈥. Es m谩s dif铆cil colaborar y ser creativo con colegas a trav茅s de videollamadas interminables. Sin embargo, esa no es la opini贸n de muchos trabajadores, quienes dicen que hacen mucho m谩s en casa sin cotilleos y otras distracciones de la oficina. En 2015, un estudio de 16.000 miembros de personal de centros de llamadas encontr贸 que aquellos que trabajaban desde casa (WFH, por sus siglas en ingl茅s) eran un 13 % m谩s eficientes que sus colegas en la oficina. El equipo de la FMH fue m谩s productivo ya que tom贸 menos descansos, se enferm贸 con menos frecuencia y realiz贸 m谩s llamadas por hora ya que no se distrajo con los descansos para tomar t茅 o beber agua.

La libertad f铆sica para trabajar fuera de la oficina, potenciada por la pandemia, ha aumentado la libertad temporal para trabajar en cualquier momento. 鈥淭rabajo asincr贸nico鈥 es la nueva palabra de moda en los c铆rculos de gesti贸n y recursos humanos. Esto tiene sus ventajas: evita la desagradable sincron铆a de que todos se amontonen en los trenes todas las ma帽anas y tardes y permite que las personas ajusten el trabajo a otras prioridades o responsabilidades.

Pero tambi茅n hay desventajas. Un estudio publicado en 2017 de trabajadores en 15 pa铆ses encontr贸 que el impacto del trabajo remoto en el equilibrio entre la vida laboral y personal era 鈥渁ltamente ambiguo鈥 : los trabajadores se帽alaron que pasaban m谩s tiempo con sus familias, pero tambi茅n un aumento en las horas de trabajo y l铆mites borrosos entre trabajo remunerado y vida personal.

Tambi茅n existen preocupaciones sobre los posibles impactos en la salud mental de trabajar desde casa. La investigaci贸n realizada por la firma de consultor铆a de gesti贸n McKinsey descubri贸 que trabajar desde casa en realidad hab铆a aumentado las tasas de 鈥渜uemados鈥 entre todos los empleados mientras luchaban por hacer malabarismos con sus carreras y vidas familiares, y este era particularmente el caso de las mujeres. La encuesta de 65.000 empleados encontr贸 que la brecha entre las tasas de 鈥渜uemados鈥 de hombres y mujeres casi se duplic贸, con el 42% de las mujeres se帽alando agotamiento en comparaci贸n con un tercio de los hombres.

Pero la verdadera raz贸n de la oposici贸n de los empleadores no es solo una menor productividad, sino que la gerencia comienza a perder el control sobre sus empleados, tanto en t茅rminos de tiempo como de decisi贸n sobre la actividad a ejecutar. La opresiva relaci贸n jefe-empleado comienza a debilitarse. Y por supuesto, est谩 la cuesti贸n del dinero. El bufete de abogados londinense Stephenson Harwood permite que su personal trabaje desde casa el 100 % del tiempo, pero solo si aceptan una reducci贸n salarial del 20 %. 鈥淎l igual que muchas empresas, creemos valioso estar juntos en la oficina con regularidad, al mismo tiempo que podemos ofrecer flexibilidad a nuestra gente鈥, dijo un portavoz. En el popular sitio web de la industria legal RollOnFriday, un abogado de Stephenson Harwood dijo que la pol铆tica de 鈥100%en casa,80%paga鈥 fue 鈥渦n cambio total鈥.鈥淧uedo vivir en Bath y trabajar para una empresa de la ciudad鈥, ganando m谩s que en su antigua empresa regional 鈥渋ncluso despu茅s del 20 % de recorte鈥.

Estas objeciones de los jefes al trabajo remoto y una semana laboral m谩s corta ahora se pondr谩n a prueba con un nuevo plan piloto. M谩s de 3.000 trabajadores de 60 empresas de toda Gran Breta帽a probar谩n una semana laboral de cuatro d铆as, en lo que se cree que es el plan piloto m谩s grande que se llevar谩 a cabo en cualquier parte del mundo. Joe O鈥機onnor, director ejecutivo de 4 Day Week Global, declar贸 que no hab铆a forma de 鈥渞etroceder el reloj鈥 al mundo anterior a la pandemia . 鈥淐ada vez m谩s, los gerentes y ejecutivos est谩n adoptando un nuevo modelo de trabajo que se enfoca en la calidad de los resultados, no en la cantidad de horas鈥(鈥)鈥淟os trabajadores han salido de la pandemia con diferentes expectativas en torno a lo que constituye un equilibrio saludable entre vida y trabajo鈥.

Eso suena muy bien para las clases profesionales de las finanzas, el derecho y la tecnolog铆a. En general, el 48% (2,8 millones de personas) de los que tienen trabajos moviles tienen un t铆tulo acad茅mico. De hecho, el 20% de las personas con estudios de grado o superior en el Reino Unido est谩n trabajando en cualquier lugar. Pero la mayor铆a de los trabajadores no son necesarios en tales trabajos moviles. La mayor铆a trabaja en trabajos mal pagados y que requieren una actividad de tiempo completo fuera de casa. En el Reino Unido, solo el 6 % de las personas que ganan 拢15.000 o menos trabajan desde casa todos los d铆as, y solo el 8 % tiene privilegios de trabajo h铆brido.

El Congreso Brit谩nico de Sindicatos (TUC) advirti贸 que trabajar desde casa corre el riesgo de crear una 鈥渘ueva divisi贸n de clases鈥, ya que los trabajadores de primera l铆nea en supermercados y hospitales, mec谩nicos y otros trabajos centrados en el cliente no tienen la opci贸n de trabajar desde casa. Frances O鈥橤rady, secretaria general de TUC, se帽ala: 鈥淭odo el mundo deber铆a tener acceso a un trabajo flexible. Pero mientras el trabajo a domicilio ha crecido, las personas en trabajos que no se pueden hacer desde casa se han quedado atr谩s. Ellos tambi茅n merecen acceso a un trabajo flexible. Y necesitan nuevos derechos a opciones como horarios flexibles, turnos predecibles y puestos de trabajo compartidos鈥.

La realidad es que para la mayor铆a de los trabajadores la reducci贸n de la jornada de 鈥9 a 5鈥 ha estado en marcha durante d茅cadas. En 2010-11, el 20 por ciento de los empleados en los EEUU trabajaron m谩s de la mitad de sus horas fuera del horario est谩ndar de 6 a. m. a 6 p. m. o los fines de semana. Una amplia encuesta de trabajadores en toda la UE en 2015 encontr贸 que aproximadamente la mitad trabajaba al menos un s谩bado al mes, casi un tercio trabajaba al menos un domingo y aproximadamente una quinta parte trabajaba por la noche. Y esto ocurre principalmente en el lugar de trabajo, no en el hogar.

Un patr贸n de turnos com煤n para los trabajadores de producci贸n y almac茅n hoy en d铆a es trabajar cuatro d铆as de 12 horas, tener cuatro d铆as libres, luego trabajar cuatro noches y luego tener otros cuatro d铆as libres. Otra es trabajar turnos de ocho horas en rotaci贸n. Como explica un anuncio de trabajo real en el Reino Unido para un puesto de almac茅n: 鈥淓l horario de trabajo es: 6 am a 2 pm, 2 pm a 10 pm, 10 pm a 6 am. Trabajar谩 una semana en un turno y luego rotar谩, por lo que se requiere flexibilidad para cubrir todos los turnos鈥. No hay posibilidad de trabajo en el domicilio.

Las f谩bricas y los almacenes no son los 煤nicos lugares de trabajo que funcionan las 24 horas. El trabajo en turnos es com煤n para m茅dicos, enfermeras, cuidadores, choferes y guardias de seguridad, entre otros. Parece estar en aumento. En 2015, el 21 % de los trabajadores de la UE informaron que trabajaban en turnos, frente al 17 % de la d茅cada anterior. Si bien el trabajo en turnos se adapta a algunas personas, la evidencia sugiere que da帽a su salud, especialmente si rotan entre el d铆a y la noche. Los turnos de doce horas, los turnos rotativos y los horarios impredecibles est谩n asociados con un mayor riesgo de enfermedades mentales, problemas cardiovasculares y problemas gastrointestinales.

El trabajo en turnos tambi茅n puede perjudicar la vida familiar. 鈥淟os casos de divorcio son bastante abundantes. Vemos muchos divorcios, solo por el hecho de que las familias, especialmente las parejas j贸venes, est谩n lejos de su familia [durante] 12 horas, y luego, cuando regresan a casa despu茅s de un turno de 12 horas, solo quieren dormir鈥, se帽al贸 un gerente de una planta de fabricaci贸n de EEUU a los acad茅micos que estudian el impacto del trabajo en turnos. Un trabajador apunt贸 en el mismo estudio: 鈥淐ambia nuestro tiempo con nuestra familia. Cambia nuestro tiempo con nuestra vida social y la iglesia y los grupos comunitarios. Todas esas cosas en las que te gustar铆a estar involucrado鈥.

El teletrabajo puede haber llegado para quedarse; y muchos empleadores pueden estar de acuerdo con una semana de cuatro d铆as (pero casi con certeza solo si la 鈥榩roductividad鈥 aumenta lo suficiente como para justificarlo y probablemente con un recorte salarial). Pero la esclavitud diaria (y nocturna) con salarios apenas aceptables continuar谩 para la mayor铆a de los trabajadores.

El futuro del trabajo: la parte 2 cubrir谩 c贸mo las horas de trabajo se han hecho m谩s largas, lo que ha provocado graves da帽os a la salud de millones de personas.

thenextrecession.wordpress.com. Traducci贸n: G. Buster para Sinpermiso