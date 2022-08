Ha habido una discusión considerable sobre dónde vivirá la mayoría de los humanos en el futuro cercano. Esto puede parecer un ejercicio sin sentido ya que donde termina la gente es donde termina la gente, y lo que pensemos al respecto no importa en absoluto. Y tal vez eso sea cierto, pero también es cierto que si comenzamos a avanzar hacia un objetivo sostenible ahora, será más fácil llegar allí. Y si no empezamos ahora, no vamos a llegar allí en absoluto. Pero también será más barato elegir ahora mismo un camino sostenible y poner todo nuestro esfuerzo en seguirlo, ya que no estaríamos desperdiciando recursos en lugares que resultan inhabitables en un futuro no muy lejano. Sabemos que cientos de millones de personas ya viven en lugares insostenibles y tendrán que mudarse. Pero podría ser incluso peor, dependiendo de cómo se definasostenible , que es en última instancia de lo que se trata este argumento.

El debate más destacado es entre un grupo bastante ruidoso que cree que deberíamos duplicar la apuesta por encerrar a los humanos en entornos urbanos y dejar a la “naturaleza” libre de nuestra intromisión (por el momento, solo voy a ignorar que la gente todavía no parece conseguir que los humanos sean parte de este mundo y por lo tanto completamente “naturales”) y un ensamblaje difuso y menos vocal de otros que no están de acuerdo en que el futuro sea urbano. Hay muchas razones detrás de sus objeciones.

Varios de estos abstencionistas urbanos señalan que esta urbanización forzosa de los humanos se parece bastante al colonialismo en el que un grupo dominante de otro lugar entra y expulsa a los pueblos indígenas de sus tierras natales. Que este grupo dominante no esté, esta vez, buscando lucrar con esas patrias no compensa el hecho de echar a la gente de sus casas. Tampoco está nada claro que el exogrupo dominante pueda gestionar mejor esas tierras que quienes las habitan desde hace milenios. Y luego está el hecho incómodo de que en ninguno de estos planes para sacar humanos de la mitad de la Tierra hay cabida para los pueblos sacados. Se supone que deben abrirse camino en las ciudades y valerse por sí mismos, completamente aislados de sus formas de vida anteriores sin recompensa ni ayuda. Esto no me suena particularmente sostenible o inteligente. No importa lo justo…

La mayoría del resto de los abstemios urbanos se pueden agrupar bajo una marquesina: la gente del mundo de baja energía. En un mundo que ha agotado sus recursos energéticos asequibles, el transporte a larga distancia de mercancías voluminosas, como, por ejemplo, alimentos, no será tan común como lo es hoy. Mover alimentos a largas distancias desde donde se producen hasta donde se consumen será mucho más difícil y costoso, y es probable que las muchas cosas que requieren transporte refrigerado dejen de enviarse por completo. Así que ese es un problema con tener una gran parte de la población humana concentrada en áreas donde no se producen alimentos. Pero también habrá menos energía disponible para producir los alimentos. En breve, los alimentos que necesitan mucha energía, aquellos que son altamente procesados ​​y/o producidos lejos de su punto de consumo, no serán una opción. En un mundo de baja energía, la mayoría de los alimentos se producirán donde se consuman, utilizando muy pocos insumos de otros lugares y mucho más trabajo muscular que trabajo mecánico que depende de la energía.

Actualmente, nuestro sistema alimentario eurooccidental consume alrededor de 10 kilocalorías de energía basada en carbono por cada kilocaloría de energía nutritiva producida. Obviamente, en un mundo con restricciones energéticas, esta proporción debe invertirse: necesitamos obtener más energía de nuestros alimentos de la que ponemos en ellos. Para lograr esto, creo que tendremos que comer hiperlocalmente (como en “fuera del jardín trasero”) y orgánicamente (como en “hay semillas, hay tierra, hay agua, hay trabajo , y no hay mucho más”). Sabemos que esta es una forma sostenible de ser humanos porque así es como la mayoría de los humanos han sido humanos a lo largo de nuestra existencia. Así es como muchos humanos todavía viven. Pero esto generalmente no es posible en las ciudades. Hay razones para esto.

El grupo ruidoso habla de granjas urbanas y calorías cultivadas en tanques. Parece que estas ideas podrían reducir nuestra necesidad de tierra y, sin embargo, también reducir los costos de transporte. Pero hay agujeros en sus matemáticas. En cada “plan” que he visto. Para empezar, se necesita una gran cantidad de energía tanto para construir como para mantener un jardín de cualquier tamaño en un entorno urbano, especialmente las variedades de interior que deben sintetizar todo, desde la matriz de cultivo hasta la luz solar. Esto es igualmente cierto para los “productos alimenticios” cultivados en tanques, que tienen la carga adicional de requerir todo tipo de aditivos para hacerlos apetecibles. Además, si planea cultivar plantas reales, entonces necesita mantener el suelo, no la matriz de crecimiento; y el suelo es todo un mundo de complejidad que no sabemos simular. En absoluto. Tenemos que cultivar suelo real, tal como lo han hecho los agricultores durante milenios. Y en un entorno urbano, esto es muy difícil y muy costoso. Es por eso que los humanos generalmente no han cultivado alimentos en entornos urbanos.

Pero también hay un error matemático crítico en el área real que se “libera” de los humanos al poner granjas en las ciudades. no sucede En absoluto. Todavía necesita exactamente la misma área para cultivar alimentos en una ciudad que necesita en el campo. Estas siguen siendo las mismas plantas. Este plan no ahorra espacio, simplemente traslada la agricultura a las áreas urbanas. De hecho, me parece que poner las tierras de cultivo en las ciudades obligará a muchas personas que actualmente viven en esas ciudades a amontonarse aún más en los guetos, o… irse. Y probablemente puedas apostar por lo último. Lo cual no ahorra mucho espacio.

Ahora, los alimentos cultivados en tanques podrían ahorrar espacio. No sé. Sin embargo, tampoco sé si alguna de estas cosas de comida es comida real. Dado que no somos muy buenos para dar cuenta de todas las variables en una ecuación compleja, como nuestro sistema digestivo, diría que este alimento simplificado probablemente no satisfaga nuestras necesidades corporales. Porque yo diría que ni siquiera sabemos completamente cuáles son nuestras necesidades corporales. Es poco probable que podamos sumar la química de, digamos, la lechuga y hacer que se equipare con los beneficios de la lechuga real interactuando con nuestro cuerpo. Pero eso es exactamente lo que son los alimentos cultivados en tanques: un guiso químico de lo que creemos que hace la lechuga. Mucho podría salir mal con ese plan… afortunadamente, es un proceso que requiere demasiada energía para realmente despegar en un mundo sin energía.

Pero entonces, aquellos de ustedes que están haciendo los cálculos probablemente también sean conscientes del mayor error: que nada de esto reduce los costos de transporte. Simplemente cambia lo que se transporta. En verdad, es probable que se transporte más volumen para cultivar alimentos en áreas urbanas que si solo se transportan los alimentos. Que es, nuevamente, la razón por la cual los humanos generalmente no han cultivado en las ciudades. Tienes que traer todo de las tierras de cultivo para hacer la agricultura. Del suelo a la luz del sol: todo eso es necesario para producir alimentos. Y hay muy poca tierra urbana que no necesite un nivel de transporte similar para sacarla del camino de la agricultura. Por ejemplo, no hay muchos terrenos baldíos que tengan suciedad apta para alimentos. Hay barrios urbanos enteros donde el agua no es potable, y para que conste, esto significa que tampoco puedes usarla para cultivar alimentos.

Toda esta idea hace que las matemáticas sean ridículas. Pero la peor matemática es esta: si las áreas urbanas no pueden alimentarnos de manera sostenible, entonces miles de millones de personas deben mudarse. Ahora. Sin duda, esa es la razón por la que algunas de estas animadoras de la ciudad están tratando de idear planes para hacer que las ciudades sean sostenibles.

Entiendo ese deseo, pero no creo que sea útil. Incluso puede ser perjudicial porque estamos perdiendo tiempo y recursos discutiendo sobre lo imposible. Ninguna cantidad de inteligencia humana hará que una ciudad se convierta en un entorno productor de alimentos. Esto no es la realidad y no será la realidad por mucho esfuerzo que le pongamos al proyecto. Así que soy del bando que piensa que la comida gana y la mayoría de los urbanitas se verán obligados a salir de su mundo concreto a un lugar donde se pueda producir comida con pocos insumos artificiales. Y creo que tenemos que empezar este proyecto ahora mismo. No tenemos el tiempo ni los recursos para desperdiciarlos discutiendo sobre fantasías. Tenemos que ir a trabajar.

Lo que trae a colación un subtexto en los mensajes de la gente ruidosa. No quieren… trabajar… cultivar… atender sus propias necesidades… vivir sin comodidades urbanas, es decir, que alguien más haga la mayor parte del trabajo de su cuerpo, entre otras cosas…

En un episodio reciente de uno de mis podcasts favoritos, hubo algunos murmullos entre paréntesis reveladores. Cuando el entrevistador señaló nuestra necesidad desesperada de una producción de alimentos más distribuida, el invitado respondió: “No a todo el mundo le gusta la agricultura”. Como si fuera una excusa perfectamente razonable para no contribuir al mantenimiento de tu propio cuerpo. No habría logrado encubrir sin problemas tal error si fuera el anfitrión (razón por la cual no hago ese tipo de cosas). Después de quedarme boquiabierto por un momento, podría haber respondido con “No te gusta cultivar… Bueno, ¿supongo que te gusta comer? Te gusta usar ropa y mantenerte abrigado en el invierno. Te gusta estar relativamente limpio y saludable. Todas estas cosas requieren trabajo agrícola. Si no estás haciendo este trabajo por ti mismo, alguien más tiene que hacerlo por ti. ¿Por qué crees que importa lo que te gusta? ¿Y no crees que probablemente deberías aprender a querer ocuparte de tus propios malditos asuntos? (Nuevamente, esta es la razón por la que no presento podcasts…)

Pero tampoco quieren estar en el campo… vivir en zonas de paso elevado, codo a codo con vacas y cabras, hiedra venenosa y… paletos…

En otras partes del mundo de la bloviación, me topé con la afirmación de que cualquier plan para trasladar a la gente de la ciudad a los lugares donde se pueden producir alimentos chocará de cabeza contra la pared de ladrillo intolerante, masticadora de tabaco y vibrante que es el terrateniente promedio. Y sí, esto es una preocupación. Confía en mí, como pagana, feminista y antirracista que compró remotamente una granja en Nueva Inglaterra y descubrió solo después del hecho de que una bandera confederada ondeaba al otro lado de la calle, nadie es más consciente de que esto no saldrá del todo bien. Pero hay un par de cosas que generalmente no se reconocen sobre la gente del campo, ni siquiera por aquellos que apoyan la idea de la dispersión urbanita.

Uno, esos cuellos rojos obtuvieron ese color por estar parados bajo ese sol en particular durante mucho tiempo. Conocen su lugar. Aman su tierra. Saben cómo trabajarlo, cómo estar en él. Son las personas que tienen las habilidades, las herramientas y el conocimiento que todos nosotros necesitamos desesperadamente en este momento. Ellos son los sobrevivientes. Estos campesinos sureños en particular no solo serán las personas que sobrevivan en esta ronda de crisis, sino que los campesinos sureños de todo el mundo siempre han sido las personas que sobreviven. Las ciudades fallan. Las oligarquías y otras clases de parásitos se desmoronan. Suaves urbanitas bajan de sus torres y se funden con el campo. ¿Pero los campesinos?… siguen casi sin interrupciones. Esto es historia.

Por supuesto, nos enfrentamos a mucho más estrés que en cualquier período histórico hasta la fecha en forma de pérdida de biodiversidad y cambios biofísicos. Dentro de poco viviremos en un mundo no amigable para los humanos, pero eso hace que sea aún más importante estar cerca de sus fuentes de alimentos y saber: ¡usted mismo lo sabe! — cómo vivir de la tierra. Y cómo vivir bien. La gente rural tiene este conocimiento. Y nada los haría más felices que poder compartirlo. Enseñar a otros a amar la tierra, a cuidarla, a respetarla ya ganarse la vida sanamente con ella. Incluso la gente de las zonas rurales tendrá que adaptarse al cambio, pero ya tienen una base sólida. No están reinventando la rueda, simplemente arreglando los radios rotos. Se adaptarán más fácilmente que aquellos que no saben ni por dónde empezar.

La otra cosa no reconocida acerca de la gente rural, particularmente del ámbito de la erudición liberal, es que… son humanos. Tienen exactamente las mismas necesidades que los urbanitas. Tienen la misma capacidad y habilidades; de hecho, a menudo tienen habilidades más desarrolladas que los zombis de oficina promedio. Ciertamente tienen los mismos deseos que los urbanitas: ser amados, ser libres para vivir sus vidas, ser considerados bien, hacer el bien en el mundo. Además, estos son los creyentes, las mentalidades pre-post-modernas. Tienen principios que siguen. Ahora, estos principios pueden estar completamente equivocados, confundidos como están por el patriarcado, el capitalismo violento, el racismo y otros fundamentos viciosos de la filosofía occidental. Pero a medida que la cultura occidental se desmorona, los agujeros en esa filosofía se abren de par en par. Y estoy bastante seguro de que incluso los campesinos sureños reconocerán que las personas a las que les han enseñado a odiar son como ellos y quieren exactamente las mismas cosas de la vida. La gente del campo y la gente de la ciudad son solo personas, y todos aprenderemos a llevarnos bien, probablemente incluso a gustarnos, cuando vivamos y trabajemos juntos. Nos adaptaremos unos a otros tal como nos adaptamos al clima. Porque eso también es historia.

Ahora, otra cosa de la que generalmente no se habla mucho, probablemente porque la mayoría de las conversaciones provienen de viejos que no quieren admitirlo, es que aquellos que viven en el campo hoy no van a vivir por mucho tiempo. Sí, hay hombres jóvenes odiosos por ahí con sus camiones enormes y sus barbas en el cuello y sus rifles de asalto y sus inseguridades llameantes. Pero uno, esas alimañas están por todas partes; y dos, no están a cargo de nada y serán los primeros en irse cuando ya no puedan intimidar para ganarse la vida. Pero la mayoría de la gente rural es vieja. Muy viejo. se están muriendo En mi comunidad en el envejecido Vermont, hay una página completa en el periódico diario de 8 páginas entregada a obituarios, y esas entradas están apretadas. Siempre ha sido cierto que los que tienen menos probabilidades de adaptarse son los que han vivido más tiempo, pero esos también son los primeros en irse. Así que la ideología del campo cambiará a medida que los más reacios al cambio simplemente mueran.

Y a medida que esas personas firmemente conservadoras “envejecen” de las comunidades rurales, la tez está cambiando. El inglés como segundo idioma es una clase necesaria en estos días. Prácticamente en todas partes. Sí, tenía un yanqui miserable y viejo con su asquerosa bandera al otro lado de la calle de mi granja de Massachusetts, pero también tenía una pareja de lesbianas al lado y una familia de raza mixta dos puertas más abajo. Y es aún más colorido en Vermont. A veces supero incluso mis límites… (regularmente tengo motivos para pensar: “Está bien, entonces sí”…) Ya está llegando gente nueva. En mi trabajo anterior, trabajaba para un inmigrante mexicano. Mis nuevos vecinos son millennials de Colorado y Vancouver. Y luego estoy yo… Pero los nativos también están cambiando. Después de todo, los jóvenes, por definición, no son conservadores. Así que cualquier preocupación que haya con la ideología del campo probablemente no se mantendrá por mucho tiempo. Esa ideología cambiará. Y en cualquier caso, la ideología importará mucho menos cuando se haga más trabajo real y se hable menos de él.

Entonces, el lugar donde la gente va a vivir probablemente se resolverá solo. Como siempre lo ha hecho. Y lo que pensamos sobre el tema realmente no importa mucho. Aun así… probablemente sea una buena idea empezar. Tenemos mucho trabajo por hacer…

