De parte de Indymedia Argentina August 10, 2022 280 puntos de vista

Las designaciones vienen en continuado, ahora en el 谩rea de energ铆a y parece que se demora la figura viceministerial, ya que el asignado en principio, Gabriel Rubinstein, ten铆a antecedentes agresivos en redes sociales hacia la l铆der de la coalici贸n gobernante. Sin embargo, lo m谩s importante es que su postulaci贸n identifica un rumbo de liberalizaci贸n de la econom铆a, tanto como la presencia de Daniel Marx. Este 煤ltimo, en el 谩rea de negociaci贸n de la deuda.

Se trata de un personaje que ha tenido que ver con los canjes m谩s regresivos de la Argentina, especialmente el Plan Brady, a comienzo de los a帽os 90 con Menem y Cavallo y luego con el mega canje con De la R煤a. Con el Brady se proces贸 el salvataje a la banca acreedora de la deuda, que si no cobraban deb铆a registrar los quebrantos contables en sus balances, mientras que la operaci贸n realizada supuso la transferencia de la deuda de los bancos a los nuevos titulares de los bonos, los que cayeron en default en el 2001. Una parte importante de esos bonos estaban invertidos en las AFJP, finalmente en manos del Estado bajo gesti贸n estatal de la ANSES, en el Fondo de Garant铆a y Sustentabilidad (FGS). El FGS tiene acciones de empresas privadas. Existe el trascendido de que podr铆an venderse las participaciones estatales en empresas privadas, una forma de potenciar y profundizar las privatizaciones. Es el rumbo de la liberalizaci贸n econ贸mica.

El tema destacado es el desembarco de Massa en el 谩rea de energ铆a, con funcionarios afines y desplazando a quienes Guzm谩n no pudo. Renunci贸 el secretario del 谩rea y ya hay reemplazo. Fue designada la responsable del 谩rea de energ铆a y miner铆a salte帽a, Flavia Roy贸n, proveniente de un gobierno provincial af铆n al Frente Renovador, funcional a la pol铆tica del nuevo ministro, mostrando la importancia que tiene el terreno que gana su propuesta y armado partidario con miras al futuro electoral del 2023. La energ铆a es un 谩rea estrat茅gica seg煤n el acuerdo con el FMI. No solo porque expresamente est谩 establecido que hay que bajar los subsidios, sino que es una pol铆tica de trasferencia del gasto p煤blico a los usuarios, una forma m谩s de profundizar la privatizaci贸n. Eso promueve en definitiva la segmentaci贸n: que los usuarios, los consumidores de energ铆a, paguen cada vez m谩s, que se vayan acercando al pago del costo 铆ntegro del servicio energ茅tico, que no sea el estado el que lleve adelante el grueso de los subsidios. Se pretende que el estado vaya disminuyendo el aporte en subsidios y los transfiera a la sociedad. Por eso, no es cuesti贸n de segmentaci贸n s铆 o no, sino de poner en discusi贸n el modelo de privatizaciones de los 90. El tema tarifas es un tema que impacta directamente en la inflaci贸n, por eso sostenemos que el acuerdo con el fondo es inflacionario, es pro-inflaci贸n, porque claro, desde el punto de vista de la capacidad de pago de los ingresos populares se van a ver deteriorados en tanto y en cuanto aumente la parte de los ingresos populares para el pago de las facturas de electricidad.

Una inflaci贸n que ya est谩 proyect谩ndose en torno al 90% para todo el 2022, donde la expectativa gubernamental es que 鈥減ase el invierno鈥 como ya se dijo en Argentina. Ahora, es un tema actual, coyuntural, ya que el gasto en energ铆a es elevado en esta temporada invernal. Argentina tiene que importar la energ铆a para calentar los hogares, entre otras cuestiones, y por eso es clave el tema del paso del invierno. En sentido estructural se imaginan que 鈥渧aca muerta鈥 ser谩 la soluci贸n, con lo que se afirma un modelo productivo y de desarrollo centrado en la producci贸n de bienes primarios para la exportaci贸n, y detr谩s de ello, la necesidad de hacerse de divisas para cancelar la impagable deuda.

Junto con las medidas que se ir谩n anunciando, el operativo por la renegociaci贸n de la deuda en pesos avanza, estirando plazos y agrandando la cuenta de intereses a cargo del estado. Claro que la necesidad de recursos es urgente y por eso se anticipar铆a el pago de ganancias que deber铆an pagarse en el 2023. El anticipo en el 2022 resuelve el presente y preocupa el futuro mediato, pero en un clima de improvisaci贸n, eso es lo de menos. Se piensa en aportes de un poco menos de 2.000 contribuyentes, los que tuvieron ingresos extraordinarios en la coyuntura mundial de subas de precios. D铆a a d铆a se conocer谩n medidas, tales como las presiones de la nueva presidencia del Banco de la Naci贸n, que ha solicitado la renuncia de los Directores del organismo que vienen con discursos cr铆ticos a la gesti贸n de la coalici贸n de gobierno. Se busca fidelidad a la l铆nea del ajuste resuelta en acuerdo con el FMI y eso genera problemas pol铆ticos en el Frente de Todos. As铆, la crisis pol铆tica continua, por el desembarco de Sergio Massa en Econom铆a o de Silvina Batakis en el Banco Naci贸n.

El canje de deuda en pesos preocupa, tanto como el cumplimiento con las metas del FMI. En ese marco no hay espacio para disidencias en el oficialismo. Es una situaci贸n que genera problemas en la coalici贸n gobernante, pero tambi茅n, en perspectiva electoral, entre la masa hist贸rica de votantes y la gesti贸n de gobierno. Una parte importante de la deuda en pesos est谩 en organismos del Estado y es previsible que los organismos del estado respondan a las directivas del ministerio de econom铆a y por lo tanto los organismos estatales ingresar谩n al canje de esa deuda. El problema est谩 si el sector privado lo har谩 y a que costo. En un momento de alza de intereses en el plano internacional, lo imaginable es que eso se replique en el pa铆s. Por ello, la renovaci贸n de la deuda supone un mayor gasto p煤blico por crecimiento del coste financiero y claro, como el compromiso es reducir sustancialmente el d茅ficit fiscal, lo previsible es la profundizaci贸n del ajuste.

Buenos Aires, 9 de agosto de 2022