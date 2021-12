–

El

territorio del Lince – 16/12/2021

La mitología liberal,

sobre todo en EEUU, ha hecho del garaje el centro del inicio de la

riqueza. Sobre la explotación laboral que conlleva no se dice dónde

se diseñó. La mitología liberal dice que Harley Davidson inició

su negocio de motos en un garaje; el pope de las computadoras Dell

dice lo mismo, que inició sus primeros ensamblajes en un garaje; y

Steve Jobs, y así un montón. La gente se cree estos mitos y EEUU

vende estos mitos. En muchos casos no es verdad, como reconoció uno

de los popes de las computadoras Hewell-Packard cuando dijo que se

hizo correr esa historia como marketing, pero ahí queda. Mucha gente

se lo cree. Pero yo veo el garaje de toda esta gente como un antro, o

sea, un lugar frecuentado por delincuentes y gente de mala

reputación.

Uno de ellos es Jeff

Bezos, que también ha hecho correr la historia liberal de que

comenzó en un garaje. Que un niñito de papá, como lo era el resto,

diga eso y la gente se lo crea es el colmo. Porque el niñito de papá

-de mamá, habría que decir con exactitud- tenía un rancho en Texas

de 101 kilómetros cuadrados, o sea, como toda la ciudad de Barcelona

en el Estado español, o Trujillo en Perú, o Acapulco en México,

por solo citar algunas, y lo del garaje pues como que no. Y lo de que

se hizo a sí mismo, pues como que tampoco.

Corto aquí

momentáneamente la historia para hablar de algo que me lleva a

escribir esto y que enlaza con las

patrañas que lanza Occidente y que repite toda una maraña de

estúpidos de encefalograma plano y a quienes denomino los demócratas

habituales, estén en los gobiernos o en los partidos o en los medios

de propaganda (antes llamados de comunicación).

Resulta que como la

campaña lanzada por EEUU para boicotear los Juegos Olímpicos de

Invierno en China no está dando resultado (Alemania y Francia acaban

de decir que no se sumarán, por ejemplo) se da un paso más y se

agita el saco del miedo ya de forma total. ¿Cómo? Pues con el yuan

digital que, como supongo sabéis, se

va a experimentar su uso de forma masiva en ese evento y que

será, también, el pistoletazo de salida para la

internacionalización de la moneda china. Ya se han hecho varias

pruebas en algunas ciudades, pero siempre dentro del país y, a nivel

externo, en ciudades fronterizas con Rusia. Con los Juegos Olímpicos

se da el salto definitivo. Por lo tanto, Occidente, incapaz de

superar y/o contener el crecimiento de la digitalización financiera

de China (y ya no puede contener ni superar a China en nada), recurre

a lo que se le da muy bien: hacer circular las patrañas sobre los

peligros que se avecinan porque no es él quien lo controla.

Y hay un reparto de

papeles. El G-7, los supuestos e imaginarios «países más

industrializados del mundo», las viejas potencias coloniales,

acusaron el viernes pasado a China de «coerción económica».

¡Ellos, el ladrón pensando que todos son de su condición!

Pero es el mejor perro de

presa de EEUU, Gran Bretaña, quien tiene la voz cantante. El jefe

del espionaje digital británico acaba de decir, el lunes, que China

utiliza la tecnología del yuan digital para métodos de vigilancia y

espionaje a los usuarios, que eso supone que puede obtener el

control sobre las transacciones financieras globales con monedas

digitales y que eso es un potencial para convertirse en el método de

pago a nivel mundial. O sea, acusa a China de que puede hacer lo

mismito que está haciendo Occidente a través de todas las

instancias económicas y financieras, y ahí está el caso del SWIFT

sin ir más lejos. Por no hablar de quién dirige el FMI o el BM.

«Como China es un

estado hostil (sic), si se implementa incorrectamente, le da la

capacidad de vigilar las transacciones, la capacidad de poder ejercer

el control sobre lo que se lleva a cabo con esas monedas digitales

(…) por lo que los visitantes internacionales a los Juegos

Olímpicos de Invierno estarían en un peligro poniendo sus datos

personales a disposición de un estado hostil». ¿Fin? Para nada, el

tipo sigue: «En este contexto, China está aprovechando cada

oportunidad para proyectar su moneda digital y su esperanza es que

los visitantes extranjeros la utilicen de la misma manera que los

visitantes nacionales (…) lo que puede tener efectos catastróficos

sobre la soberanía de los países de origen de los usuarios

extranjeros de la moneda, lo que se hará más evidente con motivo de

los Juegos».

La conclusión es obvia:

se crea desconfianza en el mejor de los casos, pero sobre todo

incertidumbre, paranoia, miedo. La recomendación implícita: no

acudir a los Juegos porque los chinos son malos, muy malos.

Una de las cosas que

diferencia el yuan digital de las criptomonedas occidentales (bitcoin

y demás) es que no promete el anonimato porque una de sus

características es el control de los delitos económicos. Porque uno

de los fenómenos de las criptomonedas es su carácter

sociopsicológico, la ilusión del enriquecimiento rápido y la

desigualdad subyacente que hay en ello. China se ha dado cuenta y

quiere ponerlo coto: prohibió completamente el uso de criptomonedas

porque se había demostrado, sobre todo en Hong Kong, que era una de

las fuentes de la retirada de dinero del país sin control además de

ser un sistema de lavado de dinero.

El anonimato impide ese

control de los delitos financieros, y por eso en Occidente también

se está estudiando esa posibilidad de criptomonedas amparadas por el

Estado, pero se está muy por detrás de China en ello. Es por eso

que ninguna, lo que se dice ninguna, de las agencias de espionaje

occidentales (los demócratas habituales lo llaman «inteligencia»)

se opone a eso. Es más, lo alientan. Incluso el espionaje británico

MI-6. Pero no solo lo hacen por interés, sino por ayudar a Occidente

a mantener la hegemonía económica porque estas monedas, si se ponen

en funcionamiento, reforzarían al dólar y al euro y seguir

controlando las transacciones financieras mundiales. O sea, lo que

dice el tipo que manda en el espionaje británico en este campo que

teme que haga China con el yuan digital y que os traduzco: reducirá

la dependencia del dólar y del euro.

Y, también, es un hecho

que cualquier banco hace lo mismo con nuestros datos personales. O

las famosas redes sociales. ¿Solo bancos y redes? No, también las

empresas de mensajería como Amazon, lo que me lleva al principio. No

voy a hablar de cómo Amazon trata a sus trabajadores, creo que es

conocido, sino de lo que hace Amazon con los datos de quienes compran

(que no soy yo, por cierto).

La historia conocida

empieza en 2012 con la campaña electoral de Obama, donde Bezos fue

su gran valedor y puso a su disposición Amazon Web Services con toda

su capacidad de datos, listas de correo y demás. Como consecuencia,

Obama, ya presidente, favoreció el contrato

de Amazon y la CIA por valor de 600 millones de dólares para

proporcionar servicios en la nube. Todos los datos de quienes compran

en Amazon van ahí. ¿Protestas? Ni una. Una empresa privada de esta

magnitud da sus datos a la CIA, pero eso está bien porque no es el

Estado aunque la CIA sí sea el Estado.

La cosa no quedó ahí

porque con

Trump también Amazon Web Services amplió su acuerdo con la CIA.

Ya lo dijo Marx en «El Capital»: «el dinero no huele, sea cual sea

su origen». Aunque se saque de la mierda, llámese esa mierda Obama

o Trump.

Si tenemos en cuenta que

lo que hace Amazon Web Services con la CIA también lo hacen otros,

como Google o Facebook, los datos personales que tiene EEUU sobre

cada uno de nosotros es espectacular. Pero es sabido que EEUU no es

un «estado hostil», ni que espía a sus amigos (que se lo digan a

la Merkel), ni nada de eso. Es un ejemplo de democracia o, como dijo

Biden en su circo con los animales amaestrados de estos días sobre

la democracia, «la luz en la colina».

Supongo que la CIA no se

creó en un garaje, aunque también es un antro de delincuentes y

gente de mala reputación, pero no me extrañaría que alguien la

añadiese a la lista de los éxitos liberales. Yo, ya puesto, me

quedo con los éxitos de los garajes clásicos, como The

Sonics.

PD 1.- En la reunión

entre Xi Jinping y Vladimir Putin de ayer se acordó algo

significativo: «la creación de una estructura financiera

independiente que no pueda ser influenciada por otros países»

(sic). Si se tiene en cuenta que China tiene operativo su propio

sistema de transacciones financieras internacionales, el Sistema

de Pagos Interbancarios de China (CIPS), desde hace años y que

Rusia hace lo mismo, el Sistema para la Transferencia de Mensajes

Financieros (SPFS), aunque en un grado de desarrollo menor, eso

significa que se va a la unificación de ambos sistemas y lo que

conlleva: el aumento del comercio en sus propias monedas y la

eliminación del dólar. Ni qué decir tiene que esta es la respuesta

a la amenaza de Occidente de retirar la capacidad de Rusia de

utilizar el SWIFT si «invade» Ucrania.

PD 2.- El día 6 de

diciembre se produjo un hecho significativo: en la Asamblea General

de la ONU se votó la confirmación de credenciales de Afganistán,

Myanmar y Venezuela. Los representantes de los dos primeros fueron

rechazados (talibanes y representantes de la Junta Militar,

respectivamente) mientras que el de Venezuela fue aceptado. El

representante de la Venezuela de Nicolás Maduro. Recibió 174 votos

a favor y 19 en contra (Australia, Brasil, Canadá, Colombia,

Corea del Sur, Ecuador, El Salvador, EEUU, Georgia, Gran Bretaña,

Guatemala, Honduras, Islas Marshall, Israel y Paraguay). Eso indica

cuál es el grado de legitimidad del Juanito Calamidad Guaidó y

quién se la otorga.

Aquí hay que hacer otra

mención

al petro, la moneda digital de Venezuela, concebida como

un intento para superar el bloqueo económico-financiero impuesto por

EEUU y sus secuaces y que sí está sirviendo para ello en parte

sorteando las monedas occidentales, dólar y euro, en las

transacciones internacionales.

