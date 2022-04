–

Se cumpli贸 un nuevo aniversario del nacimiento en cautiverio de Rosita, una beba que el ex m茅dico de la Polic铆a de la Provincia de Buenos Aires, Jorge Berg茅s, rob贸 a la secuestrada Silvia Valenzi y que a煤n no recuper贸 su identidad. El colectivo Quilmes Memoria Verdad y Justicia realiz贸 un trabajo militante en el barrio donde vive Berg茅s y colocaron carteles en la puerta de su casa. El propio genocida sali贸 y los arranc贸. El pr贸ximo martes declara en el Juicio Brigadas Rosario Valenzi, t铆a de Rosita. La semana pasada conmovi贸 la declaraci贸n de las hijas e hijo de Adriana Calvo, quien vio a Valenzi en los Pozos de Quilmes y Banfield.

Redacci贸n: Paulo Giacobbe. Edici贸n: Fernando Tebele. Fotos: Colectivo Quilmes Memoria Verdad y Justicia.

Al genocida Jorge Berg茅s la semana pasada tuvo que haberle resultado un poco inc贸moda. Aunque es dif铆cil saber si el ex m茅dico de la Polic铆a de la Provincia de Buenos Aires, torturador, violador y ladr贸n de beb茅s, condenado por cr铆menes de lesa humanidad, tiene sentimientos que le atraviesan el est贸mago. Quiz谩s lo 煤nico que le importe sea seguir gozando del beneficio de la prisi贸n domiciliaria.

El testimonio de Adriana Calvo en el juicio a las juntas es de esos que estremecen. En el traslado de un centro clandestino a otro, en el asiento de atr谩s en un auto en movimiento, con las manos atadas a la espalda y los ojos vendados, tuvo que parir a su hija. 鈥淓xactamente frente al Laboratorio Abbott, en el cruce de Alpargatas鈥. La beba se hab铆a ca铆do del asiento y lloraba, los represores se burlaban y no se la alcanzaban. Adriana lleg贸 hasta el Pozo de Banfield desnuda, ensangrentada y con su beba colgando. La dejaron en el asiento del auto con las puertas abiertas, al fr铆o de la madrugada, hasta que 鈥渂aj贸 o lleg贸 el m茅dico, el doctor Berg茅s, cort贸 el cord贸n y se fue inmediatamente鈥. Gracias a las mismas secuestradas que formaron una muralla humana cuando quisieron robarle a la beba, es que Adriana pudo salir del centro clandestino con su hija Teresa.

El 29 de marzo, en el juicio que actualmente se est谩 desarrollando por los cr铆menes cometidos en los centros clandestinos de detenci贸n tortura y exterminio Pozo de Banfield, Pozo de Quilmes y el Infierno de Avellaneda, que tiene como uno de los imputados a Berg茅s, declararon las hijas y el hijo de Adriana Calvo y Miguel Laborde: Martina, Teresa y Santiago.

鈥淏erg茅s le sac贸 la placenta a golpes (a Adriana) y me parece inadmisible que ese se帽or est茅 sentado en su casa鈥, dijo Teresa, y fue Martina quien describi贸 el sentimiento que nos atraviesa: 鈥淒espu茅s de 46 a帽os seguimos ac谩, exigiendo justicia que llega tarde y en cuentagotas. La virtualidad me hizo ver en el living de su casa a estos soretes como Berg茅s y se me revolvieron las tripas. Una se los imagina en un cuartito oscuro. Sabe que est谩n en prisi贸n domiciliaria, sabe, pero la cabeza no lo quiere aceptar. Te lo imagin谩s detr谩s de los barrotes, pero est谩n sentaditos en el living de su casa tom谩ndose un vinito mientras nosotros declaramos鈥.

Pero la pasada semana, que incluy贸 los 煤ltimos d铆as de marzo y finaliz贸 el 2 de abril, le deparar铆a una sorpresa m谩s al siniestro ser que se llama Jorge Antonio Berg茅s.

Rosita

Se cumplieron 45 a帽os del nacimiento de Rosita y su apropiaci贸n a manos de Jorge Berg茅s, y desde el colectivo 鈥淨uilmes Memoria Verdad y Justicia鈥 fueron hasta su casa a colocar carteles para record谩rselo, y a charlar con los vecinos. 鈥淎c谩 vive un genocida鈥 colocaron en la reja de la casa de Quilmes, que conserva dos placas con el nombre incorrecto: 鈥淢agallanes 1441 ex 723鈥 y 鈥淢agallanes 723鈥. La calle se llama 鈥淢adres de Plaza de Mayo鈥 desde mediados de 2001, pero en esa vivienda no son afines a los pa帽uelos blancos.

鈥淏erg茅s 驴D贸nde est谩 Rosita?鈥, 鈥淏erg茅s apropiador de beb茅s en dictadura鈥 y 鈥淩osita, te seguimos buscando鈥 eran las consignas de algunos de los carteles que desde el 鈥淐olectivo Quilmes Memoria Verdad y Justicia鈥 pegaron en la casa y en el barrio. Tambi茅n pidieron permiso a los vecinos de la cuadra para colocar pa帽uelos de las Madres en las casas de la cuadra. Algunos vecinos ya sab铆an qui茅n era ese hombre que toma sol en el frente de su casa. Es que desde hace varios a帽os lo vienen denunciando y la recepci贸n fue buena, aceptaron los pa帽uelos, excepto las dos vecinas linderas al ladr贸n de beb茅s.

Pero la sorpresa mayor llegar铆a sobre el final de la jornada. 鈥淔uimos hasta la casa de Berg茅s pegando pa帽uelos para conmemorar el nacimiento de Rosita y pedir su ubicaci贸n, pedimos permiso para pegar esos pa帽uelos, algunos nos dijeron que s铆, nos ayudaron, y otros no nos abr铆an, no quer铆an dialogar, nada鈥, cont贸 a La Retaguardia Zoe, integrante del espacio quilme帽o. 鈥淏erg茅s estaba con unos pantalones azules, con saco bord贸, agarrado de un bast贸n de tres patas, se camin贸 hasta su reja y arranc贸 uno de los carteles que hab铆amos pegado鈥.

Berg茅s sabe

Cuando el 24 de marzo de 2021, desde el consejo del Sitio para Memoria ex Centro Clandestino de Detenci贸n Tortura y Exterminio Pozo de Quilmes realizaron una caravana recorriendo el territorio, tambi茅n pasaron por la casa del ex m茅dico. Cantaron 鈥淐omo a los nazis/les va a pasar/adonde vayan los iremos a buscar鈥, y preguntaron 鈥溌緿贸nde est谩 Rosita?鈥.

En esa oportunidad, Viviana Buscaglia, integrante del Colectivo Quilmes Memoria Verdad y Justicia, cont贸 a La Retaguardia la historia de Rosita: 鈥淓l caso de Rosita es emblem谩tico para Quilmes. Cuando en diciembre de 1976 secuestran a Silvia Mabel Isabella Valenzi la llevan al pozo de Quilmes, en febrero de 1977 la reconoce Mar铆a Kubik Marcoff, que estaba presa ah铆 y ten铆a a su hija tambi茅n ah铆, ella dice que estuvo con Silvia y que estaba embarazada. El 2 de abril la llevan a Silvia a parir al Hospital de Quilmes y atiende el parto el Doctor Blanco. Da a luz, la trasladan, y del Pozo de Quilmes la llevan al Pozo de Banfield. Silvia cuenta que hab铆a dado a luz estando en cautiverio en el Hospital de Quilmes y las presas que estaban ah铆 no le cre铆an. La 煤ltima vez que se la ve a Silvia es a fines de abril, y est谩 desaparecida鈥. Quien llev贸 a Silvia a parir al Hospital de Quilmes fue Berg茅s, en ese momento m茅dico de la Polic铆a de la Provincia de Buenos Aires.

鈥淓l 2 de abril nace Rosita, la hija de Silvia鈥, retoma Buscaglia, 鈥渆l Doctor Blanco lo echa a Berg茅s y Silvia puede contar que estaba secuestrada. La partera era Norma Brola. Anotan en el libro de partos que hab铆a nacido Rosita y despu茅s lo tachan, lo borran, ese libro est谩 en la Justicia鈥.

La enfermera Generosa Fratassi y la partera Mar铆a Luisa Mart铆nez, trabajadoras del hospital, se van a poner en contacto con la familia de Silvia para avisarles del nacimiento de Rosita. 鈥淣o estaban de guardia en ese momento y al d铆a siguiente, cuando van a trabajar, se enteran de que Berg茅s hab铆a tra铆do a esta parturienta y que la beba no estaba en neonatolog铆a. Silvia y la beba hab铆an desaparecido鈥.

Mart铆nez y Fratassi escriben una carta a m谩quina de escribir y Emma Salas de Ciavaglia la deja en el correo con remitente an贸nimo, as铆 鈥渁visan a la familia de Silvia que estaba viva, que hab铆a dado a luz en el Hospital de Quilmes una ni帽a y le hab铆a puesto Rosita鈥. Fratassi y Mart铆nez son secuestradas, 鈥渟e las vio en Vesubio鈥, y sus cuerpos fueron identificados por el Equipo Argentino de Antropolog铆a Forense.

El ex m茅dico de la Polic铆a de la Provincia de Buenos Aires, torturador, violador y ladr贸n de beb茅s, siniestro ser, que se llama Jorge Antonio Berg茅s, nunca aport贸 ning煤n dato a la justicia ni mostr贸 arrepentimiento alguno por sus cr铆menes de lesa humanidad. Hoy goza del beneficio de la prisi贸n domiciliaria y desde el living de su casa podr谩 seguir la pr贸xima audiencia del juicio, que ser谩 el 5 de abril a las 8.30 de la ma帽ana, donde va a declarar Rosario Valenzi, t铆a de Rosita y 15 d铆as despu茅s el doctor Blanco.

