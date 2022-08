–

El actual gerente de los Servicios de Urgencias M茅dicas de la Comunidad de Madrid (SUMMA 112), Pablo Busca, se ha despedido de sus compa帽eros a trav茅s de una carta en la que lamenta lo haber resuelto el futuro de los Servicios de Urgencias de Atenci贸n Primaria (SUAP). Fuentes conocedoras del caso han asegurado a la Cadena SER que el fin de la etapa de Busca al frente del SUMMA 112 se debe a un choque por la decisi贸n de cierre de los SUAP con el Ejecutivo auton贸mico. Estos centros se clausuraron con el inicio de la pandemia por COVID-19 y as铆 permanecieron hasta hace semanas. La Comunidad de Madrid asegur贸 en un primer momento que abrir铆an 17 de los 37 centros (algunos de ellos, adem谩s, sin m茅dicos), aunque la 煤ltima versi贸n del Ejecutivo regional se帽ala que abrir谩n todos de manera progresiva.

El todav铆a gerente de los servicios de urgencias madrile帽os abandonar谩 el cargo este pr贸ximo lunes, 1 de agosto. La Consejer铆a de Sanidad, a trav茅s de un comunicado, ha asegurado que se trata de una “reorganizaci贸n” impulsada “tras superarse la fase aguda de la pandemia”. Tal como establece el comunicado, el sustituto en el cargo quedar谩 designado tras el cierre del proceso de presentaci贸n de candidaturas. Sin embargo, fuentes conocedoras de la situaci贸n aseguran a la Cadena SER que el nuevo gerente del SUMMA 112 ser谩 el m茅dico general de brigada Miguel Fern谩ndez Tapia-Ruano, exdirector del Hospital G贸mez Ulla.

Busca ha sido durante siete a帽os el responsable al frente de la gerencia del SUMMA 112.

Lee aqu铆 la carta de despedida completa

A lo largo de estos a帽os como director gerente del SUMMA 112, os he escrito muchas cartas para informaros de decisiones que 铆bamos adoptando, y que siempre he considerado esencial que conozc谩is, as铆 como para agradeceros vuestros esfuerzos y dedicaci贸n a este servicio, gratitud que manifestar茅 siempre; sin embargo, 茅sta, sin duda, es la m谩s dif铆cil de todas.

Hoy toca despedirme, tal y como me han comunicado, el pr贸ximo lunes d铆a 1 de agosto de 2022 dejar茅 de ser gerente de SUMMA 112.

Ha sido un aut茅ntico privilegio haber podido llevar las riendas del SUMMA 112 estos a帽os y m谩s en una etapa como la reciente, plagada de retos y desaf铆os que abordar, estando siempre donde el ciudadano m谩s lo necesitaba, cambiando incluso nuestra cartera de servicios para poder adaptarnos a dichas necesidades, entre todos lo hab茅is hecho posible y para m铆 es un honor haber sido vuestro jefe.

Me voy con el orgullo de haber podido liderar y compartir con vosotros algunos de los episodios m谩s dif铆ciles de la historia de la urgencia y la emergencia, y tambi茅n me voy, por qu茅 no reconocerlo, con la decepci贸n de no haber podido tener la oportunidad de afrontar desde esta posici贸n el futuro m谩s inmediato de este Servicio, el reto de seguir construyendo el SUMMA 112 en la era post Covid.

Con toda la humildad, dejo un SUMMA m谩s preparado y mejor posicionado para lo que ha de venir. He trabajado duro y sin descanso, y creo que sabr茅is valorarlo, durante estos a帽os para solucionar algunos de los problemas que acusaba el servicio y que, pese a parecer end茅micos e inherentes a este trabajo, se ha visto que no lo eran. No obstante, quienes me conoc茅is lo sab茅is, no me gusta la autocomplacencia: quedan muchas cuestiones por resolver, algunas que me han quitado el sue帽o durante meses, como aclarar el futuro de los trabajadores de los SUAP, cuestiones en las que lamentablemente no voy a tener ya la oportunidad de seguir trabajando, pero que conf铆o en que tendr谩n una pronta soluci贸n.

Os agradezco a todos y cada uno de vosotros vuestra profesionalidad y cari帽o durante estos a帽os, y tambi茅n vuestras cr铆ticas, detr谩s de las que siempre he tratado de ver un af谩n de construir y no de lo contrario. No me cansar茅 de repetir, como dec铆a antes, la gratitud que siento por c贸mo encaramos juntos la atenci贸n al Covid-19, y toda la asistencia sanitaria de urgencia y emergencia estos a帽os, y siempre que tenga la oportunidad de ponerlo en valor, as铆 lo har茅.

Tambi茅n quiero resaltar y agradecer la aportaci贸n personal y profesional de cada miembro del equipo directivo, que se ha dejado la piel en una de las etapas m谩s duras que se recuerdan y cuyo apoyo he sentido siempre. Os pido perd贸n por todas aquellas veces, que estoy seguro de que las ha habido, en las que consider茅is que no he estado a la altura u os he podido fallar en un sentido o en otro. S茅 que he cometido errores, aunque espero que los aciertos compensen la balanza.

Sabed que estar茅 disponible para aquello que pod谩is necesitar de m铆 ahora y en el futuro.

Ha sido un orgullo ser vuestro gerente y contribuir al fortalecimiento del SUMMA 112, y con ese sentimiento, que me acompa帽ar谩 siempre, me despido hasta siempre.

Un fuerte abrazo.

