Ayel茅n Mazzina, ministra de Mujeres, G茅neros y Diversidad, asegur贸 que 鈥渆s uno de los trabajos m谩s importantes porque es la base que hace que la vida funcione鈥.



El Gobierno anunci贸 el relanzamiento y la ampliaci贸n del Programa Registradas, que busca reducir la informalidad laboral en el sector de las trabajadoras de casas particulares y promover su acceso al empleo registrado.

Fue este jueves 23 de febrero en Casa Rosada. Del acto participaron el presidente Alberto Fernandez, y las ministras Raquel 鈥淜elly鈥 Olmos, de Trabajo; y Ayel茅n Mazzina, de Mujeres, G茅neros y Diversidad.

Durante la presentaci贸n, Mazzina pregunt贸 abiertamente: 鈥溌縌u茅 pasar铆a si un d铆a nos ponemos todas de acuerdo y se proh铆be que limpiemos, que llevemos a los pibes a la escuela, no les damos de comer, no los ba帽amos, no barremos, no cambiamos focos, no hacemos absolutamente nada? Se produce un caos claramente, porque ese trabajo que hacemos muchas veces es invisible鈥.

La Ministra asegur贸 que 鈥渆s uno de los trabajos m谩s importantes porque es la base que hace que la vida funcione. Quienes realizan fundamentalmente este trabajo son las mujeres, son trabajadoras. En la pandemia hubo crisis de los cuidados y del trabajo dom茅stico鈥.

En ese sentido, destac贸 que 鈥渃omo Estado, el Presidente escuch贸 estas demandas y la soluci贸n fue crear Registradas y brindar trabajo formal con derechos laborales a m谩s de 22.000 mujeres鈥.

El Estado nacional se hace cargo del 50% del sueldo de la trabajadora durante los primeros seis meses y con montos que se actualizan seg煤n las nuevas escalas salariales, mientras que la parte empleadora paga el porcentaje restante del salario, los aportes y contribuciones y la Aseguradora de Riesgos del Trabajo. Adem谩s, desde ahora se les reconoce el derecho jubilatorio a las empleadas con menos de 16 horas semanales.

