De parte de ANRed April 14, 2021 46 puntos de vista

El ministro de Transporte Mario Meoni anunció que se tomarán «medidas complementarias de fijación de las ventanillas» en las unidades de transporte de pasajeros del Área Metropolitana de Buenos Aires para asegurar que queden abiertas. De este modo buscan garantizar la ventilación y mitigar la circulación del coronavirus. Sin embargo no queda claro cuando regirá en la totalidad de las empresas de transporte ya que también anunció que van a estar en funcionamiento a partir de que cada una de ellas pueda ir haciendo las adecuaciones necesaria. Tampoco se anunciaron medidas para acceder a barbijos N95 o de categoría similar para usar mientras se viaja en transporte público. Por ANRed.

Esta mañana, se desarrolló en el despacho de la Casa Rosada del Jefe de Gabinete Santiago Cafiero, una reunión con la ministra de Salud, Carla Vizzotti, su par de Seguridad, Sabina Frederic y el ministro de Transporte Mario Meoni, para analizar el desarrollo de las medidas que se tomaron en materia de transporte, tras el crecimiento de los casos de covid-19 en nuestro país. También participó el director ejecutivo de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), José Arteaga. Allí se acordaron «medidas complementarias de fijación de las ventanillas» en las unidades de transporte de pasajeros del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) para asegurar que queden abiertas, buscando reducir los contagios en el transporte público.

Meoni señaló que lo que harán «es ratificar las medidas que estaban vigentes sobre la ventilación de unidades, que tanto de trenes como de micros están vigentes desde el año pasado, desde que se inició la pandemia», caracterizando lo decidido como «medidas complementarias de fijación de las ventanillas: que no se puedan cerrar, que queden abiertas de manera permanente».

«Es enfermedad o frío. Habrá que viajar abrigado», concluyó el titular de la cartera de transporte, ante el frío inminente durante el otoño e invierno. Sin embargo, no se conocen medidas de fondo para que solo sea frío y no enfermedad, ya que no hubo nuevos anuncios para evitar el hacinamiento en el transporte para lo que los barbijos y aperturas de ventanas resultarían insuficientes. Tampoco el anuncio de repartir barbijos de mayor efectividad.

Hasta el momento de cerrar esta nota, no se tomaron medidas en relación a la presencialidad en las escuelas, algo que además de ampliar contagios de estudiantes y docentes, incrementa el uso del transporte, convirtiéndolo en uno de los principales focos de contagio. En este contexto, sindicatos docentes anunciaron medidas de fuerza para este miércoles 14 y jueves 15, convocado al paro.