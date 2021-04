–

De parte de SAS Madrid April 19, 2021 11 puntos de vista

14 de septiembre de 2011. Son las 18:34 horas y un correo electr贸nico entra en la cuenta de un directivo de la entidad semip煤blica Avalmadrid. Es de Isabel D铆az Ayuso. La entonces diputada del PP en la Asamblea le escribe interes谩ndose por una serie de empresas relacionadas con quienes hab铆an sido socios de sus padres en el Grupo MC.

Sospecha que estos tres empresarios forman parte de una trama para dejar morir el conglomerado. 鈥溌縋odemos saber a qui茅n facturan?鈥, pregunta la parlamentaria. Por aquel entonces, dos de ellos 鈥揓uan Manuel Pitarch Divar y Juan Carlos Herrero Casasola鈥 ya aparec铆an vinculados a Proyectos Hospitalarios Internacionales SA (Prhoinsa), compa帽铆a que ahora, una d茅cada despu茅s, controla el segundo de los antiguos socios de la familia Ayuso y que ha recibido por parte del Ejecutivo de Ayuso contratos por al menos 129.739 euros. Todos ellos de forma directa, por la v铆a de las adjudicaciones menores o el procedimiento de emergencia. As铆 consta en los documentos oficiales de la Comunidad de Madrid consultados por infoLibre.

Todos estos contratos se adjudicaron despu茅s de que este peri贸dico hubiese desvelado, en el verano de 2019, la relaci贸n de Ayuso y su familia con el caso Avalmadrid (puedes consultar aqu铆 el dosier completo). Es decir, el Gobierno de Ayuso adjudic贸 129.739 euros a la empresa de una de las personas que m谩s informaci贸n tiene sobre todo lo ocurrido con el Grupo MC, a pesar de que seg煤n la versi贸n oficial de la presidenta madrile帽a hab铆a traicionado a su familia.

El nombre de Herrero Casasola estuvo ligado durante a帽os al de la familia Ayuso. De hecho, 茅l fue uno de los fundadores de Sism茅dica SL, la empresa que pertenece al 50% a la presidenta regional, que no presenta cuentas desde 2014 y cuyo nombre ocult贸 a la Asamblea de Madrid al actualizar su declaraci贸n de bienes al cierre de la legislatura. En este sentido, la normativa regional obliga expresamente a los diputados a indicar “el nombre de la sociedad o la entidad” con la que mantienen v铆nculos accionariales si esta no cotiza en Bolsa o en alg煤n otro mercado organizado. Alertada por la informaci贸n de este peri贸dico, la presidenta envi贸 el pasado jueves por la ma帽ana una nueva declaraci贸n de bienes corregida. “Se interpret贸 que en la declaraci贸n de la Asamblea solo se ped铆a la descripci贸n de la Sociedad (SL), no el nombre”, explicaron desde su equipo.

Proyectos Hospitalarios Internacionales SA (Prhoinsa) comenz贸 sus operaciones el 21 de abril de 1999 con un capital social de catorce millones de pesetas (poco m谩s de 84.000 euros), del cual un 25% se aport贸 en ese momento y el 75% restante en 2006. En concreto, la firma se dedica a “la comercializaci贸n de equipamiento m茅dico de todo tipo, bien sea de fabricaci贸n propia, total o parcial, o de fabricaci贸n ajena, tanto nacional como internacional”. “Las actividades enumeradas podr谩n tambi茅n ser desarrolladas por la sociedad, total o parcialmente, de modo indirecto, mediante la participaci贸n en otras sociedades con objeto id茅ntico o an谩logo”, recogen sus estatutos.

Desde que la compa帽铆a se puso en marcha, la composici贸n de su Consejo de Administraci贸n fue cambiando progresivamente, con continuas entradas y salidas. Una de las modificaciones relevantes se produjo el 20 de julio de 2011. Es el primer momento en el que aparecen en la documentaci贸n del Registro Mercantil, a la que ha tenido acceso infoLibre, dos de los antiguos socios de Ayuso. Uno de ellos es Juan Manuel Pitarch Divar, al que se nombr贸 presidente del 贸rgano de administraci贸n. El otro es Juan Carlos Herrero Casasola, que entr贸 como vocal. Un cargo dentro del Consejo de la compa帽铆a que tambi茅n pas贸 a ostentar desde ese momento un hijo del primer empresario.

Administrador 煤nico desde 2019

La fecha de entrada de ambos en la firma sanitaria se produjo en un momento muy concreto. Cinco d铆as antes, el 15 de julio, D铆az Ayuso se hab铆a estrenado como diputada en la Asamblea de Madrid. Un acceso al esca帽o que se produjo pocas horas despu茅s de intercambiar algunos correos electr贸nicos con un directivo de Avalmadrid, desvelados por infoLibre, en los que facilitaba los datos identificativos de sus padres y de varias empresas del Grupo MC, entre ellas MC Infort茅cnica, firma que era propiedad al 25% de cuatro matrimonios 鈥搖no de ellos el de sus padres, Leonardo D铆az e Isabel Ayuso Puente鈥 y con la que la entidad p煤blica formaliz贸 un aval-cr茅dito por importe de 400.000 euros en marzo de ese mismo a帽o.

“La relaci贸n entre socios es cordial hasta la fecha y lo seguir谩 siendo con seguridad. Aunque mi familia no quiere m谩s que estar tranquila, jubilarse y tener una casa donde vivir y llevar la enfermedad de mi padre鈥, escribi贸 entonces Ayuso, cuyo inter茅s radicaba en conocer la solvencia econ贸mica de las compa帽铆as por si un posible impago del pr茅stamo concedido podr铆a afectar al patrimonio familiar. Entre esos socios se encontraban Pitarch Divar y Herrero Casasola. Sin embargo, despu茅s del verano, la relaci贸n parec铆a haberse enfriado, a tenor de los correos enviados por la entonces diputada. “Si se pudiera demostrar que han montado empresas paralelas para desviar el negocio y dejar morir a la otra…”, se帽alaba la parlamentaria conservadora en las comunicaciones mantenidas con el directivo de Avalmadrid.

Justo un a帽o despu茅s, los dos empresarios salieron del 贸rgano de administraci贸n de Prhoinsa. En concreto, el 20 de julio de 2012 la Junta General Extraordinaria de Accionistas acord贸 modificar algunos art铆culos de los Estatutos Sociales, cesar al entonces Consejo de Administraci贸n y nombrar a un administrador 煤nico. Una situaci贸n de control unipersonal que se mantendr铆a solo unos meses. El 15 de marzo de 2013, en una nueva reuni贸n de la Junta General, la empresa conform贸 un nuevo 贸rgano de direcci贸n integrado por tres personas. Una de ellas es Alejandra Casasola Fern谩ndez, la hija de Herrero Casasola, nombrada secretaria del nuevo Consejo de Administraci贸n.

Su entrada en la compa帽铆a no result贸 extra帽a. Solo un mes antes, Proyectos Hospitalarios Internacional SA hab铆a llevado a cabo una ampliaci贸n de capital por 125.010,51 euros. Una operaci贸n que asumieron tres personas f铆sicas y una jur铆dica. Esta 煤ltima era Xalir Ideas Consulting, una firma constituida en febrero de 2012 con Casasola Fern谩ndez como administradora 煤nica, seg煤n figura en el Bolet铆n Oficial del Registro Mercantil (Borme). En concreto, suscribi贸 582 acciones por su valor nominal de 34.978,90 euros.

En junio de 2015, el apellido Casasola desapareci贸 formalmente del 贸rgano de administraci贸n de la compa帽铆a. Y fuera se mantuvo, seg煤n la documentaci贸n en poder de este diario, hasta el 16 de diciembre de 2019. Ese d铆a, en una reuni贸n celebrada en el domicilio social de la firma, ubicado en la calle Jos茅 Abascal, en Madrid, la Junta General Extraordinaria y Universal de Prhoinsa acord贸 por unanimidad cesar al entonces Consejo de Administraci贸n y nombrar a Juan Carlos Herrero Casasola como administrador 煤nico. Desde entonces, quien fuera socio de la familia de la actual presidenta regional en la aventura empresarial del Grupo MC, controla en solitario la compa帽铆a de comercializaci贸n de productos sanitarios.

48 contratos desde que toma las riendas

Sin embargo, su vieja relaci贸n con los Ayuso no ha impedido a la firma recibir licitaciones por parte del actual Ejecutivo madrile帽o. Entre el momento en el que el exsocio coge las riendas de la compa帽铆a y finales de febrero de 2021, Prhoinsa se ha hecho con 48 contratos por un importe total de 129.739 euros, seg煤n la informaci贸n que consta en el Portal de la Contrataci贸n P煤blica de la Comunidad de Madrid. De ellos, 47 se adjudicaron por parte de la Consejer铆a de Sanidad 鈥搚a sea a trav茅s de los centros hospitalarios o, en un caso, una fundaci贸n de investigaci贸n biom茅dica鈥 y uno por parte de la Consejer铆a de Pol铆ticas Sociales a trav茅s de la Agencia Madrile帽a de Atenci贸n Social (AMAS). Todos se dieron de forma directa, es decir, sin que mediara concurso p煤blico.

La inmensa mayor铆a, 44, son contratos menores. El desembolso total esas adjudicaciones menores localizadas por este diario asciende a 63.398.5 euros. Los importes var铆an enormemente. As铆, por ejemplo, en la lista figuran media decena de ellos de 72,60 euros para la compra de fundas para manguitos utilizados en la medici贸n de la presi贸n arterial. En el extremo contrario, uno de 15.004 euros y otro por 8.385,30 euros. El primero de ellos fue para la compra de un sistema de fototerapia de la marca Bilicocoon. El segundo, para la adquisici贸n de una 鈥渟onda nasog谩strica P/descarga g谩strica y monitorizaci贸n en paciente ventilado鈥.

Las cuatro adjudicaciones restantes se realizaron en plena pandemia por el procedimiento de emergencia. De ellas, la m谩s importante fue la recibida en marzo de 2020 por un importe de 25.410 euros para el suministro de material para la prevenci贸n ante la exposici贸n al coronavirus a los centros adscritos a la Agencia Madrile帽a de Atenci贸n Social, dependiente de Pol铆ticas Sociales. Le sigue de cerca la conseguida por la misma v铆a de emergencia en junio de ese mismo a帽o: 22.457,60 euros por el servicio de biodescontaminaci贸n para el Hospital La Fuenfr铆a. En este caso, en el documento oficial se indica que la resoluci贸n data de octubre de 2019. Sin embargo, la firma aparece fechada el 7 de mayo de 2020. Y la electr贸nica del propio Casasola, en junio de ese mismo a帽o.

Ocupa la tercera posici贸n otra por 10.012,75 euros, del pasado mes de diciembre, por el servicio de descontaminaci贸n con per贸xido de hidr贸geno mediante el sistema Deconx en el Hospital La Paz. 鈥淒escontaminando todas las unidades de cuidados intensivos y de alto riesgo que han sido ocupadas por pacientes covid y posteriormente van a ser destinadas a pacientes no covid鈥, recog铆a entonces la resoluci贸n del centro sanitario. Y, en 煤ltimo lugar, una adjudicaci贸n por 8.461 euros para la compra de determinado material 鈥搒ensores y silenciadores鈥 para un respirador de la marca SLE.

No son los 煤nicos contratos recibidos por la empresa sanitaria desde que la familia Casasola aparece ligada a Prhoinsa. Siempre seg煤n los datos que constan en el Portal de la Contrataci贸n P煤blica, en 2015, con Cristina Cifuentes al frente del Gobierno de la Comunidad de Madrid, recibi贸 al menos ocho por una suma total de 4.141,61 euros. En 2016 y 2017 fueron 31 鈥125.927 euros鈥 y 27 鈥61.060,34 euros鈥. Un a帽o m谩s tarde, en 2018, se le adjudicaron 49 por un importe total de 204.432,38 euros. Y entre el inicio de 2019 y la reuni贸n en la que se nombra al exsocio de la familia de la presidenta madrile帽a administrador 煤nico de la empresa, Prhoinsa recibe 44 contratos por importe de 91.145,80 euros: 38.688,39 euros antes de que Ayuso llegase a la Puerta del Sol y 52.457 tras coger las riendas del Ejecutivo regional.

De los dos centenares de licitaciones analizadas a lo largo de estos a帽os, s贸lo dos de ellas fueron adjudicadas por procedimiento abierto. Una en noviembre de 2016 por 57.596 euros para la compra de cinco monitores fisiol贸gicos y nueve de par谩metros b谩sicos y otra en enero de 2018 por 32.546,58 euros por el suministro de un equipo de ventilaci贸n mec谩nica para el Servicio de Neonatolog铆a del Hospital Cl铆nico San Carlos.

Este diario se ha puesto en contacto en varias ocasiones tanto con la Consejer铆a de Sanidad como con el propio Herrero Casasola. Ambas partes declinaron responder a las preguntas planteadas por infoLibre, que pueden consultarse al final de esta informaci贸n. Tambi茅n se traslad贸 este viernes al equipo de comunicaci贸n de la propia Ayuso dos cuestiones similares a las planteadas al departamento dirigido por Enrique Ruiz Escudero. La primera, si la presidenta era conocedora de que se estaban adjudicando contratos a una empresa controlada por uno de los exsocios de la familia. La segunda, si consideraba 茅tico adjudicar esos contratos a dicha firma. A cierre de esta edici贸n, no se ha obtenido respuesta.

Un pr茅stamo que no se devolvi贸

A principios de 2011, MC Infort茅cnica SL solicit贸 un cr茅dito de 400.000 euros a Avalmadrid, una empresa semip煤blica donde el Gobierno regional aporta en torno al 30% de capital y cuyo objetivo es facilitar y ayudar a la financiaci贸n de pymes, aut贸nomos y emprendedores. El pr茅stamo fue formalizado el 15 de marzo de 2011. Unos meses m谩s tarde, el 15 de diciembre, la firma ten铆a que devolver a la entidad 100.000 euros de principal y poco m谩s de 3.000 euros de intereses. Pero no lo hizo. Desde entonces, la deuda sigue viva. A 30 de junio de 2019, ascend铆a a 270.000 euros, una cantidad que se incrementa mes a mes por los intereses de demora.

MC Infort茅cnica SL aport贸 dos tipos de garant铆as para recibir el pr茅stamo. En primer lugar lo avalaron solidariamente la matriz de la compa帽铆a 鈥揋rupo MC Infort茅cnica Medical Hamilton SL鈥 y los ocho accionistas de la sociedad: Leonardo D铆az, Isabel Ayuso, Juan Manuel Pitarch, Mar铆a del Carmen Angulo, Juan Carlos Herrero, Mar铆a Victoria Fern谩ndez, Jos茅 Luis Santos y Mar铆a Victoria Su帽er. Adem谩s, se present贸 una garant铆a hipotecaria: una nave industrial propiedad del padre de Ayuso, situada en el municipio de Sotillo de la Adrada (脕vila) y tasada en 213.596,40 euros.

A la hora de solicitar el cr茅dito, los cuatro matrimonios propietarios de MC Infort茅cnica SL justificaron su solvencia con un patrimonio que inclu铆a 13 propiedades valoradas en 3,27 millones de euros. En concreto, se trataba de ocho viviendas, tres plazas de garaje y dos naves industriales repartidos por municipios de Madrid, Alicante, A Coru帽a y 脕vila. Tras producirse el primer impago del pr茅stamo, Avalmadrid localiz贸 otro piso en Asturias. Sin embargo, los propietarios se deshicieron de la mayor铆a de estos bienes en cuanto tuvieron constancia despu茅s de tener la certeza de que la empresa hab铆a quebrado y que, por tanto, no devolver铆a el dinero. Y lo hicieron ante la pasividad de la entidad semip煤blica.

Seg煤n los documentos registrales analizados en agosto de 2019 por infoLibre, siete de los bienes cambiaron de titular mediante donaciones o ventas prohibidas por ley, mientras que el resto no se transpasaron porque no se pod铆a al estar ya hipotecados. Los padres de Ayuso fueron los primeros en traspasar su patrimonio, mediante donaciones a sus hijos y la venta de una nave a terceros. La actual presidenta regional se qued贸 con un piso en el centro de Madrid, mientras que en manos de su hermano Tom谩s qued贸 una vivienda familiar en Sotillo de la Adrada, el municipio en el que se encontraba la nave industrial de la familia, el 煤nico inmueble que se hipotec贸 como garant铆a del cr茅dito y que un juzgado adjudic贸 a Avalmadrid en abril de 2018.

Enlace relacionado InfoLibre.es (18/04/2021).