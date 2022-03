–

El Gobierno de Madrid difundi贸 en los canales oficiales de contratos p煤blicos informaci贸n falsa sobre cinco adjudicaciones a dedo por emergencia sanitaria valorados en 38,7 millones. Esos cinco contratos fueron atribuidos a una empresa denominada Sigma Dental junto a la que se anot贸 un CIF de los asignados a las sociedades limitadas espa帽olas: un CIF o NIF cuya numeraci贸n difer铆a solo en un d铆gito del que realmente pertenece a Sigma Dental SL, con sede en Granada. Aquellos 38,7 millones para mascarillas y elementos de protecci贸n personal as铆 como al transporte a茅reo de parte del material tuvo como destinatario real a una empresa de nombre id茅ntico pero propiedad de un empresario venezolano que, seg煤n public贸 eldiario.es hace dos a帽os mantiene v铆nculos con miembros de la oposici贸n al r茅gimen de Nicol谩s Maduro y que se encuentra inscrita en el registro de Florida (EEUU).

Esos cinco contratos, que no se repitieron ya en 2021, situaron a la Sigma Dental del venezolano Roger Swidorowicz como la segunda receptora de fondos por contratos de emergencia en una lista de 1.253 compa帽铆as. Ni Swidorowicz ni su portavoz y asesora fiscal accedieron a responder las preguntas escritas enviadas por infoLibre el lunes.

El CIF que salvo un cotejo muy detenido con el que figura en los documentos del Registro Mercantil pasaba por el de Sigma Dental SL apareci贸 en el portal de contrataci贸n del Ejecutivo de Isabel D铆az Ayuso junto a cada uno de los cinco contratos. Tambi茅n en el portal de contratos del Estado, que se nutre en buena parte de los datos facilitados por las comunidades aut贸nomas. Igualmente, se repet铆a en el listado oficial de contratos de emergencia facilitado en noviembre por el Ejecutivo a la Asamblea de Madrid y los partidos que la integran.

infoLibre envi贸 a la Consejer铆a de Sanidad de Madrid distintas preguntas sobre el asunto al tiempo que la inform贸 de que tanto las declaraciones a este peri贸dico de directivos y due帽os de Sigma Dental SL as铆 como las cuentas anuales de 2020 desment铆an la existencia de tales contratos. El martes por la tarde, tras varias horas de espera, lleg贸 la respuesta oficial, limitada a un escueto p谩rrafo con lagunas. 鈥淓fectivamente 鈥揹ice el texto鈥 la CM [Comunidad de Madrid] no ha contratado con esa SL de Granada. Con quien ha contratado es con una empresa extranjera que carec铆a de NIF, pero con la que se han tramitado facturas con su identificaci贸n internacional”.

鈥淟a incidencia 鈥損rosigue la respuesta oficial鈥 se sit煤a en el campo NIF del buscador del Portal de Contrataci贸n cuando se realiza la b煤squeda por NIF. En las declaraciones de emergencias subidas al Portal no aparece referencia ninguna a la empresa granadina鈥. No es as铆: basta buscar introduciendo el nombre 鈥淪igma Dental鈥 para que aparezcan las cinco adjudicaciones acompa帽adas del ya mencionado NIF, como se observa en la imagen inferior.

Este peri贸dico, que en su cuestionario para el Gobierno madrile帽o hab铆a identificado el TIN (Tax Identification Number, el equivalente de EEUU al CIF o NIF espa帽ol) de Sigma Dental Inc., formul贸 una repregunta que no obtuvo respuesta: 驴por qu茅 la 鈥渋ncidencia鈥 se sit煤a 鈥渆n el campo del NIF鈥 si junto a BPO International Group Ltd., radicada en China y la primera de la lista en cuanto al importe adjudicado (44,24 millones), figura un c贸digo de identificaci贸n que en ning煤n caso puede ser confundido con un NIF espa帽ol? Junto a otras compa帽铆as extranjeras del listado de adjudicatarios de contratos a dedo por emergencia 鈥揺ste peri贸dico ha localizado dos brit谩nicas y una de Hong Kong鈥 s铆 constan los c贸digos alfanum茅ricos de sus pa铆ses.

En buena parte de los contratos de emergencia localizables en el portal de contrataci贸n de Madrid no hay rastro del documento de adjudicaci贸n o del de formalizaci贸n del contrato. Dada la rapidez con que hubo que gestionar los encargos, y as铆 lo se帽alan expertos consultados por este peri贸dico, se trata de una ausencia aceptable. Pero en la mayor铆a de las adjudicaciones se accede en el portal de contrataci贸n a la 鈥渞esoluci贸n鈥 de la Viceconsejer铆a de Sanidad donde aparecen los motivos por los que se solicita determinado suministro, su precio y鈥 el adjudicatario. En ninguna de las adjudicaciones de los cinco contratos que la empresa del venezolano Roger Swidorowicz obtuvo en 2020 hay rastro de la identidad del adjudicatario.

En la monumental lista de contratos de emergencia facilitados a la Asamblea de Madrid se repite tambi茅n una caracter铆stica que no se da en el caso de Sigma Dental: casi siempre 鈥揺ste peri贸dico solo ha localizado otro caso similar al de la empresa del empresario venezolano鈥 la comunidad hace constar el sufijo mercantil de la compa帽铆a: SL, SA o UTE en el caso de las espa帽olas; y Ltd. en el de las extranjeras que se hicieron con contratos. De aparecer el sufijo inc. habr铆a resultado imposible confundir la empresa estadounidense con una espa帽ola.

La relaci贸n de contratos de emergencia distribuida a los partidos con esca帽o en la Asamblea de Madrid no incluye ninguna suma de cantidades. Solo el tratamiento de los datos mediante la conversi贸n del formato pdf en Excel, o la suma manual de los importes que figuran en el gr谩fico de los cinco contratos desde el portal de transparencia, permite conocer que la empresa de Roger Swidorowicz logr贸 38,7 millones.

Con empresas en EEUU, Panam谩 y Espa帽a 鈥揳qu铆 opera en el sector inmobiliario鈥, en junio de 2020 el empresario se convirti贸 en protagonista de una informaci贸n de eldiario.es. Ayuso, desvel贸 entonces el citado digital, hab铆a adjudicado a Sigma Dental 5,6 millones por material sanitario.

La informaci贸n destacaba que el empresario tambi茅n aparece en el Registro de Panam谩 conectado con al menos ocho sociedades radicadas en el Istmo. 鈥淟a de creaci贸n m谩s reciente es AC Portafolios, SA鈥. En ella, sosten铆a eldiario, Swidorowicz 鈥渇igura como director y secretario desde febrero del a帽o pasado [2019]鈥. Y 鈥渟u presidente es el tambi茅n venezolano C茅sar Miguel Alfonzo Gonz谩lez鈥, en Espa帽a 鈥渁poderado de la inmobiliaria Cesky Investments SL junto a Carolina Odette P茅rez Recao, hermana del empresario caraque帽o Isaac P茅rez Recao鈥. A Isaac P茅rez Recao se le se帽al贸 鈥揷ontinuaba la noticia鈥 como 鈥渟upuesto “cerebro” del frustrado golpe de Estado contra Hugo Ch谩vez en 2002.

En una breve conversaci贸n telef贸nica con infoLibre, la asesora y portavoz de Swidorowicz se limit贸 a decir que la informaci贸n de eldiario.es inclu铆a “falsedades”. 驴Cu谩les?, fue la pregunta. No hubo respuesta.

Siempre seg煤n eldiario, cuando en 2020 abord贸 la informaci贸n sobre Swidorowicz, el empresario se declar贸 “apol铆tico”, reconoci贸 que es “socio” y “amigo” de C茅sar Miguel Alfonzo Gonz谩lez, un “residente permanente en Estados Unidos hace 25 a帽os” que, asegur贸, “no pinta nada” en Sigma Dental.

