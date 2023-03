–

La gerencia de Atenci贸n Primaria contesta a una paciente que se quej贸 por la falta de m茅dico en un centro de urgencias extrahospitalarias: “En algunos pa铆ses, como Reino Unido, la atenci贸n a determinados procesos est谩 organizada en centros atendidos exclusivamente por enfermeras”.

Ocurri贸 en el antiguo SAR de Soto del Real. Una paciente acudi贸 en fin de semana, pero no hab铆a m茅dico, solo enfermera. As铆 que decidi贸 elevar una queja a la Consejer铆a. La sorpresa lleg贸 con la respuesta a trav茅s de una carta. La Gerencia de Atenci贸n Primaria recuerda que se han abierto todos los puntos y que la organizaci贸n ha provocado que los centros mas cercanos a hospitales atiendan con enfermera.

La novedad est谩 al final de esa carta. Salvador Casado, m茅dico de familia en el centro de Miraflores de la sierra, atendi贸 a esa paciente.”Le ped铆 a la paciente si me pod铆a mostrar la respuesta por escrito y efectivamente veo que la respuesta reconoce que no pasa nada porque no haya [m茅dicos]… que esa es la tendencia” recuerda Casado que se muestra sorprendido de que “que lo reconozcan tan abiertamente”.

Lo que dice literalmente la carta es que “en algunos pa铆ses, como Reino Unido, la atenci贸n a determinados procesos est谩 organizada en centros atendidos exclusivamente por enfermeras”. El texto normaliza que “no en todos los pa铆ses”, se puede leer en la carta, “es prestada de forma conjunta por m茅dicos y enfermeras”

Una defensa en la l铆nea de la que realiz贸 el consejero de Sanidad hace unas semanas cuando, en una charla con militantes, Ruiz Escudero aseguraba que se estaba “evolucionando” hac铆a ese modelo, aunque luego en p煤blico asegurara que se trataba de una “reflexi贸n” insistiendo en que no se trata de sustituir enfermeras por m茅dicos pero reconociendo que la l铆nea es potenciar otras categor铆as. De momento. De momento no hay explicaci贸n de la Consejer铆a a la carta enviada por la gerencia de Atenci贸n Primaria

