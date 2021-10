–

La presi贸n conjunta de los directores de los centros de salud 鈥搚a se hab铆an sumado casi un centenar鈥 ha provocado la rectificaci贸n del Gobierno de Isabel D铆az Ayuso. Estos profesionales amenazaban con una cascada de dimisiones su la Consejer铆a de Sanidad no reculaba y les devolv铆a las competencias para permitir los doblajes de jornadas de m茅dicos para cubrir las bajas de otros sanitarios.

Estos profesionales 鈥搎ue a su vez son m茅dicos y tambi茅n pasan consulta鈥 hicieron p煤blico este martes un comunicado en el que se autodefin铆an como “inhabilitados” y “suspendidos en funciones” despu茅s de que la Consejer铆a de Sanidad suprimiera de la noche a la ma帽ana las sustituciones de las bajas de m茅dicos en los centros de salud para ahorrarse las horas extras que pagan a los sanitarios que las realizan doblando sus turnos. La medida iba a provocar que muchos ambulatorios que ya est谩n al l铆mite de personal “colapsaran”.

La gerente asistencial de Atenci贸n Primaria, Sonia Mart铆nez, ha respondido este mi茅rcoles a la presi贸n de los centros de salud con una carta dirigida a los directores, que ha adelantado El Pa铆s y a la que ha tenido acceso elDiario.es, para comunicarles que daban marcha atr谩s con respecto a las comunicaciones que se hicieron verbalmente d铆as atr谩s. En ella Mart铆nez asegura que esta herramienta de doblaje de jornadas contin煤a ya que est谩 destinada “a preservar la capacidad asistencial suficiente en el centro de salud”. “Permite cubrir ausencias cuya gesti贸n coordin谩is de forma descentralizada como directores de centro para las que, habi茅ndolo considerado necesario, no ha sido posible la contrataci贸n de un facultativo suplente”, a帽ade.

El motivo de la nueva batalla que hab铆a levantado en armas a los directores de los centros de salud se produc铆a hace unos d铆as. Las direcciones asistenciales de 谩reas 鈥揹ependientes de la Gerencia de Atenci贸n Primaria de la Consejer铆a de Sanidad鈥 comunicaron verbalmente a estos profesionales el cambio de las normas para la cobertura de las ausencias de m茅dicos y pediatras en sus ambulatorios, que en algunos casos se encuentran en estado cr铆tico por falta de personal. De esta forma, la Consejer铆a ordenaba suprimir las suplencias que se han producido en los 煤ltimos meses entre los sanitarios de los centros de salud y que consist铆an en que doblaban turno para sustituir a un compa帽ero de baja, unos turnos de cuatro horas que se pagaban como horas extras a 200 euros y que ayudaron este verano, por ejemplo, a cubrir las vacaciones de muchos sanitarios.

La guerra entre los sanitarios de la Atenci贸n Primaria y la Comunidad de Madrid no es nueva y se ha intensificado los 煤ltimos meses. Llueve sobre mojado y las denuncias de falta de personal son una constante desde antes de la pandemia. El 煤ltimo plan presentado por la Consejer铆a de Sanidad para mejorar la asistencia de la Primaria 鈥200 millones en dos a帽os鈥 no ha convencido a los sindicatos, que ven la propuesta insuficiente. “Hay un d茅ficit estructural de 1.800 sanitarios actualmente y dicen que van a contratar a 1.200, eso no cubre ni los casi 1.500 que se jubilar谩n en los pr贸ximos a帽os”, denuncian los sindicatos.

Mientras el d茅ficit estructural de sanitarios contin煤a, solo 17 m茅dicos de los 224 que terminaron el pasado verano la especialidad familiar en la Comunidad de Madrid se quedaron a trabajar en la sanidad madrile帽a porque otras regiones ofrecen mejores condiciones. La consecuencia directa es que el cierre de los servicios de urgencia de Atenci贸n Primaria (SUAP) contin煤a m谩s de 500 d铆as despu茅s.

