De parte de SAS Madrid April 5, 2022 163 puntos de vista

Dos torres g贸ticas con sus correspondientes agujas apuntando al cielo. As铆 quiere que luzca la futura bas铆lica de Nuestra Se帽ora de la Resurrecci贸n en Sevilla la Nueva (Madrid) la asociaci贸n ultracat贸lica Heraldos del Evangelio, seg煤n el proyecto urban铆stico que se est谩 tramitando gracias a la mayor铆a absoluta del PP en la localidad y con la oposici贸n frontal de los vecinos, seg煤n public贸 este diario en exclusiva.

Que la parcela de 198.000 metros cuadrados propiedad de los Heraldos del Evangelio est茅 calificada como Zona de Especial Protecci贸n para las Aves (ZEPA) y que all铆 aniden 谩guilas imperiales, una especie de m谩xima protecci贸n en la regi贸n de Madrid, no parece importarles a los peculiares miembros de esta comunidad (intervenida por orden del Papa Francisco tras investigaciones sobre abusos de poder), que llevan su particular cruzada por la evangelizaci贸n a la m谩xima expresi贸n arquitect贸nica a trav茅s de colosales castillos y bas铆licas monumentales repartidos por una treintena de pa铆ses.

Seg煤n las Normas Subsidiarias de Ordenaci贸n Urban铆stica de Sevilla la Nueva, la altura m谩xima de edificaci贸n es de siete metros, un l铆mite marcado por la normativa ZEPA. Pero muy alejado del “sue帽o” de los Heraldos de levantar torres de campanario de hasta 70 metros de altura, tal y como se present贸 inicialmente el proyecto en el ayuntamiento, gobernado por el PP.

“Las torres benefician a las cig眉e帽as”, ha dicho este pasado fin de semana el hermano Carmelo a un pu帽ado de vecinos de la Urbanizaci贸n Los Cortijos, en cuyo epicentro se levantar谩 el macrocomplejo religioso, dedicado a la virgen de F谩tima. Al proyecto se opone el centenar de residentes de la urbanizaci贸n, un remanso de paz rodeado de vegetaci贸n. El proyecto urban铆stico de los Heraldos del Evangelio est谩 en estos momentos en fase de alegaciones y los vecinos ya han presentado en torno a cien, seg煤n ha podido saber este diario.

En una reuni贸n celebrada el pasado s谩bado entre los Heraldos del Evangelio y los vecinos de Los Cortijos, un asesor de la asociaci贸n religiosa desvel贸 que “se ha pedido autorizaci贸n a la Comunidad de Madrid para levantar las torres de la iglesia a mayor altura de lo permitido”, es decir, siete metros, lo que equivale a dos plantas de una casa. “Lo mismo finalmente es solo una torre”, dijo tambi茅n, tal y como ha podido comprobar P煤blico. En otro momento de la reuni贸n indic贸 que “al final la Comunidad de Madrid puede decir que las torres deben medir 15 metros (…) Haremos lo que la Ley nos permita”, remarc贸 ese asesor.

Los Heraldos trataron de mostrarse amigables ante los que ser谩n sus convecinos y anunciaron que la iglesia, el monasterio, la hospeder铆a, el colegio y la piscina proyectados “se har谩n poco a poco. No tenemos dinero para construir todo eso, ojal谩”, dijo el hermano Carmelo.

La finca Los Alcores, en el centro de la urbanizaci贸n Los Cortijos, fue adquirida en 2018 por la Asociaci贸n Cultural Salvadme Reina de F谩tima, entidad vinculada a los Heraldos del Evangelio, a los herederos del exministro socialista Miguel Boyer. Su proyecto es erigir un complejo dedicado a la virgen de F谩tima que incluir谩 una hospeder铆a con 448 plazas de aparcamiento para las familias que quieran pasar all铆 unos d铆as, seg煤n consta en la solicitud de informe t茅cnico que la entidad envi贸 al Ayuntamiento en septiembre de 2018, a la que ha podido acceder P煤blico.

El arquitecto municipal inform贸 favorablemente del proyecto y la tramitaci贸n comenz贸 en agosto de 2021, tras un pleno en el que se impuso la mayor铆a absoluta del PP, con el voto favorable del 煤nico concejal de Ciudadanos y los dos votos negativos del PSOE. El concejal de Vox no particip贸.

As铆 pues, queda en manos de la Comunidad de Madrid el informe medioambiental definitivo que apruebe el exceso de altura permitido en las edificaciones de la urbanizaci贸n. Que las torres de la bas铆lica de los Heraldos del Evangelio sean m谩s o menos altas depender谩 en 煤ltima instancia del Gobierno de Isabel D铆az Ayuso, pero lo que ya parece claro es que, sea una torre o dos torres, la futura iglesia sobrepasar谩 los siete metros de altura permitida, seg煤n consideran los vecinos y vecinas.

Los Heraldos del Evangelio solicitaron al ayuntamiento que autorizase “con car谩cter excepcional” la superaci贸n de alguno de los l铆mites normativos, seg煤n consta en la solicitud de informe t茅cnico, como ha podido comprobar este medio.

Por su parte, el alcalde de Sevilla la Nueva, Asensio Mart铆nez Agraz, promete a los vecinos velar por sus intereses. As铆 lo indica el regidor a P煤blico: ” Tengo que conjugar los intereses de los vecinos con los intereses de los Heraldos del Evangelio”. Mart铆nez Agraz asegura que “empatizo con lo vecinos, comprendo su inquietud, pero desde 2001 existe una edificabilidad de 32.500 metros cuadrados en esa parcela privada y tengo que velar por la legalidad vigente”.

“Me hubiera gustado m谩s que se instalara una universidad, pero qu茅 le vamos a hacer”, reconoce el alcalde. “Yo conozco los deseos de los Heraldos, que aspiran a esas torres, pero que sea la Comunidad de Madrid la que decida finalmente es una garant铆a medioambiental“, dice.

Como los antiguos templarios y sus cruzadas

Las inquietudes de los vecinos no son ajenas a la particular naturaleza de organizaci贸n de los Heraldos del Evangelio, una asociaci贸n religiosa privada de fieles de derecho pontificio, aprobada por la Santa Sede en 2001 y salpicada por varios esc谩ndalos que apuntan a su presunta f茅rrea disciplina para con sus miembros y a exorcismos que no aprueba el Vaticano, seg煤n recoge la prensa cat贸lica especializada.

En 2019, el Papa Francisco acab贸 por intervenirla, nombrando un comisario pontificio y cerrando, un a帽o despu茅s, los colegios de la comunidad, ante las quejas de las familias por presunta alienaci贸n ejercida por los Heraldos respecto a los menores residentes en sus centros.

Los Heraldos del Evangelio cuentan con tres ramas, la laica, la femenina y la sacerdotal. Sus miembros visten h谩bitos semejantes a los de los antiguos caballeros templarios, incluidas las botas militares. Su misi贸n evangelizadora es para ellos como una cruzada.

