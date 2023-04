–

De parte de Indymedia Argentina April 15, 2023

Mientras la comunidad educativa porte帽a reclamaba la institucionalizaci贸n de estos Centros, el Ministerio decidi贸 tirar abajo una sede.

Por Mart铆n Su谩rez @MDSuarez

En los 煤ltimos a帽os, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires profundiz贸 el vaciamiento en todos los sectores de la educaci贸n, especialmente, en la educaci贸n especial. En diciembre del a帽o pasado, el ministerio de Educaci贸n porte帽o que comanda Soledad Acu帽a, demoli贸 la sede de un Centro Educativo Interdisciplinario (CEI) del distrito escolar 13. Estos espacios son instituciones que funcionan en los diferentes distritos escolares donde no hay Escuelas Integrales Interdisciplinarias. Los CEI coordinan a maestros y maestras de apoyo pedag贸gico que brindan atenci贸n en escuelas comunes de nivel inicial, primario y secundario. Casualmente, estos centros, se encuentran mayoritariamente en los distritos de la zona sur de la Ciudad donde el gobierno de Rodr铆guez Larreta se niega a construir Escuela Integrales Interdisciplinarias, en los distritos 7.潞, 11.潞, 13.潞, 15.潞 y 19.潞. Esto representa otro ajuste en educaci贸n especial, un sector que en los 煤ltimos a帽os, sufri贸 persecuci贸n judicial, expropiaci贸n y fusi贸n de edificios, y una baja sistem谩tica en el presupuesto.

鈥淒esde hace muchos a帽os venimos luchando para que estos CEI se institucionalicen, es decir, transformarlos en una instituci贸n con sede propia, con un equipo de conducci贸n, con planta org谩nico funcional propia y que no dependa de una escuela, dado que actualmente los CEI que quedan no tienen presupuesto propio y tienen como coordinadora a una vicedirectora鈥, explica a Tiempo Jorge Godoy, secretario de educaci贸n especial de la Uni贸n de Trabajadores de la Educaci贸n (UTE-CTERA). Pese al reclamo sostenido de la comunidad educativa, la Ciudad no solo se neg贸 a institucionalizar esos centros, sino, que en diciembre pasado, tir贸 abajo el CEI del distrito 13.

Demolición la sede del CEI 13. Desde hace años reclamamos que los Centros Ed. Interdisciplinarios se institucionalicen. No sólo no lo hacen sino dejan a la deriva estos centros de educación especial. La DEE del GCBA habla de inclusión y trabajo territorial pero es solo marketing

鈥淟amentablemente desde el 谩rea de especial no hay ninguna intervenci贸n para que la sede se reconstruya o para que se le asigne una nueva. Este es el verdadero inter茅s que tiene el ministerio de educaci贸n de la Ciudad sobre el sistema educativo. Ellos hablan de inclusi贸n, de trabajo en territorio, pero cuando tienen que invertir en lo territorial miran para otro lado. Lo mismo de siempre, puro marketing, mucho discurso, pero la inclusi贸n real es un verso para este gobierno鈥, suma Godoy.

La propia cartera educativa reconoce la importancia de los CEI y destaca en su p谩gina web que 鈥渟us intervenciones est谩n orientadas a evitar el fracaso escolar y la deserci贸n en la escuela com煤n, a acompa帽ar y facilitar los procesos de inclusi贸n educativa, as铆 como a intervenir para mejorar las propuestas de ense帽anza鈥.

鈥淟os CEI se encuentran justamente donde no hay Escuelas Integrales Interdisciplinarias y casualmente son los distritos del sur donde se necesita mucha intervenci贸n en educaci贸n especial. Esta demolici贸n que hizo el ministerio de educaci贸n, se inscribe en el contexto de hacer desaparecer la educaci贸n especial. Demoler el espacio es de alguna manera, tanto desde lo real como desde lo simb贸lico, una demostraci贸n de eso鈥, agrega el docente e integrante de la comisi贸n directiva de UTE y termina, 鈥渆s por eso que este viernes a las 12, vamos a realizar un abrazo al lugar donde se encontraba el CEI, en calle Basualdo al 3100鈥.

Un vaciamiento constante sobre educaci贸n especial

En la Ciudad hay apenas 56 instituciones de educaci贸n especial, insuficientes frente a la alta demanda de vacantes todos los a帽os. Pero no se crean m谩s lugares. Durante su primer mandato, el jefe de gobierno Horacio Rodr铆guez Larreta mantuvo pr谩cticamente congelado el presupuesto para el 谩rea, e incluso baj贸 su incidencia sobre el presupuesto total de Educaci贸n del 3,7% al 3,6% en su segunda gesti贸n. Desde hace 9 a帽os dejaron de enviar a las escuelas especiales los libros de texto, de literatura y materiales did谩cticos que recib铆an estudiantes de inicial y primario. Lo mismo con los materiales espec铆ficos para estudiantes ciegos y sordos, como textos en braille, en lengua de se帽as Argentina espa帽ol, m谩quinas Perkins para escribir en braille o las hojas especiales.

En los 煤ltimos diez a帽os, la modalidad de Educaci贸n Especial en CABA tuvo cinco directoras, y la mayor铆a no proven铆a de 茅ste 谩mbito educativo. Seg煤n varios especialistas, esto genera que las pol铆ticas educativas para el sector hayan sido escasas o nulas, y la sensaci贸n desde nuestra gesti贸n es siempre un 鈥榲olver a empezar鈥. Las y los docentes del sector tiene que volver a explicar una y otra vez a funcionarios y asesores qu茅 es lo que hacen en las escuelas. Una l贸gica que, evidentemente, impacta en la tarea diaria y en el fortalecimiento de la modalidad.

El antecedente de Macri

El ajuste en Educaci贸n Especial parece ser una marca del PRO. Cuando era presidente, Mauricio Macri quit贸 los fondos destinados a las prestaciones privadas, donde asisten unas 30 mil personas con discapacidad. Se desentendi贸 del manejo del programa Incluir Salud y descentraliz贸 su presupuesto en las provincias. La inversi贸n mensual en el 谩rea de institutos privados era de 700 millones de pesos y otros 150 millones para abonar las prestaciones de pensiones no contributivas. Pero las prestaciones corrientes y complementarias se dejaron de abonar en 2017 y 2018. En su momento, Carlos Alberto Mu帽oz, presidente de la Asociaci贸n de Institutos Educativos Privados Especiales, asegur贸 a Tiempo que no pod铆an 鈥渁frontar las obligaciones elementales: la educaci贸n inclusiva solo tiene 茅xito con recursos humanos adecuados y presupuestos acordes. El tiempo perdido no se recupera, sobre todo en esta poblaci贸n tan vulnerable鈥.

Fuente: https://www.tiempoar.com.ar/informacion-general/la-ciudad-demolio-una-sede-de-un-centro-de-educacion-especial-y-se-niega-reconstruirla/