Escribimos a principios de febrero en este blog que las maniobras de la Confindustria y de los americanos, de Renzi, del 芦Sole 24 Ore禄 y de la 芦Rep煤blica-de-los-Agnelli禄 para desbancar a 芦Giuseppi禄 despu茅s de a帽os de servicios deshonrosos (pi茅nsese, sobre todo, en la mancha roja de sangre de la masacre de las c谩rceles de marzo de 2020) eran funcionales a ese gobierno de Unidad Nacional que, en el horizonte de la restauraci贸n del orden mundial liberal, suspendido temporalmente la guerra intestina entre liberalistas y soberanistas, preparar铆a 芦nuestro exterminio禄: como 芦individuxs refractarixs禄 y como 芦clase peligrosa禄.

En concreto, concluimos:

芦No podemos encontrarnos desprevenidxs una vez m谩s. El proyecto de lxs poderosxs es muy claro. Ellxs son lxs que hacen la carga. Buscan un impacto violento contra nuestras carcasas y por eso han cambiado de timonel. Deben romper sus hocicos禄.

Parece que ha llegado el momento del impacto. Un impacto que nos afecta, precisamente, como individuxs refractarixs: pensemos en la lluvia de peticiones de vigilancia especial que est谩 golpeando de forma torrencial al movimiento anarquista. No es que la represi贸n contra nosotrxs haya faltado nunca, pero a diferencia de las investigaciones de la judicatura, ROS, Digos, Antimafia, en fin, el Estado de la represi贸n nacional, de la llamada 芦independencia禄 de la judicatura respecto a la pol铆tica, las de la vigilancia especial, al ser medidas policiales, est谩n ciertamente influenciadas por lxs ministrxs de turno y por la l铆nea pol铆tica general de un ejecutivo de guerra.

Un impacto que nos afecta, adem谩s, dec铆amos, como clase peligrosa. Los acontecimientos de estos meses en el frente log铆stico son muy preocupantes. Enumeramos, a modo de sugerencia, s贸lo una parte muy peque帽a de ellos:

El 1 de febrero, la polic铆a de Piacenza carg贸 contra un piquete frente a TNT/Fedex. El pretexto es que a las 22:00 hay toque de queda y por tanto no se puede manifestar. Lxs trabajadores lanzaron piedras a lxs polic铆as, el piquete se prolong贸 hasta el final, hasta el punto de que lxs infames miembros de la CGIL local llegaron a organizar manifestaciones frente a la jefatura de polic铆a para pedir que les dejaran trabajar, ya que la parte violenta de lxs trabajadores no se lo permit铆a. Lxs dirigentes del sindicato del r茅gimen se presentaron para afirmar que hab铆an hablado con TNT/Fedex y les aseguraron que el centro local no se cerrar铆a.

promet铆an que era imposible. Esto provoc贸 huelgas en toda Italia, y los sitios de TNT/Fedex fueron bloqueados durante tres meses. Pero tambi茅n hubo una represi贸n muy violenta, llevada a cabo a todos los niveles. Si utiliz谩ramos el mismo razonamiento que mueve las teor铆as de los fiscales contra nosotrxs, deber铆amos decir que hay una direcci贸n obvia, un comit茅 ejecutivo detr谩s de la polifac茅tica acci贸n policial (las cargas, las 贸rdenes de abandonar Mil谩n para lxs que participan en los bloqueos) y los escuadrones de golpeadores profesionales (ataques con varas, palos, spray de pimienta, pistolas taser) de SKP en Mil谩n, la agencia de guardaespaldas e investigaciones privadas utilizada cada vez m谩s a menudo por lxs jefes de log铆stica para golpear a lxs huelguistas.

Pero la violencia va mucho m谩s all谩 de Fedex y de la misma log铆stica. En Prato, lxs trabajadores del sector textil en huelga contra las condiciones de esclavitud que les impone la mafia china que produce materias primas para las multinacionales de la moda, son repetidamente agredidxs, tapiadxs, disparadxs, atropelladxs鈥 y de nuevo (驴la misma direcci贸n? 驴el mismo comit茅 ejecutivo?) cargados por la polic铆a.

Una lista decididamente corta comparada con la amplitud del fen贸meno policiaco-mafioso, pero que da, al menos en parte, la idea del nivel de violencia con el que el nuevo 芦gobierno de las inversiones禄 intenta exterminarnos.

El llamado 芦reinicio禄 se juega en nuestra piel. Draghi ha sido claro: desbloquear lxs despidxs, licitar al precio m谩s bajo, renovar la lealtad a la OTAN despu茅s de que BauBau Trump haya sido finalmente expulsado y Biden y Harris est茅n 芦normalizando禄 a EEUU. Incidentes como la masacre de Stresa indican claramente que la m谩quina no puede detenerse, sino que bloqueamos los frenos, la m谩quina del reinicio no se detendr谩鈥 m谩s bien nos atropellar谩.

Dijimos hace tres meses, sin que se nos escuchara, que el impacto se acercaba y que no deb铆amos estar desprevenidxs una vez m谩s. El impacto ha llegado, pero a煤n no estamos preparadxs. Sin preparaci贸n, de nuevo, tanto en el terreno de la represi贸n, que nos afecta como individuxs refractarixs, como en el terreno de la clase. No hemos sido capaces de encontrar, ni siquiera de fantasear, herramientas capaces de sabotear los dispositivos policiales que nos afectan. Y no somos capaces de pensar en nuestra autodefensa ante las continuas agresiones armadas de la patronal.

Esta degeneraci贸n, por otra parte, era francamente previsible. Ya en los primeros meses de 2019, en el n煤mero 3 de 芦Vetriolo禄, dentro de las llamadas 芦12 hip贸tesis禄, en la hip贸tesis XII se pod铆a leer:

芦Las agresiones a lxs sindicalistas, incluso su asesinato, como ocurri贸 este verano en Calabria, se repiten ahora a un ritmo creciente. La misma ley de autodefensa, m谩s all谩 de bromas simp谩ticas (como: cuidado con lxs polic铆as al entrar en casa), es precisamente la expresi贸n de un Estado que, viendo crecer la pobreza y la desesperaci贸n, autoriza a lxs propietarixs a defenderse con armas. Podr铆amos decir: esto no es fascismo, sino pistolerxs. Contra lxs pistolerxs espa帽oles la CNT organiz贸 los Comit茅s de Defensa y la FAI los grupos de afinidad. Son experiencias que recuerdan la necesidad de organizar formas de autodefensa y ataque禄.

Concluyendo que en estos largos tiempos, en esta traves铆a en el desierto, junto a la propaganda con el hecho real, se necesitaban tambi茅n herramientas m谩s inmediatas 芦de autodefensa y represalia禄. La referencia a los Comit茅s de Defensa de la CNT en Barcelona no es una mera referencia rom谩ntica. La muerte de Adil, las continuas agresiones unidas de las brigadas y la polic铆a, est谩n ah铆 para demostrarlo.

Basta de tonter铆as. Desinflemos las ruedas de la inversi贸n gubernamental.

Sansone

FUENTE: MALACODA

TRADUCCI脫N: ANARQU脥A