March 23, 2022



Quienes, desde la derecha o la izquierda, consideran que lo que hemos sufrido en estos dos 煤ltimos a帽os es tan s贸lo una “plandemia”, con la que se ha pretendido infundir terror en las poblaciones para posibilitar el control social -como si antes del 2020 se vislumbrara alg煤n tipo de revuelta popular- deben estar de enhorabuena.

Y es que, por alguna raz贸n, que a buen seguro tendr谩 que ver con ocultos designios de Bill Gates y George Soros, los mismos gobiernos que ya nos ten铆an “aterrados” con el coronavirus han decidido ahora decretar el fin de la pandemia y, en consecuencia, del propio “terror”. Quiz谩 porque ahora esperan aterrorizarnos con el malvado Vladimir Putin.

Sea como fuere, el gobierno de Espa帽a ha decidido decretar la “gripalizaci贸n” de la pandemia, a pesar de que el 铆ndice de contagios es en este momento m谩s elevado que en diversos periodos de los a帽os 2020 o 2021. Y ello, con el absoluto benepl谩cito de una poblaci贸n comprensiblemente agotada, pero incomprensiblemente incapaz de reaccionar ante esta temeraria incongruencia.

La 煤ltima decisi贸n en este sentido ha sido adoptada por el Ministerio de Sanidad encabezado por la canaria Carolina Darias, que acaba de imponer, sin la m谩s m铆nima justificaci贸n ci茅nt铆fica, la eliminaci贸n de las cuarentenas a las personas positivas en Covid que presenten una “sintomatolog铆a leve”.

Ello significa que sin que nadie, salvo los propios enfermos de manera subjetiva, tenga que establecer hasta qu茅 punto dicha sintomatolog铆a puede calificarse como “leve”, los contagiados podr谩n continuar trabajando y haciendo una vida totalmente normal. A partir de este momento, usted podr谩 compartir el espacio en la oficina, el transporte p煤blico o cualquier otro local con personas contagiadas de Coronavirus y autorizadas por el Ejecutivo del PSOE y Unidas Podemos para -dej茅monos de eufemismos- transmitir libremente dicho virus.

Las cuarentenas se mantendr谩n exclusivamente, por el momento, en las residencias de ancianos. Pero incluso en ellas, donde se encuentran las personas m谩s vulnerables, se reducir谩n a tan solo cinco d铆as, siempre que el quinto d铆a haya transcurrido sin s铆ntomas. El mismo tiempo de aislamiento habr谩 en los hospitales, siendo necesaria una prueba diagn贸stica para finalizar la cuarentena.

En lo que el Ministerio de Sanidad califica como una “nueva estrategia de Salud P煤blica”, simplemente se “recomendar谩” a las personas contagiadas que hagan reposo y, si es posible, que opten por el teletrabajo. Y -en un alarde de “rigurosidad”- tambi茅n que cuando salgan de sus casas “lleven mascarilla” y “eviten el contacto social con personas vulnerables”.

En Canarias, el presidente regional , 脕ngel V铆ctor Torres, ha ido a煤n m谩s all谩, y anunci贸 que “se eliminar谩n todas las restricciones por la pandemia este jueves”.

Huelga decir que estas grav铆simas decisiones irresponsables, que vienen a sumarse a otras muchas en una catastr贸fica gesti贸n de la pandemia, se encuentran totalmente determinadas por un c谩lculo meramente econ贸mico que, a la postre, no s贸lo generar谩 un exponencial incremento de los contagios y de las muertes por coronavirus, sino que tambi茅n acabar谩 teniendo consecuencias negativas en la propia econom铆a. Y lo peor de todo es que la experiencia desde el 2020 nos permite saber, de antemano, que ninguno de los pol铆ticos que est谩n imponiendo estas “medidas” tendr谩 que responder por las muertes y el sufrimiento que puedan ocasionar.

Si tras leer el contenido de esta noticia usted estima que el titular que la encabeza se puede calificar como exagerado, o incluso 鈥渁marillista鈥, quiz谩 deber铆a considerar tambi茅n la posibilidad de que sus juicios sobre c贸mo actuar ante la pandemia est茅n m谩s guiados por aquello que le impone el poder pol铆tico a trav茅s de los grandes medios de comunicaci贸n que por la experiencia y el conocimiento adquiridos en los dos 煤ltimos a帽os sobre el SARS COV2.

Aunque tambi茅n es posible que, muy al contrario, quien le escribe estas l铆neas sea tan s贸lo un 鈥渂orrego鈥 que se ha dejado lobotomizar por los mu帽idores de la 鈥減landemia鈥, mientras que otros m谩s inteligentes ya han logrado desconectar de esta gran 鈥淢atrix鈥 y son ciudadanos liberados del miedo y conscientes de que el virus no existe o, en cualquier caso, es much铆simo m谩s inofensivo de lo que nos contaron para imponer una Doctrina del Shock.

Esperemos que se pueda convencer tambi茅n al propio virus, y sus futuras variantes, de que 茅l mismo no deber铆a considerarse una realidad tan 鈥渙bjetiva鈥 y relevante, sino un mero constructo que no podr谩 hacernos mal alguno si nosotros decidimos 鈥渄ecretar鈥, valientemente, que no nos puede afectar. Porque, de lo contrario, podemos acabar atrapados en un interminable y desolador D铆a de la Marmota pand茅mico y, a lo peor, hasta nos vamos para las Chacaritas.

