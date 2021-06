–

El Gobierno ha entregado a los agentes sociales un borrador de reforma en el que se desgrana una bater铆a de medidas para limitar la contrataci贸n temporal y evitar el abuso de una modalidad que ha derivado en que Espa帽a presente los registros m谩s altos de temporalidad de la Uni贸n Europea (24,6%). Seg煤n se fija en el documento, al que ha tenido acceso EL PA脥S, ser谩n mucho m谩s restrictivas las circunstancias en las que tengan cabida este tipo de contratos eventuales. Todas aquellas personas que hayan ocupado un mismo puesto de trabajo durante dos a帽os encadenando contratos temporales adquirir谩n inmediatamente la condici贸n de fijos. Tambi茅n si lo han hecho durante 24 meses en un periodo de 30 meses.

Este plan pretende romper con las din谩micas inherentes al mercado de trabajo espa帽ol, que ha tenido siempre en la temporalidad uno de sus rasgos m谩s distintivos. Y lo pretende hacer a golpe de regulaci贸n. 鈥淪er谩 una reforma de calado y estructural鈥, ha asegurado este martes la vicepresidenta y ministra de Trabajo y Econom铆a Social, Yolanda D铆az, tras la celebraci贸n del Consejo de Ministros. 鈥淪olo se va a acudir a una modalidad temporal cuando exista una causa que lo justifique鈥, ha indicado. En el documento se explican cu谩les ser谩n esas causas: 鈥淪olo podr谩 celebrarse un contrato de trabajo de duraci贸n determinada por razones de car谩cter productivo y organizativo鈥.

En cuanto a las causas productivas, se entienden estas como aquellas situaciones en las que haya un 鈥渋ncremento ocasional e imprevisible de la actividad empresarial que no pueda ser atendido con la plantilla habitual de la empresa鈥. En ning煤n caso 鈥渆l contrato de duraci贸n determinada por razones productivas podr谩 utilizarse para atender trabajos vinculados a la actividad normal y permanente de la empresa, ni para la realizaci贸n de trabajos o tareas en el marco de contratas, subcontratas o concesiones administrativas鈥.

Uso restringido de temporales

Seg煤n estos dos supuestos, quedar铆a fuera toda posibilidad de establecer un contrato temporal para aquellos trabajadores de sectores que operan con car谩cter estacional o por campa帽as. Es decir, no se podr谩 utilizar para aquella demanda de mano de obra en funci贸n de la temporada del a帽o y que abunda en la agricultura, la hosteler铆a, el turismo, las actividades culturales o la construcci贸n. En estos casos, la 煤nica f贸rmula admitida de contrataci贸n ser谩 la del fijo-discontinuo.

Respecto a los nuevos contratos temporales por razones organizativas, estos no podr谩n tener una duraci贸n superior a los seis meses, aunque excepcionalmente 鈥減or convenio colectivo de 谩mbito sectorial鈥 se podr谩n prorrogar hasta un a帽o. Sin embargo, hay un matiz fundamental en este apartado: en el caso de las sustituciones (cuando, por ejemplo, se contrata a una persona para sustituir a otra que est谩 de baja), si esta alcanza los 24 meses de duraci贸n, 鈥渓a persona contratada adquirir谩 la condici贸n de fija鈥. Esta 煤ltima modificaci贸n (la condici贸n fija tras 24 meses) no se aplicar谩 para el 谩mbito de la contrataci贸n p煤blica, una de las parcelas donde m谩s se abusa de la temporalidad, sobre todo en la educaci贸n y la sanidad. Seg煤n apunta el documento, 鈥渟alvo en el empleo p煤blico, en ning煤n caso las razones organizativas permitir谩n la cobertura de vacantes, produci茅ndose la extinci贸n exclusivamente por la reincorporaci贸n de la persona sustituida鈥.

Con esta nueva disposici贸n solo se podr谩 contratar un temporal por un tiempo convenido que adem谩s no puede superar los seis meses o un a帽o. Y desaparece la realizaci贸n de contratos de obra y servicio, a los que, en muchas ocasiones, se ha recurrido de manera fraudulenta durante los 煤ltimos a帽os, y que han contribuido a mantener la burbuja de la temporalidad. Para evitar este abuso, el Gobierno tambi茅n plantea que adquieran la condici贸n de trabajadores fijos aquellos que no hayan recibido por escrito de la empresa las causas, las circunstancias y la duraci贸n de su contrato. De igual forma, los trabajadores temporales que no hubiera sido dados de alta en la Seguridad Social tambi茅n ser谩n reconocidos como indefinidos.

Despido nulo

Adem谩s, se establecer谩 que cualquier contrato temporal que un juez considere fraudulento porque no se acoge a estas nuevas justificaciones pasar谩 a ser considerado un despido nulo y no un improcedente como suced铆a hasta ahora. Es decir, tendr谩n que ser readmitidos y, por lo tanto, en este sentido gozar谩n incluso m谩s protecci贸n que un indefinido.

