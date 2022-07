–

Saoradh.- Un miembro de Saoradh con sede en Derry, activista de la IRPWA y ex preso republicano y su familia, fueron objeto de hostigamiento reciente a manos del gobierno espa帽ol mientras estaban en Espa帽a. El siguiente es un relato de lo sucedido.

La colaboraci贸n de diferentes gobiernos desde la invasi贸n ilegal de Irak con respecto al secuestro y la tortura ha sido bien documentada, pero otro cap铆tulo no contado es la actividad de los operativos brit谩nicos que atacan a los turistas irlandeses en el extranjero durante las vacaciones familiares.

La experiencia reciente de una familia irlandesa de los seis condados ocupados durante unas vacaciones familiares en Mallorca es un ejemplo de la colaboraci贸n ilegal del gobierno espa帽ol que permite a los agentes brit谩nicos detener f铆sicamente, interrogar e intentar intimidar a ciudadanos irlandeses en territorio espa帽ol.

La familia de cuatro personas (esposa, marido y dos ni帽os de 8 y 13 a帽os) parti贸 de Belfast el s谩bado 25 de junio en un vuelo con destino a unas vacaciones de una semana a Mallorca y aterriz贸 en el aeropuerto de Palma. Es aqu铆 donde comenz贸 su pesadilla.

Despu茅s de pasar la aduana, la familia fue detenida por dos polic铆as espa帽oles uniformados que les dijeron que estaban haciendo un “control fronterizo” y le indicaron al esposo que los siguiera, afirmando que solo tomar铆a unos minutos y el resto de la familia podr铆a seguir adelante y a la salida del equipaje.

El turista irland茅s fue dirigido fuera de una habitaci贸n, fue registrado y sus bolsillos fueron vaciados. Luego lo llevaron a la habitaci贸n. Cuando entr贸 en la habitaci贸n, se encontr贸 con un hombre espa帽ol alto que se identific贸 como el Jefe de la Polic铆a de Palma, sin embargo, todo esto fue borroso para el hombre irland茅s, ya que en cada pared y en el escritorio frente a 茅l hab铆a docenas de fotograf铆as de s铆 mismo. Estas im谩genes solo podr铆an haber sido proporcionadas por las fuerzas brit谩nicas, ya que todas las im谩genes se tomaron en casa.

El polic铆a espa帽ol luego insisti贸 en que necesitaba “entrevistar” m谩s al hombre y dijo que esto deber铆a tener lugar “en un lugar que conoces, Burger King el lunes a las 11 am”. Dicho esto, la 煤ltima vez que esta familia estuvo en Mallorca fue en 2019 y en ese momento s铆 comieron en Burger King, por lo que estaba claro en ese d铆a festivo que los estaban siguiendo. El polic铆a espa帽ol lleg贸 a decir que esta “entrevista debe ser confidencial”. Asombrado por lo que acababa de pasar en el lugar, el irland茅s dijo “驴hemos terminado?” antes de salir por la puerta donde los mismos dos polic铆as uniformados espa帽oles lo acompa帽aron por el aeropuerto como un criminal, hasta su familia.

Despu茅s de explicarle a su esposa lo que realmente le hab铆a sucedido, su esposa estaba realmente preocupada por la seguridad de su esposo y la de los ni帽os. La esposa inmediatamente sugiri贸 tomar el pr贸ximo vuelo a casa, sin embargo, decidieron continuar con las vacaciones por el bien de los ni帽os.

Los siguientes dos d铆as fueron buenos momentos para la familia con los ni帽os disfrutando mucho de las vacaciones, hasta que el martes llamaron a la puerta de su habitaci贸n de hotel. El hijo mayor abri贸 la puerta para encontrarse con un miembro del personal del hotel que le pregunt贸 si su padre pod铆a ir a la recepci贸n. Sin saber si algo le hab铆a pasado a un pariente en casa, la familia fue r谩pidamente a la recepci贸n, donde el gerente les dijo que la polic铆a hab铆a llamado para decir que el padre “hab铆a faltado a una cita y ahora estaba programada para las 8 de la noche”. Cuando se le cuestion贸 verbalmente por qu茅 la recepcionista estaba transmitiendo esto, simplemente se encogi贸 de hombros.

La familia regres贸 a su habitaci贸n con la esposa y los ni帽os extremadamente preocupada de que la polic铆a espa帽ola arrestara a su esposo y la dejara a ella y a los ni帽os aislados y solos en un pa铆s extranjero. Intentaron ponerse en contacto con su abogado pero no pudieron contactar. Durante los siguientes tres d铆as, la familia fue seguida continuamente a donde quiera que fuera, pero lo que empeor贸 fue el hecho de que el personal del hotel miraba descaradamente y en una ocasi贸n incluso detallaba cu谩ndo la familia sal铆a de la entrada del hotel.

Entonces, lo que estaba destinado a ser unas vacaciones agradables y relajantes para la familia de este activista republicano, se convirti贸 en una pesadilla. Sin embargo, no termin贸 ah铆, ya que las cosas empeoraron aterradoramente de camino a casa.

Tras pasar por el mostrador de pasaportes del aeropuerto de Palma, los mismos dos polic铆as uniformados espa帽oles estaban esperando e intentaron llevarse al padre lejos de su hijo de 8 a帽os. El padre dijo en voz alta que no dejar铆a a su hijo hasta que su esposa estuviera a su lado. Cuando la madre de la ni帽a los alcanz贸, estaba llorando al ver una vez m谩s que se llevaban a su esposo como un criminal.

De nuevo el republicano fue registrado y puesto en una habitaci贸n vac铆a. Mientras esto suced铆a, el resto de los problemas de la familia continuaron cuando la polic铆a espa帽ola trat贸 de empujarlos a la fuerza a abordar el avi贸n. Los ni帽os lloraban buscando a su padre y la situaci贸n se descontrolaba tanto que la polic铆a espa帽ola retrocedi贸.

Mientras tanto, un hombre entr贸 en la habitaci贸n en la que se encontraba el turista irland茅s, ten铆a la cara cubierta pero hablaba con acento del Norte de Irlanda. Luego continu贸 sugiriendo que la presencia del irland茅s en suelo espa帽ol los ten铆a “asustados” y continuamente preguntaba “驴qu茅 has hecho?”.

Una vez m谩s, el irland茅s dijo “驴hemos terminado? porque yo he terminado”. El hombre que entr贸 dijo “no, no hemos terminado” y bloque贸 la puerta. Estall贸 una pelea con el hombre que amenaz贸 al turista irland茅s con “sal de mi espacio”. Fue desafiado por el republicano que exclam贸 “entonces me est谩n deteniendo ilegalmente en un pa铆s extranjero”. La respuesta fue “no”, pero no se movi贸 de la puerta. Nuevamente se produjo una lucha cuando el hombre irland茅s grit贸 “polic铆a”, la puerta se abri贸 y una vez que lo hizo, el hombre que bloqueaba la entrada se hizo a un lado y el turista irland茅s sali贸. Lo que encontr贸 fue a su familia llorando y temblando porque no les hicieron saber lo que le estaba pasando. Finalmente, la familia se calm贸, abord贸 el avi贸n y vol贸 a casa sin m谩s incidentes.

Ahora surgen varias preguntas serias a partir de esta experiencia asombrosa y aterradora.

– 驴Los miembros de la polic铆a uniformada espa帽ola tambi茅n est谩n a sueldo de agencias gubernamentales brit谩nicas como el MI5 y el MI6?

– 驴Qu茅 les han dicho a los espa帽oles para permitir esta actividad?

– 驴Qu茅 recurso, si hay alguno, tiene esta familia?

– 驴Cu谩ntos incidentes como este ocurren y no se denuncian?

– 驴Cu谩ntos otros pa铆ses adem谩s de Espa帽a tienen en marcha operaciones clandestinas del gobierno brit谩nico?

– 驴Qu茅 papel jugar谩 el Departamento de Asuntos Exteriores de Dubl铆n en todo esto dado que los miembros de la familia son todos ciudadanos irlandeses y, por extensi贸n, ciudadanos de la UE?.

Esencialmente, este es un caso de un pa铆s de la UE que permite que un pa铆s fuera de la UE acose a los irlandeses en su pa铆s (Espa帽a).