April 28, 2021

EH Bildu ha intentado, esta vez en el Senado, que el Gobierno español asuma de forma oficial un hecho que nadie pone en duda: la responsabilidad del «Gobierno franquista» en el bombardeo de Gernika. La respuesta no ha sido la deseada y el Ejecutivo ha apelado a la futura Ley de Memoria Democrática.

En el pleno del Senado de este martes –que ha comenzado pasadas las 16.00 con un minuto de silencio por los periodistas vascos muertos en Burkina Faso–, el senador Gorka Elejabarrieta, en representación del grupo que forman ERC y EH Bildu, ha recordado que el día anterior se conmemoró el 84º aniversario del bombardeo de Gernika.

A continuación, ha señalado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez «tiene la oportunidad de enmendar aquello que los Gobiernos precedentes no fueron capaces de hacer». La petición ha sido clara: «Es hora de que el Gobierno español reconozca la autoría y responsabilidad del franquismo en el bombardeo».

La primera respuesta, que ha llegado por boca del ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha sido elusiva, aunque el relato histórico parecía coincidente. «Creo que nadie de esta Cámara puede dudar de la atrocidad que aquel bombardeo supuso. El bombardeo de Gernika por la Legión Cóndor de Alemania y la Aviación Legionaria italiana del 26 de abril de 1937 y lo que fue un ensayo general de la guerra total que se llevaría a cabo durante la Segunda Guerra Mundial: bombas contra la población civil y, sobre todo, indefensa».

La condena por respuesta

Pero, para no eludir el «reconocimiento oficial» que le ha reclamado Elejabarrieta, el ministro se ha escudado en que «el Gobierno de España y los partidos que lo conforman han condenado en no pocas ocasiones esos crímenes cometidos durante la Guerra Civil y la dictadura franquista, cosa que, por cierto, otros partidos aquí presentes no han hecho».

Y, por un momento, Campo ha cambiado de interlocutor para dirigirse al líder de Vox: «Me gustaría oír al señor Abascal, que ya confesó su preferencia sobre el dictador Franco frente a gobiernos democráticos».

«El franquismo ha sido, sin duda, uno de los peores periodos de la historia de este país y, gracias a este Gobierno, el dictador ya no descansa en un monumento público erigido con el sufrimiento de muchos para vanagloriar su figura. Por tanto, el Gobierno condena todas las atrocidades del franquismo, incluido, cómo no, el bombardeo de Gernika».

Por otro lado, recordó que un Gobierno del PSOE ya aprobó, «en un no tan lejano 2007», la primera Ley de Memoria Histórica en el Estado español y que el Ejecutivo de coalición con Unidas Podemos aprobó el pasado año el anteproyecto de Ley de Memoria Democrática.

La Alemania post-Hitler ya lo ha hecho

En su segundo turno de palabra, Elejabarrieta ha vuelto a refrescar la memoria histórica: «Gernika fue arrasada por bombarderos nazis y fascistas italianos en apoyo a y bajo responsabilidad del sublevado Ejército nacional con el dictador Franco a la cabeza. ¿Alguien tiene alguna duda?».

Saltando desde 1937 a 1997, ha recordado que en esta segunda fecha el entonces presidente de Alemania, Roman Herzog, «asumió la responsabilidad alemana de manera explícita» y que el Bundestag (Cámara Baja) lo hizo un año después.

«¿A qué espera su Gobierno para hacer lo propio? Durante los 40 años de dictadura, el Estado no solo no asumió los hechos, sino que además los manipuló de forma torticera, responsabilizando de la destrucción de Gernika a rojos y separatistas vascos. ¿Cuándo van a corregir esta anomalía histórica, esta desmemoria histórica?».

El senador vasco ha pedido al ministro español que «no repitan el viejo y caduco argumento de que su Gobierno no tiene nada que ver con la dictadura franquista y que ello le exonera de responsabilidad alguna. Hoy tienen la oportunidad de demostrarlo, tal y como hicieron en su contexto la ya mencionada Alemania post-Hitler, la Sudáfrica post-apartheid o la Argentina post-Videla».

«Recordemos que en este Estado nadie ha sido juzgado ni condenado por ese hecho ni por ningún otro crimen de la dictadura franquista. Ningún Gobierno ha corregido todavía de manera oficial aquella versión oficial vergonzosa. Ello debería ser motivo suficiente», ha añadido.

Y, como advertencia, ha indicado que «los herederos biológicos e ideológicos de quienes pilotaban los aviones nazis, los herederos de los fascistas franquistas que ordenaron bombardear Gernika siguen entre nosotros; son los mismos de siempre, no lo olvidemos, no nos descuidemos. Al fascismo hay que combatirlo día a día en todos los frentes, también desde la memoria. Con la misma firmeza y convicción que lo dijimos entonces lo repetimos hoy: No pasarán».

A la espera de la Ley de Memoria Democrática

En su dúplica, el ministro de Justicia, que ha agradecido «las aportaciones» de Elejabarrieta, ha incidido en que, «cuando se apruebe el proyecto de Ley de Memoria Democrática», los grupos parlamentarios podrán «enriquecer» el texto con las enmiendas y propuestas.

«Con esta ley se va a determinar la consideración de víctima con arreglo a parámetros internacionales de derechos humanos y se declara el carácter nulo de todas las condenas y sanciones dictadas durante la Guerra Civil y la dictadura por los órganos de represión franquista».

Y ha precisado que, respecto al bombardeo, «en la exposición de motivos del anteproyecto de ley se habla de la Guerra Civil como ese laboratorio de ensayo de la Alemania nazi y la Italia fascista, siendo Gernika el exponente más conocido y un símbolo, desgraciadamente, del horror que tan bien reflejó uno de nuestros pintores más universales».