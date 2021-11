–

Seis a帽os despu茅s de su aprobaci贸n y tras un sinf铆n de protestas, la Ley de Seguridad Ciudadana ser谩 cambiada radicalmente. Conocida popularmente como la ley mordaza, la norma que fue elaborada por el Gobierno del popular Mariano Rajoy est谩 a punto de ser modificada con 10 grandes puntos que llegar谩n en forma de enmiendas pactadas por el Ejecutivo de coalici贸n.

Seg煤n ha podido saber El Pa铆s, PSOE y Unidas Podemos han ultimado una serie de cambios que tienen como objetivo ahondar en la protecci贸n de los manifestantes. Para ello estar铆a negociando la modificaci贸n con el PNV, partido que ha venido reclamando el fin de esta pol茅mica ley, y otras fuerzas pol铆ticas en el Congreso.

El futuro texto estar铆a destinado a suavizar la actual ley, con medidas de calado como la reducci贸n de las seis horas de detenci贸n sin justificaci贸n -para ser identificado- a dos o la presunci贸n de veracidad total del atestado policial.

Los grandes cambios de la ley mordaza

Tal y como ha podido saber el citado diario, el Ejecutivo habr铆a acelerado los cambios de la ley mordaza tras el pasado Congreso socialista, en el que Pedro S谩nchez hab铆a anunciado que la modificaci贸n era una cuesti贸n prioritaria en el Gobierno.

De esta forma, el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y socialista, Rafael Simancas, junto con el secretario general del Partido Comunista Espa帽ol y parlamentario de UP, Enrique Santiago, ya tendr铆an totalmente encarrilado el acuerdo. Sin embargo, es posible que las distintas formaciones registren de forma individual otras enmiendas a mayores de las acordadas.

1- Reducci贸n del tiempo de detenci贸n sin justificar con el fin de la identificaci贸n

El per铆odo pasar谩 de estar establecido en las seis horas a un m谩ximo de dos. Se trata de una cuesti贸n que afecta a aquella personas que son arrestadas, pero se niegan a identificarse. Adem谩s, la nueva norma tambi茅n obligar铆a a que aquellos detenidos sean devueltos al lugar del arresto tras su puesta en libertad, en lugar de ser liberados directamente a puertas de la comisar铆a.

2- Limitaci贸n de cacheos y desnudos en los registros

La capacidad de los agentes para cachear a un individuo se ver谩 mermada con el objeto de que ninguna persona pueda ser desnudada en el marco de una actuaci贸n policial. Seg煤n El Pa铆s, la enmienda a registrar busca el 鈥渕谩ximo respeto a la identidad sexual, procurando hacerlo siempre en lugar reservado y fuera de la vista de terceros鈥.

3- Cambios en las protestas 鈥榚spont谩neas鈥

La celebraci贸n de manifestaciones no autorizadas previamente y de car谩cter espont谩neo ya no supondr谩n la comisi贸n de una infracci贸n 鈥渃uando el ejercicio pac铆fico de tal derecho precise de una r谩pida expresi贸n ante un acontecimiento de indudable repercusi贸n social que no admita demora, siempre que no se cause violencia o alteraci贸n del orden p煤blico鈥.

4- Cuant铆as de sanciones seg煤n la capacidad econ贸mica

Una de las cuestiones m谩s controvertidas de la ley mordaza, las grandes cuant铆as disuasorias que llevaban aparejadas sus sanciones, tambi茅n cambiar谩n. Seg煤n el citado medio, el Gobierno propondr谩 que las multas tengan en cuenta la capacidad econ贸mica individual de cada persona. Se tratar铆an de reducciones de hasta la mitad del 50% para quienes cobren menos de 1,5 veces el salario m铆nimo y del 25% para los que cobren entre 1,5 y 2,5 veces el SMI.

5- El material antidisturbios lesivo, en el punto de mira

El Ejecutivo estar铆a abriendo la puerta tambi茅n a acabar con aquel material antidisturbios con peligro de producir lesiones irreparables en los manifestantes, como es el caso de la p茅rdida de globos oculares por pelotas de goma. La clave de este punto ser铆a la de ce帽irse a los dict谩menes internacionales. En este sentido, y seg煤n El Pa铆s, la enmienda obligar铆a a 鈥渦tilizar siempre los medios menos lesivos para las personas y evitando aquellos que causen lesiones irreparables鈥.

6- Las im谩genes tomadas de las fuerzas del orden

La ley mordaza tambi茅n se ver铆a cambiada al respecto del uso de im谩genes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado durante sus actuaciones, una de las cuestiones que m谩s rechazo provoc贸 entre asociaciones y manifestantes. La enmienda que se ultima provocar铆a 鈥渘o constituir谩 infracci贸n la mera toma de im谩genes en lugares de tr谩nsito p煤blico y manifestaciones, o su mera difusi贸n鈥. Eso s铆, continuar谩 siendo una infracci贸n grave dicha utilizaci贸n 鈥渃uando genere un peligro cierto a su seguridad personal o familiar鈥 del agente.

7- Presunci贸n de veracidad del agente

La m谩xima de que la 煤ltima palabra es del polic铆a tambi茅n estar铆a a punto de cambiar levemente. La antes mencionada presunci贸n de veracidad del atestado policial estar铆a supeditada a una excepci贸n, la de que 鈥済ozar谩 de presunci贸n de veracidad de los hechos en ella consignados, siempre que resulte coherente, l贸gica y razonable, salvo prueba en contrario鈥.

8- Suavizado de la tenencia de drogas en espacios p煤blicos

Portar substancias estupefacientes en espacios p煤blicos, 鈥渁unque no estuvieran destinadas al tr谩fico鈥, as铆 como en establecimientos, pasar谩 de ser una infracci贸n grave a una leve.

9- 驴Y las devoluciones en caliente?

El anunciado fin de las devoluciones en caliente de migrantes en la frontera no estar铆a recogido en las enmiendas que ha dado a conocer El Pa铆s, sino que el Gobierno buscar铆a introducir esta cuesti贸n en la legislaci贸n sobre extranjer铆a.

10- Lenguas cooficiales en el DNI

Entre otros aspectos, la ley ser铆a cambiada tambi茅n para realizar modificaciones ling眉铆sticas en los documentos nacionales de identidad. Sobre esta cuesti贸n, 鈥渟e incorporan en el dise帽o del DNI las diversas lenguas cooficiales propias del lugar de residencia del solicitante鈥, es decir, en catal谩n, euskera, gallego, etc.

