April 14, 2021

La Moncloa present贸 ayer el Plan de Recuperaci贸n que, con aproximadamente 140.000 millones de fondos europeos pretende subir dos puntos suplementarios el PIB de los pr贸ximos a帽os y con el que se estima que se crear谩n 800.000 puestos de trabajo. El Plan debe venir acompa帽ada de una reforma de las pensiones aun no consensuada con los agentes sociales.

No tendr铆an por qu茅 estar en contraposici贸n pero lo est谩n: lo que el ministro de Seguridad Social Jos茅 Luis Escriv谩 llama el 鈥渢alento s茅nior鈥 y atajar el desempleo y la precariedad juvenil son parte de un mismo hilo. En concreto, el hilo que comienza a desenmara帽arse hoy en el Congreso de los Diputados y que el Gobierno no dejar谩 de recorrer al menos hasta finales de mes, cuando env铆e su plan a Bruselas.

El Ejecutivo presenta hoy el Plan de Recuperaci贸n, tanto a los diputados como a los agentes sociales, en dos sesiones que profundizar谩n en lo anunciado por Pedro S谩nchez ayer, 13 de abril. El presidente presentar谩 a lo largo de la jornada, a petici贸n propia, un extenso programa al que, no obstante, le faltan unas cuantas concrecciones para completar la fotograf铆a general.

Bajo el paraguas de los 140.000 millones de euros que debe servir para reactivar la econom铆a europea se encuentran tambi茅n las recomendaciones espec铆ficas que eleva el Consejo Europeo al pa铆s. La m谩s sensible se halla bajo la f贸rmula de 鈥減reservar la sostenibilidad del sistema de pensiones鈥.

Pensiones

Corresponde al ministro Jos茅 Luis Escriv谩 presentar las l铆neas generales de esa reforma. Escriv谩 se ha afanado por acompasarlas a los acuerdos del Pacto de Toledo, puesto que una de las solicitudes del Consejo Europeo es que las reformas cuenten con el visto bueno de los agentes sociales y la patronal. En lo referente a pensiones, el plan tiene como punto fundamental la 鈥渁lineaci贸n de la edad efectiva de jubilaci贸n con la edad legal de jubilaci贸n鈥 para lo que se plantea desincentivar la jubilaci贸n anticipada y, en cambio, incentivar con hasta 12.000 euros anuales a los trabajadores de m谩s de 66 a帽os que se mantengan cotizando.

Pero a la melod铆a de lo presentado por Escriv谩 los sindicatos no le est谩n prestando la letra. Ayer, el secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, insisti贸 en que las medidas de 鈥渕antener el talento s茅nior鈥 sobre las que insiste Escriv谩 no son prioritarias y no son una opci贸n para amplias capas de asalariadas que arriesgar铆an su vida y su salud si permanecen en sus empleos m谩s all谩 del tiempo razonable. 鈥淵a existen鈥 algunas de esas mejoras, abund贸 Sordo, 鈥測 en general no funcionan鈥.

La otra medida que aparece en la libreta de Escriv谩 es la vuelta al m茅todo de c谩lculo de las pensiones respecto del 铆ndice de precios al consumo (IPC) en lugar de al 脥ndice de Revalorizaci贸n, vigente desde 2014. Una pugna que los sindicatos parecen estar a punto de ganar pero que cuenta con un asterisco, una salvaguarda que el ministerio de Escriv谩 quiere implementar para que los a帽os con IPC negativo no reviertan en la ganancia de poder adquisitivo de los pensionistas y, en cambio, el sistema absorba los tres a帽os siguientes esa subida de facto de las pensiones.

En el plan de recuperaci贸n, adem谩s, el Gobierno anuncia la derogaci贸n del Factor de Sostenibilidad y su sustituci贸n por 鈥渦n mecanismo de equidad intergeneracional鈥 aun por concretar. Otro punto para los sindicatos, que se帽alaban el Factor de Sostenibilidad como uno de los elementos m谩s lesivos de la reforma del a帽o 12.

La agenda de Escriv谩 llevar谩 su tiempo antes de su implementaci贸n. En una primera fase, el ministro quiere impulsar las dos medidas citadas, la revinculaci贸n de las pensiones al IPC, las medidas disuasorias de la jubilaci贸n anticipada y los incentivos para el retraso del retiro.

En 2022 estar铆an sobre la mesa la puesta en marcha de un 鈥渘uevo sistema de cotizaci贸n a la Seguridad Social de los trabajadores aut贸nomos por sus ingresos reales鈥 seg煤n detalla el programa as铆 como el impulso de los sistemas complementarios de pensiones, que supondr谩n un cambio de paradigma en el sistema actual, de reparto, para su transformaci贸n en uno de capitalizaci贸n.

En enero, el globo-sonda sobre el c谩lculo del periodo de c贸mputo de la base reguladora de las pensiones cre贸 un peque帽o incendio en el Gobierno de coalici贸n y un renuncio por parte de Escriv谩, quien fue desmentido cuando asegur贸 que nunca hab铆a planteado que el c谩lculo cambiase de los actuales 25 a帽os de periodo de c贸mputo a 35. En el plan presentado por La Moncloa no se incluyen plazos pero s铆 se a帽ade un apartado que abre esa posibilidad, enunciado como la 鈥渁decuaci贸n a las nuevas carreras profesionales del periodo de c贸mputo para el c谩lculo de la pensi贸n de jubilaci贸n鈥.

Los salarios y la negociaci贸n colectiva

Para CC OO lo urgente es aumentar el salario m铆nimo para generar m谩s m煤sculo en la hucha de la Seguridad Social y, en cualquier caso, mejorar los coeficientes reductores de los c谩lculos de las pensiones de quienes se plantean entrar en jubilaci贸n anticipada para que posterguen su edad de retiro.

Sordo devolv铆a la pelota al tejado del Gobierno. Trabajo, el Ministerio de la vicepresidenta tercera, Yolanda D铆az, no ha podido concluir su objetivo de acercar el SMI al 60% del salario medio. La propia D铆az mantiene un pulso con la ministra de Econom铆a para llegar a esos 1.200 euros de Salario M铆nimo en torno a 2023.

Y los sindicatos han focalizado en esa pugna por el SMI la agenda de movilizaciones de las 煤ltimas semanas, una agenda que va a ir in crescendo hasta el primero de mayo y que tiene, bajo el lema 鈥渁hora s铆 toca鈥, los objetivos de derogaci贸n de la reforma laboral de 2012 y de la reforma de las pensiones de 2013.

Temas importantes en la agenda. Temas que el Gobierno quiere consensuar pero que no est谩n avanzando. As铆 lo han expresado los sindicatos, que protestaban a finales de marzo por la 鈥渁usencia鈥 de la CEOE en las mesas de negociaci贸n y que ayer insist铆an en que las propuestas del Gobierno 鈥渘o est谩n tan cerca como quieren hacer creer鈥 con las posiciones de los sindicatos mayoritarios.

Con esas sombras, el plan que ayer present贸 S谩nchez se centra en las inversiones y las reformas. M谩s de cien programas de uno y otro tipo. Entre las inversiones, las relacionadas con el coche el茅ctrico son las que m谩s fondos recibir谩n. 13.000 millones destinados a mantener la producci贸n en los centros de Valladolid, Pamplona, Valencia y Barcelona. 6.820 millones se destinar谩n a la rehabilitaci贸n de vivienda, para la que se estiman subvenciones de hasta el 100% del coste de las reformas.

Una hoja de ruta del hidr贸geno verde, las pol铆ticas de digitalizaci贸n de las administraciones o una nueva 鈥渓ey de aguas鈥 son algunos de los puntos destacados del anuncio de S谩nchez quien, al frente de la oficina encargada de gestionar los fondos deber谩 coordinarse con las 17 comunidades aut贸nomas, Ceuta y Melilla para la puesta sobre el terreno del papel que present贸 ayer.

La apuesta es alta. S谩nchez asegura que las reformas y las inversiones generar谩n 800.000 puestos de trabajo durante su periodo de ejecuci贸n y que a帽adir谩 dos puntos suplementarios al PIB. Pero junto a la magnitud del 鈥渘o va m谩s鈥 del presidente 鈥攓uien se refiri贸 al Plan de Recuperaci贸n como el “m谩s importante desde la entrada en la Uni贸n Europea鈥 persisten las sombras sobre salarios, contrataci贸n y pensiones. Sombras que la UE pide que se disipen y que pueden tensionar, a煤n m谩s, a los distintos actores que sostienen el Gobierno de coalici贸n.

