De parte de CGT Pais Valencia I Murcia July 6, 2021





Despu茅s de las noticias referentes al 鈥淎cuerdo sobre el plan de choque para reducir la temporalidad en las administraciones P煤blicas鈥 entre el PSOE y el Lobby sindical CCOO, UGT y CSIF desde CGT Pa铆s Valenciano y Murcia mostramos nuestro absoluto rechazo al denominado 鈥淚CETAZO鈥 y exigimos que 鈥淨UIENES EST脕N SE QUEDAN鈥 como sanci贸n por el abuso de la temporalidad en la contrataci贸n fraudulenta tal y como ha exigido el TJUE en su doctrina m谩s reciente, las sancionadas no pueden ser las trabajadoras/es v铆ctimas de abuso de temporalidad.

CGT Pa铆s Valenciano y Murcia muestra por tanto su total oposici贸n al acuerdo entre Iceta y las centrales sindicales del r茅gimen, puesto que no se est谩 teniendo en cuenta ni escuchando al conjunto de personas afectadas (Interinas e Indefinidas) que est谩n en situaci贸n de abuso de temporalidad y fraude en la contrataci贸n ni nuestras reivindicaciones como Sindicato de Clase que est谩 apoyando y denunciando esta problem谩tica en pro de unos Servicio P煤blicos de Calidad. Por este motivo ya hicimos una Huelga General en todo el Sector P煤blico de Pa铆s Valenciano el pasado 18 de junio (Admon Gral. del Estado, Admon. Auton贸mica, Diputaciones, Admon. Locales, Agencias P煤blicas, Universidades, contratas y subcontratas de cualquiera de las Administraciones o empresas p煤blicas).

鈥淨UIENES ESTAN SE QUEDAN鈥: Seguiremos defendiendo la consolidaci贸n de las personas que han sufrido abuso de temporalidad y fraude de ley en la contrataci贸n, haci茅ndonos eco de lo dictaminado en el TJUE sobre las convocatorias de OPEs, fijando que no puede ser un elemento sancionador ni disuasorio de la temporalidad y que castigar al que ha sufrido el abuso y la contrataci贸n fraudulenta con la p茅rdida de su empleo no se ajusta a derecho. Por lo que rechazamos totalmente la propuesta del Ministro de indemnizar con 20 d铆as por a帽o con tope de 12 mensualidades, al personal en abuso que no super茅 los procesos de estabilizaci贸n.

Denunciamos la desigualdad manifiesta que supone que cualquier empresario privado tenga la obligaci贸n de cumplir la Ley y que la Inspecci贸n de Trabajo tenga facultad sancionadora si la incumple y que para las Administraciones se mantengan al margen de la LEY con total impunidad, actuando sin ninguna verg眉enza, salt谩ndose la directiva europea 1999/70 desde hace m谩s de 20 a帽os y sin temor a sanci贸n por la Inspecci贸n, por lo que desde CGT insistimos en la necesidad de habilitar por Ley a la Inspecci贸n de Trabajo para que pueda sancionar a las administraciones P煤blicas por incumplimientos de las normas de contrataci贸n y normativa laboral y de prevenci贸n de riesgos en general.

Denunciamos igualmente que se est谩 sometiendo a las/os trabajadoras/es a unos mal llamados procesos de estabilizaci贸n que para nada resuelven el problema, ya que, tanto en el Pa铆s Valenciano como en otras comunidades, vemos como la media de aprobados no supera el 15%, por lo que la mayor铆a de plazas quedan vacantes y las bolsas de empleo quedan tambi茅n vac铆as, provoc谩ndose el mayor ERE encubierto de la historia.

Exigimos el establecimiento de sanciones severas hac铆a los responsables pol铆ticos que como gestores del 谩mbito p煤blico contraten en fraude de ley y/o contrataciones temporales para puestos estructurales, que deber谩n abonar con patrimonio privado e inhabilitaci贸n para el desempe帽o de cargo p煤blico.

Reclamamos que se haga una reforma del TREBEP acorde con la normativa europea para el personal en abuso y fraude de Ley en todas las administraciones p煤blicas para consolidar este personal 鈥淨uienes est谩n se quedan鈥 o en su defecto que se cumpla el art铆culo 61.6 del actual TREBEP 鈥淪贸lo en virtud de ley podr谩 aplicarse, con car谩cter excepcional, el sistema de concurso que consistir谩 煤nicamente en la valoraci贸n de m茅ritos鈥.

CGT llama a la organizaci贸n y movilizaci贸n permanente de todas las personas afectadas hasta hacer modificar este nocivo 鈥渁cuerdazo鈥.

Las cuotas de afiliaci贸n a CCOO, UGT y CSIF son las palas que cavaran las tumbas del futuro laboral de la clase trabajadora en Espa帽a.

Convocatoria Concentraci贸n CGT 鈥淐ontra el Icetazo, por la Consolidaci贸n del personal temporal e interino de las Administraciones P煤blicas鈥

Jueves 8 Julio de 11 a 12 h

Castell贸: Pla莽a Maria Agustina n潞6

(Frente a la Subdelegaci贸n del Gobierno en Castell贸)

Val猫ncia: Pla莽a del Temple n潞 1

(Frente a la Delegaci贸n del Gobierno de la Comunidad Valenciana)

Alacant: Pla莽a de la Muntanyeta n潞6

(Frente a la Subdelegaci贸n del Gobierno en Alacant)