En el Consejo extraordinario de este jueves el Ejecutivo bajará el IVA de la luz desde el 21% actual hasta el 10%, porque el precio del mercado mayorista de la electricidad en España está marcando precios inusualmente altos, que amenazan con mantenerse en la segunda parte de 2021 y porque por la crisis provocada por el COVID-19 exige la adopción de medidas urgentes para evitar el impacto en los hogares españoles y la actividad económica.

Lo aprobará a través de un Real Decreto Ley con medidas urgentes para reducir los impuestos que se aplican al suministro de energía eléctrica, una de medida de la derecha ejecutada por un gobierno de “izquierdas”, que tendrá un impacto en la recaudación de impuestos de unos 1.000 millones (Que supondrán nuevos recortes en el gasto social) a pesar de que Iberdrola y Endesa ganaron el año 2020 más de 5.000 millones pese al coronavirus y aumentan sus beneficios un 36% respecto a 2019.

El oligopolio energético está formado por Endesa, Iberdrola, Naturgy, EDP y ahora también Repsol, desde que compró gran parte de los negocios de Viesgo. Entre todas se reparten el pastel, pero la mayor eléctrica en este segmento es, con mucho, Endesa, que controla cinco de los once millones de clientes (frente a los menos de 3,5 millones de PVPC de Iberdrola y los 2,3 millones de Naturgy)

Estas empresas eléctricas gracias a sus relaciones con el poder político a través de las puertas giratorias (dentro de los consejos de administración de estas empresas han estado y están políticos de primera fila como Aznar, Felipe González, Elena Salgado, Pedro Solbes, Acebes, etc.) han conseguido que la legislación se adapte a la consecución de grandes beneficios . No se sabe cuánto cuesta producir la electricidad suministrada, se niegan a que sea auditada los costes de producción, se niegan al aumento de las energías renovables y el gobierno ya sea de PP o del PSOE no los obligan.

En los años 90 ya había políticos que saltaban del gobierno a las empresas energéticas. Basta repasar las hemerotecas para dar cuenta de esto. Por entonces aún abundaban los perfiles técnicos, hecho que evitaba posibles escándalos como los que provocan actualmente ciertos nombramientos. Las privatizaciones fueron iniciadas por Felipe González y culminadas por José María Aznar.

Que la clase política y las energéticas tengan contacto directo no es raro. Por un lado, la venta de electricidad, gas y petróleo es un negocio estratégico y de vital importancia para la sociedad y la economía –sirvan de ejemplo los efectos del encarecimiento de la luz o la gasolina–. Debido a esto, los sucesivos gobiernos legislan y regulan el sector, estableciendo límites y garantizando el funcionamiento del mercado energético pensando, supuestamente, en el bien común. De ahí el interés de estas empresas por mantenerse próximas y en buena sintonía con los círculos de poder político.

En resumen, el pastel energético se reparte entre pocas manos. Esto explica la relación fluida y directa entre gobernantes y dirigentes empresariales del negocio energético. En el Ibex 35, principal selectivo bursátil español, hay seis compañías del ramo energético: Iberdrola, Gas Natural Fenosa, Endesa,Repsol, Enagás y Red Eléctrica de España. Las cuatro últimas eran empresas públicas, propiedad del Estado hasta finales de los años 90.

Actualmente España tiene una de las facturas de la luz más caras de la Unión Europea. Además, a pesar de ser uno de los países con más horas de luz solar del planeta, el mix energético español sigue siendo adicto al gas natural y el petróleo, dos recursos que España importa de países como Argelia, Arabia Saudí o Libia. De ahí el riesgo de que los gobernantes tengan más preocupación por ganarse un puesto bien remunerado en una compañía energética que por erigir un sector energético estable, autosuficiente en la medida de lo posible y respetuoso con el medio ambiente.