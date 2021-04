–

Dos trabajadores de Airbus en Cádiz fueron detenidos ayer lunes al salir de sus domicilios por la policía nacional. Ambos son militantes de CGT y participantes activos de la asamblea contra el cierre de la planta de Puerto Real. Un tercero también fue buscado por la policía, pero no se encontraba en su casa en aquel momento. Se les imputa un supuesto delito de desórdenes públicos, que no ha sido aclarado siquiera por los propios agentes que comentaron a una de las personas detenidas que probablemente estaba siendo una detención con tintes políticos.

Los tres trabajadores, los dos detenidos y el que no lo fue, argumentan que el motivo de esta acción reside en su militancia activa por impedir el cierre de la planta de Airbus Puerto Real, no siendo casual que, a pesar de no ser portavoces, se les buscara reprimir. Los tres compañeros participaron en el intento de viajar a Getafe para protestar contra la apertura del nuevo campus de Airbus en la zona, un acto donde se encontraba el Rey Felipe VI y el presidente del Gobierno Pedro Sánchez. Las detenciones se han producido cinco días después de las últimas protestas donde los acusados habían participado.

Para CGT este acto supone la participación del gobierno PSOE-UP en la represión sindical a obreros que protestan por sus empleos, además frente a una empresa de la que el Estado Español es copropietaria. Un Gobierno supuestamente “progresista” que no sólo reprime a los obreros por defender sus derechos, sino que da millones en ayudas a las grandes empresas que ejercen estas políticas de destrucción de empleo.

Además, señalan que esta política busca silenciar un conflicto que es incomodo para el gobierno del PSOE-UP, sumido en una campaña madrileña donde buscan erigirse como la “opción de izquierdas”. Como les explicaron los propios agentes policiales que no tenían muy claro siquiera la propia detención, las ordenes venían de arriba y tenían fundamentalmente motivos políticos para llevar a cabo un acto que busca reprimir y meter miedo en el cuerpo de los sectores más combativos de la asamblea de trabajadores.

Para CGT estas detenciones están ligadas con el incidente del viaje a Getafe, donde la policía impidió el paso a la altura de Sevilla a un autobús con sindicalistas que intentaban llegar a una protesta contra la apertura del nuevo campus de Airbus en esa ciudad, con órdenes expresas de no dejar que continuasen su viaje a pesar de que contaban con todos los documentos legales necesarios.

Desde Unidas Podemos, mientras Pablo Iglesias juega a hacerse el antifascista en Madrid y Yolanda Díaz se sigue vendiendo como una ministra “comunista” de Trabajo, no ha habido menciones de apoyo ni de búsqueda de soluciones a un conflicto que podría dejar en la calle a más de 500 familias en empleo directo y más de 1.000 en industrias auxiliares. Como recuerdan los trabajadores de Airbus Puerto Real, la Bahía de Cádiz ha sufrido gravemente con los procesos de desindustrialización que aumentan el paro y la precariedad en la zona.

El conflicto de Airbus en Cádiz podría desgastar gravemente las opciones electorales tanto del PSOE como de Unidas Podemos actualmente, según opinan militantes de CGT. Una hipótesis apoyada por la líder de Anticapitalistas en Andalucía, Teresa Rodríguez, que denunció recientemente que se había cancelado una entrevista en RTVE en la que iba a explicar el conflicto de Airbus con la excusa de que podía afectar a las elecciones madrileñas y la cadena de televisión podía tener problemas con la Junta Electoral.

Por su parte, el alcalde “anticapitalista” de Cádiz, José María González “Kichi” mientras tanto, ha pedido una reunión urgente a las ministras de Trabajo y Hacienda y a Pedro Sánchez para discutir sobre el tema que hasta ahora no le han concedido. Y ha promovido un movimiento en redes sociales para pedir el mantenimiento de la planta puertorrealeña con el hashtag #AirbusPuertoRealNoSeCierra del que han participado personalidades de la cultura como Alejandro Sanz, Jorge Drexler o El Selu.

Una acción necesaria pero totalmente insuficiente para enfrentar el ataque que viene. Cuando los trabajadores de Airbus se abocan a perder sus fuentes de trabajo es necesario responder con la única medida posible en defensa de 700 familias obreras y su sustento: hay que ocupar la planta y poner la maquinaria y las instalaciones bajo el control y la protección de la plantilla para que no sea desmantelada. Porque no hay motivos para el cierre más que la codicia patronal, que al mismo tiempo que quiere dejar a cientos de trabajadores en la calle, amplia sus plantas en otras ciudades.

Desde CGT llaman a una movilización unitaria el 1 de mayo para defender un empleo industrial sostenible, social y ambientalmente para la Bahía de Cádiz, lo que argumentan que implica un nuevo modelo productivo y un mercado laboral que no fomente la precariedad.

Hay que condenar enérgicamente el ataque del Gobierno y rodear de solidaridad este conflicto, empezando por promover la unidad con los propios trabajadores de Airbus en Getafe y otros países de Europa. Solo la unidad y la coordinación de los que luchan puede romper el aislamiento y lograr que se le tuerza el brazo a la patronal y el gobierno. #AirbusPuertoRealNoSeCierra

