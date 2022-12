–

Vicent Teulera



Tortuga

Estos d铆as se habla mucho del pulso entre el poder judicial y ciertos partidos. De c贸mo pol铆ticos, jueces y otras hierbas andan enzarzados en una pugna por tener controladas las instituciones del estado en pro de sus particulares intereses, que ellos sabr谩n cu谩les son aunque no es muy dif铆cil adivinarlo (1).

En dicha pugna se est谩 tramitando una ley, de esas que llaman “Frankestein” (u “omnibus”), porque acumula una serie de cuestiones que los gobernantes desean aprobar a toda velocidad pero que no tienen ninguna conexi贸n unas con otras. En dicha mezcla de churras con merinas se mete la renovaci贸n expr茅s de los altos 贸rganos judiciales, junto con la reforma de la sedici贸n, la malversaci贸n y otros asuntos recogidos en el c贸digo penal. Es 茅sto 煤ltimo lo que aqu铆 nos interesa.

Los dos partidos “progresistas” que, en su d铆a, anunciaban a bombo y platillo su inequ铆voca intenci贸n de derogar cuanto antes la tristemente conocida como ley mordaza, despu茅s de incumplir clamorosamente su promesa (de la cual pr谩cticamente no se ha vuelto a saber), ahora recocinan el c贸digo penal para generar m谩s espacios legales a la represi贸n de cualquier tipo de protesta pac铆fica.

Veamos. El art铆culo 557 del c贸digo penal vigente dice lo siguiente:



“Quienes actuando en grupo o individualmente pero amparados en 茅l, alteraren la paz p煤blica ejecutando actos de VIOLENCIA sobre las personas o sobre las cosas, o amenazando a otros con llevarlos a cabo, ser谩n castigados con una pena de seis meses a tres a帽os de prisi贸n.“



Hay un art铆culo 557 bis, que endurece las condenas hasta seis a帽os de prisi贸n cuando concurren ciertos agravantes.

Pues bien, en la propuesta de reforma de este art铆culo presentada en el marco de la ley en tr谩mite por los partidos en el gobierno hasta hace unos d铆as se le铆a lo siguiente:



“Se modifica el art铆culo 557 bis, que queda redactado como sigue:



鈥橪os que, sin hacer uso de violencia o intimidaci贸n y sin estar comprendidos en el art铆culo anterior, actuando en grupo invadan u ocupen, contra la voluntad de su titular, el domicilio de una persona jur铆dica p煤blica o privada, un despacho, oficina, establecimiento o local, aunque se encuentre abierto al p煤blico, y causen con ello una perturbaci贸n relevante de la paz p煤blica y de su actividad normal, ser谩n castigados con una pena de prisi贸n de tres a seis meses o multa de seis a doce meses, salvo que los hechos ya estuvieran castigados con una pena m谩s grave en otro precepto de este C贸digo鈥”.

Es decir, que ya no es una cuesti贸n de acci贸n violenta (la nueva redacci贸n as铆 lo explicita), sino de “perturbar la paz p煤blica” o la “actividad normal” de un “despacho, oficina, establecimiento o local”. N贸tese sin necesidad de perspicacia ninguna que este nuevo tipo penal castiga con c谩rcel o multazo cualquier molestia, del tipo que sea, que alguien cause en cualquier lugar “p煤blico”. Nunca jam谩s hab铆a estado tan perseguida, ya no la desobediencia civil, sino la simple protesta ciudadana.

Menos mal que en la coalici贸n est谩 Unidas Podemos. Hace como una semana Jaume Asens, de la franquicia catalana de la formaci贸n, anunciaba pomposamente en rueda de prensa negociaciones entre UP y PSOE en relaci贸n a este art铆culo “para no criminalizar la protesta pac铆fica”.

Y despu茅s nada. Volvemos a la tormenta informativa del pulso entre el gobierno y los jueces; que si se paraliza la votaci贸n, que si se impugnan los magistrados, que si… Pero de este asunto nada. Buscamos informaci贸n para ver c贸mo qued贸 finalmente el art铆culo 557 bis de marras que finalmente aprob贸 el congreso y que est谩 a la espera de la validaci贸n del senado si alg煤n d铆a los jueces peperos del constitucional atrincherados en sus poltronas lo permiten, y leemos que qued贸 as铆:



“Se modifica el art铆culo 557 bis, que queda redactado como sigue:



鈥橪os que, actuando en grupo, invadan u ocupen, contra la voluntad de su titular, el domicilio de una persona jur铆dica p煤blica o privada, un despacho, oficina, establecimiento o local, aunque se encuentre abierto al p煤blico, y causen con ello una perturbaci贸n relevante de la paz p煤blica y de su actividad normal, ser谩n castigados con una pena de prisi贸n de tres a seis meses o multa de seis a doce meses, salvo que los hechos ya estuvieran castigados con una pena m谩s grave en otro precepto de este C贸digo.鈥鈥

Es decir, ya no se dice lo de “sin hacer uso de violencia o intimidaci贸n”. Pero tampoco se dice lo contrario; que se necesita la violencia para que se d茅 el caso penal. Y, dado que se mantiene el resto de la redacci贸n, incluyendo lo de la perturbaci贸n del orden o del normal funcionamiento de la oficina, en resumidas cuentas, el art铆culo deja exactamente igual de expedita la v铆a para que fiscales y jueces castiguen con penas de c谩rcel o elevadas sanciones econ贸micas a cualquier activista antimilitarista, ecologista, antidesahucios o lo que sea que organice una acci贸n pac铆fica de protesta delante de cualquier instancia administrativa o privada.

Muchas gracias Unidas Podemos, por vuestro compromiso con la lucha social. Muchas gracias PSOE, por vuestra comprensi贸n. Menos mal que nos quedan jueces honestos y comprometidos con la democracia en el constitucional para frenar semejante tropel铆a.



Obviamente, esto 煤ltimo es co帽a, que siempre hay alguno que lo lee literalmente.

Nota

1-V茅ase c贸mo, por poner uno de tantos ejemplos, todo es acuerdo entre PP y PSOE a la hora de salvar a Marruecos de ser investigado por corromper supuestamente a diputados del parlamento de la UE.