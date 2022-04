–

De parte de SAS Madrid April 4, 2022 249 puntos de vista

Se acerca la Semana Santa y al Gobierno le han entrado las prisas por quitar ya la obligación de llevar la mascarilla también en espacios interiores, aunque si finalmente se decide que sea así, será en contra del criterio de los técnicos de Salud Pública de las comunidades autónomas, que han dejado claro al Ministerio de Sanidad que la mascarilla debería mantenerse hasta después de estas primeras vacaciones del año.

Este es el mensaje que trasladó el pasado jueves el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, en un grupo de correo en el que están los expertos autonómicos de la Ponencia de Alertas, que desde hace semanas trabajan en un documento “técnico” sobre la eliminación total de las mascarillas. Según apuntan fuentes conocedoras de este intercambio de mensajes, Simón preguntó si 15 días podría ser un plazo “correcto” para tomar esa decisión, a lo que los expertos autonómicos respondieron tajantemente que no. Que “nanai”, según la fuentes consultadas, que insisten en que las mascarillas deberían quitarse después y no antes de Semana Santa.

La conversación -el “intercambio de mails”- quedó así, en lo que desde la Ponencia de Alertas se ve como una consulta por parte de Simón que refleja claramente que el Gobierno quiere que las mascarillas pasen a la historia antes de Jueves Santo. Los expertos en Salud Pública presentarán su propuesta técnica cuando la terminen, pero se desentienden de la toma de la decisión de quitar las mascarillas también en espacios cerrados, porque reconocen que corresponde al Gobierno central. También se ve así en consejerías autonómicas de Sanidad tanto del PP como del PSOE. Advierten de que, como siempre, será una “decisión política” que el Gobierno tomará “cuando le interese”, añaden en una comunidad socialista.

Del Congreso al Ministerio

En efecto, la decisión sobre las mascarillas se regulaba hasta hace unos meses mediante decreto-ley, que debía aprobar el Consejo de Ministros y ser avalado por el Congreso. Aunque antes el Gobierno ha solido pulsar la opinión de las comunidades, lo que piensen ellas o los técnicos de la Ponencia no ha sido vinculante en las sucesivas decisiones para hacerla obligatoria -en junio de 2020-, levantar la obligación en espacios abiertos –junio de 2021-, volver a imponerla en exteriores –diciembre de 2021– y, de nuevo, que no haya que llevarla al aire libre –febrero de 2022-. En esta última ocasión, el decreto incluía una modificación legal según la cual cualquier otra futura decisión sobre las mascarillas ya no debería pasar por la aprobación del Congreso, ya que no sería un decreto-ley, sino simplemente un decreto del Ministerio de Sanidad.

Esta es la situación actual, ante una de las últimas decisiones que quedan con respecto a la mascarilla, que eliminada la obligación de hacer cuarentena o aislamientos por Covid, es también la última restricción visible por una pandemia que ya ha abandonado oficialmente la “fase aguda” y se encuentra en una de “transición” hacia la esperada remisión definitiva.

Por eso -y también habida cuenta de que en numerosas ocasiones Gobierno y comunidades han desoído las propuesta de sus expertos en Salud Pública-, fue llamativo que la ministra de Sanidad, Carolina Darias, encargara en esta ocasión un informe a la Ponencia sobre cuándo y cómo eliminar la obligación total de llevar la mascarilla. Los técnicos siguen trabajando en su propuesta “técnica”, pero mientras tanto es cuando Simón ha preguntado sobre la posibilidad de tomar la decisión en 15 días, es decir, antes de Semana Santa.

Reunión en Toledo

Una semana antes de esas vacaciones, Darias y los consejeros autonómicos de Sanidad volverán a celebrar un Consejo Interterritorial presencial el próximo miércoles, 6 de abril. Será en Toledo y su anfitrión, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, apuntó hace días que la reunión se celebrará “en el entorno de lo que va a ser una nueva reglamentación en torno a la mascarilla, que sería como entrar en fase definitiva o más estable [de la pandemia], a expensas de que no haya más variantes”.

Hasta ahora, el Gobierno se ha limitado a decir que el final de las mascarillas en interiores llegaría “pronto” o “muy pronto”, pero sin dar una fecha. Este mismo viernes, Darias no fue mucho más concreta al limitarse a señalar que ya quedaba “un día menos” y que el mejor momento para decidirlo será “cuando se decida”.

En esta indefinición, la petición de Simón para que pueda ser antes de Semana Santa es la primera concreción al respecto sobre una cuestión que volvió a ‘calentarse’ esta semana, con la votación en el Congreso de una moción promovida por Ciudadanos en la que se insta al Gobierno a “eliminar la obligatoriedad del uso de mascarillas en interiores, en línea con la evidencia científica, con la situación epidemiológica y con la perspectiva comparada”. También, “en el marco del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, a dar los pasos adecuados para abordar la reconsideración de las medidas de contención de la pandemia de COVID-19”.

La moción no es vinculante y no obliga a nada al Gobierno, pero el PSOE también votó que sí y el PP que no, a pesar de que buena parte de los barones ‘populares’ han venido defendiendo desde hace tiempo el fin de la mascarilla en interiores. También rechazó la moción el PNV, en línea con el hecho de que el País Vasco suele ser una de las comunidades que se han mostrado más cautas sobre las restricciones en pandemia.

En todo caso, el voto negativo del PP a la moción no impide que comunidades ‘populares’ como la de Madrid no vean con malos ojos el fin de la mascarilla antes de Semana Santa, como quiere el Gobierno. Fuentes del Ejecutivo regional de Isabel Díaz Ayuso subrayan que ya hace un mes se pidió que solo tenga que utilizarse en los hospitales, en los centros sociosanitarios y en el transporte público.

Enlace relacionado 20Minutos.es (04/04/2022).