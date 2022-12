–

El Gobierno retira 鈥榩ost mortem鈥 las medallas al expolic铆a franquista Billy el Ni帽o | Actualidad | Cadena SER

El ministro del Interior ha ordenado retira las condecoraciones afectadas por la Ley de la Memoria Hist贸rica

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha ordenado retirar las condecoraciones afectadas por la Ley de Memoria Democr谩tica, seg煤n ha sabido la SER. La orden del ministro supone la incoaci贸n de los procedimientos de revisi贸n de oficio y revocaci贸n en su caso de las condecoraciones y recompensas afectadas por lo dispuesto en la Ley de Memoria Democr谩tica. Esta decisi贸n afecta al al expolic铆a franquista, Antonio Gonz谩lez Pacheco, conocido como Billy el Ni帽o y acusado de ser el responsable de numerosas torturas. Las medallas ser谩n retiradas `post mortem鈥 ya que falleci贸 en 2020 a causa del coronavirus con 73 a帽os.

Solo durante la transici贸n, hay al menos tres polic铆as y cuatro guardias civiles con m谩s de 20 medallas y condecoraciones acusados de torturas, entre ellos el s谩dico Billy el Ni帽o, polic铆as heredados del franquismo que disfrutan de pensiones vitalicias, gracias por ejemplo, a la medalla con distintivo rojo. Ahora, por primera vez, el ministerio del Interior inicia los tr谩mites para retirar esas recompensas. El ministro Fernando Grande Marlaska ha dado instrucci贸n a la Polic铆a Nacional y a la Guardia Civil para que revise cada uno de los casos de agentes que hubieran formado para de la represi贸n de la dictadura franquista.Play/Pause

El padre de Errej贸n: 鈥淭uve cara a cara a Billy el Ni帽o, gritaba: 鈥樎o me mires!鈥 y me pegaba cuando no miraba鈥

Adem谩s, se va a crear una Comisi贸n de Estudio y An谩lisis sobre la aplicaci贸n y los efectos de la promulgaci贸n de la Ley de Memoria Democr谩tica en todos los 谩mbitos competenciales del Ministerio del Interior. Esta comisi贸n preparar谩 una reforma de la Ley de Asociaciones para incluir como causa de disoluci贸n 鈥渓a realizaci贸n p煤blica de apolog铆a del franquismo con menosprecio y humillaci贸n de la dignidad de sus v铆ctimas o incitaci贸n directa o indirecta al odio o violencia contra las mismas鈥.

Desde el Gobierno se trabaja tambi茅n en una reforma de la Ley Org谩nica de Asociaciones poder revocar la condici贸n de utilidad publica a las asociaciones y fundaciones que hagan apolog铆a del franquismo.

El Gobierno ya hab铆a anunciado su intenci贸n de retirar las medallas a Billy el Ni帽o

La exvicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, anunci贸 en mayo de 2020 la intenci贸n del Gobierno retirar 鈥榩ost mortem鈥 todas las medallas que recibi贸 Billy el Ni帽o. El Congreso ya aprob贸 la retirada de las condecoraciones. PSOE, Podemos y Cs cerraron un acuerdo para retirar esas medallas e invalidar otras distinciones franquistas.

Entre las v铆ctimas del torturador est谩 el padre de 脥帽igo Errej贸n, Jos茅 que relat贸 en la SER todo lo vivido en aquellos a帽os.

