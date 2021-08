–

El gobierno se niega a informar sobre las compañías eléctricas estafadoras

(…) Al vaciado de embalses que han realizado Iberdrola y Naturgy coincidiendo con el pico en la factura eléctrica -recordemos que la energía hidroeléctrica es además la más barata de producir, por lo que el vaciado hubiese podido servir para maximizar las ganancias de las empresas gestoras de los pantanos justo cuando más cara se ha pagado la luz-. Sino a las maniobras de algunas eléctricas para encarecer hasta un 30% la facturade a final de mes nos llega al buzón.

Las eléctricas bajo sospecha se centraron en los clientes cuyos contratos están firmados en el mercado libre, en el que el precio de la electricidad queda fijado por un acuerdo entre empresa y cliente. Pues resulta que, según ha confirmado la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC) las compañías usaron hasta tres maniobras irregulares:

Incrementar el precio del MWh.Subir la potencia contratadaHacer un poco de la una y otro poco de la otra.

Muchos clientes no prestaron atención ya que dieron por hecho que se debía al alto precio de la energía. Y quienes sí preguntaron, obtuvieron una mentira por respuesta. Al menos eso afirma CNMC: “Hubo eléctricas que justificaron la subida del coste por el nuevo sistema de franjas horarias, algo que es directamente falso” (…) «Y otras ni siquiera avisaron de nada».

Uno podría pensar, menos mal que existe la CNMC. Sí, pero no. Al menos tal y como funciona hoy en día. Porque la CNMC ha desvelado el pecado, pero no el pecador. ¿Y de quién depende la CNMC? Pues aquí esté el lío. Formalmente, se trata de un organismo público con personalidad jurídica propia, independiente del Gobierno y sometido al control parlamentario y judicial. Pero no es menos cierto que está adscrita al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.

Y, por el momento, el Gobierno no parece interesado en conocer la lista de eléctricas estafadoras. O, mejor dicho, que no quiere que esa lista sea pública. Porque saber lo sabe.

Ahora es cuando volvemos a la primera frase de este texto. Hasta aquí, el Gobierno cree tenerlo todo controlado. Pero no es así. La Ley de Transparencia obliga a la CNMC a revelar los nombresque inflaron en un 30% sus recibos de la luz. De hecho, FACUA-Consumidores en Acción ya ha reclamado formalmente esa información.

Asier Martirena.

