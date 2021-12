La acci贸n legal contra el Gobierno de Sud谩frica fue lanzada por una organizaci贸n tapadera pro-israel铆 llamada “Ciudadanos de la Integridad”, dirigida por uno de los fundadores de los Amigos de Israel de Sud谩frica, el Sr. Mark Hyman. Se instituy贸 despu茅s de que el gobierno sudafricano retirara su apoyo a la compa帽铆a Miss SA [Sud谩frica] tras la decisi贸n de 茅sta de ir al Israel del apartheid y participar en el controvertido concurso de Miss Universo de este a帽o. B谩sicamente, Lalela Mswane, al estar en el Israel del Apartheid, se queda sin el apoyo de Sud谩frica en el concurso de Miss Universo en el Israel del Apartheid – 隆una derrota contundente!

Nos alegramos de que el caso judicial de “Ciudadanos de la Integridad” y el lobby israel铆 haya sido anulado, ya que su intenci贸n era intimidar a nuestro gobierno sudafricano para que dejara de apoyar los derechos humanos y al pueblo palestino. Los d铆as en que el lobby israel铆 pod铆a intimidar e intentar amordazar la expresi贸n y el apoyo al pueblo oprimido de Palestina han terminado.

Estamos orgullosos de haber estado fuera del tribunal protestando en apoyo de la posici贸n de nuestro gobierno y, adem谩s, estamos orgu llosos de haber estado tambi茅n dentro del tribunal, a trav茅s de nuestra solicitud de Amicus Curiae [1] , apoyando al ministro de Deportes, Artes y Cultura de Sud谩frica, el compa帽ero Nathi Mthethwa.

El lunes, #Africa4Palestine present贸 una solicitud al tribunal superior para ser Amicus Curiae en el asunto. La solicitud fue bien recibida y agradecemos a nuestro equipo jur铆dico dirigido por el abogado Shaa’ista Bulbulia de Govender Patel Dladla Incorporated y el abogado Mohammed Desai del Colegio de Abogados de Johannesburgo.

Haga clic aqu铆 para encontrar una copia de la solicitud de Amicus Curiae de Africa4Palestine ante el Tribunal Superior de Sud谩frica (Divisi贸n Gauteng Pretoria). La solicitud de Amicus Curiae de Africa4Palestine fue apoyada por un amplio grupo de organizaciones sudafricanas, entre ellas el Grupo Cultural de Mujeres, la Red de Revisi贸n de los Medios de Comunicaci贸n (MRN), la Campa帽a de Solidaridad con Palestina (PSC), el Congreso de Sindicatos Sudafricanos (COSATU), Young Hearts 4 Palestine, Youth 4 Palestine, Uwais Qarni Center, YCL, NC4P, KZN PSF, Swaziland Solidarity Network (SSN), Association of Muslim Accountants and Lawyers (AMAL), FOCUS, Ex Political Prisoners Association of South Africa y otras.