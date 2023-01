–

La ministra de Desarrollo Social de la Naci贸n, Victoria Tolosa Paz, anunci贸 este lunes 16 de enero la suspensi贸n de 154.441 Potenciar Trabajo. Justific贸 el recorte asegurando que se trata de personas beneficiarias que no revalidaron sus datos a trav茅s de la aplicaci贸n Mi Argentina. Tambi茅n confirm贸 cerca de un 89% s铆 actualiz贸 su informaci贸n personal. A las personas suspendidas en febrero s贸lo se les liquidar谩 la mitad del beneficio, teniendo la opci贸n de reclamar para poder validar sus datos y volver a cobrar normalmente. Si no lo hacen, podr铆an ser efectivamente dados de baja. Tras la amarga novedad, la Unidad Piquetera adelant贸 que est谩 discutiendo las medidas a tomar. Entre ellas, volver a salir a la calle. En tanto, Eduardo Belliboni, referente de la UP y del Polo Obrero denunci贸: 芦la ministra Tolosa Paz est谩 aplicando un ajuste salvaje. A problemas con los alimentos de fin de a帽o agrega la baja de 160 mil Potenciar Trabajo. La falta de conectividad, problemas con el sistema de validaci贸n, inclusive la falta de conectividad, le sirven para ajustar a los que menos tienen禄, enumer贸 el dirigente social. Por ANRed.

As铆 lo anunci贸 la ministra de Desarrollo Social de la Naci贸n, Victoria Tolosa Paz, en una conferencia de prensa realizada este lunes 16 de enero por la tarde: 芦154.441 personas no han realizado la validaci贸n de identidad y, por lo tanto, est谩n sujetas a la suspensi贸n del programa, a partir de lo que se conoce como la liquidaci贸n de enero. 驴Qu茅 puede ocurrir a partir de esto? Que haya personas que, sabemos, puedan tener dificultades para lograr la validaci贸n, ya sea por desconocimiento de esta obligaci贸n que rige por resoluci贸n ministerial o por falta de accesibilidad. Han tenido dificultados y queremos dejar abierta la posibilidad de que inicien el reclamo administrativo禄.

En cuanto a c贸mo realizar ese tr谩mite indic贸: 芦como siempre, a trav茅s de la aplicaci贸n Mi Argentina, donde tendr谩n que contar cu谩les fueron los motivos (por lo que no realizaron el proceso en el plazo establecido) y (sus situaciones) quedar谩n sujetas a la revisi贸n de la Secretar铆a de la Econom铆a Social, que es la que lleva adelante el programa禄.

Asimismo, inform贸: 芦se les va a liquidar, a todas y cada una de las personas que no hayan validado su identidad, en un 50% en este mes de enero, que se va a percibir el 5 de febrero. Pero, a partir de all铆, quienes no lo hagan, no se les va a liquidar el monto del Potenciar Trabajo. El pago ser谩 de cero, tal cual rige en la normativa芦, advirti贸.

A pesar de ser un claro ajuste del programa Potenciar Trabajo, Tolosa Paz intent贸 despegarse de la idea de recorte y celebr贸 que cerca de un 89% del padr贸n s铆 revalid贸 sus datos: 芦los resultados han sido sumamente favorables para el fin que perseguir铆amos, que era tener certeza sobre las personas que integran todo el padr贸n de titulares del Potenciar Trabajo: 1.210.571 personas, hasta el d铆a de ayer, 15 de enero, han validado su identidad y nos han dejado una cantidad de respuestas que nos permiten tambi茅n direccionar el esfuerzo de los recursos del Estado para mejorarles la vida鈥, explic贸 la titular de Desarrollo Social.

Tambi茅n detall贸 que de ese total de personas beneficiarias, 1.134.472 realizan como contraprestaci贸n actividades productivas o comunitarias, 46.471 est谩n inscriptos en cursos de capacitaci贸n, y los 29.628 restantes est谩n finalizando sus estudios formales.

Ante la amarga novedad, las organizaciones sociales que integran la Unidad Piquetera se reunieron este lunes por la tarde de forma virtual para discutir y decidir las medidas a tomar que, seg煤n ya advirtieron, incluir铆an salir nuevamente a las calles.

En tanto, Eduardo Belliboni, referente de la UP y del Polo Obrero expres贸 en su cuenta de Twitter su rechazo a la medida: 芦la ministra Tolosa Paz est谩 aplicando un ajuste salvaje. A problemas con los alimentos de fin de a帽o agrega la baja de 160 mil Potenciar Trabajo. La falta de conectividad, problemas con el sistema de validaci贸n, inclusive la falta de conectividad, le sirven para ajustar a los quemenos tienen. FMI禄, enumer贸 el dirigente social.

La respuesta de Tolosa Paz a los movimientos sociales que se manifiestan en contra del recorte del Potenciar Trabajo fue la siguiente: 芦hemos conversado con P茅rsico sobre el proceso de validaci贸n. Si hay alg煤n sector que quiere protestar, les decimos que hay una ventanilla de reclamo禄, remarc贸, haciendo referencia a Emilio P茅rsico, l铆der del Movimiento Evita y a cargo del 谩rea que supervisar谩 la situaci贸n de quienes revaliden sus datos. Este l铆der piquetero y funcionario tambi茅n fue cr铆tico de varias medidas que se vienen tomando en el 煤ltimo tiempo.

La validaci贸n de datos comenz贸 el 22 de noviembre, se extendi贸 hasta el 6 de enero y luego fue extendido hasta este domingo 15 de enero de 2023, luego de que trascendiera un informe de la AFIP que advert铆a irregularidades en m谩s de 250 mil beneficiarios de planes sociales, que no deb铆an recibir el cobro mensual (por entonces de $27.275) por las cuatro horas de trabajo que realizan como parte del plan. La auditor铆a puso en pie de guerra a los movimientos sociales, incluidos los oficialistas, cercanos al presidente Alberto Fern谩ndez, y tanto P茅rsico como Tolosa Paz fueron denunciado por el fiscal federal Guillermo Marijuan por las irregularidades detectadas.

Las personas beneficiarias del Potenciar Trabajo cobran hoy $30.976, 50 (la mitad de un Salario M铆nimo, Vital y M贸vil) a cambio de una contraprestaci贸n de tareas semanales, mientras que para abril pr贸ximo el ingreso aumentar谩 a $34.750.